Обявиха цените на билетите и картите за градски транспорт в София в евро

Център за градска мобилност обяви какви ще бъдат цените на картите и билетите за градския транспорт в София от 1 януари.
"От 1 януари 2026 г. разплащането в градския транспорт ще е в евро. Цените – в полза на пътниците", пише на официалната страница на ЦГМ във Facebook.
А новите цени са следните:
♦ Билет 30+ от 1,60 лв. става 0,80 €
♦ Дневна карта за всички линии от 4 лв. ще е 2 €
♦ Месечна карта от 50 лв. [➡] 25,50 €
♦ Годишна карта от 365 лв. [➡] 185 €
1 честен ционист
Коментиран от #4, #13
14:31 25.11.2025
2 ВЕЛИНСКИ
ТОВА Е КОШМАР
ЗА ПИШМАН ПАРКИРЮЩИТЕ СРЕЩУ...4 €
14:42 25.11.2025
3 Счетоводител
14:43 25.11.2025
4 Бай Благой
До коментар #1 от "честен ционист":закона за еврото не важи за шарлатанина Васко ДС
14:46 25.11.2025
5 ЦИРК
Къде са сега КЗП и там разни комисии на които председателите се биха в гърдите и клеха че ще спазват до последната буква на закона?
Коментиран от #6, #7
14:49 25.11.2025
6 честен ционист
До коментар #5 от "ЦИРК":Този закон е една небивалица. Васко лесно може да каже, че е повишил цените на услугата според инфлацията / себестойност.
14:50 25.11.2025
7 @ЦИРК
До коментар #5 от "ЦИРК":Предполагам, че не са ти викали мозъка в училище
14:51 25.11.2025
8 az СВО Победа 80
15:13 25.11.2025
9 Горски
Коментиран от #12
15:20 25.11.2025
10 Епем ти и смотаното евро,
15:21 25.11.2025
11 кастроли
15:28 25.11.2025
12 Потребителю,
До коментар #9 от "Горски":При положение, че така се получават по-ниски цени, къде ти е проблемът?
15:51 25.11.2025
13 Не е лошо така
До коментар #1 от "честен ционист":Закръглено е в полза на гражданите на София...
1,6 лв е 0,81 евроцента...
16:01 25.11.2025