Новини
България »
Обявиха цените на билетите и картите за градски транспорт в София в евро

Обявиха цените на билетите и картите за градски транспорт в София в евро

25 Ноември, 2025 14:26 1 994 13

  • цени-
  • билети-
  • градски транспорт-
  • софия-
  • евро

Вижте колко ще струват те

Обявиха цените на билетите и картите за градски транспорт в София в евро - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Център за градска мобилност обяви какви ще бъдат цените на картите и билетите за градския транспорт в София от 1 януари.

"От 1 януари 2026 г. разплащането в градския транспорт ще е в евро. Цените – в полза на пътниците", пише на официалната страница на ЦГМ във Facebook.

А новите цени са следните:

♦ Билет 30+ от 1,60 лв. става 0,80 €
♦ Дневна карта за всички линии от 4 лв. ще е 2 €
♦ Месечна карта от 50 лв. [➡] 25,50 €
♦ Годишна карта от 365 лв. [➡] 185 €


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    13 14 Отговор
    До тука с глупостите за закръгляването до цент.

    Коментиран от #4, #13

    14:31 25.11.2025

  • 2 ВЕЛИНСКИ

    3 1 Отговор
    ООО НЕ
    ТОВА Е КОШМАР
    ЗА ПИШМАН ПАРКИРЮЩИТЕ СРЕЩУ...4 €

    14:42 25.11.2025

  • 3 Счетоводител

    4 3 Отговор
    Билетите поевтиняват с 2,25%.

    14:43 25.11.2025

  • 4 Бай Благой

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    закона за еврото не важи за шарлатанина Васко ДС

    14:46 25.11.2025

  • 5 ЦИРК

    5 5 Отговор
    Е нали нямаше да се закръгля курса Лев - Евро на 2 ? Значи за градски транспорт може за частния бизне НЕ ?!?!

    Къде са сега КЗП и там разни комисии на които председателите се биха в гърдите и клеха че ще спазват до последната буква на закона?

    Коментиран от #6, #7

    14:49 25.11.2025

  • 6 честен ционист

    3 5 Отговор

    До коментар #5 от "ЦИРК":

    Този закон е една небивалица. Васко лесно може да каже, че е повишил цените на услугата според инфлацията / себестойност.

    14:50 25.11.2025

  • 7 @ЦИРК

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "ЦИРК":

    Предполагам, че не са ти викали мозъка в училище

    14:51 25.11.2025

  • 8 az СВО Победа 80

    0 2 Отговор
    Няма да се плашите още от 03.01.2026г.- първият работен ден ще почнат да умуват с колко да вдигнат цената на билетчето, за да не "фалира" градския транспорт....

    15:13 25.11.2025

  • 9 Горски

    4 1 Отговор
    Първо- в нарушение цените са превалутирани по фиксинга на БНБ, а са разделени на 2! Второ- липсват цени на месечните карти за хора с увреждания и за тези, навършили 68 г.- до сега х 10 лв. месечно.

    Коментиран от #12

    15:20 25.11.2025

  • 10 Епем ти и смотаното евро,

    3 1 Отговор
    искаме си лв.

    15:21 25.11.2025

  • 11 кастроли

    2 1 Отговор
    И за какъв дедовчеп ни е необходимо това евро? Ние си имаме Катето Евро,на която й се радваме,но тя не ни бърка в сметките.

    15:28 25.11.2025

  • 12 Потребителю,

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Горски":

    При положение, че така се получават по-ниски цени, къде ти е проблемът?

    15:51 25.11.2025

  • 13 Не е лошо така

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Закръглено е в полза на гражданите на София...
    1,6 лв е 0,81 евроцента...

    16:01 25.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове