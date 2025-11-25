Новини
България »
Над 600 млн.лв. са разплатени на общините до сега по Инвестиционната програма

Над 600 млн.лв. са разплатени на общините до сега по Инвестиционната програма

25 Ноември, 2025 16:20 483 4

  • инвестиционна програма-
  • нови пазар

Днес регионалният министър Иван Иванов провери изпълнението на инфраструктурни проекти в Нови пазар

Над 600 млн.лв. са разплатени на общините до сега по Инвестиционната програма - 1
Снимка: МРРБ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

От предвидените за тази година в държавния бюджет 750 млн.лв. за общински проекти по Инвестиционната програма вече са разплатени над 600 млн.лв. Предстои разплащане на аванси по проектите през Българската банка за развитие. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов.

В бюджета за следващата година са предвидени 920 млн. евро, с които да се разплащат вече започнатите проекти на общините. Това е двойно повече от ресурса за тази година, стана ясно от думите на министъра.

„Към днешна дата записаните в Приложение 3 към Закона за държавния бюджет на Република България проектни предложения на общини са за близо 8 млрд.лв.“, съобщи министърът и заяви, че правителството има амбицията до края на мандата си те да бъдат изпълнени.

Днес регионалният министър Иван Иванов провери изпълнението на инфраструктурни проекти в Нови пазар. Той се запозна с хода на ремонтните дейности на стадиона в града, за който са осигурени 2,4 млн. лв. от държавния бюджет. Те вече са в напреднал етап на изпълнение, като предстои втората фаза от ремонта. В града министърът посети и обновената улица „Плиска“, чийто ремонт вече е завършен. Отсечката е с нова асфалтова настилка, подменен е и водопроводът под нея, като ремонтите са на стойност 1,39 млн. лв.

„Община Нови пазар е един от отличниците в региона. Тя е един от примерите за добро изпълнение на проекти и добро усвояване на средства по Инвестиционната програма“, каза Иван Иванов.

Кметът Георги Георгиев благодари на министъра за доброто партньорство при изпълнението на обектите по Програмата и подчерта, че общината има 6 споразумения с МРРБ и в момента изпълнява и шестте.

Шуменските общини имат сключени споразумения с МРРБ за над 190 млн. лв., които са на различен етап на изпълнение, стана ясно още от думите на министъра.

Пред журналисти Иван Иванов съобщи, че ДНСК и Агенцията по геодезия, картография и кадастър утре ще представят по-обстойно резултатите от проверките.

„Най-важното е, че колегите от ДНСК успяха да издадат акт за събаряне на незаконния строеж, реализиран от неизвестен извършител в коритото на реката, която предизвика бедствието в Елените“, каза регионалният министър и подчерта, че очаква от МОСВ официална информация за всички речни корита, за да може да е ясна картината в цялата страна.

По повод тежката катастрофа на Околовръстното шосе на Пловдив министърът съобщи, че в момента Агенция „Пътна инфраструктура“ прави анализ за състоянието на пътя. „Разследващите ще кажат какви са причините за инцидента, но ако има разминаване с нормативните актове и изисквания за пътя, те ще бъдат установени след одит, който АПИ ще направи“, обясни Иванов. Той припомни, че този път е изграден през 2019 г., а към днешна дата нормативната уредба е по-различна.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    1 0 Отговор
    Какви са тия млн изпораздадени / изпокрадени? Мацналите с боица тук там и хайде на млн. Общините в Кайтагский край изглеждат по-европейски. Вай Аман!

    16:23 25.11.2025

  • 2 И с тоя

    1 0 Отговор
    - Делчо ! Бързат да пълнят гуши !

    16:25 25.11.2025

  • 3 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Глей го бе,Министър Иванов се изтупал като на сгоден циганин брат му.

    16:29 25.11.2025

  • 4 Реално

    0 0 Отговор
    Само общините с амуджи, подчинени на жениха на булката борисов, получават(усвояват) пари.

    16:43 25.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове