Над 600 млн.лв. са разплатени на общините до сега по Инвестиционната програма

От предвидените за тази година в държавния бюджет 750 млн.лв. за общински проекти по Инвестиционната програма вече са разплатени над 600 млн.лв. Предстои разплащане на аванси по проектите през Българската банка за развитие. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов.

В бюджета за следващата година са предвидени 920 млн. евро, с които да се разплащат вече започнатите проекти на общините. Това е двойно повече от ресурса за тази година, стана ясно от думите на министъра.

„Към днешна дата записаните в Приложение 3 към Закона за държавния бюджет на Република България проектни предложения на общини са за близо 8 млрд.лв.“, съобщи министърът и заяви, че правителството има амбицията до края на мандата си те да бъдат изпълнени.

Днес регионалният министър Иван Иванов провери изпълнението на инфраструктурни проекти в Нови пазар. Той се запозна с хода на ремонтните дейности на стадиона в града, за който са осигурени 2,4 млн. лв. от държавния бюджет. Те вече са в напреднал етап на изпълнение, като предстои втората фаза от ремонта. В града министърът посети и обновената улица „Плиска“, чийто ремонт вече е завършен. Отсечката е с нова асфалтова настилка, подменен е и водопроводът под нея, като ремонтите са на стойност 1,39 млн. лв.

„Община Нови пазар е един от отличниците в региона. Тя е един от примерите за добро изпълнение на проекти и добро усвояване на средства по Инвестиционната програма“, каза Иван Иванов.

Кметът Георги Георгиев благодари на министъра за доброто партньорство при изпълнението на обектите по Програмата и подчерта, че общината има 6 споразумения с МРРБ и в момента изпълнява и шестте.

Шуменските общини имат сключени споразумения с МРРБ за над 190 млн. лв., които са на различен етап на изпълнение, стана ясно още от думите на министъра.

Пред журналисти Иван Иванов съобщи, че ДНСК и Агенцията по геодезия, картография и кадастър утре ще представят по-обстойно резултатите от проверките.

„Най-важното е, че колегите от ДНСК успяха да издадат акт за събаряне на незаконния строеж, реализиран от неизвестен извършител в коритото на реката, която предизвика бедствието в Елените“, каза регионалният министър и подчерта, че очаква от МОСВ официална информация за всички речни корита, за да може да е ясна картината в цялата страна.

По повод тежката катастрофа на Околовръстното шосе на Пловдив министърът съобщи, че в момента Агенция „Пътна инфраструктура“ прави анализ за състоянието на пътя. „Разследващите ще кажат какви са причините за инцидента, но ако има разминаване с нормативните актове и изисквания за пътя, те ще бъдат установени след одит, който АПИ ще направи“, обясни Иванов. Той припомни, че този път е изграден през 2019 г., а към днешна дата нормативната уредба е по-различна.