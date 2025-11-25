Протест срещу насилието над жени

Една от всеки три жени е жертва на насилие. Това показват данните на ООН, съобщава БНТ.

През последните 12 месеца 316 милиона жени по света са били жертва на физическо или сексуално насилие от страна на партньора си.

В Международния ден за борба срещу насилието над жените пред Съдебната палата се провежда протест под надслов "Нито една повече".

Протестиращите искат да покажат солидарност с всички момичета и жени, преживели или станали жертва на насилие.

И настояват: Законът за защита от домашното насилие да защитава всяка жертва на такова, без значение продължителността на връзката, тяхната раса, етническа принадлежност, възраст, увреждане, религия, народност, сексуална ориентация, икономически статус и други измерения.

Искат и незабавно прекратяване на институционалното насилие над транс жените и ЛГБТИ хората.

Както и да има кризисни и консултативни центрове за пострадали от насилие във всяка една област в страната.

Хората тук настояват в най-кратък срок да се изложат конкретни планове за това къде, колко на брой, капацитет и заделени средства за това.

Днес десетки статуи на женски фигури и паметници в София са с червени ленти с надпис "Нито една повече".

Това е част от инициативите за Международния ден за премахване на насилието срещу жени и момичета.