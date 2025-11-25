Новини
Протест срещу насилието над жени

Протест срещу насилието над жени

25 Ноември, 2025 19:16 1 054 51

  • протест-
  • насилие над жени

През последните 12 месеца 316 милиона жени по света са били жертва на насилие

Протест срещу насилието над жени - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Една от всеки три жени е жертва на насилие. Това показват данните на ООН, съобщава БНТ.

През последните 12 месеца 316 милиона жени по света са били жертва на физическо или сексуално насилие от страна на партньора си.

В Международния ден за борба срещу насилието над жените пред Съдебната палата се провежда протест под надслов "Нито една повече".

Протестиращите искат да покажат солидарност с всички момичета и жени, преживели или станали жертва на насилие.

И настояват: Законът за защита от домашното насилие да защитава всяка жертва на такова, без значение продължителността на връзката, тяхната раса, етническа принадлежност, възраст, увреждане, религия, народност, сексуална ориентация, икономически статус и други измерения.

Искат и незабавно прекратяване на институционалното насилие над транс жените и ЛГБТИ хората.

Както и да има кризисни и консултативни центрове за пострадали от насилие във всяка една област в страната.

Хората тук настояват в най-кратък срок да се изложат конкретни планове за това къде, колко на брой, капацитет и заделени средства за това.

Днес десетки статуи на женски фигури и паметници в София са с червени ленти с надпис "Нито една повече".

Това е част от инициативите за Международния ден за премахване на насилието срещу жени и момичета.


Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 15 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    16 5 Отговор
    Борисов е позор, оставка и затвор!

    Коментиран от #25, #28

    19:17 25.11.2025

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    35 2 Отговор
    Уж да няма делене, а пак се делят❗
    Нещо за насилието над мъже 🤔
    Или над мъжете може ❗

    19:18 25.11.2025

  • 3 Мачията

    38 2 Отговор
    А психотормоза над мъжете?

    19:19 25.11.2025

  • 4 Протест срещу насилието на жени

    26 3 Отговор
    а тази вечер жена ми ми се кара и ме би. Кой ще ме защити.

    19:20 25.11.2025

  • 5 🍀 Парушева

    11 5 Отговор
    Ивелин ме насилва!

    19:20 25.11.2025

  • 6 Сталин

    23 2 Отговор
    Марийка рекламна Иванчо
    - Аз съм вече модерна жена,не мия,не готвя,не чистя,деца не гледам
    А Иванчо и казва
    - Ама ти не си модерна ма,не си бита

    19:22 25.11.2025

  • 8 Абе

    23 3 Отговор
    Како стана с оная от ППДБ дето уби един мъж преди известно време?

    19:23 25.11.2025

  • 9 Гост

    30 2 Отговор
    Нали сме равнопоставени с жените уж? Що да има насилие? Ако сме равнопоставени не би трябвало да е насилие над ЖЕНА , а си е просто насилие над човек.

    19:23 25.11.2025

  • 12 България няма закон за НПО

    25 2 Отговор
    Нпо-то пак е забравило да обясни, защо дели престъпленията според пола, което е противоконституционно

    19:24 25.11.2025

  • 18 Град Симитли

    11 2 Отговор
    ".... И настояват: Законът за защита от домашното насилие да защитава всяка жертва на такова, без значение продължителността на връзката, тяхната раса, етническа принадлежност, възраст, увреждане, религия, народност, сексуална ориентация, икономически статус и други измерения.... като например дали са идиоти, малоумни, шизофреници, циклофреници, некрофили, зоофили и т. н.

    19:25 25.11.2025

  • 23 таксиджия 🚖

    18 3 Отговор

    До коментар #14 от "Тракиец 🇺🇦":

    Колега, ти разбрали какви точно са исканията им? 🤔 Аз - не. Биват бити, но продължават да живеят при приятеля си насилник и сега искат държавата да ги пази, чрез глоби!? Държавата да превъзпита татуираните селяндури!? 🤔 Защо просто не си тръгнат и намерят нов приятел!?

    19:28 25.11.2025

  • 25 шо ва

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    гласилитъ?

    19:31 25.11.2025

  • 28 Видьо Видев

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    И така ще бъде, докогато изборите в България няма да бъдат демократични, както в ЕС!
    Гласуване с неотбелязана преференция да се отчита за недействително, както е в ЕС!
    А не както в България, в нарушение на ал.2 на чл.6 от Конституцията на РБ,
    с гласовете на неотбелязалите преференци се привилегироват водачите на партийните листи.
    Така на практика от всичките 240 депутата,
    160 партийни лидери, вече са се самоизбрали за депутати,
    още преди денят на гласуването!
    Не само за българите в чужбина,
    а и за българите граждани в България да има активна регистрация за изборите, както е в ЕС!
    За да няма стотици хиляди фалшиви избиратели, както е у нас!
    За заблуда наричани "мъртви души"!

    19:37 25.11.2025

  • 31 Отново

    2 1 Отговор
    Пак ли?

    19:42 25.11.2025

  • 32 Анонимен

    11 2 Отговор
    Срещу Тиквата и Шиши защо не протестират от НПО-то? От насилие ли ги е страх?

    Коментиран от #36

    19:42 25.11.2025

  • 35 На Дедо

    14 0 Отговор
    Та да питам Ленчето? Като те опънат на парапета!? Това насилие,ли е???

    19:45 25.11.2025

  • 36 На Дедо

    8 0 Отговор

    До коментар #32 от "Анонимен":

    Когато сядат в скута на Пеевски!? Е кеф.

    19:48 25.11.2025

  • 37 а тез хорица кога ще излезат на

    9 0 Отговор
    Протест срещу крадците на най бедния и болнав и измиращ народец в ес и еврозона
    с 300 евро мин пенция и 500 мин заплата чиста

    законите са равни за всички
    а за жертвите мъже винаги са минимални възмездията особено за жени извършители

    19:51 25.11.2025

  • 38 раааа

    2 9 Отговор
    В Русия е приет закон според който, мъжът може да осъди жена си на смърт и да я екзекутира моментално. Жените нямат право да използват женските наименования на професиите. Според същият закон съществува само мъжки пол.

    19:53 25.11.2025

  • 39 Трайчо

    3 5 Отговор
    Досега в България имаше протести само против насилията срещу кучетата. Най-после в защита на жените

    19:54 25.11.2025

  • 41 Мачията

    6 0 Отговор
    Трие-щия е много глупав пен=дел=вай=ст! Или безобразна ку-ру-ва!

    19:59 25.11.2025

  • 42 Ха-ха-ха

    15 0 Отговор
    Ами то си има закон. Платени ид@оти. Какво повече искат. Да сложим по един пазач във всяко семейство ли? Или пак натискат за тази Истамбулска конвенция ли? И защо само жените, мъжете също са подложени на домашно насилие. Или психическия тормоз не е домашно насилие ли? Хайде сега да забраним браковете за да няма домашно насилие ли? Да оставим само гейбраковете?

    20:02 25.11.2025

  • 43 Българин

    12 1 Отговор
    Колко им платиха на тези безродници от снимката да сеят такава омраза и разделение в българското общество? Може ли такива содомисти и терористични организации да бъдат оставяни от милицията да маршируват по софийските улици и да сеят подобна омраза ! Хора бдете + --- комунизма е сред нас а неговия содомизъм ще ни унищожи

    20:09 25.11.2025

  • 44 Иванов

    9 1 Отговор
    Нпотата - неправитлсвените орг. трябва да се забранят.

    Коментиран от #49

    20:13 25.11.2025

  • 45 Даката

    6 0 Отговор
    Всяко насилие срещу живо същество трябва да се наказва подобаващо. Цената на човешкия живот в България е ужасно ниска, а това е така, защото имаме корумпирани съдии, които не се спряха.

    Коментиран от #50

    20:24 25.11.2025

  • 46 Юуп

    4 0 Отговор
    Кокорчо там ли е?

    20:27 25.11.2025

  • 47 И никой не

    6 0 Отговор
    Се пита защо - как жените станаха толкова нагли в държанието си, че докарват мъжете до агресия!

    Коментиран от #51

    20:31 25.11.2025

  • 48 $лава на Феминизма и Хомосексуализма

    3 2 Отговор
    Такава е Западната демокрация.

    20:32 25.11.2025

  • 49 Доващина

    0 2 Отговор

    До коментар #44 от "Иванов":

    В дивашки те държави,към които за съжаление спада и България, неправителствените организации искат да бъдат забранени, защото дивото зове!

    20:35 25.11.2025

  • 50 Панчаревската кметица

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "Даката":

    След като според вас цената на човешкия живот в България е ужасно ниска
    от което следва и че цената на прокурорските животи е много ниска защото и те имат човешки живот е България

    20:41 25.11.2025

  • 51 Украйнка на яхта в Созопол

    6 1 Отговор

    До коментар #47 от "И никой не":

    просто искат да дават на всеки който им сложи палец в социалките и после да не им се държи сметка

    20:44 25.11.2025

