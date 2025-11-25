Протест срещу насилието над жени

Една от всеки три жени е жертва на насилие. Това показват данните на ООН, съобщава БНТ.
През последните 12 месеца 316 милиона жени по света са били жертва на физическо или сексуално насилие от страна на партньора си.
В Международния ден за борба срещу насилието над жените пред Съдебната палата се провежда протест под надслов "Нито една повече".
Протестиращите искат да покажат солидарност с всички момичета и жени, преживели или станали жертва на насилие.
И настояват: Законът за защита от домашното насилие да защитава всяка жертва на такова, без значение продължителността на връзката, тяхната раса, етническа принадлежност, възраст, увреждане, религия, народност, сексуална ориентация, икономически статус и други измерения.
Искат и незабавно прекратяване на институционалното насилие над транс жените и ЛГБТИ хората.
Както и да има кризисни и консултативни центрове за пострадали от насилие във всяка една област в страната.
Хората тук настояват в най-кратък срок да се изложат конкретни планове за това къде, колко на брой, капацитет и заделени средства за това.
Днес десетки статуи на женски фигури и паметници в София са с червени ленти с надпис "Нито една повече".
Това е част от инициативите за Международния ден за премахване на насилието срещу жени и момичета.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #25, #28
19:17 25.11.2025
2 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
Нещо за насилието над мъже 🤔
Или над мъжете може ❗
19:18 25.11.2025
3 Мачията
19:19 25.11.2025
4 Протест срещу насилието на жени
19:20 25.11.2025
5 🍀 Парушева
19:20 25.11.2025
6 Сталин
- Аз съм вече модерна жена,не мия,не готвя,не чистя,деца не гледам
А Иванчо и казва
- Ама ти не си модерна ма,не си бита
19:22 25.11.2025
8 Абе
19:23 25.11.2025
9 Гост
19:23 25.11.2025
12 България няма закон за НПО
19:24 25.11.2025
18 Град Симитли
19:25 25.11.2025
23 таксиджия 🚖
До коментар #14 от "Тракиец 🇺🇦":Колега, ти разбрали какви точно са исканията им? 🤔 Аз - не. Биват бити, но продължават да живеят при приятеля си насилник и сега искат държавата да ги пази, чрез глоби!? Държавата да превъзпита татуираните селяндури!? 🤔 Защо просто не си тръгнат и намерят нов приятел!?
19:28 25.11.2025
25 шо ва
До коментар #1 от "Гост":гласилитъ?
19:31 25.11.2025
28 Видьо Видев
До коментар #1 от "Гост":И така ще бъде, докогато изборите в България няма да бъдат демократични, както в ЕС!
Гласуване с неотбелязана преференция да се отчита за недействително, както е в ЕС!
А не както в България, в нарушение на ал.2 на чл.6 от Конституцията на РБ,
с гласовете на неотбелязалите преференци се привилегироват водачите на партийните листи.
Така на практика от всичките 240 депутата,
160 партийни лидери, вече са се самоизбрали за депутати,
още преди денят на гласуването!
Не само за българите в чужбина,
а и за българите граждани в България да има активна регистрация за изборите, както е в ЕС!
За да няма стотици хиляди фалшиви избиратели, както е у нас!
За заблуда наричани "мъртви души"!
19:37 25.11.2025
31 Отново
19:42 25.11.2025
32 Анонимен
Коментиран от #36
19:42 25.11.2025
35 На Дедо
19:45 25.11.2025
36 На Дедо
До коментар #32 от "Анонимен":Когато сядат в скута на Пеевски!? Е кеф.
19:48 25.11.2025
37 а тез хорица кога ще излезат на
с 300 евро мин пенция и 500 мин заплата чиста
законите са равни за всички
а за жертвите мъже винаги са минимални възмездията особено за жени извършители
19:51 25.11.2025
38 раааа
19:53 25.11.2025
39 Трайчо
19:54 25.11.2025
41 Мачията
19:59 25.11.2025
42 Ха-ха-ха
20:02 25.11.2025
43 Българин
20:09 25.11.2025
44 Иванов
Коментиран от #49
20:13 25.11.2025
45 Даката
Коментиран от #50
20:24 25.11.2025
46 Юуп
20:27 25.11.2025
47 И никой не
Коментиран от #51
20:31 25.11.2025
48 $лава на Феминизма и Хомосексуализма
20:32 25.11.2025
49 Доващина
До коментар #44 от "Иванов":В дивашки те държави,към които за съжаление спада и България, неправителствените организации искат да бъдат забранени, защото дивото зове!
20:35 25.11.2025
50 Панчаревската кметица
До коментар #45 от "Даката":След като според вас цената на човешкия живот в България е ужасно ниска
от което следва и че цената на прокурорските животи е много ниска защото и те имат човешки живот е България
20:41 25.11.2025
51 Украйнка на яхта в Созопол
До коментар #47 от "И никой не":просто искат да дават на всеки който им сложи палец в социалките и после да не им се държи сметка
20:44 25.11.2025