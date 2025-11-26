Времето днес, прогноза за сряда, 26 ноември: Опасно силен вятър – жълт код в половин България

През нощта облачността от запад ще продължи да се увеличава и вплътнява. Слаб дъжд ще превали в Рило-Родопската област.
В източните райони и на север от планините ще духа до умерен южен вятър. Минималните температури ще бъдат предимно между 3 и 8°, в районите с вятър – до 10-12, в София – около 4°.
Над Източна България пред деня ще духа умерен и временно силен, южен вятър, а над западната половина от страната ще е предимно облачно и на много места ще има валежи от дъжд, по-значителни в крайните западни и южни райони.
Максималните температури ще бъдат в широк интервал: от 7-8° – в крайните северозападни райони до 18-20 на места в Източна България и районите-чувствителни на южен вятър, в София – около 12°.
Предупреждение за силен и поривист южен вятър, в източните райони и на север от планините. Над Западните райони вятърът ще се ориентира от северозапад и с него ще започне да нахлува студен въздух.
По Черноморието ще има разкъсана облачност. Вятърът ще е временно силен от юг-югозапад, а максималните температури ще бъдат между 17° и 20°.
И в планините ще е предимно облачно, по билата – мъгливо. Валежи от дъжд ще има на места в масивите от Западна България и Родопите, над 2200 метра ще превалява сняг. Ще духа силен, по билата - бурен южен вятър.
