Диана Русинова: Трагедията край Пловдив се използва за разчистване на частни сметки

Трагедията със загиналото семейство в Пловдив за съжаление се преекспонира и удобно се използва за разчистване на частни сметки. Това написа във Facebook пътният експерт Диана Русинова във връзка с тежката катастрофа от понеделник на кръстовището на околовръстния път и ул. "Захаридово" в кв. "Коматево".
Товарен автомобил МАН е навлязъл в лентата за насрещно движение и се ударил челно в лек автомобил. На място са загинали 43-годишната шофьорка на колата и нейни спътници - мъж на 42 години и дете на 14 години. Друго дете на 7 години е в болница.
"Собствениците на имотите покрай пътя от години настояват за премахването на ограничителната система за пътища (ОСП), или както всички я наричаме – мантинела", коментира Русинова.
"Техните искания са облечени в призиви за повишаване на безопасността, но аз бих казала, че това е истинско лицемерие. Прилагам снимки, от които ясно се вижда, че през 2018 година – преди поставянето на мантинелите – банкетите удобно са се използвали като паркинг покрай пътя", пише от тя.
Русинова пита: "Кое е по-опасно: да се удариш в ОСП или в паркирала кола или камион?
"От друга страна, тъй като пътят очевидно е бил безплатен паркинг за процъфтяващия бизнес от двете страни – предимно автокъщи – явно тези хора смятат, че е било "по-безопасно“ техните клиенти свободно да щъкат по околовръстното, за да разглеждат автомобилите, подредени от двете му страни. Да не говоря за множеството продавачи на домати, чушки и всякакъв друг зарзават, които, когато нямаше мантинели, удобно бяха превърнали банкета в сергия. Наистина не мога да повярвам, че има хора, които използват факта, че загубихме цяло семейство, за да си повишат цените на имотите и да си решат проблема с достъпа до тях. Наистина ли не знаят – или просто не им е удобно да знаят – че покрай този участък върви напоителен канал, който не по национални, а по европейски изисквания трябва да бъде ограден с ОСП?", обяснява Русинова.
Тя зададе още един важен въпрос: Бизнесът ли е по-важен от човешкия живот?
Относно решението на проблема, Русинова посочи, че той не се крие в мантинелите, а в необходимостта от разширението на околовръстния път на Пловдив.
Утре ще бъде внесено предложение до Министерския съвет и до министъра на регионалното развитие и благоустройството, пътят да бъде включен в списъка с национални обекти от стратегическо значение, за да се ускори реализацията му. Според нея това би решило проблема.
Очаква се от АПИ да извършат оценка на безопасността и мерките, които ще бъдат предприети.
"По закон те имат определени задължения и се надявам да видя адекватни мерки и действия от тяхна страна. По отношение на протестиращите се питам: дали същите тези многобройни собственици на частни имоти – които сега се готвят дори да протестират "в името на безопасността“ – ще бъдат толкова загрижени, когато стане време да дарят частите от имотите си, които все още не са отчуждени и платени с парите на данъкоплатците? Или загрижеността свършва там, където започват личните интереси?", пише още тя.
1 майна
09:56 26.11.2025
2 Човек със спомени
09:56 26.11.2025
3 Дон Дони
09:58 26.11.2025
4 дядото
09:58 26.11.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 И какво
10:04 26.11.2025
7 Диан РусиноФ
Твойте истини са толкова истини, колкото и морала на бащата!
10:06 26.11.2025
8 ???
10:06 26.11.2025
9 Диана Русинова
Коментиран от #10
10:08 26.11.2025
10 Допълнение
До коментар #9 от "Диана Русинова":И наши хора ги слагат.....
10:10 26.11.2025
11 коко
10:13 26.11.2025
12 коко
10:16 26.11.2025
13 бай Шиле
10:17 26.11.2025
14 Халва с праз
10:19 26.11.2025
15 Гочето
10:20 26.11.2025
16 Дид
10:23 26.11.2025
17 Тази е едно кречетало!
10:53 26.11.2025
18 РЕАЛИСТ
11:02 26.11.2025
19 Глигор
Коментиран от #20
11:04 26.11.2025
20 Един шофьор
До коментар #19 от "Глигор":Там има ограничение 60 км.
11:09 26.11.2025
21 Дон Дони
11:43 26.11.2025
22 Анонимен
11:49 26.11.2025
23 глоги
12:46 26.11.2025