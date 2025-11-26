Диана Русинова: Трагедията край Пловдив се използва за разчистване на частни сметки

Трагедията със загиналото семейство в Пловдив за съжаление се преекспонира и удобно се използва за разчистване на частни сметки. Това написа във Facebook пътният експерт Диана Русинова във връзка с тежката катастрофа от понеделник на кръстовището на околовръстния път и ул. "Захаридово" в кв. "Коматево".

Товарен автомобил МАН е навлязъл в лентата за насрещно движение и се ударил челно в лек автомобил. На място са загинали 43-годишната шофьорка на колата и нейни спътници - мъж на 42 години и дете на 14 години. Друго дете на 7 години е в болница.

"Собствениците на имотите покрай пътя от години настояват за премахването на ограничителната система за пътища (ОСП), или както всички я наричаме – мантинела", коментира Русинова.

"Техните искания са облечени в призиви за повишаване на безопасността, но аз бих казала, че това е истинско лицемерие. Прилагам снимки, от които ясно се вижда, че през 2018 година – преди поставянето на мантинелите – банкетите удобно са се използвали като паркинг покрай пътя", пише от тя.

Русинова пита: "Кое е по-опасно: да се удариш в ОСП или в паркирала кола или камион?

"От друга страна, тъй като пътят очевидно е бил безплатен паркинг за процъфтяващия бизнес от двете страни – предимно автокъщи – явно тези хора смятат, че е било "по-безопасно“ техните клиенти свободно да щъкат по околовръстното, за да разглеждат автомобилите, подредени от двете му страни. Да не говоря за множеството продавачи на домати, чушки и всякакъв друг зарзават, които, когато нямаше мантинели, удобно бяха превърнали банкета в сергия. Наистина не мога да повярвам, че има хора, които използват факта, че загубихме цяло семейство, за да си повишат цените на имотите и да си решат проблема с достъпа до тях. Наистина ли не знаят – или просто не им е удобно да знаят – че покрай този участък върви напоителен канал, който не по национални, а по европейски изисквания трябва да бъде ограден с ОСП?", обяснява Русинова.

Тя зададе още един важен въпрос: Бизнесът ли е по-важен от човешкия живот?

Относно решението на проблема, Русинова посочи, че той не се крие в мантинелите, а в необходимостта от разширението на околовръстния път на Пловдив.

Утре ще бъде внесено предложение до Министерския съвет и до министъра на регионалното развитие и благоустройството, пътят да бъде включен в списъка с национални обекти от стратегическо значение, за да се ускори реализацията му. Според нея това би решило проблема.

Очаква се от АПИ да извършат оценка на безопасността и мерките, които ще бъдат предприети.

"По закон те имат определени задължения и се надявам да видя адекватни мерки и действия от тяхна страна. По отношение на протестиращите се питам: дали същите тези многобройни собственици на частни имоти – които сега се готвят дори да протестират "в името на безопасността“ – ще бъдат толкова загрижени, когато стане време да дарят частите от имотите си, които все още не са отчуждени и платени с парите на данъкоплатците? Или загрижеността свършва там, където започват личните интереси?", пише още тя.