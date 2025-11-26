Новини
България »
Диана Русинова: Трагедията край Пловдив се използва за разчистване на частни сметки

Диана Русинова: Трагедията край Пловдив се използва за разчистване на частни сметки

26 Ноември, 2025 09:46 2 163 23

  • диана русинова-
  • загинали-
  • катастрофа-
  • пловдив

Утре ще бъде внесено предложение до Министерския съвет и до министъра на регионалното развитие и благоустройството, пътят да бъде включен в списъка с национални обекти от стратегическо значение, за да се ускори реализацията му

Диана Русинова: Трагедията край Пловдив се използва за разчистване на частни сметки - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Трагедията със загиналото семейство в Пловдив за съжаление се преекспонира и удобно се използва за разчистване на частни сметки. Това написа във Facebook пътният експерт Диана Русинова във връзка с тежката катастрофа от понеделник на кръстовището на околовръстния път и ул. "Захаридово" в кв. "Коматево".

Товарен автомобил МАН е навлязъл в лентата за насрещно движение и се ударил челно в лек автомобил. На място са загинали 43-годишната шофьорка на колата и нейни спътници - мъж на 42 години и дете на 14 години. Друго дете на 7 години е в болница.

"Собствениците на имотите покрай пътя от години настояват за премахването на ограничителната система за пътища (ОСП), или както всички я наричаме – мантинела", коментира Русинова.

"Техните искания са облечени в призиви за повишаване на безопасността, но аз бих казала, че това е истинско лицемерие. Прилагам снимки, от които ясно се вижда, че през 2018 година – преди поставянето на мантинелите – банкетите удобно са се използвали като паркинг покрай пътя", пише от тя.

Русинова пита: "Кое е по-опасно: да се удариш в ОСП или в паркирала кола или камион?

"От друга страна, тъй като пътят очевидно е бил безплатен паркинг за процъфтяващия бизнес от двете страни – предимно автокъщи – явно тези хора смятат, че е било "по-безопасно“ техните клиенти свободно да щъкат по околовръстното, за да разглеждат автомобилите, подредени от двете му страни. Да не говоря за множеството продавачи на домати, чушки и всякакъв друг зарзават, които, когато нямаше мантинели, удобно бяха превърнали банкета в сергия. Наистина не мога да повярвам, че има хора, които използват факта, че загубихме цяло семейство, за да си повишат цените на имотите и да си решат проблема с достъпа до тях. Наистина ли не знаят – или просто не им е удобно да знаят – че покрай този участък върви напоителен канал, който не по национални, а по европейски изисквания трябва да бъде ограден с ОСП?", обяснява Русинова.

Тя зададе още един важен въпрос: Бизнесът ли е по-важен от човешкия живот?

Относно решението на проблема, Русинова посочи, че той не се крие в мантинелите, а в необходимостта от разширението на околовръстния път на Пловдив.

Утре ще бъде внесено предложение до Министерския съвет и до министъра на регионалното развитие и благоустройството, пътят да бъде включен в списъка с национални обекти от стратегическо значение, за да се ускори реализацията му. Според нея това би решило проблема.

Очаква се от АПИ да извършат оценка на безопасността и мерките, които ще бъдат предприети.

"По закон те имат определени задължения и се надявам да видя адекватни мерки и действия от тяхна страна. По отношение на протестиращите се питам: дали същите тези многобройни собственици на частни имоти – които сега се готвят дори да протестират "в името на безопасността“ – ще бъдат толкова загрижени, когато стане време да дарят частите от имотите си, които все още не са отчуждени и платени с парите на данъкоплатците? Или загрижеността свършва там, където започват личните интереси?", пише още тя.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 майна

    15 2 Отговор
    Първо, виновнен е кмета (мисля че беше по времетопна иван тотев) и неговия екип и проектантите. Не толкова за мантинелите по края, колкото за това че преди години, когато правеха ремонта, не разшириха пътя да стане две платна с мантинела по средата и да няма възможност да навлизат в насрещното движение, да стават такива катастрофи. Ествено, цената е била като за такова изпълнение, ама половина път го няма. Ремонта на коматевско шосе го прави пак тотев и е същата некадърна работа, само тапи. И второ, всеки ceляндyp ще иска да си направи на нивата слад или нещо друго и да има излаз на пътя, ама това е околовръстен път и ако искат, да си правят локални платна и да влизат само през три-четирите места, където околовръстното се пресича от пътища за други населени места. Т.е. общината пак има вина.

    09:56 26.11.2025

  • 2 Човек със спомени

    11 8 Отговор
    Защо катастрофите със смъртни случай започнаха след поставяне на мантинелите. Мантинелите се поставят на трудни места с дерета склонове и т.н. Така никой не може да обясни какъв опасен участък е този. Само за да се увеличи цената за ремонта. Жертвите трябва да тежат на съдвеста на тези, които ги сложиха без даса необходими.

    09:56 26.11.2025

  • 3 Дон Дони

    15 0 Отговор
    Преди по малко от месец на стотина метра от инцидента друг камион отне живота на друго дете! Това не е път!

    09:58 26.11.2025

  • 4 дядото

    9 0 Отговор
    нищо не се променя в тази територия,защото хората от които зависи дори малко, отказват да се държат като отговорни към обществото и държавата.всички,и тази също говорят празни приказки само и само блатото да си остане.пфу.

    09:58 26.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 И какво

    9 2 Отговор
    да се коментира .колкото и да е грозна е права .Които иска да му идват в автокъщата или да му купуват доматите да си отдели от собствената земя за паркинг или общината да направи паркинг А ПЪТЯ ОТДАВНА Е ТРЯБВАЛО ДА СЕ РАЗШИРИ шосетата ни са тесни и не са за хора без книжки или за хора без морал с мощни коли които не са закупени с труд ТО И ТОВА Е ПРОБЛЕМА

    10:04 26.11.2025

  • 7 Диан РусиноФ

    9 1 Отговор
    Кво стана с делото Телиш?
    Твойте истини са толкова истини, колкото и морала на бащата!

    10:06 26.11.2025

  • 8 ???

    4 4 Отговор
    Диана Русенова - жена или мъж?

    10:06 26.11.2025

  • 9 Диана Русинова

    10 2 Отговор
    Наши хора произвеждат мантинелите, трабва да им намерим пазар.

    Коментиран от #10

    10:08 26.11.2025

  • 10 Допълнение

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Диана Русинова":

    И наши хора ги слагат.....

    10:10 26.11.2025

  • 11 коко

    3 3 Отговор
    В тази държава няма ли институции които да излязат със становище по въпроса.? Защо това същество винаги се появява в качеството си на експерт чието мнение е меродавно това след като със случая се занимават други органи? Сега ще последва и оценка на другия обичаен компетент -"Бащата на Сияна"...

    10:13 26.11.2025

  • 12 коко

    3 1 Отговор
    Остава и аз и бат Сашо от Варна да дадем във Фейсбук оценка та случая, бат Сашо даже има и книжка и знае правилника,аз не го знам ама и аз мога да напиша нещо...

    10:16 26.11.2025

  • 13 бай Шиле

    7 1 Отговор
    Тази " пътна експертка" да не се прави че не знае кой е "Пешо Мантинелата".

    10:17 26.11.2025

  • 14 Халва с праз

    8 0 Отговор
    тва е най-малоумното околовръстно което е възможно. Минаването през него ви гарантира километрични задръствания и по бавно предвижване отколкото да минеш през града

    10:19 26.11.2025

  • 15 Гочето

    10 2 Отговор
    Малкото живи оригинални селяни от Марково и Коматево с нетърпение чакат махането на мантинелите, за да набучат табелките продава се на бабините лозета. Но няма да им се получи и ще ги отчуждят за жълти стотинки за бъдещото разширение на пътя(отново с мантинели)

    10:20 26.11.2025

  • 16 Дид

    4 6 Отговор
    Коя е Диана Русинова,в АПИ нямаме такъв служител?

    10:23 26.11.2025

  • 17 Тази е едно кречетало!

    3 3 Отговор
    Кречетало, което по необясними причини ни навират грозното му лице и тъпи размисли в домовеъе ни чрез тв-тата

    10:53 26.11.2025

  • 18 РЕАЛИСТ

    5 0 Отговор
    Ужасно в това околовръстно на Пловдив. Имам близък роднина пострадал там и съм предубеден. Когато в чужбина на определен участък има множество ПТП, се вземат мерки за отстраняването им. Някой е прибрал много пари от тези мантинели, но това са кървави пари и Господ ще си го търси.

    11:02 26.11.2025

  • 19 Глигор

    3 1 Отговор
    Добре бе Дианче.Осветли ни за какви частни интереси става въпрос?Идвамата участници с каква скорост са се движили?Неволна свидетелка сподели :карат като луди.Аз добавям-и безразсъдно.Не се коментира дали въздушните възглавници са се задействали.Ако не са,защо.Може и колата да е изгнила.Ако е така как е минала ГТП?Много са въпросите.Това е цяло семейство.

    Коментиран от #20

    11:04 26.11.2025

  • 20 Един шофьор

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "Глигор":

    Там има ограничение 60 км.

    11:09 26.11.2025

  • 21 Дон Дони

    2 0 Отговор
    Това е път убиец без акт 16! По закон трябва да има определена ширина на асфалта плюс по един метър банкет и от двете страни! Фирмата изпълнител си прибра авансово всички средства! Мантинелите на места са сложени на десетина сантиметра от асфалта! Ако закъсаш си мишена на някой! За път през който минават над 45000 коли дневно това е абсолютно тесен път! Преди 35 години междуселските планински пътища ги правеха по широки!

    11:43 26.11.2025

  • 22 Анонимен

    1 0 Отговор
    Тази барсала се уреди на този пост

    11:49 26.11.2025

  • 23 глоги

    0 0 Отговор
    пътнАТА експертКА Диана Русинова

    12:46 26.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове