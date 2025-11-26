Новини
"Да, България": Борисов е пешката във войната на Пеевски срещу средната класа

26 Ноември, 2025 10:13

От „Да, България“ предложиха над 30 мерки за оптимизиране на държавните разходите

"Да, България": Борисов е пешката във войната на Пеевски срещу средната класа - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Завладяната държава е причината за този скандален бюджет. Пеевски обяви война на средната класа още през 2023 г., когато, заради нея, беше свален като председател на ДАНС. Сега Борисов и ГЕРБ се включват в тази война. Борисов е пешката във войната на Пеевски срещу средната класа в България.“ Това заяви съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов пред журналисти в кулоарите на парламента.

„Между първо и второ четене се случиха две неща. Още в началото на годината Пеевски заяви, че трябва да си вземе „Лукойл“ и управляващите са напът да му го предоставят чрез национализация. Не може с пари на гражданите да се купува рафинерията, а след това да бъде източвана от Пеевски, както се случи с „Лафка“, КТБ и Булгартабак. Другото скандално предложение е бащинията на Пеевски – тотото. Ясна е схемата – даване на концесия на частен оператор, който ще има монопол и отново ще текат стотици милиони към Пеевски“, заяви другият съпредседател на формацията, Ивайло Мирчев.

От формацията призоваха гражданите и бизнеса да се включат в организирания днес протест срещу бюджета.. „Днес в 18 ч. хората ще бъдат на площада пред Народното събрание. Призовавам Пеевски да отиде при тях, за да го посрещнат“, заяви Мирчев.

Народният представител Мартин Димитров коментира критиките от страна на Европейската комисия по отношение на бюджета. „Европейската комисия потвърди нашата позиция, че има опасност финансовата дисциплина на България да бъде трайно изпусната с Бюджет 2026. Сега е последният влак за реформи, а сметката се плаща от всички граждани по три начина – директно вдигане на данъци и осигуровки, заеми, които ще бъдат плащани под формата на бъдещи високи данъци и инфлация, която предизвикват с харченето на толкова много пари“, заяви Димитров и призова между първо и второ четене управляващите да се откажат, по най-спешния начин, от вдигането на данъците и СУПТО, които удрят средната класа.

От „Да, България“ предложиха над 30 мерки за оптимизиране на държавните разходите. „Една от тези мерки, която сме предложили между първо и второ четене на бюджета – за ограничаване на бонусите във ВСС, регулаторите, публичните предприятия и администрацията – ще бъде обсъдена днес в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Надяваме след това предложението ни да бъде разгледано в парламента и прието“, заяви Божидар Божанов.

Провеждане на обществени поръчки в частните болници за всички разходи, заплащани по здравна каса, известяване с СМС за медицински услуги за спиране на фиктивните хоспитализации, задължение Българската банка за развитие да финансира само малки и средни предприятия са част от другите мерки, предложени от формацията между първо и второ четене.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 35 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    19 6 Отговор
    Скоро отварят Народните съдилища в Брюксел, Берлин, Париж, София и Урсула, Кая Калас, Зеленски, Бойко Борисов, Делян Пеевски отиват на каторга.

    10:15 26.11.2025

  • 2 Сила

    11 3 Отговор
    П и ш к а ..... И е много малка !!!

    Коментиран от #6

    10:22 26.11.2025

  • 3 Европол

    16 2 Отговор
    Борисов не е пешка, с контрабандист с три хиляди страници досие и руски агент.

    10:23 26.11.2025

  • 4 Промяна

    6 13 Отговор
    ШАРЛАТАНИТЕ ГРАБИТЕЛИ АЛА БАЛИСТИТЕ СЕ ЗАМИСЛИЛИ ЗА СРЕДНАТА КЛАСА КАКЪВ ЦИНИЗЪМ ГНУС СТЕ САБОТЬОРИ

    10:30 26.11.2025

  • 5 ШЕФА

    28 2 Отговор
    Физиономия на изплашен престъпник чакащ възмездие,но незнаещ от къде ще му дойде след като е разплакал толкова българи.

    Коментиран от #11, #17

    10:34 26.11.2025

  • 6 Затова

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    и плаща от о време !

    10:38 26.11.2025

  • 8 “Борисов е пешка…”

    12 1 Отговор
    Не е пешка, а е п@Tka!

    10:48 26.11.2025

  • 9 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    8 4 Отговор
    Дай бъ нали сте все с него и от време на време в скута на Пеевски.....вие сте виновни да се стигне до тук, в частност Ристюфор мореплавателя и Мон жобен женералъ с физиономия като настъпвана жаба!
    Вие изпрахте и бетонирахте Тиквата и Прасето във властта!

    10:53 26.11.2025

  • 10 хихи

    4 3 Отговор
    Всичко в името на човека.... с главно Д

    10:54 26.11.2025

  • 11 ПРОМЯНА

    12 1 Отговор

    До коментар #5 от "ШЕФА":

    Борисов е най големия престъпник и трябва да бъде съден на 1000 години

    10:58 26.11.2025

  • 12 Последния Софиянец

    9 2 Отговор
    БорисOFF e eдно голямо НИЩО! Дребен хитрец и крадец!

    Коментиран от #18

    11:00 26.11.2025

  • 13 Средната класа пречи на ДПС

    9 2 Отговор
    Защото те искат беден електорат който да държат в подчинение и така винаги да имат избиратели. Средната класа е стълб на демокрацията но на тях не им изнася. Те дори и ГЕРБ не искат средна класа нито БСП .

    Коментиран от #16

    11:06 26.11.2025

  • 14 Анонимен

    0 0 Отговор
    Трябва да се слуша ако си зависим

    11:47 26.11.2025

  • 16 Промяна

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "Средната класа пречи на ДПС":

    ТИ НАЯСНО ЛИ СИ ИЗОБЩО ЗА КАКВО СТАВА ВЪПРОС ЧЕ ДРАСКАШ ЛЪЖИ ТУК САМО НЕВВЕЖИ И МАЛОУМНИЦИ МОГАТ ДА ТИ СЕ ВРЪЗВАТ НА ШАРЛАТАНИЯТА ТИ ХАХАХАХАХА А

    11:53 26.11.2025

  • 17 Промяна

    1 3 Отговор

    До коментар #5 от "ШЕФА":

    ТИ КАТО КАКЪВ РАЗДАВАШ КВАЛИ ФИКАЦИИ ТУК ПРЕСТЭПНИЦИ СА ТЕЗИ КОИТО ЗАКРИХА СПЕЦ СЪД А ДЕЛАТА ЗА ОЛИГАРСИТЕ ЗАМИНАХА ПРЕСТЪПНИЦИ СА ТЕЗИ КОИТО 5 ГОДИНИ РУШАТ ДЪРЖАВАТА НИ И СА БЕЗНАКАЗАНИ 5

    Коментиран от #22

    11:55 26.11.2025

  • 20 Последния Софиянец

    3 1 Отговор
    Теб никой неможе да те мине.........такива сте от герБ.....От къде Ви събира Тиквата.........

    12:00 26.11.2025

  • 21 Боруна Лом

    4 1 Отговор

    До коментар #18 от "Промяна":

    Въздухар и то доказан е Бойко Тиквата-агент Буда!

    12:02 26.11.2025

  • 22 241634

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Промяна":

    А "твоите"- дето я разориха от 2009г. и продължават да рушат?!Управлението на ГерП е пагубно за държавата!

    12:04 26.11.2025

