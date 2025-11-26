"Да, България": Борисов е пешката във войната на Пеевски срещу средната класа

„Завладяната държава е причината за този скандален бюджет. Пеевски обяви война на средната класа още през 2023 г., когато, заради нея, беше свален като председател на ДАНС. Сега Борисов и ГЕРБ се включват в тази война. Борисов е пешката във войната на Пеевски срещу средната класа в България.“ Това заяви съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов пред журналисти в кулоарите на парламента.

„Между първо и второ четене се случиха две неща. Още в началото на годината Пеевски заяви, че трябва да си вземе „Лукойл“ и управляващите са напът да му го предоставят чрез национализация. Не може с пари на гражданите да се купува рафинерията, а след това да бъде източвана от Пеевски, както се случи с „Лафка“, КТБ и Булгартабак. Другото скандално предложение е бащинията на Пеевски – тотото. Ясна е схемата – даване на концесия на частен оператор, който ще има монопол и отново ще текат стотици милиони към Пеевски“, заяви другият съпредседател на формацията, Ивайло Мирчев.

От формацията призоваха гражданите и бизнеса да се включат в организирания днес протест срещу бюджета.. „Днес в 18 ч. хората ще бъдат на площада пред Народното събрание. Призовавам Пеевски да отиде при тях, за да го посрещнат“, заяви Мирчев.

Народният представител Мартин Димитров коментира критиките от страна на Европейската комисия по отношение на бюджета. „Европейската комисия потвърди нашата позиция, че има опасност финансовата дисциплина на България да бъде трайно изпусната с Бюджет 2026. Сега е последният влак за реформи, а сметката се плаща от всички граждани по три начина – директно вдигане на данъци и осигуровки, заеми, които ще бъдат плащани под формата на бъдещи високи данъци и инфлация, която предизвикват с харченето на толкова много пари“, заяви Димитров и призова между първо и второ четене управляващите да се откажат, по най-спешния начин, от вдигането на данъците и СУПТО, които удрят средната класа.

От „Да, България“ предложиха над 30 мерки за оптимизиране на държавните разходите. „Една от тези мерки, която сме предложили между първо и второ четене на бюджета – за ограничаване на бонусите във ВСС, регулаторите, публичните предприятия и администрацията – ще бъде обсъдена днес в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Надяваме след това предложението ни да бъде разгледано в парламента и прието“, заяви Божидар Божанов.

Провеждане на обществени поръчки в частните болници за всички разходи, заплащани по здравна каса, известяване с СМС за медицински услуги за спиране на фиктивните хоспитализации, задължение Българската банка за развитие да финансира само малки и средни предприятия са част от другите мерки, предложени от формацията между първо и второ четене.