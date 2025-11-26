Новини
България »
Малина Крумова е освободена от поста председател на агенцията по пътна безопасност

Малина Крумова е освободена от поста председател на агенцията по пътна безопасност

26 Ноември, 2025 12:54 868 9

По непотвърдена информация на нейно място е назначен бившият началник на отдел "Пътна полиция" в МВР и експерт по пътна безопасност Росен Рапчев

Мария Атанасова

Министерският съвет освободи Малина Крумова от поста председател на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ на редовното си заседание днес от 10:00 часа, съобщи NOVA.

По непотвърдена информация на нейно място е назначен бившият началник на отдел "Пътна полиция" в МВР и експерт по пътна безопасност Росен Рапчев. Мярката е свързана с поредицата от действия за превенция на пътния травматизъм.

От създаването си през 2019 г. структурата е оглавявана от Малина Крумова – бивш заместник-министър на околната среда и водите, вицепремиер по еврофондовете в служебното правителство „Герджиков“, а след това и заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иванич

    25 0 Отговор
    На какви високи постове е била, а полза никаква, абсолютно безполезна. То да е само тя....

    12:57 26.11.2025

  • 2 Закривайте

    25 0 Отговор
    Такива нищоправещи органи. Барат се само за органите

    12:59 26.11.2025

  • 3 Червената шапчица

    13 0 Отговор
    - Докторе, имам някакви сърбежи по гърба!
    - Пиеш ли?
    - Не.
    - Пушиш ли?
    - Не.
    - По жени ходиш ли?
    - Не.
    - Не се притеснявай, никнат ти крила...

    13:01 26.11.2025

  • 4 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    11 0 Отговор
    ВСИЧКИТЕ НА ВИСОКИ ПОСТОВЕ
    МНОО ОХРАНЕНИ БЕЕ.....

    13:05 26.11.2025

  • 5 Данко Харсъзина

    15 0 Отговор
    Тази агенция немедлено трябва да бъде закрита. Търтеи и нищоптавци на дебели заплати.

    13:06 26.11.2025

  • 6 Шопо

    9 0 Отговор
    От създаването си през 2019 г. структурата не е направила нищо за пътната безопасност.

    13:24 26.11.2025

  • 7 Пупчо

    3 0 Отговор
    Тая освен началник друго май не може да работи

    13:26 26.11.2025

  • 8 НЯМА нищо

    4 0 Отговор
    за ЧУДЕНЕ . ТОВА са КАДРИТЕ на наш БОКО , намерени по кръстовища и нямащи нищо общо между професията им и длъжностите на които ги СЛАГА . За това сме на туй дередже .

    13:28 26.11.2025

  • 9 Староков

    1 0 Отговор
    Най-после това посмешище е аут. Рапчев е неизвестна птица, но му пожелавам успех.

    13:37 26.11.2025

