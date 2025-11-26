Малина Крумова е освободена от поста председател на агенцията по пътна безопасност

Министерският съвет освободи Малина Крумова от поста председател на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ на редовното си заседание днес от 10:00 часа, съобщи NOVA.
По непотвърдена информация на нейно място е назначен бившият началник на отдел "Пътна полиция" в МВР и експерт по пътна безопасност Росен Рапчев. Мярката е свързана с поредицата от действия за превенция на пътния травматизъм.
От създаването си през 2019 г. структурата е оглавявана от Малина Крумова – бивш заместник-министър на околната среда и водите, вицепремиер по еврофондовете в служебното правителство „Герджиков“, а след това и заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Иванич
12:57 26.11.2025
2 Закривайте
12:59 26.11.2025
3 Червената шапчица
- Пиеш ли?
- Не.
- Пушиш ли?
- Не.
- По жени ходиш ли?
- Не.
- Не се притеснявай, никнат ти крила...
13:01 26.11.2025
4 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
МНОО ОХРАНЕНИ БЕЕ.....
13:05 26.11.2025
5 Данко Харсъзина
13:06 26.11.2025
6 Шопо
13:24 26.11.2025
7 Пупчо
13:26 26.11.2025
8 НЯМА нищо
13:28 26.11.2025
9 Староков
13:37 26.11.2025