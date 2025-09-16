ИПБ иска оставката на директора на Агенцията за безопасност на движението по пътищата

От Института за пътна безопасност поискаха оставката на директора на Държавната агенция за безопасност на движението по пътищата Малина Крумова.
В мотивите на организацията се казва, че вече шест години агенцията не изпълнява основната си функция - да бъде координиращ и водещ орган за безопасността по пътищата, и в случаи като катастрофата с 12-годишната Сияна не поема отговорността, а я прехвърля на други институции.
Декларацията е изпратена до премиера Росен Желязков и е подписана от 14 неправителствени организации.
Ето цялата декларация:
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
На 27 май Вие отправихте ясен призив – институциите да покажат резултат. И дадохте срок – един месец. Уви, резултат няма, скоро няма и да има. Пътната безопасност, която е изключителен експертен въпрос, се превърна в терен за корупция, политически амбиции и скриване на институционална и кадрова немощ.
Създадена по настояване на гражданския сектор, Държавната агенция за безопасност на движението по пътищата трябваше да зададе посока, да координира усилията, да изгражда доверие и обща национална стратегия. Ключовата и функция е да информира премиера за пропуските в различните ведомства и да подобри взаимодействието между тях. Шест години по-късно реалността е друга:
• Липса на диалог и взаимодействие с неправителствения сектор;
• Няма цялостна държавна политика по потъна безопасност
• Няма ясно дефинирани цели около, които всички да се обединят;
• Институциите продължават да не работят в синхрон, а на парче;
• Предприемат се мерки само тогава, когато трагедията е факт;
• България продължава да е на първо място в ЕС по загинали в катастрофи на глава от населението.
Затова ние, представители на неправителствени организации с дългогодишна активна роля в областта на пътната безопасност, въпреки различията си, се обединяваме и настояваме за незабавната оставка на председателя на ДАБДП – г-жа Малина Крумова.
Мотивите ни:
• Вече шест години агенцията не изпълнява основната си функция – да бъде координиращ и водещ орган.
• Не съществува актуална национална оценка на риска от ПТП, което прави всяка политика неефективна.
• В кризисни моменти агенцията прехвърля отговорност и подменя истината (случаят със Сияна е емблематичен).
• Обществото не познава тази институция, не ѝ вярва и не я следва.
• Агенцията не води, не вдъхновява и не променя.
• Липсват експертност, визия и лидерство – все качества, от които държавата спешно се нуждае в борбата с войната по пътищата.
Господин премиер,
Пътната безопасност е кауза, която изисква обединение – между държавата, институциите и гражданското общество. Вместо да бъде мост между всички нас, ДАБДП се превърна в стена, зад която се крият отговорни лица и администрации, чиито безотговорност и нехайство са причината за поредната катастрофа с жертви.
Пътната безопасност изисква капацитет, смели решения и силни лидери. Г-жа Крумова доказа, че няма волята да изпълни със съдържание и смисъл поверената и позиция. Напротив, вместо да води и обеднява, тя се скатава и снижава. Шест години са твърде много време, в което да се поучиш от грешките си, да се поправиш, да покажеш визия, ако имаш такава и да произведеш резултат.
Ние вярваме, че само заедно и обединени държавата и гражданското общество ще се справят със смъртта по пътищата ни. Но това може да се случи само когато начело стои личност с доверие, компетентност и морален авторитет.
Настоящата декларация е подкрепена от следните 14 неправителствени организации:
➢ Николай Попов-баща на Сияна
➢ Европейски център за транспортни политики
➢ Институт за пътна безопасност
➢ Сдружение „Велоеволюция“
➢ Сдружение „Автотехнически експерти по пътна безопасност“
➢ Национално сдружение на пунктовете за извършване на периодични прегледи на МПС
➢ Български автоинструкторски съюз
➢ Сдружение на превозвачите в Европа
➢ Сдружение „Асоциация Пътна Помощ-България“
➢ Сдружение „Искаме справедливост и сигурност на пътя“
➢ Сдружение „Кауза Северозапад“
➢ Сдружение „София днес и утре“
➢ Сдружение „Инициатива за развитие и промяна на община Бойчиновци“
➢ Асоциация за квалификация на автомобилистите в България /АКАБ/
Пътната безопасност в България не може повече да бъде заложник на бездействие. Шест години търпение струваха твърде скъпо. Не става дума за лични оценки – става дума за спасени или изгубени животи. Време е за решение, което да доведе до промяна. И то е само във Вашите ръце.
Когато бездействието убива - мълчанието става съучастие!
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 освен това
10:35 16.09.2025
2 6135
как се покачи тъй високо?
- С пълзенье! —
извика рогатата гадинка.
10:36 16.09.2025
3 0001
10:37 16.09.2025
4 604
Коментиран от #10
10:46 16.09.2025
5 1488
10:51 16.09.2025
6 В България е същото
Масово купуват Мерцедеси на гн-усни роми!
10:52 16.09.2025
7 Да,да
10:55 16.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 незнайко
Коментиран от #11
10:57 16.09.2025
10 6135
До коментар #4 от "604":Абе тя може да смята - бил съм с нея в курс по висша математика.
Просто прави сметките си в своя полза, а не в полза на хората!
10:57 16.09.2025
11 От това живеят
До коментар #9 от "незнайко":Ами то в България всички е полиция,как ще махат Агенции!аааа..
11:00 16.09.2025
12 фрг са първо за безопасност
11:13 16.09.2025
13 Стефан
11:21 16.09.2025
14 ЧОЧО
11:21 16.09.2025