ИПБ иска оставката на директора на Агенцията за безопасност на движението по пътищата

16 Септември, 2025 10:31 1 277 14

В мотивите на организацията се казва, че вече шест години агенцията не изпълнява основната си функция - да бъде координиращ и водещ орган за безопасността по пътищата

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От Института за пътна безопасност поискаха оставката на директора на Държавната агенция за безопасност на движението по пътищата Малина Крумова.

В мотивите на организацията се казва, че вече шест години агенцията не изпълнява основната си функция - да бъде координиращ и водещ орган за безопасността по пътищата, и в случаи като катастрофата с 12-годишната Сияна не поема отговорността, а я прехвърля на други институции.

Декларацията е изпратена до премиера Росен Желязков и е подписана от 14 неправителствени организации.

Ето цялата декларация:

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На 27 май Вие отправихте ясен призив – институциите да покажат резултат. И дадохте срок – един месец. Уви, резултат няма, скоро няма и да има. Пътната безопасност, която е изключителен експертен въпрос, се превърна в терен за корупция, политически амбиции и скриване на институционална и кадрова немощ.

Създадена по настояване на гражданския сектор, Държавната агенция за безопасност на движението по пътищата трябваше да зададе посока, да координира усилията, да изгражда доверие и обща национална стратегия. Ключовата и функция е да информира премиера за пропуските в различните ведомства и да подобри взаимодействието между тях. Шест години по-късно реалността е друга:

• Липса на диалог и взаимодействие с неправителствения сектор;

• Няма цялостна държавна политика по потъна безопасност

• Няма ясно дефинирани цели около, които всички да се обединят;

• Институциите продължават да не работят в синхрон, а на парче;

• Предприемат се мерки само тогава, когато трагедията е факт;

• България продължава да е на първо място в ЕС по загинали в катастрофи на глава от населението.

Затова ние, представители на неправителствени организации с дългогодишна активна роля в областта на пътната безопасност, въпреки различията си, се обединяваме и настояваме за незабавната оставка на председателя на ДАБДП – г-жа Малина Крумова.

Мотивите ни:

• Вече шест години агенцията не изпълнява основната си функция – да бъде координиращ и водещ орган.

• Не съществува актуална национална оценка на риска от ПТП, което прави всяка политика неефективна.

• В кризисни моменти агенцията прехвърля отговорност и подменя истината (случаят със Сияна е емблематичен).

• Обществото не познава тази институция, не ѝ вярва и не я следва.

• Агенцията не води, не вдъхновява и не променя.

• Липсват експертност, визия и лидерство – все качества, от които държавата спешно се нуждае в борбата с войната по пътищата.

Господин премиер,

Пътната безопасност е кауза, която изисква обединение – между държавата, институциите и гражданското общество. Вместо да бъде мост между всички нас, ДАБДП се превърна в стена, зад която се крият отговорни лица и администрации, чиито безотговорност и нехайство са причината за поредната катастрофа с жертви.

Пътната безопасност изисква капацитет, смели решения и силни лидери. Г-жа Крумова доказа, че няма волята да изпълни със съдържание и смисъл поверената и позиция. Напротив, вместо да води и обеднява, тя се скатава и снижава. Шест години са твърде много време, в което да се поучиш от грешките си, да се поправиш, да покажеш визия, ако имаш такава и да произведеш резултат.

Ние вярваме, че само заедно и обединени държавата и гражданското общество ще се справят със смъртта по пътищата ни. Но това може да се случи само когато начело стои личност с доверие, компетентност и морален авторитет.

Настоящата декларация е подкрепена от следните 14 неправителствени организации:

➢ Николай Попов-баща на Сияна

➢ Европейски център за транспортни политики

➢ Институт за пътна безопасност

➢ Сдружение „Велоеволюция“

➢ Сдружение „Автотехнически експерти по пътна безопасност“

➢ Национално сдружение на пунктовете за извършване на периодични прегледи на МПС

➢ Български автоинструкторски съюз

➢ Сдружение на превозвачите в Европа

➢ Сдружение „Асоциация Пътна Помощ-България“

➢ Сдружение „Искаме справедливост и сигурност на пътя“

➢ Сдружение „Кауза Северозапад“

➢ Сдружение „София днес и утре“

➢ Сдружение „Инициатива за развитие и промяна на община Бойчиновци“

➢ Асоциация за квалификация на автомобилистите в България /АКАБ/

Пътната безопасност в България не може повече да бъде заложник на бездействие. Шест години търпение струваха твърде скъпо. Не става дума за лични оценки – става дума за спасени или изгубени животи. Време е за решение, което да доведе до промяна. И то е само във Вашите ръце.

Когато бездействието убива - мълчанието става съучастие!


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 освен това

    9 0 Отговор
    Да връща заплатите досега

    10:35 16.09.2025

  • 2 6135

    12 0 Отговор
    - Кажи ми, жалко ти творенье,
    как се покачи тъй високо?
    - С пълзенье! —
    извика рогатата гадинка.

    10:36 16.09.2025

  • 3 0001

    10 0 Отговор
    Един ще уволнят, друг ще дойде и пак същото! Освен уволнение трябва да има и наказание! Трябва и някой да упражнява контрол върху работата им! Ама тук се назначават само верни калинки а те не могат нищо освен да са верни на господарите си.

    10:37 16.09.2025

  • 4 604

    6 0 Отговор
    Хахаха тая кака с парашутките ли пази пътищата .....пхахахахя...че тя без елка не мой си сметне номеръ на обуфките....

    Коментиран от #10

    10:46 16.09.2025

  • 5 1488

    1 6 Отговор
    а стринката на сияна ли ще е новия директор

    10:51 16.09.2025

  • 6 В България е същото

    4 2 Отговор
    Лудите Вебер и Лайен убиват белите хора в Европа чрез различни полиции!
    Масово купуват Мерцедеси на гн-усни роми!

    10:52 16.09.2025

  • 7 Да,да

    1 1 Отговор
    Някой разбра ли кой е тоя с шелбито? За други катастрофи пишат коя е стринка му, какво е вечерял, сега - нищо! Дори не се появиха Кремтодорова и експертите да кажат дали не е Петров или Баширов, след неуспешен атентат в България.

    10:55 16.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 незнайко

    4 0 Отговор
    ТАЗИ АГЕНЦИЯ НЕ ТРЯБВА ДА СЪЩЕСТВУВА !!!

    Коментиран от #11

    10:57 16.09.2025

  • 10 6135

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "604":

    Абе тя може да смята - бил съм с нея в курс по висша математика.
    Просто прави сметките си в своя полза, а не в полза на хората!

    10:57 16.09.2025

  • 11 От това живеят

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "незнайко":

    Ами то в България всички е полиция,как ще махат Агенции!аааа..

    11:00 16.09.2025

  • 12 фрг са първо за безопасност

    0 0 Отговор
    а после за друго . у нас е първо за път да има . и то има . на селяндур пътя е четвъртокласен и не е пипан 40 г. на гражданин е даже със знаци и околовръстен , а и мантинели даже ленти . на магистралите за делегации и тирове и рейсове пътя е лъзгав , горе долу да може да се кара и от многото птп е на места обгорял, без знаци , в ремонт , или ограничаван до 80 за 40 километра дължина . сега иде ред на безопасност . нови глоби . приините не се казват . мисли се на парче . измисля се причина или се посочва точно такава каквато да е в ущърб на някого . така все гоним фрг щот били по добре . застраховките се вдигат . щото не им стигат парите . объркване има .

    11:13 16.09.2025

  • 13 Стефан

    2 0 Отговор
    Поредната калинка на Борисов и Пеевски. Назначена без открит конкурс.

    11:21 16.09.2025

  • 14 ЧОЧО

    1 0 Отговор
    Пълно е с разни агенции,институти и временни комисии. Резултат никакъв,катастрофите с жертви всеки ден.Иначе тия господа си вземат големите заплати и не им пука за нищо.

    11:21 16.09.2025

