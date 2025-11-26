Повдигнаха обвинения на 17-годишен украинец за убийството в "Студентски град"

Софийска градска прокуратура привлече като обвиняем 17-годишен украински гражданин за умишлено убийство на младеж в "Студенстки град". Държавното обвинение постанови той да бъде задържан за срок до 48 часа.

Непълнолетният украински гражданин е обвинен за това, че на 22 ноември в „Студентски град“ по хулигански подбуди умишлено умъртвил жертвата, като го намушкал с нож в областта на лявото бедро.

Нанесената прободна рана е засегнала големи кръвоносни съдове и е предизвикала остра кръвозагуба. Смъртта на младежа е настъпила на 25 ноември въпреки оказаната му своевременна висококвалифицирана медицинска помощ.

От прокуратурата посочват, че макар и непълнолетен - обвиняемият е способен да разбира свойството и значението на извършеното от него и да ръководи постъпките си. Предстои да се внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо него.