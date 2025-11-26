Новини
Повдигнаха обвинения на 17-годишен украинец за убийството в "Студентски град"

Повдигнаха обвинения на 17-годишен украинец за убийството в "Студентски град"

26 Ноември, 2025 16:46 749 17

  • убийство-
  • наръган-
  • студентски град

Обвиняемият е задържан за 48-часа

Повдигнаха обвинения на 17-годишен украинец за убийството в "Студентски град" - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Софийска градска прокуратура привлече като обвиняем 17-годишен украински гражданин за умишлено убийство на младеж в "Студенстки град". Държавното обвинение постанови той да бъде задържан за срок до 48 часа.

Непълнолетният украински гражданин е обвинен за това, че на 22 ноември в „Студентски град“ по хулигански подбуди умишлено умъртвил жертвата, като го намушкал с нож в областта на лявото бедро.

Нанесената прободна рана е засегнала големи кръвоносни съдове и е предизвикала остра кръвозагуба. Смъртта на младежа е настъпила на 25 ноември въпреки оказаната му своевременна висококвалифицирана медицинска помощ.

От прокуратурата посочват, че макар и непълнолетен - обвиняемият е способен да разбира свойството и значението на извършеното от него и да ръководи постъпките си. Предстои да се внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо него.


  • 1 Тоя още ли

    16 1 Отговор
    не са го пратили на фронта заедно с двамата му авери?

    16:48 26.11.2025

  • 2 Маро

    7 5 Отговор
    Нема ли кой да ти тегли камата итна тебе, че да гледкаш как ти се стича кръвчичата

    16:49 26.11.2025

  • 3 Механик

    10 0 Отговор
    прочиствай територията!

    16:49 26.11.2025

  • 4 ЗЕЛЕНИЯ

    14 2 Отговор
    НАР..МАН ДА СИ ГИ ПРИБИРА У ТЯХ

    16:50 26.11.2025

  • 5 8888

    16 3 Отговор
    Еии ама украинците нали много ги защитаваме...
    на фронтааа, и после Марчето ще пише колко е велик и как побеждава слабите руснаци

    Коментиран от #12

    16:51 26.11.2025

  • 6 Опааа

    8 1 Отговор
    Веднага в Белене и минимум 50г.каторга! После в Сибир още 50г.!

    16:51 26.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Последния Софиянец

    2 4 Отговор
    Тоя е от тези украинци които викат Зеленски е нацист и чакаха освободителите с вазелин и китка!

    16:57 26.11.2025

  • 10 Тракиец 🇺🇦

    3 8 Отговор
    Мъртвия е ц+и+г+а+н-и-н сводник който се е изрепчил на брат бандеровец ...и е сбъркал яко филма.... Брата украинец националсоциалист от младежкото Азов не е редови г+в+и+е продажник страхливец и не е запознат със страха ..видял е сметката на М-А-Н-Г-А-Л+А като го е пратил директно в ада да поздрави дявола ..СЛАВА УКРАИНИ 🇺🇦 СЛАВА АЗОВ

    Коментиран от #13, #16, #17

    16:57 26.11.2025

  • 11 Тракиец 🇺🇦

    3 8 Отговор
    Мъртвия е ц+и+г+а+н-и-н сводник който се е изрепчил на брат бандеровец ...и е сбъркал яко филма.... Брата украинец националсоциалист от младежкото Азов не е редови г+я+у+р....продажник страхливец и не е запознат със страха ..видял е сметката на М-А-Н-Г-А-Л+А като го е пратил директно в ада да поздрави дявола ..СЛАВА УКРАИНИ 🇺🇦 СЛАВА АЗОВ

    16:58 26.11.2025

  • 12 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 8 Отговор

    До коментар #5 от "8888":

    Не ги плювай, тия са от вашите, рускоговорящите, избягали са от освободените територии да не ги прати ботокса на фронта‼️

    16:59 26.11.2025

  • 13 Ясно

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Тракиец 🇺🇦":

    Много си запознат с рома-сводник ? Явно си от "момичетата" му .

    17:04 26.11.2025

  • 14 Е ХУБАВО ДЕ, АМА???!!!

    0 3 Отговор
    ЕВАЛА НА ПИСАЧА???е хубаво де, ама какъв и кой и от каква националност или от кое малцинство е убития…чуваме, че убиеца е украинец, а за убития?!!!

    17:04 26.11.2025

  • 15 промит еврозонист

    0 1 Отговор
    Колко мил украинец.Нека се забавлява при тях е лошо сега.

    17:06 26.11.2025

  • 16 604

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Тракиец 🇺🇦":

    Що не си ебвеш мамицътъ разпоренъ...бо к лук! Ще висите по диреците....наближавъ туй врями!

    17:08 26.11.2025

  • 17 604

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Тракиец 🇺🇦":

    Заминавай при братята си тъпънъар!

    17:10 26.11.2025

