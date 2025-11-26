Повдигнаха обвинения на 17-годишен украинец за убийството в "Студентски град"

Софийска градска прокуратура привлече като обвиняем 17-годишен украински гражданин за умишлено убийство на младеж в "Студенстки град". Държавното обвинение постанови той да бъде задържан за срок до 48 часа.
Непълнолетният украински гражданин е обвинен за това, че на 22 ноември в „Студентски град“ по хулигански подбуди умишлено умъртвил жертвата, като го намушкал с нож в областта на лявото бедро.
Нанесената прободна рана е засегнала големи кръвоносни съдове и е предизвикала остра кръвозагуба. Смъртта на младежа е настъпила на 25 ноември въпреки оказаната му своевременна висококвалифицирана медицинска помощ.
От прокуратурата посочват, че макар и непълнолетен - обвиняемият е способен да разбира свойството и значението на извършеното от него и да ръководи постъпките си. Предстои да се внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо него.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тоя още ли
16:48 26.11.2025
2 Маро
16:49 26.11.2025
3 Механик
16:49 26.11.2025
4 ЗЕЛЕНИЯ
16:50 26.11.2025
5 8888
на фронтааа, и после Марчето ще пише колко е велик и как побеждава слабите руснаци
Коментиран от #12
16:51 26.11.2025
6 Опааа
16:51 26.11.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Последния Софиянец
16:57 26.11.2025
10 Тракиец 🇺🇦
Коментиран от #13, #16, #17
16:57 26.11.2025
11 Тракиец 🇺🇦
16:58 26.11.2025
12 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #5 от "8888":Не ги плювай, тия са от вашите, рускоговорящите, избягали са от освободените територии да не ги прати ботокса на фронта‼️
16:59 26.11.2025
13 Ясно
До коментар #10 от "Тракиец 🇺🇦":Много си запознат с рома-сводник ? Явно си от "момичетата" му .
17:04 26.11.2025
14 Е ХУБАВО ДЕ, АМА???!!!
17:04 26.11.2025
15 промит еврозонист
17:06 26.11.2025
16 604
До коментар #10 от "Тракиец 🇺🇦":Що не си ебвеш мамицътъ разпоренъ...бо к лук! Ще висите по диреците....наближавъ туй врями!
17:08 26.11.2025
17 604
До коментар #10 от "Тракиец 🇺🇦":Заминавай при братята си тъпънъар!
17:10 26.11.2025