Напрежение пред парламента! Кой не скача, е дебел! Полетяха първите бомбички ВИДЕО + СНИМКИ

Напрежение пред парламента. Стотици протестиращи се събраха пред Народното събрание с викове "Оставка", за да изразят недоволството си от бюджета на страната за 2026 година. Всички изходи на сградата са блокирани.

Полетели са първите бомбички, което е наложило полицаите да сложат предпазните си каски.

Хората чакат депутатите да излязат от сградата на Народното събрание, тъй като вече е ясно, че заседанието на парламента е приключило.

Вдигането на осигуровките и изпълнението на бюджета, всичко ме притеснява, коментира един от протестиращите.

ПП призоваха да не се хвърлят пиратки по полицаите, да има мирен протест и да има жива верига.

„Никой не може да ни обвини в нищо. Нека веригата да бъде от 1, 2 или 3 кордона, ако трябва и да не пуснем депутатите като Делян Добрев и Йордан Цонев да излязат от Партийния дом и да си помислят дали са направили добро с гласуването на бюджетите на ДОО и на НЗОК“, призоваха от формацията на Асен Василев и Николай Денков, посочи news.bg.

„Кой не скача, е дебел“, скандираха протестиращите.

Полицията блокира движението около Министерски съвет, паркирайки напречно печално известния "бял автобус", добил популярност в протестите 2013 г. Тогава с този автобус се направи опит да бъдат изведени депутати от сградата на Народното събрание, след като парламентът беше обсаден от протестиращите, припомни БГНЕС.

Снимка: БГНЕС

Малко след 18.30 часа полицията изтегли от Ларгото печално известния "бял автобус" и на негово място беше разположен полицейски кордон.

Протестиращи срещу приемането на бюджета блокираха движението в така нареченият "Триъгълник на властта" в центъра на София. Организатори на демонстрацията са ПП "Продължаваме промяната". В района има засилено полицейско присъствие.

Това съобщи "Нова телевизия".

"Полицията докара белия автобус и препречи столичния бул. "Дондуков", така че да няма достъп до входа на парламента. Дежавю от 2013 година." Затова алармираха от организаторите на протеста пред Народното събрание срещу Бюджет 2026 от ПП-ДБ.

Според формацията белият автобус е "стръв за шарани". "Белият автобус вече е тук. Белият автобус много подрани, но това е сигнал, че много страх има в Народното събрание", коментираха от ПП-ДБ, цитирани от news.bg.

Няколко хиляди души се събраха на площад "Независiмост" в т.нар. "Триъгълник на властта". Те скандират "Мафия! Мафия!".

Зам.-председателят на "Продължаваме промяната" и бивш премиер Николай Денков коментира, че Комисията по бюджет и финанси е била изместена от управляващите, тъй като тях ги било страх.

Той призова хората да се разпределят на изходите около сградата на Народното събрание, за да кажат на политиците от управляващите "Довиждане, затова, което правите".

"Молбата ми е навсякъде да има хора, така че да не остане празно място", каза още Денков.

Официалният час за започване на протеста е 18:00 ч., но хора се бяха събрали пред сградата на Народното събрание, за да гледат организирано заседанието на Парламентарната комисия по бюджет и финанси.

Протестът ескалира, когато автобус, пълен с полицаи, паркира на бул. „Княз Александър Дондуков“. Протестиращите започнаха да лепят стикери и направиха опит да избутат автобуса от улицата или да го съборят. Събралите се да гледат заседанието на комисията по бюджет и финанси на видео стена пред парламента се насочиха към входовете на Народното събрание, за да посрещнат депутатите след края на заседанието. Впоследствие автобусът беше преместен и паркиран на друго място.

Събралите се граждани около входовете на НС освиркваха депутатите, докато излизаха излизаха от сградата.

Депутати от "Продължаваме промяната" се включиха в живата верига от протестиращи около сградата на Народното събрание.

Снимка: БГНЕС

В дневния ред на днешното ѝ заседание е гласуване на второ четене на законопроекта за бюджет на Държавното обществено осигуряване (ДОО) и този на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Заседанието започна с напрежение между Асен Василев от ПГ на ПП-ДБ и председателя на комисията Делян Добрев от ПГ на ГЕРБ-СДС.

То беше породено от преждевременното започване на заседанието, което стартира в 12:15 ч., а беше обявено за 14:30 ч. Василев настояваше да се изчака предвиденият час и блокира дейността на комисията дотогава.

Снимка: БГНЕС