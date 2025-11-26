Новини
Напрежение пред парламента! Кой не скача, е дебел! Полетяха първите бомбички ВИДЕО + СНИМКИ

Напрежение пред парламента! Кой не скача, е дебел! Полетяха първите бомбички ВИДЕО + СНИМКИ

26 Ноември, 2025 17:09, обновена 26 Ноември, 2025 19:57

Организатори на демонстрацията са ПП "Продължаваме промяната". В района има засилено полицейско присъствие

Напрежение пред парламента. Стотици протестиращи се събраха пред Народното събрание с викове "Оставка", за да изразят недоволството си от бюджета на страната за 2026 година. Всички изходи на сградата са блокирани.

Полетели са първите бомбички, което е наложило полицаите да сложат предпазните си каски.

Хората чакат депутатите да излязат от сградата на Народното събрание, тъй като вече е ясно, че заседанието на парламента е приключило.

Вдигането на осигуровките и изпълнението на бюджета, всичко ме притеснява, коментира един от протестиращите.

ПП призоваха да не се хвърлят пиратки по полицаите, да има мирен протест и да има жива верига.

„Никой не може да ни обвини в нищо. Нека веригата да бъде от 1, 2 или 3 кордона, ако трябва и да не пуснем депутатите като Делян Добрев и Йордан Цонев да излязат от Партийния дом и да си помислят дали са направили добро с гласуването на бюджетите на ДОО и на НЗОК“, призоваха от формацията на Асен Василев и Николай Денков, посочи news.bg.

„Кой не скача, е дебел“, скандираха протестиращите.

Полицията блокира движението около Министерски съвет, паркирайки напречно печално известния "бял автобус", добил популярност в протестите 2013 г. Тогава с този автобус се направи опит да бъдат изведени депутати от сградата на Народното събрание, след като парламентът беше обсаден от протестиращите, припомни БГНЕС.

Малко след 18.30 часа полицията изтегли от Ларгото печално известния "бял автобус" и на негово място беше разположен полицейски кордон.

Протестиращи срещу приемането на бюджета блокираха движението в така нареченият "Триъгълник на властта" в центъра на София. Организатори на демонстрацията са ПП "Продължаваме промяната". В района има засилено полицейско присъствие.

Това съобщи "Нова телевизия".

"Полицията докара белия автобус и препречи столичния бул. "Дондуков", така че да няма достъп до входа на парламента. Дежавю от 2013 година." Затова алармираха от организаторите на протеста пред Народното събрание срещу Бюджет 2026 от ПП-ДБ.

Според формацията белият автобус е "стръв за шарани". "Белият автобус вече е тук. Белият автобус много подрани, но това е сигнал, че много страх има в Народното събрание", коментираха от ПП-ДБ, цитирани от news.bg.

Няколко хиляди души се събраха на площад "Независiмост" в т.нар. "Триъгълник на властта". Те скандират "Мафия! Мафия!".

Зам.-председателят на "Продължаваме промяната" и бивш премиер Николай Денков коментира, че Комисията по бюджет и финанси е била изместена от управляващите, тъй като тях ги било страх.

Той призова хората да се разпределят на изходите около сградата на Народното събрание, за да кажат на политиците от управляващите "Довиждане, затова, което правите".

"Молбата ми е навсякъде да има хора, така че да не остане празно място", каза още Денков.

Официалният час за започване на протеста е 18:00 ч., но хора се бяха събрали пред сградата на Народното събрание, за да гледат организирано заседанието на Парламентарната комисия по бюджет и финанси.

Протестът ескалира, когато автобус, пълен с полицаи, паркира на бул. „Княз Александър Дондуков“. Протестиращите започнаха да лепят стикери и направиха опит да избутат автобуса от улицата или да го съборят. Събралите се да гледат заседанието на комисията по бюджет и финанси на видео стена пред парламента се насочиха към входовете на Народното събрание, за да посрещнат депутатите след края на заседанието. Впоследствие автобусът беше преместен и паркиран на друго място.

Събралите се граждани около входовете на НС освиркваха депутатите, докато излизаха излизаха от сградата.

Депутати от "Продължаваме промяната" се включиха в живата верига от протестиращи около сградата на Народното събрание.

В дневния ред на днешното ѝ заседание е гласуване на второ четене на законопроекта за бюджет на Държавното обществено осигуряване (ДОО) и този на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Заседанието започна с напрежение между Асен Василев от ПГ на ПП-ДБ и председателя на комисията Делян Добрев от ПГ на ГЕРБ-СДС.

То беше породено от преждевременното започване на заседанието, което стартира в 12:15 ч., а беше обявено за 14:30 ч. Василев настояваше да се изчака предвиденият час и блокира дейността на комисията дотогава.

Оценка 4.6 от 50 гласа.
  • 1 Точна статия

    34 23 Отговор
    Бившият Европейски депутат, зам.председател на "Либералния алианс" в ЕП и чест гост в студиото на факти,също пътува към бившия партиен дом да се включи в огромния многохиляден протест срещу мафията на власт ограбваща и закриваща страната. Зад него е колона от десетки автомобили. Бареков с призив към гражданите на България. Цяло видео е,но публикувам само екранна снимка.

    Коментиран от #27, #32, #35, #59, #121, #147

    17:18 26.11.2025

  • 2 Ивелин Михайлов

    49 24 Отговор
    ВЕЛИЧИЕ ЩЕ ОКУПИРА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ! 🔥🔥🔥

    Коментиран от #18, #67, #71

    17:18 26.11.2025

  • 3 Град Симитли

    79 10 Отговор
    Радетелят за права и свободи се възмути....

    Коментиран от #83, #108

    17:19 26.11.2025

  • 4 Гост

    88 15 Отговор
    Всички висши гербери като по команда излязоха за няколко часа с публикации че протеста е организиран от Путин и Кремъл срещу законно избраното про -европейско и атлантическо правителство. И Бойко Борисов- "България ще приеме еврото и ще остане в ЕС и НАТО въпреки протестите на ПП и Възраждане" , проф.Костадин Ангелов зам.председател на НС - "Кремъл активира и последния си агент Асен Василев заедно с Румен Радев и Костадин Костадинов". Желаят да всеят смут в избирателите на ПП които са Европейски и НАТО-вско настроени. Колони от автомобили в момента пътуват към столицата да се присъединят към масовия и грандиозен протест тази вечер. Да се знае - тези граждани в голямата си част не са избиратели на ПП а се присъединяват към последния шанс да се спаси България от мафията която ни загробва със заеми и фалирва държавата за сметка на обикновените трудови хора. Бившият евродепурат Бареков със стотици граждани е отново пред бърлогата на скрития като плъx чалга месия славуца трифонова и отново на оградата му са закачили транспаранти и един от тях - "славчо учиндолски,какво е чувството до края на живота си да си затворник в коптора си"

    Коментиран от #20

    17:19 26.11.2025

  • 5 Срам

    25 125 Отговор
    20 маймуни на протест срещу по високите възнаграждения и пенсии за народа,позор

    Коментиран от #10

    17:19 26.11.2025

  • 6 Икономист

    96 22 Отговор
    Ако вземате 2000лв, януари ще вземете 750 евро чисто по новия бюджет айде да ви е сладко, гербаджии 😉😘

    Коментиран от #24, #73, #74

    17:20 26.11.2025

  • 7 Исторически парк

    78 9 Отговор
    Днес беше извършен преврат в Гвинея! Министър-председателят им беше разстрелян от протестиращите!

    Коментиран от #14

    17:20 26.11.2025

  • 8 Ивелин Михайлов

    92 16 Отговор
    Радев да обяви военно положение и да нареди на армията да окупира София! Су-25 да бомбардират парламента, банкя и хотел берлин!

    Коментиран от #16, #75, #78

    17:22 26.11.2025

  • 9 От мен бензина

    19 3 Отговор
    Мушингери те и крадците да се качват а

    17:22 26.11.2025

  • 11 дедо

    15 48 Отговор
    аилакчии софиянци искат да искарат по някои лев ако протестират пусга сопа по живково време асета ги галим с перце но демокрация пусто не ами свободия се нарича

    Коментиран от #12

    17:24 26.11.2025

  • 12 Демократ

    20 38 Отговор

    До коментар #11 от "дедо":

    Основна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.

    Коментиран от #36

    17:25 26.11.2025

  • 13 ТИГО

    84 11 Отговор
    Лесно става с рейса ,ама няма да пиша че почнаха да се разхождат "гестаповци" ! След малко тръгвам ,не стойте като мисирки на хранилка няма значение кой от кои е ,искат вкупом да ни сготвят почнаха със средната класа ! Сини ,зелени,вече е до кокала няма време !

    Коментиран от #19

    17:26 26.11.2025

  • 14 Едни питат за търсят

    12 8 Отговор

    До коментар #7 от "Исторически парк":

    За някакви пари питаха.

    17:27 26.11.2025

  • 17 ВЕЛИНСКИ

    23 11 Отговор
    НИКОГАШ НЯМА ДА ВДИГНА РЪКА
    СРЕЩУ БАТЕ БАЦЕ И ГОСПД.ШИШИ
    ТЕ ДОЙДОХА ОТ ЛАПЛАНДИЯ
    И НИ ЗАРАДВАХА С ЧНГ ДОБАВКА...
    СЕГА ВЕЧЕ В ЧИНИЯТА ЩЕ ИМА ПОНЕ
    ЕДИН КРЕНВИРШ С ДВА КАРТОФА ОТСТРАНИ

    17:30 26.11.2025

  • 18 Информиран

    57 9 Отговор

    До коментар #2 от "Ивелин Михайлов":

    Мазните и Дебели пеевско-герберски крадци са избягали от София.

    Коментиран от #23

    17:32 26.11.2025

  • 19 Анонимен

    12 22 Отговор

    До коментар #13 от "ТИГО":

    13 КОЙ ТИ ПРЕЧИ ДА РАБОТИШ ЗА ПАРИ 13 ТИ САМИЯТ СИ ПРЕЧИШ РАБОТИ ЗА ПАРИ НИКОЙ НЕ ТИ Е ВИНОВЕН

    Коментиран от #31, #89

    17:32 26.11.2025

  • 21 Ъхъ

    44 7 Отговор
    Теренът зад колоните сигурно също е готов и чака заповедите на Дебелите? 🙄

    17:32 26.11.2025

  • 24 Гербаджия палицай

    5 6 Отговор

    До коментар #6 от "Икономист":

    МЕН ТА ОА ФИЛМ НИ МЪ ФАЩА....

    17:33 26.11.2025

  • 29 Трябва да внесем

    48 8 Отговор
    Протестиращи от Франция, че да ни покажат как се прави!
    Рейса ще замине в Перловката!

    Коментиран от #46

    17:35 26.11.2025

  • 30 ДЕБЕЛИТЕ

    29 5 Отговор
    ЗАД..ЦИ ВЕЧЕ СЕ НАС.АХА

    17:35 26.11.2025

  • 31 ТИГО

    28 9 Отговор

    До коментар #19 от "Анонимен":

    ОНЗии аз НЕ работя ,аз съм рентиер и бачкам колкото да се каже и когато си искам ! Ако така дремеш ТИ ще ядеш трици не аз ! Затова сега излизам, за да не ядеш трици след нова година па да става квото ще!

    Коментиран от #37

    17:36 26.11.2025

  • 33 Лично аз категорично не бих дал

    8 5 Отговор
    Никаква информация и бих си затворил очите и никога не бих дал информация на ДАНС ако нещо срещу НАТО или нацистката държава Израел се предприема . Ама категорично го заявявам. Даже бих им съдействал по всякакъв начин ако не е по НПК

    Коментиран от #81

    17:38 26.11.2025

  • 35 Адмирации Бареков

    37 13 Отговор

    До коментар #1 от "Точна статия":

    Там сме и ние. Победа България! ВЪН МАФИЯТА

    Коментиран от #40

    17:39 26.11.2025

  • 36 Русофил

    19 9 Отговор

    До коментар #12 от "Демократ":

    Основна демократична ценност е да се считат американците и джендърите за иzроди

    17:41 26.11.2025

  • 37 Анонимен

    13 24 Отговор

    До коментар #31 от "ТИГО":

    Извинявай но откъде знаеш аз и семейството
    какво ядем И най важното аз не чакам на шарлатаните Василев Киро Денков Лена и сие и и най важното 5 години държавата ни няма правителство и тези същите саботират лъжат крадат ала балата вършат и то безнаказано НЕ РАЗЧИТАМ ОТДАВНА НА БЮДЖЕТИТЕ ОЩЕ ПОВЕЧЕ НА ШАРЛАТАНИТЕ

    Коментиран от #45

    17:42 26.11.2025

  • 38 27,32,34 е неграмотника "ПРОМЯНА"

    17 5 Отговор
    Не му издържат вече нервите и пише цинизми . Колкото и да е неграмотен и да не му се разбира става ясно...чудя се от сайта забавляват ли се с този нещастник че го търпят?

    Коментиран от #54

    17:42 26.11.2025

  • 39 Прав си!

    42 7 Отговор

    До коментар #23 от "Промяна":

    Крайно време е простата и крадлива герберска Тиква Борисов да си наглежда краденото зад решетките.

    17:42 26.11.2025

  • 40 Промяна

    9 31 Отговор

    До коментар #35 от "Адмирации Бареков":

    ВЪН БАРЕКОВ И НЯКОЛКОТО ТЕРОРИСТА ШАРЛАТАНИ КОИТО ОВЛАДЯХА ДЪРЖАВАТА ПРЕДИ 5 ГОДИНИ ВЪН И КРАДАТ БЕЗНАКАЗАНО ВЪН НА МАФИЯТА НА ТЕРОРИСТА БАРЕКОВ

    Коментиран от #47

    17:44 26.11.2025

  • 41 По анонимен

    36 8 Отговор

    До коментар #34 от "Анонимен":

    Казваш че заради огромните кражби е време булката Борисов да бъде вкаран в затвора, нали?!

    17:44 26.11.2025

  • 42 Анонимни

    8 26 Отговор
    ВЪН БАРЕКОВ И НЯКОЛКОТО ТЕРОРИСТА ШАРЛАТАНИ КОИТО ОВЛАДЯХА ДЪРЖАВАТА ПРЕДИ 5 ГОДИНИ ВЪН И КРАДАТ БЕЗНАКАЗАНО ВЪН НА МАФИЯТА НА ТЕРОРИСТА БАРЕКОВ

    Коментиран от #48

    17:44 26.11.2025

  • 43 къде са хилядите

    13 34 Отговор
    Не, че всичко е ОК в този момент, но защо не запазим самообладание и да дадем шанс на прехода от една валута към друга, да премине максимално спокойно. На никого не му трябва напрежение в тези и без това тревожни дни.

    17:45 26.11.2025

  • 46 Промяна

    12 14 Отговор

    До коментар #29 от "Трябва да внесем":

    И НАЙ ВАЖНОТО И ПОЛИЦИЯТА НА ФРАНЦИЯ

    Коментиран от #49

    17:46 26.11.2025

  • 47 Ще те допълня

    26 7 Отговор

    До коментар #40 от "Промяна":

    Защо Бойко и Пеевски продължават да крадат народни пари?! Нямат насищане, нали?

    17:47 26.11.2025

  • 50 Заплати

    36 7 Отговор
    За това им вдигнаха заплатите. Да ги пазят и да гласуват за президент. После ще ги орежат. За полицай 400лв като трябва да е ясно, че най-ниската заплата е около 3000 и нещо, за за най-бедните пенсионери -120лв. Това ако не е разделяне на обществото……! Не съм сигурен обаче, че МВР го осъзнава

    17:56 26.11.2025

  • 51 Каквато врява

    10 28 Отговор
    се вдигна за мижавия протест, ще кажеш , че революция е избухнала! 😁

    България е в Еврозоната, колкото и да се пънат Радев и Шайката му от ППДБ!

    17:58 26.11.2025

  • 52 Василеску

    5 6 Отговор
    Оставка на правителството и диктатура! Че иначе всеки ще си протестира. А колко си беше добре при бай Тошо, когато съвсем свободно си протестирахме в кръчмите и на казана.

    18:05 26.11.2025

  • 53 .......

    11 27 Отговор
    Шепа идиоДи искат да задават тона в България. Малоумниците които се връзват на простотиите и лъжите на шарлатаните и руZоробите като Зеления чорап и Копейката ще стават все по-малко със всеки изминал ден. И днес няма да сте повече от 2000 грачещи палячовци.🤣🤣🤣

    Коментиран от #114

    18:05 26.11.2025

  • 54 Промяна

    6 17 Отговор

    До коментар #38 от "27,32,34 е неграмотника "ПРОМЯНА"":

    ИЗВИНЯВАЙ НО ТИ КОЛКО СИ ГРАМОТЕН И НЕЩАСТЕН ЗНАЕШ ЛИ 38 ШАРЛАТАНИТЕ НЯМА ДА САБОТИРАТЕ ПЪРВИЯТ БЪЛГАРСКИ БЮДЖЕТ В ЕВРО КАКВОТО И ДА ПРАВИТЕ А АЗ ДА ТЕ ПОПИТАМ ТИ ЯВНО СИ АБОНИРАН ТУК ЩОМ ТАКА ВЕДРО ОБИЖДАШ ЧЕ ТО ОБИДИ КЛЕВЕТИ ОБИДИ ЗАПЛАХИ САМО ТУК ОТ НЯКОЛКО ЯВНО АБОНИРАНИ 38 МИСЛИШ СЕ ЗА ГОЛЯМАТА РАБОТА НАЛИ С ПОРЕДНОТО СИ ДРАСКАНЕ СРЕЩУ МЕН Е НЕ НА ШАРЛАТАНИЯТА ВРЕМЕ Е ЗА ЕВРОПЕЙСКИПРАВИЛА И ЗАКОНИ 38 АЛА БАЛАТА СВЪРШИ НЕЩАСТНИЯТ 38

    Коментиран от #131

    18:05 26.11.2025

  • 55 Започнаха да се събират хората

    25 9 Отговор
    И прииждат

    Коментиран от #61, #62, #63, #77

    18:06 26.11.2025

  • 56 Много рехаво бе!

    12 11 Отговор
    На видеото!

    18:07 26.11.2025

  • 57 Промяна

    5 8 Отговор

    До коментар #49 от "Да те светна по въпроса:":

    49 ГОЛЯМ ЗОР ГОЛЯМА ФИКСАЦИЯ ПРЕПОРЪЧВАМ ДА СЕ ПРЕГЛЕДАШ ЧЕ ТАКА НЕЗНАМ КАК ЖИВЕЕШ ИЛИ СИ ВЛЮБЕН В БОРИСОВ ХАХАХАХАХАХАХАХА

    18:08 26.11.2025

  • 58 1000+

    5 11 Отговор
    Ся това на кои копейки ще е - на маскираните или на откритите?

    18:08 26.11.2025

  • 59 Коментиращ

    14 9 Отговор

    До коментар #1 от "Точна статия":

    То хубаво да сваляме мафията (боко и шиши), НО какво ще правим с техните патерици (ппдб, Бареков и Волен, които управляваха публично с мафията)???

    Забравихте ли вече кой седя в скута на шиши, пи мазно турско кафе и заедно с боко и шишко промениха конституцията, така че президентът да няма право на служебно правителство???
    Толкова ли ви е къса паметта???

    Защо едни хора се опитват да неглижират управлението на ппдб, Бареков и Волен с текущата мафия, като нещо незначително???!!!

    Защо не се споменават многомилионните грантове за огромна част от т.нар. протестиращи в протеста на ппдб(шорош)???

    Не каза ли Лорер, че Пеевски се бил променил за добро??? Т.е. когато ппдб са на хранилката заедно с Боко и шиши под формата на сглобка, тогава това не им е проблем?! Когато двата едри мафиота изключиха цветнодъгите от управлението, изведнъж киро и асен тръгнаха протести да правят???!!!

    Искам ясно да заявя на всички доброволни (щото платените са ясни) гласоподаватели на ппдб, като гласувате за киро и асен, вие пряко подкрепяте мафията (боко и шишо)!!!

    Коментиран от #117

    18:08 26.11.2025

  • 60 Данко Харсъзина

    6 18 Отговор
    Милицията е повече от платените отрепки на мегданя. Милицията ще ги бие.

    18:09 26.11.2025

  • 61 43215

    11 13 Отговор

    До коментар #55 от "Започнаха да се събират хората":

    Айде по бързо щото Асена както е истерясала ще ви спретне луд скандал ако закъснеете 😂

    18:09 26.11.2025

  • 62 Коментиращ

    12 10 Отговор

    До коментар #55 от "Започнаха да се събират хората":

    Ако няма поне 2-3 български знамена, значи че въпросният протест е купен, организиран от шорош и компания, за точно определени външни цели!!!

    18:09 26.11.2025

  • 63 Промяна

    9 20 Отговор

    До коментар #55 от "Започнаха да се събират хората":

    КОИ СА ТЕЗИ ХОРА И ЗАЩО САМО ТЕЗИ СА ХОРА ТУК КОЙ ВИ Е КАЗАЛ ЧЕ ШЕПА ВРЯКАЩИ ПРЕДСТАВЛЯВАТЕ БЪЛГАРИЯ АЛА БАЛАТА ВИ СВЪРШИ ПОМНЯ КАК БИЕХТЕ МАЙКИ С ДЕЦА ПЛАТЕНИТЕ БОЖКОВИ БЕЗДЕЛНИЦИ НЕ ПОЗВОЛЯВАХА НА МАЙКИ С ДЕЦА ДА СЕ ПРИБЕРАТ

    Коментиран от #86

    18:10 26.11.2025

  • 64 БСК

    6 12 Отговор
    Ние мутрите и ченгетата от БСК КРИБ и АИКБ даваме по парче пица и 20 лв на всеки протестиращ срещу бюджета....важното е да сте вечно на дъното и с най мизерните заплати в Европа...домуса иска протести..излизайте .. Домусчиев ще докара и африканците от Лудогорец да протестират с вас

    18:11 26.11.2025

  • 65 12345

    8 13 Отговор
    Розовата болшевишка секта прави московски преврат.

    18:12 26.11.2025

  • 66 Пляс пляс пИдалите...

    10 15 Отговор
    До кога Корчо и Кокорчо ще се опитват да налагат дневния ред в държавата?
    Това са шахматни,които гледат само и единствено личното си облагодетелстване.
    Нито глас за пепедебилщината.

    18:14 26.11.2025

  • 67 Коментиращ

    7 7 Отговор

    До коментар #2 от "Ивелин Михайлов":

    Кое величие???
    Това дето гласува заедно с шишо и боко ли?!

    Коментиран от #76

    18:19 26.11.2025

  • 68 Факт

    12 1 Отговор
    Точно е написано в статията. Протестиращите обградиха белия автобус,но депутатите на ИТН ,ГЕРБ ,БСП и Пеевски излязоха през задния вход

    18:20 26.11.2025

  • 69 Данко Харсъзина

    4 8 Отговор
    Ще ги бият.

    18:21 26.11.2025

  • 71 Хахаха

    12 5 Отговор

    До коментар #2 от "Ивелин Михайлов":

    Близо 70 коментиращи,на топло,пред компа.Така е по-леснонали?Що да дойдете тук,навън,да се намокрите и студувате.Дегеди хитреци.

    Коментиран от #80

    18:22 26.11.2025

  • 72 оня с коня

    14 7 Отговор
    хвърляте шишета със запалима течност бе , палете тоя парламент

    гледайте по света как го правят

    Коментиран от #119

    18:22 26.11.2025

  • 73 Минчо, 2а клас

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "Икономист":

    Чичко, не ти излиза задачата.

    18:23 26.11.2025

  • 74 оня с коня

    2 7 Отговор

    До коментар #6 от "Икономист":

    и тия пари са ви много господине , не ги заслужавате

    18:24 26.11.2025

  • 76 Ивелин Михайлов

    7 7 Отговор

    До коментар #67 от "Коментиращ":

    Това беше покойник марков, когото изгонихме, защото се оказа пеевска подводница

    Коментиран от #87

    18:25 26.11.2025

  • 77 ДА ИЗРИНЕМ БОКЛУКА

    10 3 Отговор

    До коментар #55 от "Започнаха да се събират хората":

    ОТ УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЪРЖАВАТА!

    18:27 26.11.2025

  • 78 фатално си елементарен

    7 11 Отговор

    До коментар #8 от "Ивелин Михайлов":

    Военното положение се обявява от Парламента. Радев може да обяви само гладна стачка и оставка.

    Коментиран от #123, #126

    18:27 26.11.2025

  • 79 Ха ха

    6 3 Отговор
    Една мафия протестира срещу друга мафия.Кой овласти Б.Б.кой доведе на власт Доган кой предложи певеца начело на данс кой предложи за президент Румен Боташ кой сложи тия от ПП тата кой е Слави кои са тия от Възраждане какви са пък тия Деее България ами бсп се разцепиха на сто партии и движения всичко това е произлязло от БКП и Д .С.За това докъто не падне и последния комунист от власт тази мизерия няма да се оправи.Всички са крали крали крали колкото години има ъака наречена тяхна демокрация са крали и сега не може да разделят кражбите.

    Коментиран от #92

    18:29 26.11.2025

  • 80 ЗАЩОТО В СОФИЯ

    9 2 Отговор

    До коментар #71 от "Хахаха":

    Е 1/2 ОТ НАСЕЛЕНИЕТО.

    18:30 26.11.2025

  • 81 В ада

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Лично аз категорично не бих дал":

    В ада за предателите има отделен етаж.

    18:30 26.11.2025

  • 82 ООрана държава

    10 3 Отговор
    Гербнн ги е страх от народната любов

    Коментиран от #127

    18:30 26.11.2025

  • 83 Коментиращ

    9 3 Отговор

    До коментар #3 от "Град Симитли":

    Христо Иванов и Ивайло Мирчев, първо бяха "черноморски пирати", акустирайки пред сараите на доган, А ПОСЛЕ УПРАВЛЯВАХА ЗАЕДНО С БОКО И ШИШИ, ПОД ФОРМАТА НА "СГЛОБКА"!!!

    ДАНИЕЛ ЛОРЕР ЗАЯВИ, ЧЕ ПЕЕВСКИ СЕ БИЛ ПРОМЕНИЛ ЗА ДОБРО (КОГАТО УПРАВЛЯВАХА ЗАЕДНО)!!!

    КАК СЕГА ДА ВИ ПОВЯРВАМ, ЧЕ СТЕ ПРОТИВ БОКО И ШИШИ???????????

    ВСИЧКИ УПРАВЛЯВАЛИ И УПРАВЛЯВАЩИ С БГ МАФИЯТА, ДА БЪДАТ РАЗСЛЕДВАНИ И ОПАНДИЗЕНИ!

    А СЛЕД ВСИЧКИ ПУБЛИЧНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА СРЕЩУ ППДБ (КОИТО ИЗПРАХА БОКО), КОЙТО ГЛАСУВА ДОБРОВОЛНО ЗА ТЯХ, ЗНАЧИ ИМА СПЕШНА НУЖДА ОТ ПРОВЕРКА ЗА НАЛИЧИЕ НА РАБОТЕЩО СИВО ВЕЩЕСТВО!!!

    18:31 26.11.2025

  • 84 Без задръжки

    13 3 Отговор
    Преди час два писах. Ченгета та мобилизация от цяла България без отпуски командировани за протеста в 18 часа. Ще се види чуе що става със полицията. Дали ще са подадат за 400 лева подкуп и 70% вдигане на заплатите. И ще имали пак зад колоните бити и бели автобуси както преди. Да познах. Обсебените подкупени полицай ще покажат за кого са. Народа или шиш и биба. Софиянци честните на площада. Да изгоним дерибеите.

    18:31 26.11.2025

  • 85 Герп боклуци

    14 2 Отговор
    Мазния депесар окъса кабелите, да му се одържат от заплатата тия щети, няма да се плаща с народна пара

    18:31 26.11.2025

  • 87 Коментиращ

    3 3 Отговор

    До коментар #76 от "Ивелин Михайлов":

    Не думай?!
    Ивелин кредитния милионер, няма нииикаква вина в гласуването заедно с мафията, така ли???

    Да погледнем ли предходните гласувания на Ивелинчо (щото ги има публични)???!!!

    И ако са уж опозиция (допуснати до парламента, чрез съда на шиши), защо осигуряваха кворум на мафията???

    И защо обвинявате само "полковника"???
    Г-жа Катинчарова не бе ли част от групата на величието с полковника, която също подкрепи мафията още на 3я ден от стартирането на онова НС???

    Никакъв Ивелин и Радостин! Тия са абсолютно зависими от шишко!!!

    Коментиран от #122

    18:36 26.11.2025

  • 88 Бойко Криминал

    11 2 Отговор
    Боя настана, Бойко се нсра ето ги наще душмани 🖕

    18:37 26.11.2025

  • 90 дежавю

    3 0 Отговор
    Сега остава да се появи и Ойешайски и съвсем ще я втасаме. Ама той целуваше "онова място" на Доган, а не на Делян! там ще се наложи да целува яко!

    18:42 26.11.2025

  • 91 Дебелуту Д

    11 2 Отговор
    Къдей глигана да го приготвят за коледа?

    18:43 26.11.2025

  • 92 Емигрант

    6 5 Отговор

    До коментар #79 от "Ха ха":

    Явно не знаеш какво е казал Д.Талев, че последния комунист на планетата ще умре в България, много години след като последния руски е умрял в Русия ! "Българин" е срамна дума и олицетворение на мишкуване !

    18:45 26.11.2025

  • 93 Гошо

    4 7 Отговор
    Арееееее цървули излизайте да се биете за бъдещето ви веее

    18:47 26.11.2025

  • 94 66655

    6 7 Отговор
    За какво протестират?

    Коментиран от #96

    18:48 26.11.2025

  • 95 Азззззззз

    9 2 Отговор
    Стражарите за 400 лева се наведоха...Нещастници, пазят нагли безродници от народа

    18:49 26.11.2025

  • 96 🎃🪓🗽

    3 2 Отговор

    До коментар #94 от "66655":

    За правда и за свобода.

    Коментиран от #98, #107

    18:50 26.11.2025

  • 97 Ей промяна N19 от кога

    5 1 Отговор
    стана "анонимен", как не разбра, че си разпознаваем бе келлеш, речникът ти е беден, а с тези големи букви си като просстак сред изкуствени интелекти !

    18:51 26.11.2025

  • 98 66655

    2 7 Отговор

    До коментар #96 от "🎃🪓🗽":

    По малко сте от копейките 🤣😂🤣😂

    Коментиран от #101

    18:51 26.11.2025

  • 99 Ето защо докараха белия автобус

    8 2 Отговор
    Днес вътрешния министър събра всички офицери и сержанти от Охранителна полиция и ги инструктира

    18:52 26.11.2025

  • 100 В Сидни ! 14.53

    3 1 Отговор
    Един долар кеш е точно 1,82 по карта .. беше 1,54

    18:53 26.11.2025

  • 101 Смей се

    3 0 Отговор

    До коментар #98 от "66655":

    И за теб сме наточили ножа.

    Коментиран от #103

    18:55 26.11.2025

  • 104 В Азия пичове

    4 1 Отговор
    1 долар кеш го таксуват поне 2 по банкова карта. В Корея , в Гагнам стигна 2,7 по карта за 1 кеш вчера ... Правете си сметката

    Коментиран от #113

    18:58 26.11.2025

  • 105 Уау ППДБ се сринаха

    5 6 Отговор
    Уау ППДБ окончателно се сринаха. Не могат да изкарат дори 200 човека на национален протест.

    19:00 26.11.2025

  • 106 Централната емисия на БТВ в 19 часа

    6 4 Отговор
    Започна с видео от протеста. Целия парламент е обграден. В сайта на ДБ има снимки и видео от дронове. Над 45 хиляди са вече блокирали и движение и парламент. И прииждат още граждани

    19:01 26.11.2025

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 хе хе

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Град Симитли":

    Запенил се е като вкиснал боб.😄

    19:02 26.11.2025

  • 109 Хора това не е фейк

    3 2 Отговор
    А истина : 1 долар кеш се таксува поне 2 по банкова карта. В Корея, Индонезия, Китай, Сингапур ... вчера беше и повече

    19:03 26.11.2025

  • 110 Последния Софиянец

    2 4 Отговор
    Появиха се хора с камуфлажи и украинското знаме на ръкава.Готви се Майдан.

    19:06 26.11.2025

  • 111 Уса

    2 3 Отговор
    Българската полиция е враг на народа

    19:07 26.11.2025

  • 113 Не ги отваряй бе пич

    2 3 Отговор

    До коментар #104 от "В Азия пичове":

    Атлантическите фекалиии нямат мозък..(В Азия пичове
    долар кеш го таксуват поне 2 по банкова карта. В Корея , в Гагнам стигна 2,7 по карта за 1 кеш) ...

    19:09 26.11.2025

  • 114 Ако трябва да сме точни

    4 4 Отговор

    До коментар #53 от ".......":

    Във форума се вижда, че вие сте ШЕПАТА ИДИОТИ!
    ТОЧНО 2 БР. СТЕ!🖕🖕

    Коментиран от #118

    19:10 26.11.2025

  • 115 Уса

    2 5 Отговор
    САЩ подкрепят протестите и не желаят да работят с мутри и престъпници в кожата на политици.Вие соросоидите сте 100% зависими от САЩ,както вашите лгбт господари

    19:11 26.11.2025

  • 116 Последния Софиянец

    8 4 Отговор
    Депутати на ГЕРБ опитаха да избягат през тунела към Дондуков но ги спряхме и се върнаха.Плъхове в капана.

    19:11 26.11.2025

  • 117 Станев

    3 3 Отговор

    До коментар #59 от "Коментиращ":

    Първо главата на дръвника , после тялото в затвора и ако стърчи опашката и нея режем. Смажем ли огромното зло ,с малкото бързо ще се оправим. Главата и номенклатурата им. А следващия започнал да прави недобре прикрита диктатура и да се самозабравя във Власт - веднага след тези. Ама Веднага. Премахване на Герб и дпс феодализма и в най-малките населени места . Кметовете им за 10 -12 години милионери с имения и бизнеси и всичко е крадено -законно според тях. Село в нищета и бедност , а децата им на тези кметове с луксозни имоти и в градовете.

    Коментиран от #124, #128

    19:13 26.11.2025

  • 118 Уса

    2 3 Отговор

    До коментар #114 от "Ако трябва да сме точни":

    Точно толкова са и заработват центове...Пълни изпрошляци,които мамят и манипулират,но без никаква логика и цел,просто да служат на господаря с центовете.Това се забелязва и като им кажеш истината веднага те изкарват копейка а всъщност те са антибългарите

    19:15 26.11.2025

  • 119 Катърски

    4 1 Отговор

    До коментар #72 от "оня с коня":

    Нещо за подстрекателство да си чувал ?

    19:17 26.11.2025

  • 120 Любо

    5 2 Отговор
    Щом БКП ДС КРИБ БСК АИКБ и всички мутри робовладелци реват значи бюджета е супер . 🪉 Музика за ушите ми е реват на робовладелците с бентлита та

    19:18 26.11.2025

  • 122 Ивелин Михайлов

    2 4 Отговор

    До коментар #87 от "Коментиращ":

    Само хората на марков гласуваха с герб, моите се отцепиха

    Коментиран от #129, #137, #141, #163

    19:23 26.11.2025

  • 123 Ивелин Михайлов

    7 2 Отговор

    До коментар #78 от "фатално си елементарен":

    ГЕРБАРИНО РАДЕВ КАТО ВЗЕМЕ ВЛАСТТА ЩЕ ВИ ТИКНЕМ В БЕЛЕНЕ!

    Коментиран от #134

    19:25 26.11.2025

  • 124 Промяна

    2 4 Отговор

    До коментар #117 от "Станев":

    ФАКТИ БГ ТУК ЗАЩО НЕ СЕ НАМЕСЯТ ЗАКОНИТЕ ТОЗИ ТУК ФАКТИ БГ СЪБУДЕТЕ СЕ ТОВА СА ЗАПЛАХИ ТУК

    19:25 26.11.2025

  • 125 Аноним

    6 1 Отговор
    К.Ангелов е Най- големия службогонец,подмазвач,лизач и др.

    19:26 26.11.2025

  • 126 Юрист

    2 1 Отговор

    До коментар #78 от "фатално си елементарен":

    Може да обявява, защото президентът е върховен главнокомандващ на армията!

    19:27 26.11.2025

  • 127 Промяна

    4 7 Отговор

    До коментар #82 от "ООрана държава":

    ИЗВИНЯВАЙНО НЯКОЛКО СТОТИН РЕВЯЩИ ШАРЛАТАНИ НЕ СА БЪЛГАРИЯ ПЛАТЕНИ САБОТАЖНИЦИ НЕ СА НИКОЙ ОСВЕН ПЛАТЕНИ БЕЗДЕЛНИЦИ

    19:27 26.11.2025

  • 128 Коментиращ

    1 6 Отговор

    До коментар #117 от "Станев":

    Кой определи кое зло е огромно и кое минимално, щом се сглобиха, изпраха и управляваха заедно?!

    Забравихте ли, че в Панорама обявиха как Хр. Иванов е вземал грантове за да изпълни определени политики???

    Как да повярвам на ппдб, при положение, че стояха в скута на шишо?!

    Хвани едните и удари другите!

    А какво да кажем за академик "сапун", който се изявяваше като премиер?!
    Не даваше ли каквото му поискат от Брюксел за укрия?!
    Не режеха ли паметници, не закриваха ли тецовете на България???

    КАК ОПРЕДЕЛИХТЕ КОЕ Е ПО-МАЛКОТО И ПО-ГОЛЯМОТО ЗЛО, ПРИ ПОЛОЖЕНИЕ, ЧЕ ТИЯ (ППДБ) В ЗАПИС ЗАЯВИХА, ЧЕ ЩЕ КРАДНАТ КАКВОТО МОГАТ И ЩЕ БЯГАТ ПО ОСТРОВИТЕ???!!!

    КОЙТО ДОБРОВОЛНО ПОДКРЕПИ ППДБ (СЛЕД ВСИЧКО АНТИБЪЛГАРСКО, ДЕТО ИЗВЪРШИХА) ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СЕ ПРЕГЛЕДА ПРИ МОЗЪЧЕН ХИРУРГ, ЗА ЛИПСА НА МОЗЪК!!!

    Коментиран от #166

    19:27 26.11.2025

  • 130 Това със протеста

    2 4 Отговор
    Добре но както и преди пак само викове крясъци а после със тях в СКУТОВЕТЕ им и се облагодетелстват тези същите. ГРАБЯТ НИ НАРОДЕ ВСИЧКО Е ПАРЛАМА ВСЕКИ ИСКА ТОЙ ДА ЯХА НАРОДА. КАКТО Е КАЗАЛ ЧОВЕКА ВСЯКО ЧУДО ЗА ТРИ ДНИ. И СЕГА ГЛЕДА ЕДИН БРАДЯСЛ СЪС КАПЕЛА РЕВЕ ТЪПОТИИ. НЯКОЙ СИ ОТКРИЛ ПАМЕТНИК НА ГЕОРГИ ДИМИТРОВ И ТОВА БИЛО НЕ МОРАЛНО И ОНИЯ НЕКОИ ОТ ТЯХ МУ РЪКОПЛЯСКАТ. КЪДЕ Е БЮДЖЕТА СВАЛЯНЕТО НА ДЕРИБЕИТЕ КЪДЕ Е ДИМИТРОВОБЪРКАНА ИСТОРИЯ.

    19:37 26.11.2025

  • 132 Панкрац

    9 2 Отговор
    Дебелян на бул. Столетов 21, Тиквата- в Панкрац.

    19:40 26.11.2025

  • 133 Лумпените

    1 8 Отговор
    пак изкараха!1997,така бутнаха лева до 3000 за долар! !

    19:42 26.11.2025

  • 134 Белене

    11 2 Отговор

    До коментар #123 от "Ивелин Михайлов":

    Всички гербер@сти - в Белене.И Дебелия също.

    Коментиран от #138

    19:42 26.11.2025

  • 135 ПОДБ

    1 6 Отговор
    Четирите години чегъртане,харесаха ли ви ?

    19:43 26.11.2025

  • 136 Протеста

    1 4 Отговор
    със средства от бюджета ли е,или от лични?

    19:46 26.11.2025

  • 138 Милчо Лаков

    2 4 Отговор

    До коментар #134 от "Белене":

    Немаш идея какво става,младеж....Не усещаш ли,че догодина Пеевски е Мин.Председател.Така е разпоредено,помни ми думата

    Коментиран от #144

    19:49 26.11.2025

  • 139 баща без вежди

    4 2 Отговор
    колко пъти ше сменяте заглавието бе мисурки безподобни
    без туй никой не ви влиза в к0чинката дето й викате новинарски сайт

    19:51 26.11.2025

  • 140 сеизмолог

    4 0 Отговор
    Дебелите като скочат и сланината им се разлюлява и ги събаря на земята.😏

    19:52 26.11.2025

  • 141 Коментиращ

    3 0 Отговор

    До коментар #122 от "Ивелин Михайлов":

    Всички депутати, заедно с Марков, подкрепиха кандидатът на герб в предходното НС!!!
    Това включва И Г-ЖА КАТИНЧАРОВА!!!

    ИЗОБЩО НЕ ПОДВЕЖДАЙТЕ ХОРАТА!
    ВЕЛИЧИЕ И МЕЧ СА АБСОЛЮТНО ЗАВИСИМИ ОТ ШИШИ, ЩОТО РЕДОВНО ГЛАСУВАТ С НЕГО!

    19:52 26.11.2025

  • 142 ГОСТ

    5 1 Отговор
    не искам да обвинявам служителите на МВР и те са хора.но да се превръщаш в претуриарианска гвардия на самоопредели се и определящи се сами като политици и да ги защитаваш когато точно тия който ги избират и назначават не са съгласни с политиката им. нещо не се връзва едни самозабравили се опг групички наречени партии лапнали власта и всички силови структури. има един основен закон доколкото прав доколкото крив.....това е конституцията и там е записано че народа избира представители който да го представляват но когато тия хора работят срещу народа да си ходят 30. 35 години живеем с химерата за по спокоен и поне на средно ниво в тоя химерен ЕС. но вечно сме на дъното по всички показатели. само тия 240 и тяхните протежета живеят в техните предстви за богатство и развитие на държавата.

    19:53 26.11.2025

  • 143 ППДБ се сринаха

    2 7 Отговор
    ППДБ окончателно се сринаха. Не могат да изкарат дори 200 човека на национален протест.

    Коментиран от #146

    19:53 26.11.2025

  • 144 Добре че

    3 2 Отговор

    До коментар #138 от "Милчо Лаков":

    Ние на клюки не вярваме.😎

    19:54 26.11.2025

  • 145 Справедлив

    2 5 Отговор
    Време е за Възраждане.

    19:55 26.11.2025

  • 146 напротив

    2 1 Отговор

    До коментар #143 от "ППДБ се сринаха":

    В София имат повече симпатизанти от вас, затова и кметът е техен.😏

    19:55 26.11.2025

  • 147 Николова , София

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Точна статия":

    Мафиотите -Прасето и тиквата нямат място в управлението на България !

    Коментиран от #158

    19:55 26.11.2025

  • 148 Бял автобус ме

    1 0 Отговор
    преследва в живота и непрестанно след мене върви...

    19:57 26.11.2025

  • 149 дядото

    3 0 Отговор
    гледаме евроком със звук и картина.огромна маса протестиращи,без бомбички,без насилие,така че пишете истината.доброто е че може би този народ се пробужда.време е за разграждане и промяна.

    Коментиран от #167

    19:58 26.11.2025

  • 150 Йордан Ментев

    3 0 Отговор
    Данчо Ментата е лингурски циганин от Карапелит, Добричкж.

    19:59 26.11.2025

  • 151 Това е

    2 0 Отговор
    Бесилки има ли, гилотина

    20:00 26.11.2025

  • 152 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    Тежки боеве водим в момента ние десетките хиляди протестиращи с тежко въоръжената жандармерия която е с палки щитове и каски. Пристигат още десетки бусове на жандармерията, обърнахме вече единия. Пристигат още протестиращи. Мирчев и Асен Василев призовават да се успокоим но Коце Костадинов заяви че с пърформанс и танци мафия не се събаря. Полетяха към еничарите полицаи с 10 хиляди заплати не само бомбички а и коктейли Молотов. Боко,шиши и чалга слави са пътници при бай ставри.

    Коментиран от #156, #164

    20:00 26.11.2025

  • 153 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Кой не скача е дебел. Това ми хареса.

    20:01 26.11.2025

  • 154 Шиши вън

    3 0 Отговор
    Прасе, закона те зове!

    20:02 26.11.2025

  • 155 Дедо ви...

    0 0 Отговор
    Не се наяде бе, дано ти приседне дано....

    20:02 26.11.2025

  • 156 Данко Харсъзина

    1 1 Отговор

    До коментар #152 от "Последния Софиянец":

    Ще ти избягат клиентите докато водиш боеве. :)

    20:03 26.11.2025

  • 157 ха ха хааа

    1 0 Отговор
    Таваришчите полудеха ...🤭😉

    20:03 26.11.2025

  • 158 Факт

    0 3 Отговор

    До коментар #147 от "Николова , София":

    Не се разбра за какво точно е протестът!

    20:04 26.11.2025

  • 159 Факти

    2 3 Отговор
    Как стотици бе идиоти , вижте да не се пет шест човека .😡😡😡😡 Кога ще започнете да пишете поне мааолко по обективно ?

    Коментиран от #161

    20:04 26.11.2025

  • 160 Фори

    1 3 Отговор
    Възраждане са хулигани . Само търсят да се сбият с някого!

    20:06 26.11.2025

  • 161 Гошо

    0 2 Отговор

    До коментар #159 от "Факти":

    Тез са за хакване ве

    20:07 26.11.2025

  • 162 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Вардим свинята.

    20:07 26.11.2025

  • 163 Джавелин

    1 0 Отговор

    До коментар #122 от "Ивелин Михайлов":

    Михайлов

    20:09 26.11.2025

  • 164 Сталин

    0 0 Отговор

    До коментар #152 от "Последния Софиянец":

    Сега разбрахте ли защо за 2 години заплатите на полицията бяха вдигнати с 200 процента както показа вчера икономист в предаването "Референдум" по БНТ? Кой разбрал...разбрал

    20:10 26.11.2025

  • 165 ГЕРБ

    1 0 Отговор
    Гнусни лузари

    20:13 26.11.2025

  • 166 ВЗРИВЯАВАЙ

    0 0 Отговор

    До коментар #128 от "Коментиращ":

    АЛЬОША

    20:14 26.11.2025

  • 167 Коментиращ

    0 0 Отговор

    До коментар #149 от "дядото":

    Съгласен съм, НО НЕ и с ппдб!
    Тия са същите като боко и шиши!

    20:14 26.11.2025

