Новини
България »
На второ четене в комисия: Ръстът на вноските за пенсия остава

На второ четене в комисия: Ръстът на вноските за пенсия остава

26 Ноември, 2025 18:04 908 8

  • парламент-
  • бюджетна комисия-
  • бюджет-
  • дефицит-
  • скандал

Минималното и максималното обезщетение за безработица се запазват същите - съответно малко над 9 евро и 55 евро на ден

На второ четене в комисия: Ръстът на вноските за пенсия остава - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Два процентни пункта по-висока вноска за пенсия и увеличен максимален осигурителен доход - това приеха на второ четене депутатите от бюджетната комисия в проектобюджета на държавното обществено осигуряване, посочи БНР.

Минималното и максималното обезщетение за безработица се запазват същите - съответно малко над 9 евро и 55 евро на ден.

Остава в сила и сегашният режим за изплащане на болничните, при който първите два дни се поемат от работодателя.

Предвижда се от 1 януари обезщетението за отглеждане на малко дете да бъде 460 евро, а при връщане на майката или осиновителката на работа преди изтичане на отпуска за раждане или отглеждане на дете тя да получава 75 процента от съответния вид обезщетение.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гледам БНТ, депутатите се

    10 0 Отговор
    карат за "парите на държавата". Другарчетааааа, има пари на данъкоплатците, а не на държавата!

    Коментиран от #2

    18:07 26.11.2025

  • 2 Бойко

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гледам БНТ, депутатите се":

    Оставка

    18:15 26.11.2025

  • 3 Стефанов

    6 0 Отговор
    Колко ли ти плаща Шиши се чудя ? Не се ли срамуваш от себе си

    Коментиран от #4

    18:28 26.11.2025

  • 4 стефанофф

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Стефанов":

    Като ми плащат добре, защо да се срамувам??? Освен това, при нас политиците, няма такова нещо като срам, то е за простолюдието.

    18:41 26.11.2025

  • 5 ППДБ се сринаха

    1 3 Отговор
    Уау ППДБ окончателно се сринаха. Не могат да изкарат дори 200 човека на национален протест.

    19:00 26.11.2025

  • 6 Корпорация ГЕРБ

    1 0 Отговор
    "А пача пачи, а пача пачи, Аха, аха".
    Това е корпорацията на управляващите. Три партии и усилвател с тонколони от голямото Д.

    19:02 26.11.2025

  • 7 Николаос 66

    3 0 Отговор
    Добрев и Цонев да излезнат пред парламента и да обяснят на хората и утре пак гласувайте за Герб и ДПС.Сега всички лакеи на Герб се спотайват като мишоци

    19:04 26.11.2025

  • 8 Баба Яга

    4 0 Отговор
    От видеото на тази комисия се видя какви безочливи същества, нагли шарлатани, раздават народната пара на шапкари и юреправни органи, която грабят с нови шепи, а бедните производители оставят на МРЗ. ГРОБарите нямат морално право да същестувват във властта, погребвайки държавността. Каква ти демокрация, тотална плутокрация и бандитизъм с мафиотска маска! Оставка на мафията!

    19:16 26.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове