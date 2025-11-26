На второ четене в комисия: Ръстът на вноските за пенсия остава

Два процентни пункта по-висока вноска за пенсия и увеличен максимален осигурителен доход - това приеха на второ четене депутатите от бюджетната комисия в проектобюджета на държавното обществено осигуряване, посочи БНР.

Минималното и максималното обезщетение за безработица се запазват същите - съответно малко над 9 евро и 55 евро на ден.

Остава в сила и сегашният режим за изплащане на болничните, при който първите два дни се поемат от работодателя.

Предвижда се от 1 януари обезщетението за отглеждане на малко дете да бъде 460 евро, а при връщане на майката или осиновителката на работа преди изтичане на отпуска за раждане или отглеждане на дете тя да получава 75 процента от съответния вид обезщетение.