Светослав Бенчев е преизбран за председател на Българската петролна и газова асоциация

12 Декември, 2025 17:06 319 3

Бенчев е част от  БПГА от 2010 г., когато се присъединява като експерт по европейско и международно право

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Управителният съвет на Българската петролна и газова асоциация (БПГА) избра за свой председател Светослав Бенчев за нов тригодишен мандат, съобщиха от организацията.

Той е начело на асоциацията от декември 2023 г. С промяна в устава обаче мандатите на председателя стават тригодишни, за да се изравнят с тези на Управителния съвет.

Пред членовете на БПГА Бенчев заяви, че ще продължава да отстоява принципите на организацията - равнопоставеност на всички участници на пазара на горива, прозрачност в дейността на БПГА, партньорство с държавните институции, политическите партии и неправителствения сектор, е посочено в съобщението

Бенчев е част от БПГА от 2010 г., когато се присъединява като експерт по европейско и международно право. От 2015 г. работи като юрист, а от 2019 г. е главен юрист на асоциацията до избора си за председател.


