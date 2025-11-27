Шофьор прегази и уби паднал на пътя велосипедист и избяга

Велосипедист почина, след като пада от колелото си и бива ударен от автомобил на пътя между селата Орляк и Зърнево. Водачът е избягал от мястото на инцидента.
Сигналът за произшествието е подаден на 22 ноември около 17:50 ч. На неосветен прав участък без маркировка е открит мъж без жизнени показатели, а до него – велосипед, по който няма видими щети.
Разследването показва, че велосипедистът е паднал на пътното платно, след което е бил ударен от преминаващ автомобил. Смъртта е констатирана от екип на ЦСМП – Тервел. Материалите по случая са изпратени в Окръжна прокуратура – Добрич.
На 25 ноември полицията установява автомобила и 64-годишния водач, за когото има данни, че е напуснал местопроизшествието и впоследствие е сменил калник на автомобила, за да прикрие следи от удара.
След изтичане на мярката „задържане до 24 часа“ мъжът е освободен. Работата по случая продължава.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Знае
Коментиран от #9
13:26 27.11.2025
2 Цвете
13:41 27.11.2025
3 дядото
13:52 27.11.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Проф. Иво Христов
14:06 27.11.2025
7 Днес сигурно в територията
14:07 27.11.2025
8 Територията БГ
14:52 27.11.2025
9 Да или Да
До коментар #1 от "Знае":Ще търка защото е избягал. Ако няма вина да беше знвъннал на 112.
14:55 27.11.2025