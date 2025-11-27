Новини
Шофьор прегази и уби паднал на пътя велосипедист и избяга

27 Ноември, 2025 13:17 1 771 9

На 25 ноември полицията установява автомобила и 64-годишния водач, за когото има данни, че е напуснал местопроизшествието и впоследствие е сменил калник на автомобила, за да прикрие следи от удара

Велосипедист почина, след като пада от колелото си и бива ударен от автомобил на пътя между селата Орляк и Зърнево. Водачът е избягал от мястото на инцидента.

Сигналът за произшествието е подаден на 22 ноември около 17:50 ч. На неосветен прав участък без маркировка е открит мъж без жизнени показатели, а до него – велосипед, по който няма видими щети.

Разследването показва, че велосипедистът е паднал на пътното платно, след което е бил ударен от преминаващ автомобил. Смъртта е констатирана от екип на ЦСМП – Тервел. Материалите по случая са изпратени в Окръжна прокуратура – Добрич.

След изтичане на мярката „задържане до 24 часа“ мъжът е освободен. Работата по случая продължава.


  • 1 Знае

    9 3 Отговор
    По селата пият и карат от заранта ! Кьоркютюк пиян велосипедист без предпазна каска и светоотразителна жилетка паднал на междуселският път и заспал , след което бил прегазен от свой кьоркютюк пиян селянин , който избягал от произшествието ! Ако велосипедистът бе паднал в канавката а не на пътя , щеше кротко да си отспи , изтрезнее и прибере . Сега и той е на гости на Свети Петър , и прегазилият го водач ще търка наровете в ареста , ако няма пари за свестен адвокат .

    Коментиран от #9

    13:26 27.11.2025

  • 2 Цвете

    8 3 Отговор
    ЗАЩО Е ОСВОБОДЕН ? ТАКА ЛИ ВЕЧЕ ДЕЙСТВАТ ЧЕНГЕТАТА? 🚔🚔🚔

    13:41 27.11.2025

  • 3 дядото

    5 0 Отговор
    с подобни мерки по спазване на закона от право охранителните,пък и право раздавателните органи няма да има ред в тази територия.

    13:52 27.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Проф. Иво Христов

    11 0 Отговор
    Казах ви, че 80% от народонаселението е тежко дебилизирано!

    14:06 27.11.2025

  • 7 Днес сигурно в територията

    3 2 Отговор
    Са сменени 4-500 калинка. Това значи ли, че трябва да търсим и толкова трупа по пътищата? Ще арестува ме всички които си сменят калинка ли?

    14:07 27.11.2025

  • 8 Територията БГ

    1 0 Отговор
    24 часа и го пускат. Присъдата е излежана, може да си отдъхне човека. Напред към нови върхове!

    14:52 27.11.2025

  • 9 Да или Да

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Знае":

    Ще търка защото е избягал. Ако няма вина да беше знвъннал на 112.

    14:55 27.11.2025

