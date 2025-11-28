Полярен вихър носи обрат във времето и сняг през декември

Предстоящият декември ще бъде един от най-динамичните зимни месеци за последните 15 години, сочат анализите на метеорологичните модели. Според експертите от Meteo Balkans, поведението на полярния вихър и ранното стратосферно затопляне ще бъдат основните фактори, които ще диктуват времето у нас.

"Този декември 2025 ще бъде един от най-интересните и динамични зимни месеци през последните 15 години за България", се посочва в прогнозата на Meteo Balkans.

Първото десетдневие (1 – 10 декември) ще премине под знака на антициклонално време. Очаква се валежите да спрат, но температурите ще останат ниски заради така наречения "сух студ". За равнинните райони, и особено за поречието на Дунав, това означава трайни мъгли и ниски температури между 4 и 7 градуса.

В местата, където мъглите се разсеят, термометрите може да покажат между 10 и 15 градуса. Най-студената нощ за този период се очаква след 5 декември, когато в котловините стойностите ще паднат до минус 8 градуса.

Второто десетдневие (11 – 20 декември) ще донесе същинската зимна промяна. Полярният вихър ще се раздели на две части, което ще позволи на арктически въздух да нахлуе към Източна Европа и Балканите.

Активизирането на средиземноморските циклони в комбинация със студения въздух ще създаде условия за валежи от дъжд, които ще преминават в сняг не само в планините, но и в Северозападна България и високите полета. Максималните температури ще се понижат до 3-5 градуса, а минималните ще достигнат до минус 9 градуса в планинските райони.

Третото десетдневие (21 – 31 декември) дава надежда на любителите на зимните спортове и празничната атмосфера. Историческите данни и текущите модели показват, че вероятността за "Бяла Коледа" през 2025 г. е по-висока от обичайното.

В края на месеца времето ще се стабилизира в типично зимен режим с възможност за температури до минус 10 градуса в равнините. За самите празнични дни прогнозата очертава:

Коледа: Облачно и мъгливо време.

Нова година: Ясно време без валежи.

Анализаторите предупреждават, че снежната покривка, комбинирана с антициклонално време, създава предпоставки за сериозни температурни инверсии и мъгли, които са често явление за Дунавската равнина.