Полярен вихър носи обрат във времето и сняг през декември

28 Ноември, 2025 08:04 1 198 8

Този декември 2025 ще бъде един от най-интересните и динамични зимни месеци през последните 15 години за България

Полярен вихър носи обрат във времето и сняг през декември - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Предстоящият декември ще бъде един от най-динамичните зимни месеци за последните 15 години, сочат анализите на метеорологичните модели. Според експертите от Meteo Balkans, поведението на полярния вихър и ранното стратосферно затопляне ще бъдат основните фактори, които ще диктуват времето у нас.

"Този декември 2025 ще бъде един от най-интересните и динамични зимни месеци през последните 15 години за България", се посочва в прогнозата на Meteo Balkans.

Първото десетдневие (1 – 10 декември) ще премине под знака на антициклонално време. Очаква се валежите да спрат, но температурите ще останат ниски заради така наречения "сух студ". За равнинните райони, и особено за поречието на Дунав, това означава трайни мъгли и ниски температури между 4 и 7 градуса.

В местата, където мъглите се разсеят, термометрите може да покажат между 10 и 15 градуса. Най-студената нощ за този период се очаква след 5 декември, когато в котловините стойностите ще паднат до минус 8 градуса.

Второто десетдневие (11 – 20 декември) ще донесе същинската зимна промяна. Полярният вихър ще се раздели на две части, което ще позволи на арктически въздух да нахлуе към Източна Европа и Балканите.

Активизирането на средиземноморските циклони в комбинация със студения въздух ще създаде условия за валежи от дъжд, които ще преминават в сняг не само в планините, но и в Северозападна България и високите полета. Максималните температури ще се понижат до 3-5 градуса, а минималните ще достигнат до минус 9 градуса в планинските райони.

Третото десетдневие (21 – 31 декември) дава надежда на любителите на зимните спортове и празничната атмосфера. Историческите данни и текущите модели показват, че вероятността за "Бяла Коледа" през 2025 г. е по-висока от обичайното.

В края на месеца времето ще се стабилизира в типично зимен режим с възможност за температури до минус 10 градуса в равнините. За самите празнични дни прогнозата очертава:

Коледа: Облачно и мъгливо време.

Нова година: Ясно време без валежи.

Анализаторите предупреждават, че снежната покривка, комбинирана с антициклонално време, създава предпоставки за сериозни температурни инверсии и мъгли, които са често явление за Дунавската равнина.


България
  • 1 Факт

    5 0 Отговор
    Нормално време!

    08:07 28.11.2025

  • 2 глоги

    0 1 Отговор
    Полярен вихър ЩЕ ДОНЕСЕ обрат във времето и сняг през МЕСЕЦ декември.

    Коментиран от #8

    08:09 28.11.2025

  • 3 Трол

    1 1 Отговор
    Времето е напълно сбъркано, този вихър трябваше да е екваториален.

    08:12 28.11.2025

  • 4 Пич

    2 0 Отговор
    Ами чудесно ! Нека се порадваме на сняг поне за празниците !

    08:16 28.11.2025

  • 5 Милен

    3 0 Отговор
    Явно зимата пак ще ни "изненада" и ще ни хване по бели гащи.

    08:25 28.11.2025

  • 6 леден сняг

    3 0 Отговор
    Както бяха писали мсирките от btv ще вали мокър дъжд.

    08:26 28.11.2025

  • 7 Ташев

    0 0 Отговор
    Времето ще е от скъпото . Още по скъпо през януари.

    08:34 28.11.2025

  • 8 мании

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "глоги":

    Трагедия за нас, които не сме свикнали

    08:35 28.11.2025

