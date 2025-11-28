Новини
Катастрофа по пътя Смилян-Арда. Шофьорът е с 4,38 промила алкохол

28 Ноември, 2025 14:25 1 043 19

  • катастрофа-
  • смилян- арда-
  • пиян

Катастрофа по пътя Смилян-Арда. Шофьорът е с 4,38 промила алкохол - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Шофьор на 27 години с 4,38 промила алкохол катастрофира по пътя Смилян – Арда, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Смолян, цитирани от БТА. Заради катастрофата движението по пътя е ограничено в участък от около 2 км от Смилян.

Инцидентът е станал, докато младежът се е движил от село Кошница към Смилян. След завой колата е излязла извън платното и се е ударила в крайпътния скат. Шофьорът е оцелял без сериозни наранявания – медицинският преглед е установил само одрасквания.

На мястото продължава оглед от полицейски екип. По случая е образувано бързо производство.


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хасковски каунь

    12 0 Отговор
    ШАМПИОН !

    14:28 28.11.2025

  • 2 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    11 0 Отговор
    МАЛКО МУ Е ДОШЛА ПЪРЦУЦАТА..

    14:29 28.11.2025

  • 3 Значи

    10 0 Отговор
    Хич нищо му няма. Упойката си я е приел предварително. Такива за какво, въобще, ги пишете.

    14:30 28.11.2025

  • 4 Ррррр

    10 0 Отговор
    Кастрацияяяя

    Коментиран от #13

    14:30 28.11.2025

  • 5 УСА боклук

    11 0 Отговор
    Ако беше трезв щеше да умре.

    14:30 28.11.2025

  • 6 боко

    11 0 Отговор
    Да не се закача момчето.Ново начално е.

    14:30 28.11.2025

  • 7 Гост

    13 0 Отговор
    От електората на 🐷-еевски

    14:31 28.11.2025

  • 8 на младини

    7 6 Отговор
    на 3-4 питиета карах по конец и всички правила по добре от някои трезви

    14:31 28.11.2025

  • 9 !!!!!

    11 0 Отговор
    Пияните и господ ги пази...Дали въобще е знаел ,че шофира!

    14:31 28.11.2025

  • 10 RAM-зес

    3 0 Отговор
    КАПИТАН, хлъццц

    14:31 28.11.2025

  • 11 Механик

    4 0 Отговор
    Евалла, МАЙСТОРЕ!!
    Дълбок поклон и моето уважение!
    И аз си мислях, че съм пияч, ама ти си недостижим!

    14:43 28.11.2025

  • 12 Пампаец

    4 1 Отговор
    4,38 промила алкохол ? Аааааа , само 4,38 промила алкохол ! Турците и помаците са се отучили да пият !!! :-)))))

    14:46 28.11.2025

  • 13 Пампаец

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ррррр":

    Късно е либе за китка ! Гаджалът вече се е размножил !!! :-))))

    14:48 28.11.2025

  • 14 Един шофьор

    2 0 Отговор
    Не е вярно, не е вярно изпил е три бири човека и голяма работа, апарата не е бил верен

    14:59 28.11.2025

  • 15 Малко

    1 0 Отговор
    Мугленско е 0.500 мл. Та сисурно е бил поне на три четери!

    15:01 28.11.2025

  • 16 БАРС

    2 0 Отговор
    ПИЯНИТЕ НЕ ГИ ЖАЛЯ.СЛАВА БОГУ ,ЧЕ Е КАТОСТРОФИЛАЛ ,ИНАЧЕ БОГ ЗНАЕ ПО НАТАТЪК АКО Е ПРОДЪЛЖИЛ МОДЕЛО Е ДА УБИЕ НЯКОЙ ПЕШЕХОДЕЦ ИЛИ ДА ПРИДЕЗВИКА МЕЛЕ С НАСРЕЩНО ДВИЖИЩО СЕ ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО.ТОЯ ПОВЕЧЕ НЕ ТРЯБВА ДА МУ СЕ ДАВА ПРАВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПТС.ДАЖЕ И ТРОТИНЕТКА.

    15:03 28.11.2025

  • 17 Добруджанец

    0 0 Отговор
    100% е амуджа с BMW и купена книжка с ОСМИ фалшив клас образование...

    15:04 28.11.2025

  • 18 ВЕЛИНСКИ

    0 0 Отговор
    АМИ КАКВИТО УПРАВНИЦИТЕ
    ТАКИВА И ПИЙАНИЦИТЕ..

    15:05 28.11.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

