Катастрофа по пътя Смилян-Арда. Шофьорът е с 4,38 промила алкохол

Шофьор на 27 години с 4,38 промила алкохол катастрофира по пътя Смилян – Арда, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Смолян, цитирани от БТА. Заради катастрофата движението по пътя е ограничено в участък от около 2 км от Смилян.
Инцидентът е станал, докато младежът се е движил от село Кошница към Смилян. След завой колата е излязла извън платното и се е ударила в крайпътния скат. Шофьорът е оцелял без сериозни наранявания – медицинският преглед е установил само одрасквания.
На мястото продължава оглед от полицейски екип. По случая е образувано бързо производство.
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хасковски каунь
14:28 28.11.2025
2 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
14:29 28.11.2025
3 Значи
14:30 28.11.2025
4 Ррррр
Коментиран от #13
14:30 28.11.2025
5 УСА боклук
14:30 28.11.2025
6 боко
14:30 28.11.2025
7 Гост
14:31 28.11.2025
8 на младини
14:31 28.11.2025
9 !!!!!
14:31 28.11.2025
10 RAM-зес
14:31 28.11.2025
11 Механик
Дълбок поклон и моето уважение!
И аз си мислях, че съм пияч, ама ти си недостижим!
14:43 28.11.2025
12 Пампаец
14:46 28.11.2025
13 Пампаец
До коментар #4 от "Ррррр":Късно е либе за китка ! Гаджалът вече се е размножил !!! :-))))
14:48 28.11.2025
14 Един шофьор
14:59 28.11.2025
15 Малко
15:01 28.11.2025
16 БАРС
15:03 28.11.2025
17 Добруджанец
15:04 28.11.2025
18 ВЕЛИНСКИ
ТАКИВА И ПИЙАНИЦИТЕ..
15:05 28.11.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.