„Възраждане“ алармира: Управляващото мнозинство подготвя спешна смяна на ръководствата на ДАНС, ДАР и ДАТО

„Възраждане“ алармира, че управляващото мнозинство подготвя спешна смяна на ръководствата на ДАНС, ДАР и ДАТО чрез парламентарна процедура, в която се заобикалят законодателните правила на Народното събрание.

„Овладяването на службите от страна на управляващото мнозинство и политизирането на тяхното ръководство продължава с бързи темпове.“, заяви на брифинг по темата народният представител Петър Петров.

По думите му на заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред вчера следобед, внезапно и почти незабелязано, са били прокарани предложения между първо и второ четене на законопроект за изменения в Закона за МВР, който първоначално касае единствено обмена на информация между МВР и европейски полицейски служби.

В пакета от допълнения, внесени от ДПС–Ново начало обаче в преходните разпоредби на закона, са били включени недопустими промени в напълно различни закони, които задължават Народното събрание в едномесечен срок след окончателното им приемане да стартира процедура по избор на ново ръководство на ДАНС, ДАР и ДАТО.

В самия текст е записано, че с откриването на процедурата автоматично се прекратяват правомощията на действащите ръководители на трите служби. Това е изключително притеснително за националната сигурност, тъй като има опасност да бъде извършено по едно и също време.

„Ако бъдат приети и обнародвани тези промени, в едномесечен срок Народното събрание ще бъде форсирано, принудено да прекрати правомощията на сегашните ръководители на ДАНС, ДАР и ДАТО и да започне процедурата по избор на нови.“, заяви Петров.

Той подчерта, че подобни изменения не е трябвало изобщо да се разглеждат в комисията, тъй като не попадат в обхвата на Закона за МВР. Според него водеща по този въпрос е трябвало да бъде Комисията за контрол над службите. Но тя е председателствана понастоящем от “Възраждане” и там управляващата коалиция няма мнозинство. Затова той припомни предишни случаи, в които подобни законопроекти, касаещи службите, са били придвижвани по същия начин, с цел бърза смяна на ръководствата и „овладяване“ на службите от ГЕРБ, „Ново начало“, БСП и ИТН.

Народният представител прогнозира, че следващата седмица измененията ще влязат в пленарната зала. Той уточни, че въпреки ограниченията при сезиране на Конституционния съд за процедурни въпроси, „Възраждане“ ще оспори тези промени веднага след приемането им.

„Ние сме длъжни да оспорим най-малкото прекратяването на правомощията на сегашното ръководство на службите за сигурност. Считаме, че това е опасно за националната сигурност и смятаме, че трябва да дадем отпор на тези незаконосъобразни действия.“, категоричен бе народният представител от „Възраждане“ Петър Петров.