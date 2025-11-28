Новини
Иво Христов: БСП вече не е самостоятелен фактор

28 Ноември, 2025

При бъдещи избори БСП може и да не прескочи бариерата за влизане в парламента, прогнозира той

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

БСП вече не е самостоятелен фактор, а само инструмент за притискане. В сегашния си вариант, със сегашното ръководство оцелява само благодарение на участието си във властта. Това дава възможност да бъде трудоустроена част от клиентелата в партията. Извън това тя не заявява някакви обществени проекти. Това заяви пред БНР Иво Христов, бивш евродепутат и бивш началник на кабинета на президента Румен Радев.

"Време е за нова Левица. Има реално обществено очакване от появата на отговорна политическа сила, която да спаси държавата от институционален разпад", каза той.

Борисов е преживявал няколко вълни на протести, но сега е между чука и наковалнята, коментира още Христов. "Усеща надигащия се гняв, но не може да се оттегли. Затова оттегля само бюджета. Той е опитният от двамата и знае, че понякога инатът струва скъпо. Борисов е доказан актьор, но той е персонаж и в една реална политическа драма – тази на собственото му политическо оцеляване. Вече имаме случаи на хора, които преминават в ДПС. Очевидно влиянието му отслабва".

Бившият евродепутат коментира и плановете за постигане на мир в Украйна. Тръмп удължи срока, който беше дал на украинската страна да приеме споразумението за мир с Русия.

"Това са нормални тактически отсрочки, които Тръмп пренася от бизнеса в политиката. Той си служи с моркова и с тоягата. В самата Украйна хората масово искат мир. Цялата съпротива срещу плана "Тръмп" идва от котерията на Зеленски, която няма друг ход, освен да удължава бойните действия, към което я насърчават ЕС и Великобритания. Докато се изчерпат човешките ресурси. Тръмп е политик, който отчита съотношението на силите на терена. Но проблемът не е само в хода на военните действия, който е неблагоприятен за Украйна. Исторически и културни дадености обричаха Украйна на този драматичен сценарий още от 2014 година, когато властта в Киев беше сменена със сила и започна ескалацията на украинската криза. Това беше сторено под ръководството на американската демократическа администрация. Тръмп е по-отговорен от американските демократи във външната политика. Той се опитва да приключи една наследена война. Усилията му заслужават подкрепа. Планът му включва предложения, които отчитат състоянието на терен и се ръководят от общата идея, че мирът е по-добър от всяка война. Европа имаше имиджа на стожер на мира и стабилността в цял свят. В хода на тази война постепенно губеше лустрото си на миротворец. Към днешна дата е единственият фактор, който настоява за продължаване на войната и изисква от страните членки да плащат суми, въпреки гърмящите корупционни скандали в Киев", обясни Христов.

Иво Христов мисли, че краят на войната в Украйна не се задава в непосредствено бъдеще.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Естествено че

    20 0 Отговор
    При бъдещи избори БСП няма да прескочи бариерата за влизане в парламента. БСП-ОЛ са предатели. Предадоха избирателите си а сега и хората с ТЕЛК настройват срещу себе си

    Коментиран от #7

    16:17 28.11.2025

  • 2 Време е за нова Левица

    10 1 Отговор
    Абсолютна истина е ! Като WSWS в САЩ e нужна на България

    16:18 28.11.2025

  • 3 Радев

    5 3 Отговор
    Да вдигне армията да свърши нещо полезно ,иначе от тая чума спасение няма с то яд мършав народ по думите на славейков

    16:24 28.11.2025

  • 4 От феодална партиика.

    14 0 Отговор
    БСП стана кебапчииница на Шопара. Управлява се с прогресираща деградация

    16:24 28.11.2025

  • 6 Гост

    7 0 Отговор
    Бъсъпъ въобще не е никъв фактор. Употребена и захвърлена лека жена (ку..а). Това е бъсъпъ

    16:26 28.11.2025

  • 7 Прав си!

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Естествено че":

    Понякога си мисля, кои са по гнусни-Мазните и лъжливите от БСП или чалгавите измамници на Слави Трифонов?!

    16:44 28.11.2025

  • 8 хаха ,тези майкопродавци

    4 0 Отговор
    са срам и позор!

    16:44 28.11.2025

  • 9 безоловен

    6 0 Отговор
    Всичките ви лидери са с фотоволтаици ,Вецове и пак са яхнали народа . Един ден ще им ги приберат ,Какво БСП ? Нали знаеш ,че народа като започне да бие , няма да пита кои от коя партия е .

    16:45 28.11.2025

  • 10 На тоя червен

    4 2 Отговор
    рупор само Факти му дават думата.

    16:45 28.11.2025

  • 11 зафчо гуцанчо

    3 0 Отговор
    И ДАЛАВЕРАДЖИИ те в БСП я умъртвиха. За Съжаление на много пенсионери. Но сигурно ще избягат оядени. ПОДЛЕЦИ ПОЗОР.

    16:51 28.11.2025

  • 12 Бивш,отвратен от БСП

    6 0 Отговор
    БСП е отдавна в...септичната яма !
    Казах!

    16:52 28.11.2025

  • 13 Цървул

    3 1 Отговор
    Две партии ще са вън . Ако станат четири - още по-добре .

    16:52 28.11.2025

  • 15 Феникс

    1 1 Отговор
    Никой не е фактор, ИТН ,БСП, ПП-ДБ! Всички вървят по острието на бръснача! Само ГЕРБ със своята администрация са сигурни и Делянчо все още може да си купи гласове! Възраждане и Величия са ок в момента! И президента ще ги изрине ако направи партия!

    17:02 28.11.2025

  • 16 Кога са били

    1 0 Отговор
    БКП е филиал на КПСС, а БСП е просто присвоено название за късане на опашката. БСП е Димитър Благоев, когото те недолюбват.

    17:26 28.11.2025

