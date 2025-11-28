Иво Христов: БСП вече не е самостоятелен фактор

БСП вече не е самостоятелен фактор, а само инструмент за притискане. В сегашния си вариант, със сегашното ръководство оцелява само благодарение на участието си във властта. Това дава възможност да бъде трудоустроена част от клиентелата в партията. Извън това тя не заявява някакви обществени проекти. Това заяви пред БНР Иво Христов, бивш евродепутат и бивш началник на кабинета на президента Румен Радев.

При бъдещи избори БСП може и да не прескочи бариерата за влизане в парламента, прогнозира той.

"Време е за нова Левица. Има реално обществено очакване от появата на отговорна политическа сила, която да спаси държавата от институционален разпад", каза той.

Борисов е преживявал няколко вълни на протести, но сега е между чука и наковалнята, коментира още Христов. "Усеща надигащия се гняв, но не може да се оттегли. Затова оттегля само бюджета. Той е опитният от двамата и знае, че понякога инатът струва скъпо. Борисов е доказан актьор, но той е персонаж и в една реална политическа драма – тази на собственото му политическо оцеляване. Вече имаме случаи на хора, които преминават в ДПС. Очевидно влиянието му отслабва".

Бившият евродепутат коментира и плановете за постигане на мир в Украйна. Тръмп удължи срока, който беше дал на украинската страна да приеме споразумението за мир с Русия.

"Това са нормални тактически отсрочки, които Тръмп пренася от бизнеса в политиката. Той си служи с моркова и с тоягата. В самата Украйна хората масово искат мир. Цялата съпротива срещу плана "Тръмп" идва от котерията на Зеленски, която няма друг ход, освен да удължава бойните действия, към което я насърчават ЕС и Великобритания. Докато се изчерпат човешките ресурси. Тръмп е политик, който отчита съотношението на силите на терена. Но проблемът не е само в хода на военните действия, който е неблагоприятен за Украйна. Исторически и културни дадености обричаха Украйна на този драматичен сценарий още от 2014 година, когато властта в Киев беше сменена със сила и започна ескалацията на украинската криза. Това беше сторено под ръководството на американската демократическа администрация. Тръмп е по-отговорен от американските демократи във външната политика. Той се опитва да приключи една наследена война. Усилията му заслужават подкрепа. Планът му включва предложения, които отчитат състоянието на терен и се ръководят от общата идея, че мирът е по-добър от всяка война. Европа имаше имиджа на стожер на мира и стабилността в цял свят. В хода на тази война постепенно губеше лустрото си на миротворец. Към днешна дата е единственият фактор, който настоява за продължаване на войната и изисква от страните членки да плащат суми, въпреки гърмящите корупционни скандали в Киев", обясни Христов.

Иво Христов мисли, че краят на войната в Украйна не се задава в непосредствено бъдеще.