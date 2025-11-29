Деница Сачева: От ПП-ДБ започват нова серия от маркетингови спектакли

Ние чухме гласа на работодателите и синдикатите. Не знам какво ПП-ДБ визират като победа, но те са царе на маркетинга. Решихме да сложим този Бюджет на пауза. Борисов сложи разума на масата и в голяма степен повлия за крайното решение, което се взе на този съвет, това заяви зам.-председателят на ПГ на ГЕРБ-СДС Деница Сачева в "Денят започва" с Георги Любенов.
По думите ѝ колегите от ПП-ДБ започват "нова серия от маркетингови спектакли, говорейки за технологията, по която това трябва да се случи, но те объркват още повече хората".
Заяви категорично, че Бюджетът, който е бил внесен в НС няма да бъде гласуван на второ четене.
"Ако ПП-ДБ искат Бюджет, който е балансиран между работодатели и синдикати, бюджет, който ще получи парламентарна подкрепа, то тогава те не би трябвало да правят този протест. Но, ако те целят нещо друго - дестабилизация, ако целят да блокират пътя на България към еврозоната, ако искат да има нови избори, ако имат такива планове за действие - нека да го споделят", призова Сачева.
Сачева уточни, че ако Бюджетът бъде изтеглен това означава да бъде рестартирана цялата процедура и нов бюджет да има едва март месец. Каза, че имат план Бюджетът да бъде приет и да се влезе с този Бюджет.
"Ние чухме работодателите, ние чухме синдикатите. Това чухме. Ние Асен Василев какво мисли за Бюджета, извинете, но наистина трудно ни е на нас да го чуем, при положение, че самият той като финансов министър предложи увеличение на максималния осигурителен доход".
Според нея "именно той е направил нелогични стъпки".
По думите й "протягане на ръка към ПП-ДБ вече е почти невъзможно, защото не мога да се сетя за нито един мой колега от ГЕРБ, който би искал да работи с Асен Василев и с хора, които имат подобен тип деструктивно поведение". И тази партия започва да има водевилен характер, според нея и "да отива повече парата в свирката и да не се мисли като следваща стъпка".
"Реалността е тази - ако ПП-ДБ имаха конструктивно поведение, те трябваше да дойдат преди приемането на Бюджета, да сложат своите предложения на масата и да кажат при какви обстоятелства биха подкрепили Бюджета, запазвайки формата на тази коалиция".
Има само безпочвени заяждания и провокации от тяхна страна, заяви Сачева. Тя искат да влязат в медиите само през скандал, но не и през нито едно разумно решение.
Деница Сачева заяви, че няма на този етап намерение за друг състав на Министерски съвет. Обсъжда се, допълни тя, СУБТО категорично да отпадне, данък дивидент да си остане 5%, осигурителната вноска да се увеличи само с 1%.
По отношение на БСП Сачева, каза, че "очакват те да проявят съответното разбиране и да направят компромиси".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
МАЗНА ПЛЕСКАВИЦО!
Коментиран от #8, #35, #36
11:27 29.11.2025
2 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
11:28 29.11.2025
3 и тая яко се е охранила
11:30 29.11.2025
4 Марис
11:31 29.11.2025
5 гражданин
Коментиран от #9
11:31 29.11.2025
6 Хаха
11:32 29.11.2025
7 Оги
11:33 29.11.2025
8 Малеееее.....
До коментар #1 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":Още една Угоена и Мазна изпълзя от дупката си. Досущ като двете Угоени и Мазни парчета, простата Тиква Борисов и Пеевски
11:34 29.11.2025
9 Ъъъъъъъ
До коментар #5 от "гражданин":????
11:34 29.11.2025
10 охранена налята тетка
и все охранени повечето чекмеджари
11:34 29.11.2025
11 ООрана държава
Коментиран от #16
11:36 29.11.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
"ГЕРБ са полицейска партия и управляват с полицейски методи!"
Ей ко нещо е властта🤔🤔❗❗
11:40 29.11.2025
14 Двоен Стандарт
11:41 29.11.2025
15 Едно
11:41 29.11.2025
16 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #11 от "ООрана държава":Не обиждай хората от цирка❗
На фокусника например,
ТИ му даваш пари за да видиш, как те заблуждава,
а тези те заблуждават за да ти вземат парите❗
11:43 29.11.2025
17 нфполи
11:46 29.11.2025
18 Животно
Свинарник с прасета и праскини
11:49 29.11.2025
19 кратун
11:51 29.11.2025
20 Гост
11:52 29.11.2025
21 Бургас
11:55 29.11.2025
22 виктория
11:56 29.11.2025
23 А Вашите !
Мошенически !
Спектакли !
Нямат !
Край !
11:59 29.11.2025
24 Народът
12:00 29.11.2025
25 Сачева
12:00 29.11.2025
26 Дебела !
Крадлива !
Сланина !
12:01 29.11.2025
27 Когато
12:02 29.11.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Тракиец 🇺🇦
12:03 29.11.2025
30 Свиня!
12:03 29.11.2025
31 Мутри, вън.
12:03 29.11.2025
32 Файърфлай
12:06 29.11.2025
33 Мяза
12:08 29.11.2025
34 Баща ти ,
12:10 29.11.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Хаха хаха ха
До коментар #1 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":-Борисов, защо ГЕРБ оттегли бюджета?
-Защото се уср.ахме...
12:15 29.11.2025