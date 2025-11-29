Новини
Деница Сачева: От ПП-ДБ започват нова серия от маркетингови спектакли

29 Ноември, 2025 11:20 768 36

  • деница сачева-
  • пп-дб-
  • маркетингови спектакли

Решихме да сложим този Бюджет на пауза. Борисов сложи разума на масата и в голяма степен повлия за крайното решение, което се взе на този съвет, това заяви зам.-председателят на ПГ на ГЕРБ-СДС

Деница Сачева: От ПП-ДБ започват нова серия от маркетингови спектакли - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Ние чухме гласа на работодателите и синдикатите. Не знам какво ПП-ДБ визират като победа, но те са царе на маркетинга. Решихме да сложим този Бюджет на пауза. Борисов сложи разума на масата и в голяма степен повлия за крайното решение, което се взе на този съвет, това заяви зам.-председателят на ПГ на ГЕРБ-СДС Деница Сачева в "Денят започва" с Георги Любенов.

По думите ѝ колегите от ПП-ДБ започват "нова серия от маркетингови спектакли, говорейки за технологията, по която това трябва да се случи, но те объркват още повече хората".

Заяви категорично, че Бюджетът, който е бил внесен в НС няма да бъде гласуван на второ четене.

"Ако ПП-ДБ искат Бюджет, който е балансиран между работодатели и синдикати, бюджет, който ще получи парламентарна подкрепа, то тогава те не би трябвало да правят този протест. Но, ако те целят нещо друго - дестабилизация, ако целят да блокират пътя на България към еврозоната, ако искат да има нови избори, ако имат такива планове за действие - нека да го споделят", призова Сачева.

Сачева уточни, че ако Бюджетът бъде изтеглен това означава да бъде рестартирана цялата процедура и нов бюджет да има едва март месец. Каза, че имат план Бюджетът да бъде приет и да се влезе с този Бюджет.

"Ние чухме работодателите, ние чухме синдикатите. Това чухме. Ние Асен Василев какво мисли за Бюджета, извинете, но наистина трудно ни е на нас да го чуем, при положение, че самият той като финансов министър предложи увеличение на максималния осигурителен доход".

Според нея "именно той е направил нелогични стъпки".

По думите й "протягане на ръка към ПП-ДБ вече е почти невъзможно, защото не мога да се сетя за нито един мой колега от ГЕРБ, който би искал да работи с Асен Василев и с хора, които имат подобен тип деструктивно поведение". И тази партия започва да има водевилен характер, според нея и "да отива повече парата в свирката и да не се мисли като следваща стъпка".

"Реалността е тази - ако ПП-ДБ имаха конструктивно поведение, те трябваше да дойдат преди приемането на Бюджета, да сложат своите предложения на масата и да кажат при какви обстоятелства биха подкрепили Бюджета, запазвайки формата на тази коалиция".

Има само безпочвени заяждания и провокации от тяхна страна, заяви Сачева. Тя искат да влязат в медиите само през скандал, но не и през нито едно разумно решение.

Деница Сачева заяви, че няма на този етап намерение за друг състав на Министерски съвет. Обсъжда се, допълни тя, СУБТО категорично да отпадне, данък дивидент да си остане 5%, осигурителната вноска да се увеличи само с 1%.

По отношение на БСП Сачева, каза, че "очакват те да проявят съответното разбиране и да направят компромиси".


България
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 22 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    36 1 Отговор
    МАРШ
    МАЗНА ПЛЕСКАВИЦО!

    Коментиран от #8, #35, #36

    11:27 29.11.2025

  • 2 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    32 1 Отговор
    Кокарджа, при това солидно затлъстяла!

    11:28 29.11.2025

  • 3 и тая яко се е охранила

    34 1 Отговор
    Всички там са за разследване. Много им иде зобта.

    11:30 29.11.2025

  • 4 Марис

    22 1 Отговор
    Тази новина не е интересна. Бих желал да прочета - " Деница Сачева показа завидна форма по бански " ( снимки ) !!

    11:31 29.11.2025

  • 5 гражданин

    21 1 Отговор
    Няма герберист на високо но кйто да не е за зата за 20 г. , а гуруто м за 50 !! Опоскаха държавата и народа за 15 г. , повече от турците за 5 века .

    Коментиран от #9

    11:31 29.11.2025

  • 6 Хаха

    22 1 Отговор
    Около 140 кг, колко още нагоре тая? Ръката и колкото бедрото на Роналдо, кошмар.....

    11:32 29.11.2025

  • 7 Оги

    15 1 Отговор
    Просто Боко и Шиши седнаха и решиха, вместо нашита фирми да се спукат по шевовете и нашите хора в администрацията да се спукат от бонуси, за да са ни верни всички там МВР, прокуратура, съд и какви ли не агенциики, дирекциики и т.н. натъпкани само с наши хора лапачи, дайте съвсем малко по-малко да лапаме и да успокоим нещата.

    11:33 29.11.2025

  • 8 Малеееее.....

    21 1 Отговор

    До коментар #1 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":

    Още една Угоена и Мазна изпълзя от дупката си. Досущ като двете Угоени и Мазни парчета, простата Тиква Борисов и Пеевски

    11:34 29.11.2025

  • 9 Ъъъъъъъ

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "гражданин":

    ????

    11:34 29.11.2025

  • 10 охранена налята тетка

    24 1 Отговор
    бая лапане
    и все охранени повечето чекмеджари

    11:34 29.11.2025

  • 11 ООрана държава

    19 1 Отговор
    Чичо, по големи циркаджии от гербарите, нямаааа

    Коментиран от #16

    11:36 29.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    17 1 Отговор
    Сачева преди години:
    "ГЕРБ са полицейска партия и управляват с полицейски методи!"
    Ей ко нещо е властта🤔🤔❗❗

    11:40 29.11.2025

  • 14 Двоен Стандарт

    17 1 Отговор
    Бившият министър и вицепремиер Лидия Шулева разгроми мафията на власт в момента! Зададе въпрос - защо след като официалната статистика обяви инфлация 3,5 процента заплатите на силовите структури се увеличиха тази година със 70 процента а от догодина с 19 процента? Следващите 3 години лихвите ще са все по непосилни и държавата изпада в колапс! Водещата Цветанка Ризова я попита защо лихвите ще са все по високи! А Шулева отговори - " Защото се теглят все по огромни заеми да се плаща на полицаи,военни ,администрация. И всичко това ще го плати човека от улицата ,тоест обикновения работещ човек. Не може един гражданин който полага производителен труд ,тоест произвежда всички необходими неща за ежедневието ни да изнемогва,да получава само за битови нужди,храна, отопление, вода, дрехи ,транспорт и да не му остава за друго а в същото време да храни непроизводителни сектори на които увеличиха заплатите последните 3 години общо с 90- 100-125 процента. Това е не само подигравка с обикновените граждани ,това е престъпление спрямо тях"... Абсолютно е права бившият вицепремиер Шулева. Време е всички мачкани трудови хора от мафията на власт да потърсят своите изконни човешки права а не да са роби. Тези огромни заеми за силовите структури и администрация ще плащат работещите а техните деца са обречени да бъдат роби. Излизаме - няма кой друг да води тази битка вместо нас.

    11:41 29.11.2025

  • 15 Едно

    9 1 Отговор
    От прасенцата на толупа

    11:41 29.11.2025

  • 16 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    10 1 Отговор

    До коментар #11 от "ООрана държава":

    Не обиждай хората от цирка❗
    На фокусника например,
    ТИ му даваш пари за да видиш, как те заблуждава,
    а тези те заблуждават за да ти вземат парите❗

    11:43 29.11.2025

  • 17 нфполи

    12 0 Отговор
    Тази ГЕРБ свиня, преди ГЕРБ е била на копанята на Шорос. Заедно с Томи с квадратната кратуна, двете ГЕРБ свини са зобили от копанята на Шорос и като виждат златен шанс, се мятат в катуна на циганина от ГЕРБ банкя. Така от продавачка в хоремаг на село до Добрич, "острието" на ГЕРБ вече ни учи на акъл. За себе си няма акъл но нас учи тази топка с лой. Слава на Господ Иисус Христос българите не харесват лъжец и крадец, а се придържат към доброто..

    11:46 29.11.2025

  • 18 Животно

    14 1 Отговор
    Ако беше родила щеше да имаш друга представа за това как се гледат деца, а не да им се радваш, докато платена летегледачка ти гледа осиновеното дете?
    Свинарник с прасета и праскини

    11:49 29.11.2025

  • 19 кратун

    2 0 Отговор
    марш прот ивен цига нин

    11:51 29.11.2025

  • 20 Гост

    13 1 Отговор
    Тая дебеланка искаше и тя да сваля Бойко, а сега ...... хахаха.

    11:52 29.11.2025

  • 21 Бургас

    12 0 Отговор
    Въйййй, как се е подула. Тва от трушия няма да е.

    11:55 29.11.2025

  • 22 виктория

    6 0 Отговор
    туй със свинето много си отива!!

    11:56 29.11.2025

  • 23 А Вашите !

    5 0 Отговор
    А Вашите !

    Мошенически !

    Спектакли !

    Нямат !

    Край !

    11:59 29.11.2025

  • 24 Народът

    5 0 Отговор
    Алигбегова е вещица и боклук

    12:00 29.11.2025

  • 25 Сачева

    5 0 Отговор
    А ти само в какви спектакли участваше с Алибегов! Колко парички му бутна за ковида!

    12:00 29.11.2025

  • 26 Дебела !

    4 0 Отговор
    Дебела !

    Крадлива !

    Сланина !

    12:01 29.11.2025

  • 27 Когато

    7 0 Отговор
    някакво двулично , фалшиво , алчно , злобно , не казващо и не вършещо два пъти едно и също , казва каквото и да било - няма никаква стойност - абсолютно никаква ! Оставка !!!

    12:02 29.11.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Тракиец 🇺🇦

    2 0 Отговор
    Ако СУБТО отпадне ако данък дивидент се увеличи само с 1% и ако осигурителната вноска остава само на 5% то ДА ТИ СЕ-РА НА БЮДЖЕТА ВИ..... РОБОВЛАДЕЛЦИТЕ ОТ ДС И БКП В ЛИЦЕТО НА МУТРОЛИГАРХИЯТА ОТ КРИБ БСК И АИКБ ЩЕ ПИРУВАТ А НАРОДА ЩЕ МИЗЕРСТВА И ЩЕ БЯГА В ЧУЖБИНА..НО ДРУГАРИТЕ ОТ КРИБ БСК И АИКБ ТОВА ИМ Е МЕЧТАТА ДА КАЖАТ--- ЕЙ НА ,НЯМА РАБОТНА РЪКА ДАВАЙТЕ СЕГА ДА ВКАРВАМЕ НЕ-ГРИ ОТ АФРИКА И ОЩЕ Ц,И,Г,А,Н,И ОТ ИНДИЯ И БАНГЛАДЕШ ДА ИМА НОН СТОП ИЗКУСТВЕНО НИСКО НИВО НА ЗАПЛАТИТЕ

    12:03 29.11.2025

  • 30 Свиня!

    5 0 Отговор
    Нагала, крадлива и лъжлива герберастка Свиня!

    12:03 29.11.2025

  • 31 Мутри, вън.

    2 0 Отговор
    Понеделник.

    12:03 29.11.2025

  • 32 Файърфлай

    3 0 Отговор
    Леля Дуся-рекордьорката

    12:06 29.11.2025

  • 33 Мяза

    5 0 Отговор
    на доячка !

    12:08 29.11.2025

  • 34 Баща ти ,

    4 0 Отговор
    милиционер , тъй ли те възпита ? Винаги със силните на деня , винаги около кокала на държавната хранилка , винаги лъжи според личния интерес и без скрупули !

    12:10 29.11.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Хаха хаха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":

    -Борисов, защо ГЕРБ оттегли бюджета?
    -Защото се уср.ахме...

    12:15 29.11.2025

