Български учени превръщат кафето в батерия

Кафето може не само да ни събужда, но и да… зарежда батерии. Учени от Института по обща и неорганична химия към Българската академия на науките (БАН) разработиха технология, която превръща утайката от кафе в материал за нов тип натриево-йонна батерия.
Всеки ден милиони чаши кафе завършват с утайка, която отива на боклука. В лабораториите на БАН този отпадък обаче се превръща в източник на енергия. „Превръщаме боклука в ценна суровина – това правим ние в момента“, обяснява пред бТВ проф. Радостина Стоянова, директор на Института по обща и неорганична химия към БАН.
Процесът започва с нагряване на утайката до над 1000 градуса, при което тя се превръща във въглерод – основен материал за отрицателния електрод на батерията. „Основният проблем при индустриалното производство на натриево-йонни батерии е намирането на подходящ въглероден материал с нужните характеристики“, посочва доц. Мария Калъпсъзова.
След това полученият въглероден прах преминава през няколко стъпки – сушене, обработка и нагряване в тръбна пещ под аргонова атмосфера. В крайния етап прахът се превръща в паста, която се нанася на тънък слой върху метално фолио и се използва за изработка на електроди.
„В случая на натриево-йонните батерии имаме предимство – можем да използваме по-евтини фолиа и достъпни материали“, допълва тя. Батериите се сглобяват в изолирана среда без влага, където безопасността и прецизността са гарантирани.
Готовите батерии могат да се използват за съхранение на енергия от възобновяеми източници – соларни и ветропаркове. „Темата е изключително важна за България, тъй като производството на зелена енергия расте, а нуждата от съхранение също нараства“, казва проф. Стоянова.
Освен че са екологични, батериите от кафеена утайка могат да направят България по-независима от вноса на суровини. „Страната ни разполага с всичко необходимо за реализация на такава батерия – не само Китай и САЩ могат да го направят“, подчертава тя.
С тази разработка българските учени поставят страната на картата на световните иновации в енергетиката. В надпреварата за по-устойчива батерия – кафето може да се окаже тайното българско оръжие.
1 Любопитен
10:30 11.11.2025
2 срещу
10:31 11.11.2025
3 Др.Тодор Живков 🇧🇬
БГ Ганю знае как да превръща успешно храната в Екскременти.
10:31 11.11.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Механик
Песента се казва "Money for Nothing".
Сигурен съм, че друга група учЕни ще докаже, че утайката на чая също става за тая работа.
А аз бих добавил, че стърготините/талаша от дървообработката, вършат същата работа.
Дори есенната шума дето пада, и тя става .
10:35 11.11.2025
6 Мара
10:38 11.11.2025