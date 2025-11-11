Български учени превръщат кафето в батерия

Кафето може не само да ни събужда, но и да… зарежда батерии. Учени от Института по обща и неорганична химия към Българската академия на науките (БАН) разработиха технология, която превръща утайката от кафе в материал за нов тип натриево-йонна батерия.

Всеки ден милиони чаши кафе завършват с утайка, която отива на боклука. В лабораториите на БАН този отпадък обаче се превръща в източник на енергия. „Превръщаме боклука в ценна суровина – това правим ние в момента“, обяснява пред бТВ проф. Радостина Стоянова, директор на Института по обща и неорганична химия към БАН.

Процесът започва с нагряване на утайката до над 1000 градуса, при което тя се превръща във въглерод – основен материал за отрицателния електрод на батерията. „Основният проблем при индустриалното производство на натриево-йонни батерии е намирането на подходящ въглероден материал с нужните характеристики“, посочва доц. Мария Калъпсъзова.

След това полученият въглероден прах преминава през няколко стъпки – сушене, обработка и нагряване в тръбна пещ под аргонова атмосфера. В крайния етап прахът се превръща в паста, която се нанася на тънък слой върху метално фолио и се използва за изработка на електроди.

„В случая на натриево-йонните батерии имаме предимство – можем да използваме по-евтини фолиа и достъпни материали“, допълва тя. Батериите се сглобяват в изолирана среда без влага, където безопасността и прецизността са гарантирани.

Готовите батерии могат да се използват за съхранение на енергия от възобновяеми източници – соларни и ветропаркове. „Темата е изключително важна за България, тъй като производството на зелена енергия расте, а нуждата от съхранение също нараства“, казва проф. Стоянова.

Освен че са екологични, батериите от кафеена утайка могат да направят България по-независима от вноса на суровини. „Страната ни разполага с всичко необходимо за реализация на такава батерия – не само Китай и САЩ могат да го направят“, подчертава тя.

С тази разработка българските учени поставят страната на картата на световните иновации в енергетиката. В надпреварата за по-устойчива батерия – кафето може да се окаже тайното българско оръжие.