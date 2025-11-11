Новини
България »
Български учени превръщат кафето в батерия

Български учени превръщат кафето в батерия

11 Ноември, 2025 10:24 482 6

  • учени-
  • кафе-
  • батерия

Изследователи от БАН създават натриево-йонна батерия с електрод от кафеена утайка

Български учени превръщат кафето в батерия - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Кафето може не само да ни събужда, но и да… зарежда батерии. Учени от Института по обща и неорганична химия към Българската академия на науките (БАН) разработиха технология, която превръща утайката от кафе в материал за нов тип натриево-йонна батерия.

Всеки ден милиони чаши кафе завършват с утайка, която отива на боклука. В лабораториите на БАН този отпадък обаче се превръща в източник на енергия. „Превръщаме боклука в ценна суровина – това правим ние в момента“, обяснява пред бТВ проф. Радостина Стоянова, директор на Института по обща и неорганична химия към БАН.

Процесът започва с нагряване на утайката до над 1000 градуса, при което тя се превръща във въглерод – основен материал за отрицателния електрод на батерията. „Основният проблем при индустриалното производство на натриево-йонни батерии е намирането на подходящ въглероден материал с нужните характеристики“, посочва доц. Мария Калъпсъзова.

След това полученият въглероден прах преминава през няколко стъпки – сушене, обработка и нагряване в тръбна пещ под аргонова атмосфера. В крайния етап прахът се превръща в паста, която се нанася на тънък слой върху метално фолио и се използва за изработка на електроди.

„В случая на натриево-йонните батерии имаме предимство – можем да използваме по-евтини фолиа и достъпни материали“, допълва тя. Батериите се сглобяват в изолирана среда без влага, където безопасността и прецизността са гарантирани.

Готовите батерии могат да се използват за съхранение на енергия от възобновяеми източници – соларни и ветропаркове. „Темата е изключително важна за България, тъй като производството на зелена енергия расте, а нуждата от съхранение също нараства“, казва проф. Стоянова.

Освен че са екологични, батериите от кафеена утайка могат да направят България по-независима от вноса на суровини. „Страната ни разполага с всичко необходимо за реализация на такава батерия – не само Китай и САЩ могат да го направят“, подчертава тя.

С тази разработка българските учени поставят страната на картата на световните иновации в енергетиката. В надпреварата за по-устойчива батерия – кафето може да се окаже тайното българско оръжие.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Любопитен

    4 0 Отговор
    Енергията за да се направи това технологично чудо възвръща ли поне 20 процента от отдадената?

    10:30 11.11.2025

  • 2 срещу

    2 0 Отговор
    заплащане от скромните 2 лева, а не евро бещавам утре да изпия две кафета и да им пратя утайката.

    10:31 11.11.2025

  • 3 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    1 2 Отговор
    Български учени превръщат кафето в батерия

    БГ Ганю знае как да превръща успешно храната в Екскременти.

    10:31 11.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Механик

    0 0 Отговор
    Тук ми мирише на една песен на групата "Dire Straits"
    Песента се казва "Money for Nothing".
    Сигурен съм, че друга група учЕни ще докаже, че утайката на чая също става за тая работа.
    А аз бих добавил, че стърготините/талаша от дървообработката, вършат същата работа.
    Дори есенната шума дето пада, и тя става .

    10:35 11.11.2025

  • 6 Мара

    0 0 Отговор
    Караш си Москвето и ти ухае на кафе. А ако не си пил сутринта кафе може да облифбжеш батерията

    10:38 11.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове