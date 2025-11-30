Новини
Запрянов: Не съм оптимист, че краят на войната в Украйна ще дойде бързо

30 Ноември, 2025 05:05, обновена 30 Ноември, 2025 05:00 631 8

Агресорът има стратегически цели, които държи да постигне, заяви военният министър

Запрянов: Не съм оптимист, че краят на войната в Украйна ще дойде бързо - 1
Снимка: БГНЕС
БНТ БНТ Българска национална телевизия

"Не съм оптимист, че това ще стане бързо, тъй като има сложен конфликт, в който агресорът има стратегически цели, които държи да постигне, да завоюва територии и да ги анексира, а отбраняващата се жертва иска да съхрани територията си.

Украйна търси справедливост и мир и се базира на международното право, а Русия се базира на силата и на резултатите на терен. Много сложно е да се приготви план, който да бъде взаимноприемлив и за двете страни. Планът на Тръмп е сложен в сложна ситуация, администрацията на Тръмп търси прагматизъм и реализъм. И Русия, и Украйна трябва да направят компромиси, за да се стигне до мирно споразумение".

Още новини от Украйна

Това заяви в "Говори сега" министърът на отбраната Атанас Запрянов.

"Имаме в нашите планове за превъоръжаване и закупуването на дрон и антидрон системи, като разчитаме в тази задача да се включи и българската отбранителна индустрия", допълни Запрянов.

По думите му има български компании, които произвеждат системи, дронове.

"От самото начало на войната България и черноморските държави, членки на Алианса, сме казвали, че Черно море е опасно и, че тази война няма начин да не засегне сигурността и безопасността на корабоплаването. Надявам се, че няма да има следващи атаки", каза още военният министър.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    4 1 Отговор
    На този не му остава много.Ще отърве Народният съд.

    Коментиран от #4

    05:03 30.11.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    6 1 Отговор
    Стига сте купували играчки, че заради вас всички в държавицата ще останем без гащи, а вие от милионери, ще станете милиардери

    05:07 30.11.2025

  • 3 Запряна

    4 0 Отговор
    Взимам и пенсия и министерска заплата, благодарение на Толупа 🎃 !

    05:18 30.11.2025

  • 4 ВИС

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    А защо тоя дядка и на пенсия и министерска заплата.
    Та той е на 75.

    05:19 30.11.2025

  • 5 Други мнения

    3 1 Отговор
    Този умник не знае ли, че отказът безопасността на Русия, е причината за войната, както Западът правеше последните 34 години. Нужена е сигурност на РФ, тоест буфер. Но Западът и Нато причинява войната и извършва провокиране, насъскване на укрите и финансиране на войната в Украйна.
    Щеше ли да се воюва, ако Зеленски беше се изказал против
    Неспазване Минските споразумения. Какво е казала Меркел и Макрон. за тях?
    Приближаване на НАТО към границите на Русия
    Организиране на Майдана
    Насъскване на украинците за война с Русия, използвайки национализма.
    Насочване повечето 800 бази към РФ.
    Преди войната обещаване атомно оръжие на Украйна
    Предлагане достъп на английски военни седмица преди 24.02.1922

    05:20 30.11.2025

  • 6 Лост

    5 1 Отговор
    Запрянов,запри се малко.

    05:24 30.11.2025

  • 7 нннн

    8 0 Отговор
    Гледам го тyй и ме е cpам. А вас?

    Коментиран от #8

    05:37 30.11.2025

  • 8 ВИС

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "нннн":

    Мен също но аз си имам друг фаворит:
    Георг Георгиев министър на външните работи

    05:51 30.11.2025

