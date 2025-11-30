Запрянов: Не съм оптимист, че краят на войната в Украйна ще дойде бързо

"Не съм оптимист, че това ще стане бързо, тъй като има сложен конфликт, в който агресорът има стратегически цели, които държи да постигне, да завоюва територии и да ги анексира, а отбраняващата се жертва иска да съхрани територията си.

Украйна търси справедливост и мир и се базира на международното право, а Русия се базира на силата и на резултатите на терен. Много сложно е да се приготви план, който да бъде взаимноприемлив и за двете страни. Планът на Тръмп е сложен в сложна ситуация, администрацията на Тръмп търси прагматизъм и реализъм. И Русия, и Украйна трябва да направят компромиси, за да се стигне до мирно споразумение".

Това заяви в "Говори сега" министърът на отбраната Атанас Запрянов.

"Имаме в нашите планове за превъоръжаване и закупуването на дрон и антидрон системи, като разчитаме в тази задача да се включи и българската отбранителна индустрия", допълни Запрянов.

По думите му има български компании, които произвеждат системи, дронове.

"От самото начало на войната България и черноморските държави, членки на Алианса, сме казвали, че Черно море е опасно и, че тази война няма начин да не засегне сигурността и безопасността на корабоплаването. Надявам се, че няма да има следващи атаки", каза още военният министър.