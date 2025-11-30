Запрянов: Не съм оптимист, че краят на войната в Украйна ще дойде бързо

"Не съм оптимист, че това ще стане бързо, тъй като има сложен конфликт, в който агресорът има стратегически цели, които държи да постигне, да завоюва територии и да ги анексира, а отбраняващата се жертва иска да съхрани територията си.
Украйна търси справедливост и мир и се базира на международното право, а Русия се базира на силата и на резултатите на терен. Много сложно е да се приготви план, който да бъде взаимноприемлив и за двете страни. Планът на Тръмп е сложен в сложна ситуация, администрацията на Тръмп търси прагматизъм и реализъм. И Русия, и Украйна трябва да направят компромиси, за да се стигне до мирно споразумение".
Това заяви в "Говори сега" министърът на отбраната Атанас Запрянов.
"Имаме в нашите планове за превъоръжаване и закупуването на дрон и антидрон системи, като разчитаме в тази задача да се включи и българската отбранителна индустрия", допълни Запрянов.
По думите му има български компании, които произвеждат системи, дронове.
"От самото начало на войната България и черноморските държави, членки на Алианса, сме казвали, че Черно море е опасно и, че тази война няма начин да не засегне сигурността и безопасността на корабоплаването. Надявам се, че няма да има следващи атаки", каза още военният министър.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4
05:03 30.11.2025
2 Данко Харсъзина
05:07 30.11.2025
3 Запряна
05:18 30.11.2025
4 ВИС
До коментар #1 от "Последния Софиянец":А защо тоя дядка и на пенсия и министерска заплата.
Та той е на 75.
05:19 30.11.2025
5 Други мнения
Щеше ли да се воюва, ако Зеленски беше се изказал против
Неспазване Минските споразумения. Какво е казала Меркел и Макрон. за тях?
Приближаване на НАТО към границите на Русия
Организиране на Майдана
Насъскване на украинците за война с Русия, използвайки национализма.
Насочване повечето 800 бази към РФ.
Преди войната обещаване атомно оръжие на Украйна
Предлагане достъп на английски военни седмица преди 24.02.1922
05:20 30.11.2025
6 Лост
05:24 30.11.2025
7 нннн
Коментиран от #8
05:37 30.11.2025
8 ВИС
До коментар #7 от "нннн":Мен също но аз си имам друг фаворит:
Георг Георгиев министър на външните работи
05:51 30.11.2025