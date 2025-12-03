Новини
Министър Вълчев за казуса в Чикаго: Като искат държавно финансиране, трябва да осигурят контрол

3 Декември, 2025 18:09 377 2

Според Вълчев в действията на генералния консул в Чикаго няма лични емоции, а спазва процедурата

Министър Вълчев за казуса в Чикаго: Като искат държавно финансиране, трябва да осигурят контрол - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Въпросът с Малко Българско Училище в Чикаго стана част от дневния ред на ресорната комисия в парламента. Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев коментира темата, след като получи въпрос от Йорданка Фандъкова в Комисията по образование и науката в Народното събрание. Министърът обясни, че училищата на Живка Бубалова-Петрова са дерегистрирани и субсидията спряна след възпрепятстване на контрол, предава bgvoice.com.

Министър Вълчев обясни на депутатите как директорът на училищата Живка Петрова е опитала да попречи на контрола след проверка в нейната детска академия "Мечо Пух", която е установила нарушения. Става въпрос за установен по-малък брой деца - 9, от регистрираните в МОН 21, и за нарушаване на местните разпоредби, които позволяват до 12 деца да се обучават в този тип детски градини.

Министърът разказа, че след проверката Петрова започва своята кампания за възпрепятстване на контрола. Това е станало чрез заплашително писмо от адвокати с настояване за писмено разрешение за проверка в 14-дневен срок; подаден сигнал в полицията, че проверката от страна на Генералното консулство представлява незаконно влизане в частен имот; аналогичен сигнал до Държавния департамент, които са посетили Генералното консулство.

В интервю за сайта flagman.bg пък Георги Петров – доскорошен президент на борда на МБУ – заяви, че майка му Живка Петрова си е издействала ограничителна заповед срещу генералния консул Светослав Станков. Това е направило невъзможно изпълнението на неговите законови задължения по контрол на субсидията и учебния процес.

Министърът Вълчев категорично отхвърли обвиненията срещу генералния консул в Чикаго Светослав Станков за лично отношение към училището. "Нямам впечатление, че генералният консул злоупотребява с правомощията си", заяви той. Министър Вълчев припомни, че едно училище в България – държавно или общинско – се контролира от 37 институции. В чужбина МОН разчита на дипломатическите представителства на държавата.

Министър Вълчев заяви, че с още няколко души ще търсят решение на казуса в Чикаго и отнетата регистрация. "Ние искаме да върнем училището към финансиране, но има едно задължително условие – да може да се осигури финансов контрол. Нямам впечатление, че генералният консул робува на емоции. За нас в Министерстовото въпросът е принципен - като искат финансиране, те трябва да осигурят контрол. Ако аз пусна оплакване срещу одитор, сигурно ще ме подгони прокуратурата - ако аз възпрепятствам контрол, не осигурявам възможност за контрол", обясни министър Вълчев.

Според него, за да се случи това, Петрова трябва да оттегли всички свои жалби. От българската общност пък настояват за "единство, уважение и диалог, основан на факти, документи и установени процедури - без клевети, без лични нападки и без натиск чрез публична истерия." В писмо, подписано от директорите на повече от 25 български организации, включително и всички други училища в Чикаго, че организациите, които получават средства от държавата, са длъжни да спазват установените правила за прозрачност, отчетност и контрол: „Това е стандарт навсякъде по света, който гарантира доверие и равнопоставеност и не може да бъде изключение“.

Министър Вълчев също остро критикува поведението на Петрова и нейното обкръжение. "Това отношение не е нормално отношение към институцията, от друга страна генералното консулство не трябва да злоупотребява с правомощията си. Аз лично нямам такива наблюдения", каза министър Вълчев.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Газо

    1 0 Отговор
    Да искаш държавата да ти даде нещо, е писмо от умрял!

    18:25 03.12.2025

  • 2 Чикагото

    0 0 Отговор
    Плащайте маймунки, а ние ще се правим на умни като дойдем да си правим зъбите

    18:28 03.12.2025

