Петър Волгин: САЩ казват на Зеленски - "ти беше дотук"
  Тема: Украйна

Петър Волгин: САЩ казват на Зеленски - "ти беше дотук"

30 Ноември, 2025 10:55 1 399 64

  • петър волгин-
  • евродепутат-
  • украйна-
  • война

Фактът, че войната в Украйна приключва е безспорен

Петър Волгин: САЩ казват на Зеленски - "ти беше дотук" - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Какви са политическите стъпки пред България, Европа и света - темите коментира в "Денят започва с Георги Любенов" евродепутатът Петър Волгин.

Фактът, че войната в Украйна приключва е безспорен и има две причини за това - положението на фронта, където Русия печели, но и по-важното - корупционният скандал. Това смята Петър Волгин. Допълни, че корупционният скандал е предизвикан от САЩ.

"Този корупционен скандал не е просто разкриване на поредната афера, а е директен знак от САЩ и Зеленски, че ако продължава да упорства и той може да си замине".

По думите му може би самият Зеленски има пряко участие във всичко това. Според него САЩ казват на Зеленски - "виж, ти беше дотук. Оттук насетне ние казваме какво да се прави".

"Ако ти продължаваш да пречиш на този мир - ще си отидеш и ти".

Според евродепутата основният грях на ЕС е, че през тези години на войната в Украйна, той не направи нищо, за да се постигне мир.

"Иначе ние си оставаме затворени в окопите и всеки казва "ти си глупак", "не, не, ти си глупак", а войната продължава".

По отношение на протестите и Бюджет 2026 Волгин заяви, че протестите са нещо естествено. Според него голяма част от хората, които са били на площада, са били там не толкова заради бюджета, а защото са против това управление.

"Защото това управление не е добро за България. Мисля, че тези протести ще продължат, но все повече се вижда, че това правителство е вредно за страната ни и то час по-скоро трябва да си отиде".

Според Волгин ПП-ДБ не искат правителството да падне, а искат да участват във властта и да управляват заедно с ГЕРБ и ДПС. Недоволството на хората, по думите му, е свързано и с това, че "правителството през последните години е лъгало, за да можем да бъдем "бутнати" в еврозоната". Сега виждаме резултата от тези "шашмалогии", според него.

Нормално е хората да са гневни и да искат властта да бъде сменена, смята Волгин.

Петър Волгин заяви, че, както в българския парламент, така и в този в ЕС има "същите социопати". Понякога ги наричал "сбирка на анонимните шизофреници".

"Как можеш да наречеш един човек, който в едно изказване вкарва две тези. Едната е, че трябва да се въоръжаваме, защото Русия като приключи с Украйна ще ни нападне. А другото изречение е, че тази Русия е толкова заспала, че армията им четири години не може да превземе едно село. Абсолютни нещастници са тези руснаци. Не може и двете тези в едно изречение".


Оценка 3.8 от 25 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 1488

    15 21 Отговор
    нацизмa се ражда в украйна и полша, не в италия,
    а украйна и полша са измислени от израел.
    израел измисля и парите, оттам и капитализма, а капитализма е братовчед на демонкрадцията

    Коментиран от #13, #32

    10:57 30.11.2025

  • 3 Оставка

    32 7 Отговор
    На затриващата политика на тая правителствена сглобка!!!
    ОСТАВКА!!!
    В понеделник всички да им я вземем!

    10:57 30.11.2025

  • 4 Волгата

    21 12 Отговор
    Хаха глупаци, аз избрах Еврото, хаха.

    Коментиран от #6

    10:58 30.11.2025

  • 5 Браво на Волгин

    30 18 Отговор
    С 10 нива над ПП ДБ ГЕРБ И ДПС

    10:58 30.11.2025

  • 7 Последния Софиянец

    12 8 Отговор
    Виктор Янукович се е приземил във Вашингтон.Ще бъде отново президент

    Коментиран от #9, #15, #44

    10:59 30.11.2025

  • 8 гост

    17 3 Отговор
    Винаги трябва да си зададем въпроса:КОЙ ПЕЧЕЛИ ОТ ВОЙНАТА ? Всеки посетител на сайна, който не е обсебен от някаква маниакална фикция може да си отговори на въпроса!

    Коментиран от #35

    11:00 30.11.2025

  • 9 Янукович

    11 11 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    и законният президент.
    Всички други са незаконни.

    11:01 30.11.2025

  • 10 тра-ла-ла

    16 8 Отговор
    Пенчо иди на Волге да се порадваш на диктаторчо.

    11:02 30.11.2025

  • 12 Народът на България

    25 7 Отговор
    В понеделник , протест за оставка на мафиотското управление!
    Бяхте дотук!
    Оставка!

    Коментиран от #58, #60

    11:05 30.11.2025

  • 13 дедо

    8 5 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Засрами се бе, момчв!

    11:06 30.11.2025

  • 14 Пепи Волгата

    16 12 Отговор
    спестявам брюкселската заплата която получавам в евро в европейска банка в Евро сметка

    Коментиран от #61

    11:11 30.11.2025

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    6 5 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    За играещите шах - партията завърши, да наредим отново фигурите❗
    За играещите покер- играта завърши, да раздадем отново картите❗
    Проблемът е, че на масата едните играят шах, а другите покер🤔❗

    11:12 30.11.2025

  • 16 Дедо

    15 10 Отговор
    Абе гледай си собствената държава бе , кво само плючеш по Украйна.

    Коментиран от #48

    11:12 30.11.2025

  • 17 Ще ви върнат на земята руски нацисти

    15 14 Отговор
    Това което прави Америка на Тръмп е много грозни и скоро ще ги върнат и тях на земята. Това което си позволяват фашистките империи да разсепват държави и да определят съдбата на народите беше дотук! Но такъв роб като Волгин няма как да го осъзнае, той е закърмен с робство. Да плюеш по държава която иска своя път на съществуване и развитие. Колко е примитивен Волгин. А защо народите и държавите не кажат на империите, вие бяхте дотук! Защото наистина Европейските служби, които пуснаха информацията за срещите между фашистите управляващи Америка и нацистите от руска страна, и с статията в Уолстрийт джърнъл, Европа се събуди и им каза на Тръмпоманите, вие бяхте дотук. Недай си боже е такива интелекти като Волгин да участват в определянето на реда за България на масата на национална сигурност. Които изобщо не са в крак с времето и не разбират какво се случва пред очите им.

    Коментиран от #21

    11:15 30.11.2025

  • 18 666

    12 13 Отговор
    Пуслер - най-страхливият бакшиш на пиацата в Ленинград

    11:15 30.11.2025

  • 19 Хи,хи,хи...

    14 12 Отговор
    Нашата npoбита копейка да не е говорител на Държ.департамент? Скрий се,бе!

    11:16 30.11.2025

  • 23 Пенчо доктора

    7 7 Отговор
    евроатлан тически шайзета като ленче кремче

    11:23 30.11.2025

  • 24 Дайте ми

    8 2 Отговор
    ТОЯГАТАААА!

    Коментиран от #29

    11:23 30.11.2025

  • 26 Уточнение

    6 5 Отговор
    Само факти още не са разбрали, че палачинката се ибърна

    11:25 30.11.2025

  • 27 Демократ

    5 7 Отговор
    Изконна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.

    Коментиран от #49

    11:26 30.11.2025

  • 29 Пора

    4 1 Отговор

    До коментар #24 от "Дайте ми":

    И въжето ще свърши работа.

    11:27 30.11.2025

  • 30 Абе русофили

    9 6 Отговор
    Този рускоетнически еничарин защо предпочете в Брюксел, където е гадно, вместо на Волга, където е рай?

    От лицемерни грантаджии, които вземат с еднакво удоволствие и от Сорос и от Пригожин, мнения не искам.

    Коментиран от #50

    11:29 30.11.2025

  • 31 Дано този морален и физически уурууд

    9 3 Отговор
    Не е ме среща.

    11:29 30.11.2025

  • 33 Браво на Волгин

    7 6 Отговор
    Продадена Европа има нужда от хора като него казващи истината право куме в очи.

    Коментиран от #37

    11:32 30.11.2025

  • 34 Имал

    10 2 Отговор
    Това че в Украйна мачкат корупцията и такива като Ермак бягат е много хубаво за Украйна, а в Русия, а в България - баш корупционерите са аристокрация.

    Коментиран от #38, #40, #57

    11:34 30.11.2025

  • 35 Рус

    8 2 Отговор

    До коментар #8 от "гост":

    Руската олигархия около Путин печели от договори за доставка на армията, печелят и руските алкаши, защото за месец на фронта получават, колкото за година. В Русия, който работи за фронта печели.

    11:36 30.11.2025

  • 36 ТОВА АЗ ГО ПИША

    4 1 Отговор
    ЖЕЛАЯ ОТ ГОДИНИ И СТАНА. ТРЪМП САМО ЧАКАШЕ УДОБЕН МОМЕНТ. И ТОЙ ДОЙДЕ. И ЗА ПРОСИЯТА И ЗА КРАЖБИТЕ КОРУПЦИЯТА ПИСАХ КАКТО И МНОГО ДРУГИ ПО ФОРУМИТЕ. И ВСИЧКО ТОВА ИЗЛЕЗЕ ИСТИНА.

    11:38 30.11.2025

  • 37 Стенли

    5 2 Отговор

    До коментар #33 от "Браво на Волгин":

    Много точно казано и аз се чудя защо постоянно им се привижда нападение от Русия, Путин никога не е имал намерение да воюва с която и да е европейска държава той и с Украйна не искаше да воюва но го принудиха когато рошавия ингилзин подучи зеления фасул да се оттегли от преговорите а как дойде и Зеленски на власт след така наречения майдан това е друг въпрос и последно да задам един реторичен въпрос защо Грузия няма проблеми с Русия отговор защото имат мъдри политици и нищо добро не очаква ЕС с такива управници начело като Урсула Кая и тем подобни

    Коментиран от #39, #43, #54, #63

    11:43 30.11.2025

  • 38 Точно

    1 2 Отговор

    До коментар #34 от "Имал":

    И от тази пропаднала и корумпирана аристокрация от селяндури стават офицери, полковници и генерали. Затова и България след 1944 година няма армия. И един въпрос, защо в България оръжията са забранени, защо в Европа оръжията са забранени? Кой от какво се страхува? Ристоричен въпрос свързан точно с корумпираната аристокрация от селяндури.

    Коментиран от #51

    11:43 30.11.2025

  • 39 Съветски мелез

    2 4 Отговор

    До коментар #37 от "Стенли":

    Докога ще тровите с руската съветска отрова децата на България. Колко струва да продадеш българското си самосъзнание и да позволиш да използва за целите на руската пропаганда. Затова ли Руската федерация има в състава си толкова много републики? Защото не иска да воюва с никого? Самата руска идеология е война с всеки който не иска подчинение. Също като ислямската идеология.

    Коментиран от #45, #56

    11:46 30.11.2025

  • 40 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    3 2 Отговор

    До коментар #34 от "Имал":

    Защо СЕГА 🤔❓
    Четири години спаха ли 🤔
    ИЛИ СИ ЗАТВАРЯХА ОЧИТЕ❓

    11:46 30.11.2025

  • 41 !!!?

    7 5 Отговор
    Подлогин е една прокремълска мижитурка на хранилка в Брюксел...едно нищожество което е позор за човешкия род !

    11:48 30.11.2025

  • 43 Европа на народите

    5 0 Отговор

    До коментар #37 от "Стенли":

    Европа трябва да се събуди и промени. Да се върне към корените си на Европа на държавността, традициите и народите! И се са опълчи на империите!

    11:48 30.11.2025

  • 44 Дон Дони

    7 4 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Те украинците ако знаеха какво ги чака никога нямаше да подкрепят Майдана!

    11:48 30.11.2025

  • 45 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    6 2 Отговор

    До коментар #39 от "Съветски мелез":

    Мелез с ПРОМИТА черепна кутия, дали има мозАк е друг въпрос❗
    Садам отказа да слуша и да продава петрола само с долари - руснаците ли го НАПАДНАХА и УБИХА🤔
    Кадафи отказа да продава петрол само с долари- руснаците ли го НАПАДНАХА и УБИХА 🤔
    Асад отказа САШтинския план за пет

    Коментиран от #46

    11:52 30.11.2025

  • 46 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    2 2 Отговор

    До коментар #45 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    петрол през Сирия- руснаците ли го НАПАДНАХА 🤔

    11:53 30.11.2025

  • 47 Тъпата ти

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Град Козлодуй":

    Тиква какво ли друго би измислила?

    11:55 30.11.2025

  • 48 Ах деди

    5 2 Отговор

    До коментар #16 от "Дедо":

    Ти като помагаш на Украйна, с какво допринасяш за развитието на България! Всяко финансиране на загубена война е удар по най бедния българин! Вече три години българските пенсионери нямат никви надбавки или ако имат е ,, мижи да те лъжем” ! Нашите управляващи още на първо заседание на НС гласуваха помощ, а свят събрания не можеха да изберат председател!

    11:56 30.11.2025

  • 50 Тагарев Тошко

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Абе русофили":

    Защото ако оставим само евроджендъри в европейския парламент ще ни жалнат майката! Разбра ли?

    11:58 30.11.2025

  • 51 Идиот

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Точно":

    Сле 9.9.44 г.Българссата армия имаше 180000 души, 724 бойни летателни единици, 4000 танка и ракети които всяваха страх и у турци и у гърци.
    Преди 9.9.44 г.Българската армия загуби 4 войни,40% територии, половин милион убити мъже

    12:00 30.11.2025

  • 52 000

    0 0 Отговор
    Ние сме последните, които набутаха в еврозоната. Предстои последния да загаси лампите след себе си, но преди това ще ни набутат в дълговоно блато. Как е, изглеждат умни банкерите в лондон, нали?!

    12:01 30.11.2025

  • 53 Хахахаха

    2 3 Отговор
    Сериозно ли бе Волга? Ами добре, и ще дойде Залужни! И какво ще правите тогава Волга?

    Коментиран от #55, #59

    12:01 30.11.2025

  • 54 Защото

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Стенли":

    им пълнят сметките с милиони на продажните европейски политици.

    12:04 30.11.2025

  • 55 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Хахахаха":

    Ще го ликвидираме този шебек

    12:04 30.11.2025

  • 56 Какво правите безродниците в България

    3 0 Отговор

    До коментар #39 от "Съветски мелез":

    Никой не ви задържа тук, за да мразите Европа и България и да ви ползват за евтини лъжи срещу Русия, обслужващи унищожението на Европа.

    Коментиран от #64

    12:06 30.11.2025

  • 57 Мачка

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Имал":

    Ги Америка в Украйна

    12:06 30.11.2025

  • 58 Човек от европа

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Народът на България":

    Бълггарино мафията Ви иска да вземе власта Те идва с кученце ПУДЕЛИ Народа си казва думата КОЙ ДА УПРАВЛЯВА ИЗБОРИТЕ ГО ДОКАЗВАТ НАРОДА КАЗВА «НА БОДЛИВА КРАВА БОГ РОГАНЕ ДАВА

    12:09 30.11.2025

  • 59 И ко ще стане

    0 1 Отговор

    До коментар #53 от "Хахахаха":

    като дойде поредното продадено човече? Какво различно от унищожението на Украйна ще се случи?

    12:10 30.11.2025

  • 60 Протеста

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Народът на България":

    от мафията зад ПП и ДБ ли ще е организиран?

    12:12 30.11.2025

  • 61 Тои е честен

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Пепи Волгата":

    Веднага обръща еврото в рубли Щом с пияницата са имали добър разговор

    12:12 30.11.2025

  • 62 !!!

    0 0 Отговор
    Долно и мръсно нищожество! Жалък лакей на кремълското чудовище, престъпник срещу човечеството и масов убиец Путин! А на теб целия ЕС и цяла България ти казват: "Ти беше дотук, национален предател"!

    12:18 30.11.2025

  • 63 Панчев

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Стенли":

    Деде, пий си Гинко Билобата, че паметта ти не събира и за 2 минути информация.

    Садам го нападнаха, зашото като Путин нападна и окупира съседна държава.

    12:18 30.11.2025

