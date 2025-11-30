Петър Волгин: САЩ казват на Зеленски - "ти беше дотук"

Какви са политическите стъпки пред България, Европа и света - темите коментира в "Денят започва с Георги Любенов" евродепутатът Петър Волгин.
Фактът, че войната в Украйна приключва е безспорен и има две причини за това - положението на фронта, където Русия печели, но и по-важното - корупционният скандал. Това смята Петър Волгин. Допълни, че корупционният скандал е предизвикан от САЩ.
"Този корупционен скандал не е просто разкриване на поредната афера, а е директен знак от САЩ и Зеленски, че ако продължава да упорства и той може да си замине".
По думите му може би самият Зеленски има пряко участие във всичко това. Според него САЩ казват на Зеленски - "виж, ти беше дотук. Оттук насетне ние казваме какво да се прави".
"Ако ти продължаваш да пречиш на този мир - ще си отидеш и ти".
Според евродепутата основният грях на ЕС е, че през тези години на войната в Украйна, той не направи нищо, за да се постигне мир.
"Иначе ние си оставаме затворени в окопите и всеки казва "ти си глупак", "не, не, ти си глупак", а войната продължава".
По отношение на протестите и Бюджет 2026 Волгин заяви, че протестите са нещо естествено. Според него голяма част от хората, които са били на площада, са били там не толкова заради бюджета, а защото са против това управление.
"Защото това управление не е добро за България. Мисля, че тези протести ще продължат, но все повече се вижда, че това правителство е вредно за страната ни и то час по-скоро трябва да си отиде".
Според Волгин ПП-ДБ не искат правителството да падне, а искат да участват във властта и да управляват заедно с ГЕРБ и ДПС. Недоволството на хората, по думите му, е свързано и с това, че "правителството през последните години е лъгало, за да можем да бъдем "бутнати" в еврозоната". Сега виждаме резултата от тези "шашмалогии", според него.
Нормално е хората да са гневни и да искат властта да бъде сменена, смята Волгин.
Петър Волгин заяви, че, както в българския парламент, така и в този в ЕС има "същите социопати". Понякога ги наричал "сбирка на анонимните шизофреници".
"Как можеш да наречеш един човек, който в едно изказване вкарва две тези. Едната е, че трябва да се въоръжаваме, защото Русия като приключи с Украйна ще ни нападне. А другото изречение е, че тази Русия е толкова заспала, че армията им четири години не може да превземе едно село. Абсолютни нещастници са тези руснаци. Не може и двете тези в едно изречение".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
а украйна и полша са измислени от израел.
израел измисля и парите, оттам и капитализма, а капитализма е братовчед на демонкрадцията
Коментиран от #13, #32
10:57 30.11.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Оставка
ОСТАВКА!!!
В понеделник всички да им я вземем!
10:57 30.11.2025
4 Волгата
Коментиран от #6
10:58 30.11.2025
5 Браво на Волгин
10:58 30.11.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Последния Софиянец
Коментиран от #9, #15, #44
10:59 30.11.2025
8 гост
Коментиран от #35
11:00 30.11.2025
9 Янукович
До коментар #7 от "Последния Софиянец":и законният президент.
Всички други са незаконни.
11:01 30.11.2025
10 тра-ла-ла
11:02 30.11.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Народът на България
Бяхте дотук!
Оставка!
Коментиран от #58, #60
11:05 30.11.2025
13 дедо
До коментар #1 от "1488":Засрами се бе, момчв!
11:06 30.11.2025
14 Пепи Волгата
Коментиран от #61
11:11 30.11.2025
15 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #7 от "Последния Софиянец":За играещите шах - партията завърши, да наредим отново фигурите❗
За играещите покер- играта завърши, да раздадем отново картите❗
Проблемът е, че на масата едните играят шах, а другите покер🤔❗
11:12 30.11.2025
16 Дедо
Коментиран от #48
11:12 30.11.2025
17 Ще ви върнат на земята руски нацисти
Коментиран от #21
11:15 30.11.2025
18 666
11:15 30.11.2025
19 Хи,хи,хи...
11:16 30.11.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Пенчо доктора
11:23 30.11.2025
24 Дайте ми
Коментиран от #29
11:23 30.11.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Уточнение
11:25 30.11.2025
27 Демократ
Коментиран от #49
11:26 30.11.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Пора
До коментар #24 от "Дайте ми":И въжето ще свърши работа.
11:27 30.11.2025
30 Абе русофили
От лицемерни грантаджии, които вземат с еднакво удоволствие и от Сорос и от Пригожин, мнения не искам.
Коментиран от #50
11:29 30.11.2025
31 Дано този морален и физически уурууд
11:29 30.11.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Браво на Волгин
Коментиран от #37
11:32 30.11.2025
34 Имал
Коментиран от #38, #40, #57
11:34 30.11.2025
35 Рус
До коментар #8 от "гост":Руската олигархия около Путин печели от договори за доставка на армията, печелят и руските алкаши, защото за месец на фронта получават, колкото за година. В Русия, който работи за фронта печели.
11:36 30.11.2025
36 ТОВА АЗ ГО ПИША
11:38 30.11.2025
37 Стенли
До коментар #33 от "Браво на Волгин":Много точно казано и аз се чудя защо постоянно им се привижда нападение от Русия, Путин никога не е имал намерение да воюва с която и да е европейска държава той и с Украйна не искаше да воюва но го принудиха когато рошавия ингилзин подучи зеления фасул да се оттегли от преговорите а как дойде и Зеленски на власт след така наречения майдан това е друг въпрос и последно да задам един реторичен въпрос защо Грузия няма проблеми с Русия отговор защото имат мъдри политици и нищо добро не очаква ЕС с такива управници начело като Урсула Кая и тем подобни
Коментиран от #39, #43, #54, #63
11:43 30.11.2025
38 Точно
До коментар #34 от "Имал":И от тази пропаднала и корумпирана аристокрация от селяндури стават офицери, полковници и генерали. Затова и България след 1944 година няма армия. И един въпрос, защо в България оръжията са забранени, защо в Европа оръжията са забранени? Кой от какво се страхува? Ристоричен въпрос свързан точно с корумпираната аристокрация от селяндури.
Коментиран от #51
11:43 30.11.2025
39 Съветски мелез
До коментар #37 от "Стенли":Докога ще тровите с руската съветска отрова децата на България. Колко струва да продадеш българското си самосъзнание и да позволиш да използва за целите на руската пропаганда. Затова ли Руската федерация има в състава си толкова много републики? Защото не иска да воюва с никого? Самата руска идеология е война с всеки който не иска подчинение. Също като ислямската идеология.
Коментиран от #45, #56
11:46 30.11.2025
40 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #34 от "Имал":Защо СЕГА 🤔❓
Четири години спаха ли 🤔
ИЛИ СИ ЗАТВАРЯХА ОЧИТЕ❓
11:46 30.11.2025
41 !!!?
11:48 30.11.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Европа на народите
До коментар #37 от "Стенли":Европа трябва да се събуди и промени. Да се върне към корените си на Европа на държавността, традициите и народите! И се са опълчи на империите!
11:48 30.11.2025
44 Дон Дони
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Те украинците ако знаеха какво ги чака никога нямаше да подкрепят Майдана!
11:48 30.11.2025
45 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #39 от "Съветски мелез":Мелез с ПРОМИТА черепна кутия, дали има мозАк е друг въпрос❗
Садам отказа да слуша и да продава петрола само с долари - руснаците ли го НАПАДНАХА и УБИХА🤔
Кадафи отказа да продава петрол само с долари- руснаците ли го НАПАДНАХА и УБИХА 🤔
Асад отказа САШтинския план за пет
Коментиран от #46
11:52 30.11.2025
46 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #45 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":петрол през Сирия- руснаците ли го НАПАДНАХА 🤔
11:53 30.11.2025
47 Тъпата ти
До коментар #42 от "Град Козлодуй":Тиква какво ли друго би измислила?
11:55 30.11.2025
48 Ах деди
До коментар #16 от "Дедо":Ти като помагаш на Украйна, с какво допринасяш за развитието на България! Всяко финансиране на загубена война е удар по най бедния българин! Вече три години българските пенсионери нямат никви надбавки или ако имат е ,, мижи да те лъжем” ! Нашите управляващи още на първо заседание на НС гласуваха помощ, а свят събрания не можеха да изберат председател!
11:56 30.11.2025
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Тагарев Тошко
До коментар #30 от "Абе русофили":Защото ако оставим само евроджендъри в европейския парламент ще ни жалнат майката! Разбра ли?
11:58 30.11.2025
51 Идиот
До коментар #38 от "Точно":Сле 9.9.44 г.Българссата армия имаше 180000 души, 724 бойни летателни единици, 4000 танка и ракети които всяваха страх и у турци и у гърци.
Преди 9.9.44 г.Българската армия загуби 4 войни,40% територии, половин милион убити мъже
12:00 30.11.2025
52 000
12:01 30.11.2025
53 Хахахаха
Коментиран от #55, #59
12:01 30.11.2025
54 Защото
До коментар #37 от "Стенли":им пълнят сметките с милиони на продажните европейски политици.
12:04 30.11.2025
55 Ха ХаХа
До коментар #53 от "Хахахаха":Ще го ликвидираме този шебек
12:04 30.11.2025
56 Какво правите безродниците в България
До коментар #39 от "Съветски мелез":Никой не ви задържа тук, за да мразите Европа и България и да ви ползват за евтини лъжи срещу Русия, обслужващи унищожението на Европа.
Коментиран от #64
12:06 30.11.2025
57 Мачка
До коментар #34 от "Имал":Ги Америка в Украйна
12:06 30.11.2025
58 Човек от европа
До коментар #12 от "Народът на България":Бълггарино мафията Ви иска да вземе власта Те идва с кученце ПУДЕЛИ Народа си казва думата КОЙ ДА УПРАВЛЯВА ИЗБОРИТЕ ГО ДОКАЗВАТ НАРОДА КАЗВА «НА БОДЛИВА КРАВА БОГ РОГАНЕ ДАВА
12:09 30.11.2025
59 И ко ще стане
До коментар #53 от "Хахахаха":като дойде поредното продадено човече? Какво различно от унищожението на Украйна ще се случи?
12:10 30.11.2025
60 Протеста
До коментар #12 от "Народът на България":от мафията зад ПП и ДБ ли ще е организиран?
12:12 30.11.2025
61 Тои е честен
До коментар #14 от "Пепи Волгата":Веднага обръща еврото в рубли Щом с пияницата са имали добър разговор
12:12 30.11.2025
62 !!!
12:18 30.11.2025
63 Панчев
До коментар #37 от "Стенли":Деде, пий си Гинко Билобата, че паметта ти не събира и за 2 минути информация.
Садам го нападнаха, зашото като Путин нападна и окупира съседна държава.
12:18 30.11.2025
64 Този коментар е премахнат от модератор.