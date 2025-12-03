Валерий Тодоров за Украйна: Върви се към развръзка

"Макар и бавно се върви към някаква развръзка. Засега говорим за примирие. Колкото до мира - това е тема, която все още не е на масата". Това заяви пред БНР Валерий Тодоров, бивш кореспондент на БНР, БНТ и БТА в Москва и бивш генерален директор на БНР.

"Най-важното е, че има диалог. За първи път планът от 28 точки, който представи американската страна, се разглежда пряко. /.../ Американската делегация, заедно със Стив Уиткоф, ще отпътуват обратно към Вашингтон, вместо очакваното да отпътуват към Европа, където трябваше да съгласуват с европейските партньори и Зеленски точките по този план", отбеляза той.

По думите му разходката и обядът на американската делегация в Москва показват, че приятелските жестове се засилват.

По отношение на плана и точките на разногласие обаче няма движение, допълни Тодоров и уточни:

"Руската позиция остава неотстъпчива. Остават критични точки - въпросът за териториите, въпросът за гаранциите за сигурност, а също и въпросът за замразените руски активи. Промъкна се информация, че вероятно въпросът за замразените руски активи отново ще бъде замразен".

По думите му диалогът е признат за конструктивен и съдържателен:

"Няма прекъсване на диалога. Това означава, че съдържателният план остава на масата".

Според него руско-американският диалог няма да прекъсне, защото по-голямата цел е да се нормализират отношенията. От тях по-нататък ще зависи и успехът на този план, подчерта Валерий Тодоров в интервю за предаването "Преди всички".

"САЩ придобиват изключително важна посредническа роля. САЩ си запазват ролята на арбитър в гаранциите за глобалната и регионалната сигурност", изтъкна той.

По думите му благодарение донякъде на Тръмп тази война излезе от глобалния дневен ред. Тя заплашваше да вкара света в ядрено противопоставяне, напомни журналистът.

"Един от главните проблеми, който Европа трябва да реши, е да оттегли тази крайна русофобия и да се опита с езика на преговорите и смекчаване на линията на войната да търси също диалог с Русия. В противен случай Европа ще продължава да стои настрани и да служи като консултант на украинския президент Зеленски. Европа трябва да има достатъчно енергично и решително влияние върху рамката на преговорите, защото въпросът опира до европейската сигурност", коментира той.

Руската страна смята, че Зеленски не е легитимният преговарящ, който трябва да участва в крайния процес на мира, посочи още Валерий Тодоров, като обясни:

"Опасенията са, че заради изтеклите президентски правомощия на Зеленски, той би подписал документ, който след това би могъл да бъде оспорен от всяка от страните. Затова Русия поставя въпроса за избори или друг легитимен представител от украинска страна, който да си сложи подписа под клаузите за мира".

По думите му първият вариант на плана упражняваше силен натиск върху Украйна. Вторият план беше ултимативен срещу Русия. Тази несъвместимост трябва да бъде преодолявана в хода на преговорите, уточни журналистът.

"Тази тактика - принуждаване към мир със сила, очевидно не работи за Русия, както и санкциите имат спорен характер. С ултимативен тон няма да стане, както и с притискане - било със санкции, било със сила. Трябва да се търси по-спокоен диалог в името на запазването на Украйна като държава, суверенитет, възможности за развитие".

Той прогнозира, че част от териториите Украйна ще изгуби:

"Русия заяви какво иска. Американската страна донякъде се съгласи с руската позиция. Напредва се бавно, но методично, но Русия не се отказва от намерението си".

Според него въпросът за членството в НАТО ще отпадне в преговорите. За него е по-важно Украйна да получи гаранции, че в перспектива може да се присъедини към ЕС.

"Най-важното е да се спре отнемането на човешки животи и от двете страни. В тази каша попадат и много случайни хора, които не биха искали да са на фронта и да умират за кауза, която все още не е ясно каква е", категоричен бе Тодоров.