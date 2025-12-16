Новини
ЕЦТП изпрати писма до посолствата на Франция и Германия: Съдебната власт е независима в България!

16 Декември, 2025 14:50 1 112 15

Диана Русинова, председател на ЕЦТП, акцентира върху неколкократните откази на съдия Захарова да се срещне с родители на загинали деца при пътнотранспортни произшествия

ЕЦТП изпрати писма до посолствата на Франция и Германия: Съдебната власт е независима в България! - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европейският център за транспортни политики (ЕЦТП) изпрати официални протестни писма до посолствата на Франция и Германия в София. Поводът за острата реакция е проведената на 12 декември среща между посланиците на двете държави и председателя на Върховния касационен съд (ВКС) Галина Захарова.

Според позицията на ЕЦТП, изразената подкрепа от страна на Н. Пр. Мари Дюмулен и Н. Пр. Ирене Планк към съдия Захарова представлява "безпрецедентна намеса в българската съдебна система и политическа намеса в обществения дебат".

От организацията подчертават, че дипломатическата активност се случва на фона на сериозно напрежение между ръководството на ВКС и неправителствения сектор. Диана Русинова, председател на ЕЦТП, акцентира върху неколкократните откази на съдия Захарова да се срещне с родители на загинали деца при пътнотранспортни произшествия.

"Съгласно публично достъпна информация, посланикът публично се е намесил в защита на български съдия и е изразил негативни позиции спрямо организации на гражданското общество," се казва в официалната позиция, цитирана от ЕЦТП.

В писмата се посочва, че България продължава да бъде държавата с най-висок процент смъртни случаи при катастрофи в Европейския съюз. Според експертите от центъра, организациите в сектора работят в отговор на "дългогодишен системен провал в защитата на човешкия живот", а не като форма на политическа активност.

В обръщението си към дипломатическите мисии Диана Русинова поставя три конкретни искания:

Официално разяснение и извинение към българското общество.

Зачитане на съдебната независимост без външна намеса.

Конструктивно сътрудничество за намаляване на смъртността по пътищата."Оставаме убедени, че ефективното сътрудничество между държавите членки на ЕС, дипломатическите мисии и гражданското общество трябва да се основава на взаимно уважение", завършва позицията на ЕЦТП.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    27 2 Отговор
    СЪДЕБНАТА ВЛАСТ В БЪЛГАРИЯ Е НАЙ-ЗАВИСИМАТА!

    14:52 16.12.2025

  • 2 Финикиец.

    17 1 Отговор
    Гнусни лъжи.

    14:53 16.12.2025

  • 3 Тома

    25 2 Отговор
    Съдебната власт в България е независима само ако парите в плика са много

    14:54 16.12.2025

  • 4 Дориана

    11 4 Отговор
    Ама, какво очаквате от корумпирана Европа ? ЕС е прояден целия от корупция. Точно за това и корумпирана България ще бъде вкарана в Еврозоната със затворени очи .

    15:00 16.12.2025

  • 5 малко факти

    12 1 Отговор
    ... бля бля бля, и Русинова се оплющя и оля....

    15:02 16.12.2025

  • 6 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    9 0 Отговор
    .......И КАТО НАЙ-ЗАВИСИМА
    ПОЛУЧАВА НАЙ-ВИСОКИТЕ ЗАПЛАТИ!

    15:07 16.12.2025

  • 7 Съдебната власт е независима в България!

    7 0 Отговор
    Съдебната власт е независима в България!

    Дрнуг Път !

    Не сте Чели Решенията По Делата !

    Тотална Корупция !

    И Ограбване На !

    Гражданските Права !

    На Българсксите Граждани !

    В Полза на Задкулисието !

    Управляващо !

    България !

    Трябва Да Има !

    Какво !

    Да Се !

    Краде !

    15:08 16.12.2025

  • 8 Тая

    4 0 Отговор
    ВКС ВВС И Мандалинчевци няма ли да ги пресеят стига са лапали по 25 бона заплати за нищо

    15:13 16.12.2025

  • 9 всяка неделя

    5 0 Отговор
    Дияна Русинова оправи пътната безопасност и се захвана да оправи и съдебната власт. Те такива хора харесват ББ и ДП работливи.

    15:15 16.12.2025

  • 10 Не, че нещо ама...

    5 0 Отговор
    Колко е права тази жена...наистина Съдебната власт в България е независима...нищо не зависи от нея

    15:20 16.12.2025

  • 11 Ханку Брат

    3 0 Отговор
    Съдебната власт е независима в България ,защото нищо не зависи от нея

    15:26 16.12.2025

  • 12 Истината

    3 0 Отговор
    Аз не знам да има по-зависима съдебна система от Българската

    ...може би само Колумбия ни бият

    15:31 16.12.2025

  • 13 Полу жена, полу мъж

    1 0 Отговор
    Е равно на бащата на мрмата.
    Защо литне се изненадвам, че тъкмо Мара, завършила в столицата, разпърдява това малоумъмие?!
    Маро, ти ква се падаш на психопата Сиииян?
    Съдът не е читалище, в което се провеждат срещи с личности!

    15:32 16.12.2025

  • 14 Един посланник се намесил

    0 0 Отговор
    В защита на един съдия, а ЕЦТП си позволява да се намесва в работата на същия този съдия, като застава срещу него?!

    15:39 16.12.2025

  • 15 Реалист 1

    0 0 Отговор
    Целта на Евроатлантизма е затриване на българите .

    15:39 16.12.2025

