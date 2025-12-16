ЕЦТП изпрати писма до посолствата на Франция и Германия: Съдебната власт е независима в България!

Европейският център за транспортни политики (ЕЦТП) изпрати официални протестни писма до посолствата на Франция и Германия в София. Поводът за острата реакция е проведената на 12 декември среща между посланиците на двете държави и председателя на Върховния касационен съд (ВКС) Галина Захарова.
Според позицията на ЕЦТП, изразената подкрепа от страна на Н. Пр. Мари Дюмулен и Н. Пр. Ирене Планк към съдия Захарова представлява "безпрецедентна намеса в българската съдебна система и политическа намеса в обществения дебат".
От организацията подчертават, че дипломатическата активност се случва на фона на сериозно напрежение между ръководството на ВКС и неправителствения сектор. Диана Русинова, председател на ЕЦТП, акцентира върху неколкократните откази на съдия Захарова да се срещне с родители на загинали деца при пътнотранспортни произшествия.
"Съгласно публично достъпна информация, посланикът публично се е намесил в защита на български съдия и е изразил негативни позиции спрямо организации на гражданското общество," се казва в официалната позиция, цитирана от ЕЦТП.
В писмата се посочва, че България продължава да бъде държавата с най-висок процент смъртни случаи при катастрофи в Европейския съюз. Според експертите от центъра, организациите в сектора работят в отговор на "дългогодишен системен провал в защитата на човешкия живот", а не като форма на политическа активност.
В обръщението си към дипломатическите мисии Диана Русинова поставя три конкретни искания:
Официално разяснение и извинение към българското общество.
Зачитане на съдебната независимост без външна намеса.
Конструктивно сътрудничество за намаляване на смъртността по пътищата."Оставаме убедени, че ефективното сътрудничество между държавите членки на ЕС, дипломатическите мисии и гражданското общество трябва да се основава на взаимно уважение", завършва позицията на ЕЦТП.
