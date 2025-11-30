Славия без проблеми срещу Добруджа

Славия записа четвърта поредна шампионатна победа след домакински успех с 3:1 Добруджа в среща от 17-ия кръг на efbet Лига, предава БТА.

Янис Гермуш се отчете с два гола за "белите", а веднъж се разписа Лазар Марин. За гостите от Добрич точен бе Томаш Силва.

Двата отбора си размениха по няколко опасности още в началните минути, като най-напред шут на Антон Иванов за гостите намери външната част на мрежата. След това Славия имаше силни минути, но Емил Стоев и Иван Минчев пропуснаха от чисти позиции.



В 34-а минута "белите поведоха - след ниско центриране от свободен удар на Иван Минчев най-съобразителен бе Лазар Марин, който засече топката в мрежата – 1:0. Добруджа бързо върна гола, след като в 40-ата минута Костов намери Томаш Силва в наказателното поле и той бе точен за 1:1. лючовият момент в мача бе в добавеното време на първата част, когато Исак Соле стреля в ръката на Венцислав Керчев, след което Радослав Гидженов отсъди дузпа след консултация с ВАР. Янис Гермуш изпълни прецизно наказателния удар и даде преднина на Славия – 2:1.



Веднага след почивката Гермуш вкара втория си гол в мача след рикошет в защитник на гостите за крайното 3:1.

Добруджа тръгна по-смело в атака и притисна домакините, като на няколко пъти бе близо до попадение след разбъркване в наказателното поле, но до нов гол не се стигна и Славия взе трите точки.



Първенство на България по футбол, срещи от 17-ия кръг на efbet Лига:

Локо (Сф) - Арда 0:0

Локо (Пд) - Монтана 0:0

ЦСКА 1948 – Берое 2:1

Ботев (Пд) - Черно море 2:1

Спартак 1918 (Вн) - ЦСКА (София) 0:4

Славия - Добруджа 1919 3:1



Днес:

Лудогорец - Ботев (Вр) (15,00 часа, Диема спорт)

Левски – Септември (17,30 часа, Диема спорт)