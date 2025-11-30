Проф. Росен Стоянов към правителството: Ако са умни и можещи, ще превърнат кризата във възможност

Възможно е правителството да се измъкне от кризата в момента, прогнозира в интервю пред БНР политологът проф. Росен Стоянов, директор на "Политически анализи и прогнози" в "Галъп"
"Съжалявам да го кажа, уважавам персоната на Росен Желязков, но като че ли не визираме правителството, а умението на лидера на ГЕРБ да лавира, правил го е многократно като премиер. Ако са умни и можещи, ще превърнат кризата във възможност", обясни политологът.
В "Неделя 150" той коментира обстановката около оттеглянето и преработването на проекта за Бюджет 2026, ще има отстъпки, а Зафиров заяви, че БСП ще се оттегли от коалицията.
"От 3 гледни точки ще го разгледам. Едната е стандартна - винаги между първо и второ четене е имало промени и не винаги са били положителни за финансовата рамка. Втората е сложността на управление на тази широка коалиция – с дясна партия като ГЕРБ и лява като БСП, балансите са сложни и са въпрос на огромни компромиси. Третата страна е недоволството в два нюанса. Логичното на опозицията и онова, което наричаме "протестна енергия" и идва от улицата е дали то е онова недоволство органично, изконно от 2013, онова по прагматизирано от 2020 г. или нещо принципно ново", анализира проф. Стоянов.
Според него предупреждението на Зафиров за оттегляне на подкрепата на БСП от коалицията, "не е задължително да означава падане на правителството":
"В тази ситуация, в това НС и това разпределение на силите и от друга страна бюджетът се явява като своеобразен вот на доверие на всяко едно управление. Този закон е залог за стабилността в средносрочен план на всяка власт. Ние гражданите и обществото през своите дейности и представители, постоянно да контролираме властта, нищо лошо не се случва. Напротив властта е под напрежение, поставена пред изпитание, срещу нея има изискване и то логично и трябва да се справи с кризата."
Той коментира, че са се направили много интерпретации на изказването на Борисов за "преформатиране":
"Докато си говорим пожелателно и какво е казал авторът, нещата остават в дивото политическо съревнование. Има възможност в рамките на това НС да се излъчи сигнал, че управляващите трябва да формират нагласа за промяна и управленската политика, и насока, по която да се развива, дори на конкретни персони в правителството. Смятам, че в това няма нищо лошо."
За протестите политологът проф. Стоянов обясни, че може да се разграничи енергията на участващите в протестите през 2013, 2020 и 2025 г. и на тази база да се определят тенденциите:
"Все повече протестите ще бъдат млади по-младежки, забавни интересни, тип пърформанс, буйни, несъгласни, против всичко и всички – против статуквото, обнадеждени, романтични и в известен смисъл наивни. Искрено се надявам те да бъдат все повече категорични, но и конкретни. Защото препратката към протестите на младите в Сърбия, ни позволява да направим извода, че без конкретика тази първична енергия на протеста, ако делегира на някому доверие, за да говори от тяхно име, нещата ще се размият. Още по-лошото е, че ще бъдат тенденциозно, грубо и брутално употребени, както нашето поколение бе употребена през 90-те години от политиците."
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да,бе
Коментиран от #10, #17
16:28 30.11.2025
2 ФЕЙК - либераст
16:28 30.11.2025
3 професор росен хаяши
16:29 30.11.2025
4 друг професор акълия
язък че си професор
чуваш ли се
Ако са умни и можещи нямаше да бъдем най бедните болнави измиращи в ес
16:30 30.11.2025
5 Умни
16:30 30.11.2025
6 Генерален проблем
Това което ни предлагат жълтопавенните налудни "умници" по какво се различава от политиката на Борисов и Пеевски?
Стани Шиши, за да седне шишкавата Асенка!
Разликата е само в пола!
16:30 30.11.2025
7 Да ! -- Но !
Те Се Имат !
За Хитри !
Правейки се !
На Глупави !
Коментиран от #9
16:31 30.11.2025
8 гражданин
16:33 30.11.2025
9 Ако ! -------
До коментар #7 от "Да ! -- Но !":Ако ! -------
Мине !
Толкова Години !
При ! Е еее !
Баааа !
Ват !
ТАКА !
Този Народ !
Коментиран от #14
16:34 30.11.2025
10 Напротив
До коментар #1 от "Да,бе":Професорът по заобиколен начин казва, че Желязков може да си построи още един хотел с водопад, простата и Угоена Тиква Борисов да купи за мис Гащи още няколко имота, а Мазното и Дебели парче ПееФ, да получи наведнъж и бургаската рафинерия и тотото.
16:34 30.11.2025
11 Ура,,Ура
Коментиран от #15
16:37 30.11.2025
12 Сзо
16:37 30.11.2025
13 Буко Баламата
16:38 30.11.2025
14 Къде Е Опозицията ?
До коментар #9 от "Ако ! -------":Къде Е Опозицията ?
И Защо ?
Не Е Сезирала !
Конституционния Съд п!
За Престъпленията 1
На Власт имащите !
16:39 30.11.2025
15 Къде Видя ?
До коментар #11 от "Ура,,Ура":Къде Видя ?
ОТСТЪПКИ !
Коментиран от #24
16:41 30.11.2025
16 Величко
16:44 30.11.2025
17 Тоя са го пуснали гербаджиите
До коментар #1 от "Да,бе":Да ни промива мозъците.
16:45 30.11.2025
18 Дай Да Забравим !
Думата "ПРОФЕСОР" и "АКАДЕМИК" !
В България !
Одавна !
Не Означава !
НИЩО !
------
Освен !
Продажна Душа !
16:45 30.11.2025
19 Няма дясна партия
16:47 30.11.2025
20 Събуди ли се мушмул?
16:55 30.11.2025
21 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
16:55 30.11.2025
22 Аман от
17:08 30.11.2025
23 Вече плачим за социализма
17:12 30.11.2025
24 Ура,,Ура
До коментар #15 от "Къде Видя ?":Имам в предвид отстъпки и компромиси между тях си. А не отстъпки в полза на гражданите.
17:15 30.11.2025
25 Само пърформанси не
17:20 30.11.2025
26 1234
17:27 30.11.2025
27 Патки пасат
17:31 30.11.2025