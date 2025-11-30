Новини
България »
Всички градове »
Проф. Росен Стоянов към правителството: Ако са умни и можещи, ще превърнат кризата във възможност

Проф. Росен Стоянов към правителството: Ако са умни и можещи, ще превърнат кризата във възможност

30 Ноември, 2025 16:25 895 27

  • росен стоянов-
  • криза-
  • възможности-
  • правителство

"В тази ситуация, в това НС и това разпределение на силите и от друга страна бюджетът се явява като своеобразен вот на доверие на всяко едно управление. Този закон е залог за стабилността в средносрочен план на всяка власт", коментира още политологът

Проф. Росен Стоянов към правителството: Ако са умни и можещи, ще превърнат кризата във възможност - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Възможно е правителството да се измъкне от кризата в момента, прогнозира в интервю пред БНР политологът проф. Росен Стоянов, директор на "Политически анализи и прогнози" в "Галъп"

"Съжалявам да го кажа, уважавам персоната на Росен Желязков, но като че ли не визираме правителството, а умението на лидера на ГЕРБ да лавира, правил го е многократно като премиер. Ако са умни и можещи, ще превърнат кризата във възможност", обясни политологът.

В "Неделя 150" той коментира обстановката около оттеглянето и преработването на проекта за Бюджет 2026, ще има отстъпки, а Зафиров заяви, че БСП ще се оттегли от коалицията.

"От 3 гледни точки ще го разгледам. Едната е стандартна - винаги между първо и второ четене е имало промени и не винаги са били положителни за финансовата рамка. Втората е сложността на управление на тази широка коалиция – с дясна партия като ГЕРБ и лява като БСП, балансите са сложни и са въпрос на огромни компромиси. Третата страна е недоволството в два нюанса. Логичното на опозицията и онова, което наричаме "протестна енергия" и идва от улицата е дали то е онова недоволство органично, изконно от 2013, онова по прагматизирано от 2020 г. или нещо принципно ново", анализира проф. Стоянов.

Според него предупреждението на Зафиров за оттегляне на подкрепата на БСП от коалицията, "не е задължително да означава падане на правителството":

"В тази ситуация, в това НС и това разпределение на силите и от друга страна бюджетът се явява като своеобразен вот на доверие на всяко едно управление. Този закон е залог за стабилността в средносрочен план на всяка власт. Ние гражданите и обществото през своите дейности и представители, постоянно да контролираме властта, нищо лошо не се случва. Напротив властта е под напрежение, поставена пред изпитание, срещу нея има изискване и то логично и трябва да се справи с кризата."

Той коментира, че са се направили много интерпретации на изказването на Борисов за "преформатиране":

"Докато си говорим пожелателно и какво е казал авторът, нещата остават в дивото политическо съревнование. Има възможност в рамките на това НС да се излъчи сигнал, че управляващите трябва да формират нагласа за промяна и управленската политика, и насока, по която да се развива, дори на конкретни персони в правителството. Смятам, че в това няма нищо лошо."

За протестите политологът проф. Стоянов обясни, че може да се разграничи енергията на участващите в протестите през 2013, 2020 и 2025 г. и на тази база да се определят тенденциите:

"Все повече протестите ще бъдат млади по-младежки, забавни интересни, тип пърформанс, буйни, несъгласни, против всичко и всички – против статуквото, обнадеждени, романтични и в известен смисъл наивни. Искрено се надявам те да бъдат все повече категорични, но и конкретни. Защото препратката към протестите на младите в Сърбия, ни позволява да направим извода, че без конкретика тази първична енергия на протеста, ако делегира на някому доверие, за да говори от тяхно име, нещата ще се размият. Още по-лошото е, че ще бъдат тенденциозно, грубо и брутално употребени, както нашето поколение бе употребена през 90-те години от политиците."


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да,бе

    14 0 Отговор
    Професоре,не ги мисли управляващите,те винаги превръщат всичко във възможности,но само за лично облагодетелстване ...

    Коментиран от #10, #17

    16:28 30.11.2025

  • 2 ФЕЙК - либераст

    9 0 Отговор
    Най-умни и можещи в България са тиквата и прасето ДА ЛЪЖАТ, МАЖАТ И НАЙ-ВЕЧЕ ДА КРАДАТ!

    16:28 30.11.2025

  • 3 професор росен хаяши

    9 0 Отговор
    от водопада ще въртя веца и ще има ток за всички бедни, иначе спането при мен ще е 5 стотака

    16:29 30.11.2025

  • 4 друг професор акълия

    14 0 Отговор
    Ако са умни и можещи?

    язък че си професор
    чуваш ли се
    Ако са умни и можещи нямаше да бъдем най бедните болнави измиращи в ес

    16:30 30.11.2025

  • 5 Умни

    11 0 Отговор
    и можещи ? Къде ти е акъла , бе , господине ?

    16:30 30.11.2025

  • 6 Генерален проблем

    5 3 Отговор
    Това е капанът на еврозоната, от който няма измъкване, а робството ще е докато се разпадне ЕС (ЕССР).

    Това което ни предлагат жълтопавенните налудни "умници" по какво се различава от политиката на Борисов и Пеевски?

    Стани Шиши, за да седне шишкавата Асенка!

    Разликата е само в пола!

    16:30 30.11.2025

  • 7 Да ! -- Но !

    3 0 Отговор
    Да ! -- Но !

    Те Се Имат !

    За Хитри !

    Правейки се !

    На Глупави !

    Коментиран от #9

    16:31 30.11.2025

  • 8 гражданин

    4 1 Отговор
    ЛОШОТО ,ЧЕ ТЕ СА ПРОСТИ ,НО КРАДЛИВИ И ЛЪЖЛИВИ !!!

    16:33 30.11.2025

  • 9 Ако ! -------

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Да ! -- Но !":

    Ако ! -------

    Мине !

    Толкова Години !

    При ! Е еее !

    Баааа !

    Ват !

    ТАКА !

    Този Народ !

    Коментиран от #14

    16:34 30.11.2025

  • 10 Напротив

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Да,бе":

    Професорът по заобиколен начин казва, че Желязков може да си построи още един хотел с водопад, простата и Угоена Тиква Борисов да купи за мис Гащи още няколко имота, а Мазното и Дебели парче ПееФ, да получи наведнъж и бургаската рафинерия и тотото.

    16:34 30.11.2025

  • 11 Ура,,Ура

    5 0 Отговор
    Това правителство е много по зле от тройната коалиция, където се бяха събрали три мразещи се субекта. Комунисти( БСП), монархисти( НДСВ)и етническа партия(ДПС). Такава Комбинация никога в света не е правена и е практически невъзможна. Но сегашната коалиция удари всички рекорди по "компромиси" и отстъпки. Затова са такива резултатите от работата им. Не стават за нищо и това си е. Затова хората са гневни. И с право.

    Коментиран от #15

    16:37 30.11.2025

  • 12 Сзо

    4 0 Отговор
    По принцип те създават криза нарочно, за да я превърнат във възможност. В смисъл-да крадат от бюджета.

    16:37 30.11.2025

  • 13 Буко Баламата

    5 0 Отговор
    Те ако бяха умни криза нямаше да има.

    16:38 30.11.2025

  • 14 Къде Е Опозицията ?

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ако ! -------":

    Къде Е Опозицията ?

    И Защо ?

    Не Е Сезирала !

    Конституционния Съд п!

    За Престъпленията 1

    На Власт имащите !

    16:39 30.11.2025

  • 15 Къде Видя ?

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ура,,Ура":

    Къде Видя ?


    ОТСТЪПКИ !

    Коментиран от #24

    16:41 30.11.2025

  • 16 Величко

    3 0 Отговор
    Оффф ... , професоре , професоре ... Нито са умни , нито са можещи... Е , това не им пречи да краднат ... За това акъл не се иска ... А и знаят , че няма да бъдат наказани ... Но се чудя ти на кой свят живееш ... !

    16:44 30.11.2025

  • 17 Тоя са го пуснали гербаджиите

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Да,бе":

    Да ни промива мозъците.

    16:45 30.11.2025

  • 18 Дай Да Забравим !

    4 0 Отговор
    Дай Да Забравим !

    Думата "ПРОФЕСОР" и "АКАДЕМИК" !

    В България !

    Одавна !

    Не Означава !

    НИЩО !

    ------

    Освен !

    Продажна Душа !

    16:45 30.11.2025

  • 19 Няма дясна партия

    3 0 Отговор
    В България , защото тя ще иска богат народ! Всички за леви, преразпредели на БВП, в своя полза и на бюджетните! Факт! А народът мизерува!

    16:47 30.11.2025

  • 20 Събуди ли се мушмул?

    3 0 Отговор
    (Още по-лошото е, че ще бъдат тенденциозно, грубо и брутално употребени, както нашето поколение бе употребено през 90-те години от политиците) .... Викай сега СДС и "кой не скача е червен" ....

    16:55 30.11.2025

  • 21 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    4 0 Отговор
    Забавни, романтични и наивни били протестите според професора? Този се мисли за много оригинален мазач, докато омайва с уж критичния си поглед към правителството, с другата ръка ръси отрова в манджата! Хитър подлец в услуга на Борисов, че и на Пеевски!

    16:55 30.11.2025

  • 22 Аман от

    2 0 Отговор
    Мазни домоседи всезнайковци като този хрантутник! Нищо не е създал, нищо не е пипнал с ръце, познава живота само от книжките - тръгнал акъли да дава! А и съветите му - едни банални клишета, дето всички ги знаем… И все професори - то, толкова продавачи и чистачи няма в тая държава, колкото професори!

    17:08 30.11.2025

  • 23 Вече плачим за социализма

    1 1 Отговор
    Но още до край не осъзнаваме какъв рай си беше верно

    17:12 30.11.2025

  • 24 Ура,,Ура

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Къде Видя ?":

    Имам в предвид отстъпки и компромиси между тях си. А не отстъпки в полза на гражданите.

    17:15 30.11.2025

  • 25 Само пърформанси не

    0 0 Отговор
    Аааа... , НЕ! От пърформанси ми се повръща.

    17:20 30.11.2025

  • 26 1234

    0 0 Отговор
    очевадно не са ,от герб умни няма само крадливи и то с наглост подкрепяна от урсулите

    17:27 30.11.2025

  • 27 Патки пасат

    0 0 Отговор
    Ако умът можеше да се краде, а не да го дава Господ по рождение, щяхме да имаме гениално управление, но за съжаление, дори това, което може да се открадне в това направление, те не го разбират.

    17:31 30.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол