Бизнесът подготвя пакет от мерки, с които да се спести голяма част от разходите в Бюджет 2026

Бизнесът подготвя пакет от предложения, с които да се спести голяма част от разходите в Бюджет 2026. Това обяви в „120 минути" председателят на УС на БСК Добри Митрев.

По думите му те са на стойност около 1,5 млрд. евро и ще компенсират отпадането на „червените линии“ в бюджета за следващата година, с които работодателите не са съгласни. Той даде пример с отпадане на автоматизма при увеличаването на възнагражденията в определени сектори като отбраната и сигурността.

„Ако отпаднат само тези механизми, би трябвало да се спестят разходи в размер на над 450 млн. евро за следващата година. Освобождаването на незаети щатни бройки – половината от тях, също ще доведат до спестяване на разход от 140 млн. евро. До тук – пoловин милиард евро. Така ще компенсираме отпадането на повишаването с 2 процентни пункта на осигуровките за фонд „Пенсии“, компенсирането на максималния осигурителен доход, двойното увеличение на данък „дивидент“ и отмяната на СУПТО“, обясни Митрев.

Синдикатите са на мнение, че заплатите в обществения сектор не растат справедливо, защото едни получават 50%, а други – 5%. Президентът на КНСБ Пламен Димитров обясни, че това е повишило изключително напрежението сред държавните служители, които са с високо образование, но взимат близки до минималната заплати.

„Всяко обвързване и автоматизъм водят след себе си подобно напрежение и рано или късно ще бъде отменено. Аз съм песимист, че ще стане сега. В „продължението на мача“ не можем да вземем такова решение, доколкото чувам от управляващата коалиция. Големите числа, които тежат на бюджета, не могат да се махнат рязко. Аз не вярвам да се направи радикално нов бюджет“, обясни Димитров.

От БСК обясниха, че за бизнесът става все по-рудно да увеличава заплатите на своите служители, защото разходите им растат все повече при никакво увеличение на производителността на труд, промишлеността и износът. „Смятате ли, че е справедливо ръководителят на една институция да получи бонус нас 120 хил. лв. годишно? Колко минимални заплати са това? Трябва да седнем във вторник и мярка по мярка да ги разглеждаме“, каза още Митрев.

Той обясни, че Министерство на финансите е заложило през 2027 и 2028 г. плавно да се увеличи осигурителната вноска, като времето не е избрано случайно – тогава е планувано да започне реформа в пенсионната реформа. Митрев беше категоричен, че в момента са против увеличение дори с 1 процентен пункт.

Пламен Димитров посочи, че КНСБ няма да участват в планувания протест за понеделник, 1 декември, защото те не се включват в политически демонстрации.

Митрев посочи, че БСК са неутрална политическа организация и не могат да участват в мероприятие, организирано от политическа сила. Той допълни обаче, че обсъждат демонстрация, ако исканията им не бъдат изпълнени, защото „има такъв натиск от членовете на камарата“.