Бизнесът подготвя пакет от мерки, с които да се спести голяма част от разходите в Бюджет 2026

30 Ноември, 2025 17:43

"Големите числа, които тежат на бюджета, не могат да се махнат рязко. Аз не вярвам да се направи радикално нов бюджет“, обясни лидерът на КНСБ Пламен Димитров.

Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Бизнесът подготвя пакет от предложения, с които да се спести голяма част от разходите в Бюджет 2026. Това обяви в „120 минути" председателят на УС на БСК Добри Митрев.

По думите му те са на стойност около 1,5 млрд. евро и ще компенсират отпадането на „червените линии“ в бюджета за следващата година, с които работодателите не са съгласни. Той даде пример с отпадане на автоматизма при увеличаването на възнагражденията в определени сектори като отбраната и сигурността.

„Ако отпаднат само тези механизми, би трябвало да се спестят разходи в размер на над 450 млн. евро за следващата година. Освобождаването на незаети щатни бройки – половината от тях, също ще доведат до спестяване на разход от 140 млн. евро. До тук – пoловин милиард евро. Така ще компенсираме отпадането на повишаването с 2 процентни пункта на осигуровките за фонд „Пенсии“, компенсирането на максималния осигурителен доход, двойното увеличение на данък „дивидент“ и отмяната на СУПТО“, обясни Митрев.

Синдикатите са на мнение, че заплатите в обществения сектор не растат справедливо, защото едни получават 50%, а други – 5%. Президентът на КНСБ Пламен Димитров обясни, че това е повишило изключително напрежението сред държавните служители, които са с високо образование, но взимат близки до минималната заплати.

„Всяко обвързване и автоматизъм водят след себе си подобно напрежение и рано или късно ще бъде отменено. Аз съм песимист, че ще стане сега. В „продължението на мача“ не можем да вземем такова решение, доколкото чувам от управляващата коалиция. Големите числа, които тежат на бюджета, не могат да се махнат рязко. Аз не вярвам да се направи радикално нов бюджет“, обясни Димитров.

От БСК обясниха, че за бизнесът става все по-рудно да увеличава заплатите на своите служители, защото разходите им растат все повече при никакво увеличение на производителността на труд, промишлеността и износът. „Смятате ли, че е справедливо ръководителят на една институция да получи бонус нас 120 хил. лв. годишно? Колко минимални заплати са това? Трябва да седнем във вторник и мярка по мярка да ги разглеждаме“, каза още Митрев.

Той обясни, че Министерство на финансите е заложило през 2027 и 2028 г. плавно да се увеличи осигурителната вноска, като времето не е избрано случайно – тогава е планувано да започне реформа в пенсионната реформа. Митрев беше категоричен, че в момента са против увеличение дори с 1 процентен пункт.

Пламен Димитров посочи, че КНСБ няма да участват в планувания протест за понеделник, 1 декември, защото те не се включват в политически демонстрации.

Митрев посочи, че БСК са неутрална политическа организация и не могат да участват в мероприятие, организирано от политическа сила. Той допълни обаче, че обсъждат демонстрация, ако исканията им не бъдат изпълнени, защото „има такъв натиск от членовете на камарата“.


България
  • 1 ГРАЖДАНИН

    17 8 Отговор
    Милиарди се дават за заплати за да се купува 300 хилядната администрация , и пазителите на депутатите от народната любов - МВР !!!

    Коментиран от #16

    18:00 30.11.2025

  • 2 Гост

    12 1 Отговор
    Търтей !!!

    18:02 30.11.2025

  • 3 пенсионна реформа

    11 6 Отговор
    Постоянното вдигане на осигуровките не е реформа, а обир. Реформа ще стане когато социалните пенсии се извадят от системата и отидат в социалните.

    18:04 30.11.2025

  • 4 Нищо

    12 1 Отговор
    да не подготвя , стига тарикатлъци и далавери от тези паразитиращи хрантутници ! От 99 места пълнят гуши и играят за себе си и плащащите им политици и бизнесмени !

    18:06 30.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ООрана държава

    14 0 Отговор
    Няма да обеднеете бе тумбаци, и без това трудно влизате в спортните коли който карате

    18:08 30.11.2025

  • 7 Вие не работите

    7 0 Отговор
    За народа! Ние ще сме на плочата!

    18:08 30.11.2025

  • 8 Ироничен

    19 1 Отговор
    "Бизнесът" е онова нещо, дето се фука, че има два Майбаха, но държи работниците на минимална.
    Спрете да ревете за бизнеса.

    18:08 30.11.2025

  • 9 Гай Турий

    11 5 Отговор
    Сменете минзухарката, тая е непоправима, развалена грамофонна плоча. Бюджетът й е подъл търгашки за покупка на гласоподаватели, мехлем за чантаджиите и клатикрачолите в МВР, на тулупите в МО, на неработещите спец. органи, на бухалкаджиите прокуратура и съд, на неработещите даскали които не възпитават младежта, а създават едно уродливо и неуко поколение. Норкотици и контрабанда се продават масово е безпроблемно навсякъде, показателлно че работа от т.н. БОП няма никаква, навярно те командват тези бизнеси.
    Няма време да шикалкавите. Още в понеделник с поправка на закони прекратявате автоматизма на вдигане на заплати по СРЗ на горе споменатите конфигурации на държавна ясла, плюс и за депутацията в Анти НС. Всички гореупоменати веднага да започват да си плащат данъци и осигуровки! Работещите пенсионери вън от МВР и службите незабавно! Намаляване на 10 заплати при пенсиониране на всички шапкари. Голямо съкращение на бюрокрацията и чиновническия апарат в страната, на джандарите, които с в повече от всякъде в ЕС на глава от населението.
    Вдигане данъците тип свръх печалба на банките, фарамацевтичните гиганти, големите търговски вериги, мобилните оператори и др. подобни монополи и олигополи, които ще допринесат за невдигане на осигуровки. Червена линия за преразпределение на бюджетни средства на 40 % от БВП.
    Като се направят тези поправки в законите относно търтеите в страната, бюджетът така ще се уравновеси, че ще има за всички останали хора, за бизнеса и работе

    18:09 30.11.2025

  • 10 ДДС+ ПЛОСЪК ДАНЪК

    8 4 Отговор
    КАТО ЗАКРИЕМ ВАС КНСБТО И КТ-Е ПОДПИРА СИ М-Е 😂 И ВЛИЗАМЕ В НОРМА -ДЪРВАВЕН БЮДЖЕТ .

    18:10 30.11.2025

  • 11 Чочо

    2 4 Отговор
    Т.е.
    Всеки ще стачкува само за себе си.
    Затова, Борисов и Пеевски ще властват.
    Нямаме единство.

    18:13 30.11.2025

  • 12 Хасковски каунь

    3 1 Отговор
    Кой е тоя дето зима бонус 120000 лефа ? Знае ли някой?

    18:15 30.11.2025

  • 13 Освен да лъже и краде и прави инфлация

    3 1 Отговор
    Това правителство няма никаква визия за икономика и работни места. Затова трябва да си ходи. За капак , теглят заеми и си присвояват парите.

    18:26 30.11.2025

  • 14 Ето така се прави.

    1 1 Отговор
    Бизнесът да взима мерки да прави бюджета трябва и пенсионерите да се съберем и някви мерки идеи дадем. И да се видят тези ""управници"" колко са некадърни. ОТВРАТ ПОЗОР И ИЗЛАГАЦИЯ.

    18:28 30.11.2025

  • 15 Кеф цена няма

    2 1 Отговор
    На тези скръндзи, само такса любовница не им се свиди. Добре е държавата за де замисли в тази посока.

    18:28 30.11.2025

  • 16 Абсолютно съм съгласен

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "ГРАЖДАНИН":

    Бройката на администрацията е 588 000 души. И в тази връзка, първа точка в пакетът им от мерки на тези "синдикалисти", трябва да е сериозно намаляване на огромните заплати на полиция, прокуратура, съдии, държавни служби и службички и след това тотално съкращение на реални бройки.

    18:30 30.11.2025

  • 17 Слугите на мафията шиши и тиквата се раз

    1 1 Отговор
    Размърда ха и лъжите потекоха! Казионни организации имитиращи вятърни мелници

    18:44 30.11.2025

  • 18 А не може ли

    3 0 Отговор
    Вместо средностатистическия работещ българин, данъците на Т лъ стите момчета и подобни милиардери да се повишат, могат да се лишат от вилата в Аспен и 3456 ферари, или?

    18:44 30.11.2025

