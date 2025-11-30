Бизнесът подготвя пакет от мерки, с които да се спести голяма част от разходите в Бюджет 2026

Бизнесът подготвя пакет от предложения, с които да се спести голяма част от разходите в Бюджет 2026. Това обяви в „120 минути" председателят на УС на БСК Добри Митрев.
По думите му те са на стойност около 1,5 млрд. евро и ще компенсират отпадането на „червените линии“ в бюджета за следващата година, с които работодателите не са съгласни. Той даде пример с отпадане на автоматизма при увеличаването на възнагражденията в определени сектори като отбраната и сигурността.
„Ако отпаднат само тези механизми, би трябвало да се спестят разходи в размер на над 450 млн. евро за следващата година. Освобождаването на незаети щатни бройки – половината от тях, също ще доведат до спестяване на разход от 140 млн. евро. До тук – пoловин милиард евро. Така ще компенсираме отпадането на повишаването с 2 процентни пункта на осигуровките за фонд „Пенсии“, компенсирането на максималния осигурителен доход, двойното увеличение на данък „дивидент“ и отмяната на СУПТО“, обясни Митрев.
Синдикатите са на мнение, че заплатите в обществения сектор не растат справедливо, защото едни получават 50%, а други – 5%. Президентът на КНСБ Пламен Димитров обясни, че това е повишило изключително напрежението сред държавните служители, които са с високо образование, но взимат близки до минималната заплати.
„Всяко обвързване и автоматизъм водят след себе си подобно напрежение и рано или късно ще бъде отменено. Аз съм песимист, че ще стане сега. В „продължението на мача“ не можем да вземем такова решение, доколкото чувам от управляващата коалиция. Големите числа, които тежат на бюджета, не могат да се махнат рязко. Аз не вярвам да се направи радикално нов бюджет“, обясни Димитров.
От БСК обясниха, че за бизнесът става все по-рудно да увеличава заплатите на своите служители, защото разходите им растат все повече при никакво увеличение на производителността на труд, промишлеността и износът. „Смятате ли, че е справедливо ръководителят на една институция да получи бонус нас 120 хил. лв. годишно? Колко минимални заплати са това? Трябва да седнем във вторник и мярка по мярка да ги разглеждаме“, каза още Митрев.
Той обясни, че Министерство на финансите е заложило през 2027 и 2028 г. плавно да се увеличи осигурителната вноска, като времето не е избрано случайно – тогава е планувано да започне реформа в пенсионната реформа. Митрев беше категоричен, че в момента са против увеличение дори с 1 процентен пункт.
Пламен Димитров посочи, че КНСБ няма да участват в планувания протест за понеделник, 1 декември, защото те не се включват в политически демонстрации.
Митрев посочи, че БСК са неутрална политическа организация и не могат да участват в мероприятие, организирано от политическа сила. Той допълни обаче, че обсъждат демонстрация, ако исканията им не бъдат изпълнени, защото „има такъв натиск от членовете на камарата“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ГРАЖДАНИН
Коментиран от #16
18:00 30.11.2025
2 Гост
18:02 30.11.2025
3 пенсионна реформа
18:04 30.11.2025
4 Нищо
18:06 30.11.2025
6 ООрана държава
18:08 30.11.2025
7 Вие не работите
18:08 30.11.2025
8 Ироничен
Спрете да ревете за бизнеса.
18:08 30.11.2025
9 Гай Турий
Няма време да шикалкавите. Още в понеделник с поправка на закони прекратявате автоматизма на вдигане на заплати по СРЗ на горе споменатите конфигурации на държавна ясла, плюс и за депутацията в Анти НС. Всички гореупоменати веднага да започват да си плащат данъци и осигуровки! Работещите пенсионери вън от МВР и службите незабавно! Намаляване на 10 заплати при пенсиониране на всички шапкари. Голямо съкращение на бюрокрацията и чиновническия апарат в страната, на джандарите, които с в повече от всякъде в ЕС на глава от населението.
Вдигане данъците тип свръх печалба на банките, фарамацевтичните гиганти, големите търговски вериги, мобилните оператори и др. подобни монополи и олигополи, които ще допринесат за невдигане на осигуровки. Червена линия за преразпределение на бюджетни средства на 40 % от БВП.
Като се направят тези поправки в законите относно търтеите в страната, бюджетът така ще се уравновеси, че ще има за всички останали хора, за бизнеса и работе
18:09 30.11.2025
10 ДДС+ ПЛОСЪК ДАНЪК
18:10 30.11.2025
11 Чочо
Всеки ще стачкува само за себе си.
Затова, Борисов и Пеевски ще властват.
Нямаме единство.
18:13 30.11.2025
12 Хасковски каунь
18:15 30.11.2025
13 Освен да лъже и краде и прави инфлация
18:26 30.11.2025
14 Ето така се прави.
18:28 30.11.2025
15 Кеф цена няма
18:28 30.11.2025
16 Абсолютно съм съгласен
До коментар #1 от "ГРАЖДАНИН":Бройката на администрацията е 588 000 души. И в тази връзка, първа точка в пакетът им от мерки на тези "синдикалисти", трябва да е сериозно намаляване на огромните заплати на полиция, прокуратура, съдии, държавни служби и службички и след това тотално съкращение на реални бройки.
18:30 30.11.2025
17 Слугите на мафията шиши и тиквата се раз
18:44 30.11.2025
18 А не може ли
18:44 30.11.2025