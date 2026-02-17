Президентът Йотова открива форум за устойчивото развитие на икономиката

Президентът Илияна Йотова ще открие международен форум, посветен устойчивото развитие на икономиката и глобалните предизвикателства пред бизнеса.

Участниците ще обсъждат устойчивостта на водните ресурси в условията на глобален дефицит и новия пакет на Европейската комисия за опростяване на регулациите в областта на цифровите технологии.

Форумът ще се фокусира върху всички аспекти на устойчивостта на икономиката - през конкурентоспособността на бизнеса и условията на средата, новите правила за регулация на високите технологии, стимулите за иновации и ролята на изкуствения интелект, до сигурността на обществото, менталното здраве на служителите, глобалният дефицит на водни ресурси.

Събитието ще срещне представители на институциите, бизнеса, академичните среди, неправителствения сектор и експерти от различни области.

Гост-лектор на изданието ще бъде професор доктор Ян Йонкер — експерт по устойчиво предприемачество и устойчив преход, с изследвания върху кръговата икономика и отличен с рицарско звание от краля на Нидерландия.