Бизнесът кандидатства за над 148 млн. евро за зелени и цифрови партньорства с науката

Над 148 млн. евро безвъзмездна помощ поиска българският бизнес от Министерството на иновациите и растежа (МИР) за развиване на зелени и цифрови партньорства с университети и научни организации. Това е близо пет пъти повече от средствата, за които фирмите можеха да кандидатстват до вчера (16 февруари) по процедура от Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“.
Бюджетът на мярката е 31 млн. евро. Проектни предложения по нея подадоха 285 микро-, малки и средни компании. Ако бъдат одобрени, те могат да получат между 51 000 и 767 000 евро за разработване и развиване на цифрови и зелени решения и екоиновации, с които да повишат конкурентоспособността и пазарното си представяне.
По процедурата ще се финансират тестване или утвърждаване на иновативни технологии и продукти, прототипиране, моделиране или други тестове за валидиране. Ще могат да се разработват бизнес планове за комерсиализация на пазари с висока добавена стойност, да се правят проучвания на перспективите за растеж, защита на интелектуална собственост, анализ на конкурентни технологии и др.
Оценяването на постъпилите в МИР проекти ще стартира до края на февруари.
2 Последния Софиянец
12:23 17.02.2026
4 честен ционист
12:23 17.02.2026
7 Като някаква Саяна порасне
12:24 17.02.2026
13 Хеликоптерни пари
12:27 17.02.2026
15 мушингии
12:29 17.02.2026
16 Мнение
12:29 17.02.2026
22 Мокой
13:10 17.02.2026
23 За мързел се плаща
Боклyк вдигнат в небесата си остава бoклyк.
13:17 17.02.2026
24 Сатана Z
Пазете книгите и ги четете.
13:22 17.02.2026
25 Ъхъ!!!
13:33 17.02.2026