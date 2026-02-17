Новини
Бизнесът кандидатства за над 148 млн. евро за зелени и цифрови партньорства с науката

Бизнесът кандидатства за над 148 млн. евро за зелени и цифрови партньорства с науката

17 Февруари, 2026 12:21

По процедурата ще се финансират тестване или утвърждаване на иновативни технологии и продукти, прототипиране, моделиране или други тестове за валидиране

Бизнесът кандидатства за над 148 млн. евро за зелени и цифрови партньорства с науката - 1
Снимка: МИР
Светослава Ингилизова

Над 148 млн. евро безвъзмездна помощ поиска българският бизнес от Министерството на иновациите и растежа (МИР) за развиване на зелени и цифрови партньорства с университети и научни организации. Това е близо пет пъти повече от средствата, за които фирмите можеха да кандидатстват до вчера (16 февруари) по процедура от Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“.

Бюджетът на мярката е 31 млн. евро. Проектни предложения по нея подадоха 285 микро-, малки и средни компании. Ако бъдат одобрени, те могат да получат между 51 000 и 767 000 евро за разработване и развиване на цифрови и зелени решения и екоиновации, с които да повишат конкурентоспособността и пазарното си представяне.

По процедурата ще се финансират тестване или утвърждаване на иновативни технологии и продукти, прототипиране, моделиране или други тестове за валидиране. Ще могат да се разработват бизнес планове за комерсиализация на пазари с висока добавена стойност, да се правят проучвания на перспективите за растеж, защита на интелектуална собственост, анализ на конкурентни технологии и др.

Оценяването на постъпилите в МИР проекти ще стартира до края на февруари.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    7 1 Отговор
    Вчера Е6 решиха да вземат сметките на хората и да ги вложат в оръжие и зелени политики.

    12:23 17.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 честен ционист

    6 0 Отговор
    "тестове за валидиране" Ганчо ще трябва да доказва, че е Ганчо.

    12:23 17.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Като някаква Саяна порасне

    2 0 Отговор
    Ще стане пътен експерт

    12:24 17.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Хеликоптерни пари

    10 0 Отговор
    Доста народ ще захлеби без да свърши почти никаква реална работа. "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ звучи като "дай да дадем едни пари на нашите хора за да си поживеят добре".

    12:27 17.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 мушингии

    6 0 Отговор
    Като чуя думата - бизнес в територията - вдига ми се адреналина , и ми идва много да бия !!!

    12:29 17.02.2026

  • 16 Мнение

    8 0 Отговор
    Ганчо па нема нищо да го огрее, така че мое да пропусне тоя нюз!

    12:29 17.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Мокой

    7 0 Отговор
    Не знам какви зелени и иновационни политики ще се финансират, но гледайки днес всякакви тв новини, установих, че държавата ни е толкова жалка и огрухана; при всеки дъжд наводнения и свлачища; дупките по пътищата са много и огромни;населени места са откъснати от света;голям град Шумен втори ден е без вода;АЕЦ-А работи на половина! Да не говорим за случая Петрохан... И още и още...

    13:10 17.02.2026

  • 23 За мързел се плаща

    3 0 Отговор
    Диамант паднал в калта си остава диамант.
    Боклyк вдигнат в небесата си остава бoклyк.

    13:17 17.02.2026

  • 24 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Дигитализацията означава ,че хартиените носители на знания ще спрат да съществуват както го е описал преди много години великия Рей Бредбъри в шедьовъра 451градуса по Фаренхайт
    Пазете книгите и ги четете.

    13:22 17.02.2026

  • 25 Ъхъ!!!

    2 0 Отговор
    И тия пари ще ги усвоят "нашите хора" и ще ги изперат чрез бетонизация!

    13:33 17.02.2026

