Временна организация на сметосъбирането и в "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне"

1 Декември, 2025 07:32, обновена 1 Декември, 2025 06:46 495 5

Общинската управа не сключи договори със сметопочистващи фирми заради скъпи оферти

Временна организация на сметосъбирането и в "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне" - 1
Снимка: БГНЕС
БНР БНР

От днес в още три столични района има временна организация на сметосъбиране. Това се случва, защото общинската управа не сключи договори със сметопочистващи фирми заради скъпи оферти.

И районите „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“ се присъединяват към вече проблемите „Люлин“ и „Красно село“ за събирането на боклука.

Този път столичната управа увери, че си е направила поуките от първите два района. В район „Слатина“ големите контейнери се намират на общински терен, ще има и видеонаблюдение, даде пример заместник-кметът по екология Надежда Бобчева. Тя очаква 14 камиона да извършват сметосъбиране в трите района. Техника от „Люлин“ и „Красно село“ няма да се пренасочва.

Кметът на София Васил Терзиев не отговори колко струва на ден временната организация. Но посочи, че цената, която ще плати общината е по-ниска от това, което е струвало преди това на операторите.

По-голямо предизвикателство, според кмета, е за решението какво се случва с тези зони, където договорите изтичат в края на декември и през януари.


София / България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
  • 1 Повече от просто е

    3 0 Отговор
    Ами само за 2025г бюджета на София е почти 3000 000 000 лв
    колко пък да струва купуването на камиони за чистене на сняг и сметоизвозвоне?
    Ток
    Вода
    Комунални услуги трябва да са държавни

    06:51 01.12.2025

  • 2 Последния Софиянец

    3 1 Отговор
    Оставка на ДС Терзиев!

    07:05 01.12.2025

  • 3 С/Р

    5 0 Отговор
    Без думи.

    07:12 01.12.2025

  • 4 По-мръсна

    6 0 Отговор
    И бедна държава няма никъде !
    ОСТАВКА!

    07:20 01.12.2025

  • 5 ЧЕСТИТО !!!

    1 0 Отговор
    Ами , честито на иди@тите които гласуваха за Терзиев и ПП/ДБ/СС живеещи в тези райони !

    07:40 01.12.2025

