Временна организация на сметосъбирането и в "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне"

От днес в още три столични района има временна организация на сметосъбиране. Това се случва, защото общинската управа не сключи договори със сметопочистващи фирми заради скъпи оферти.
И районите „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“ се присъединяват към вече проблемите „Люлин“ и „Красно село“ за събирането на боклука.
Този път столичната управа увери, че си е направила поуките от първите два района. В район „Слатина“ големите контейнери се намират на общински терен, ще има и видеонаблюдение, даде пример заместник-кметът по екология Надежда Бобчева. Тя очаква 14 камиона да извършват сметосъбиране в трите района. Техника от „Люлин“ и „Красно село“ няма да се пренасочва.
Кметът на София Васил Терзиев не отговори колко струва на ден временната организация. Но посочи, че цената, която ще плати общината е по-ниска от това, което е струвало преди това на операторите.
По-голямо предизвикателство, според кмета, е за решението какво се случва с тези зони, където договорите изтичат в края на декември и през януари.
1 Повече от просто е
колко пък да струва купуването на камиони за чистене на сняг и сметоизвозвоне?
Ток
Вода
Комунални услуги трябва да са държавни
06:51 01.12.2025
2 Последния Софиянец
07:05 01.12.2025
3 С/Р
07:12 01.12.2025
4 По-мръсна
ОСТАВКА!
07:20 01.12.2025
5 ЧЕСТИТО !!!
07:40 01.12.2025