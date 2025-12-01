Временна организация на сметосъбирането и в "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне"

От днес в още три столични района има временна организация на сметосъбиране. Това се случва, защото общинската управа не сключи договори със сметопочистващи фирми заради скъпи оферти.

И районите „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“ се присъединяват към вече проблемите „Люлин“ и „Красно село“ за събирането на боклука.



Този път столичната управа увери, че си е направила поуките от първите два района. В район „Слатина“ големите контейнери се намират на общински терен, ще има и видеонаблюдение, даде пример заместник-кметът по екология Надежда Бобчева. Тя очаква 14 камиона да извършват сметосъбиране в трите района. Техника от „Люлин“ и „Красно село“ няма да се пренасочва.

Кметът на София Васил Терзиев не отговори колко струва на ден временната организация. Но посочи, че цената, която ще плати общината е по-ниска от това, което е струвало преди това на операторите.

По-голямо предизвикателство, според кмета, е за решението какво се случва с тези зони, където договорите изтичат в края на декември и през януари.