Димо Гяуров: Черният лебед вече прелита

1 Декември, 2025 09:00 836 10

Кабинетът е в опасност, протестите вече не са само заради цифрите, каза той

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Протестите срещу проектобюджета на държавата се очаква да продължат и днес, като активността на организаторите в социалните мрежи подсказва за възможно по-масово недоволство. Бившият директор на Националната разузнавателна служба Димо Гяуров коментира пред бТВ рисковете, ролята на службите и грешките на управляващите.

„Политолози, с които разговарям, а в студия много често са го казвали, че ако не се появи някакъв черен лебед, няма проблеми за кабинета. На мен ми се струва, че черният лебед започна да прелита на хоризонта, въпросът е кога ще наближи. Черният лебед е тази несговорчивост, тази арогантност, поводът на приемането на бюджета, на мен ми се струва, че този протест не е заради цифри, не е заради ощетяването на една социална група за сметка на друга, а поради начина, по който всичко това се случва, не просто несговорчивост, а тропане по масата с арогантно вгледан в камерите поглед“, коментира Гяуров.

Само преди месец, според него, прогнозата за оцеляване на кабинета до края на мандата е изглеждала реалистична.

Сигналите за планирани сблъсъци и палежи – и твърденията, че в тях могат да участват и служители на МВР под прикритие – Гяуров коментира така: „Не вярвам служители на МВР да участват в провокации.“

По думите му са по-вероятни „външни елементи“ – агитки или платени групи.

Финансовият стимул е основният механизъм, с който се организират подобни действия. Той уточни, че опитни полицаи могат да разпознаят провокаторите по поведението им и да ги неутрализират бързо.

Гяуров коментира и широко разпространените кадри от предишния протест, в които полицай се плези към демонстранти.

„Това е проява на неподготвеност и арогантност. Не знам кой и защо промени критериите за външен вид. Полицаи с брада до пояса и татуировки по ушите – това е недопустимо“, каза той.

В същото време Гяуров подчерта, че много други полицаи са действали изключително професионално.

На фона на протестите една от най-коментираните теми е голямото планирано увеличение на средствата за силовите структури.

Според Гяуров увеличенията са драстично диспропорционални, а държавната администрация е подценена, защото има висшисти с минимални заплати;

Той коментира и че системата на заплащане е хаотична и нереформирана.

„Държавният сектор е 600 хил. души. С техните семейства – това е цяла електорална армия. Така властта си купува любов“, каза още Гяуров.


  • 1 оня с коня

    1 2 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи Тоя кoфтиГЕH

    09:01 01.12.2025

  • 2 Пупин

    1 1 Отговор
    След него,оловния войник....

    09:02 01.12.2025

  • 3 мъкаааа

    3 0 Отговор
    Трябва да прелитат бели лебеди,а не черен лебед.Ако обърнете обратно думата ЛЕБЕД,то това се отняся за Шиши.

    09:05 01.12.2025

  • 4 надарена кака

    0 0 Отговор
    Дреме ми на дантеленитепрашки!

    09:05 01.12.2025

  • 5 сглобка 3 с заеми .

    2 0 Отговор
    по балкански .

    09:06 01.12.2025

  • 6 Гяуров

    2 0 Отговор
    И ти си за едно дърво и няма да ти се размине.

    09:07 01.12.2025

  • 7 Довечера на Площада Народе,

    3 0 Отговор
    в Триъгълника на Властта, в България за кой ли път се разиграва цирк в името на Правителството на Комунистическата Олигархия?
    Довечера или Никога. Елате на Площада да Съборим Правителството на Нови Данъци, Нови Такси, Нова Инфлация и Нови Международни Заеми, които и вашите внуци ще изплащат.
    Довечера да Съборим Правителството, Елате на Площада в Триъгълника на Властта.

    09:07 01.12.2025

  • 8 Вашето мнение

    1 0 Отговор
    Никога и по никакъв нначин, няма да отида на протест редом с жълтопаветни. Жълтопаветните, делят хората, не искат да събарят тази власт, а да я консумират, те искат да се борят с корупцията, а да се корумпират. Довечера ще бъдат пряко сили 500, хилави, опулени, с раничка на гърба шебека.

    09:09 01.12.2025

  • 9 Довечера или

    0 0 Отговор
    Никога! Времето отминава, Сега или Никога!

    09:09 01.12.2025

  • 10 Дзън-дзън

    0 0 Отговор
    Най-после едно смислено, професионално, балансирано мнение върху ситуацията около протестите.
    Браво на Гяуров!

    09:16 01.12.2025

