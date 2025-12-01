Мирослав Севлиевски: "Пернишкият" бюджет катастрофира, никой не е свикнал да се вдигат данъците

Протестите показаха опит за замазване на ситуацията под килима. Това мнение изрази журнлистът Ружа Райчева в ефира на БНТ.

"Бойко Борисов първо се появи и обеща изтегляне на бюджета, на следващия ден се оказа, че не е точно изтегляне, а пренаписване на коляно. Той се влияе от настроението на хората, не обича голяма група да е срещу него. БСП се опита да му каже, че това е бюджетът. ИТН мълчат, което показва, че нямат особена тежест. Наблюдаваме опит за замитане под килима на един огромен проблем. Продължаваме да закъсняваме. Това е първият ни бюджет в евро, който би трябвало да е нещо прекрасно", добави тя.

Тристранният диалог бе прекратен рязко поради не толкова несъгласие от страните и нежелание да се направят някакви компромиси. А по-скоро поради факта, че тази необходимост установена като практика не е узаконена, че без нея не може да се приеме бюджет. Но сме свикнали да се получават дебати, да се излиза със становища, след препирни, разговори и промени между първо и второ четене, коментира проф. Росен Стоянов.

"Наложи се част от работодателските организации да хиперболизират някои моменти в бюджета. Да се нагнети допълнително напрежение, което се пренесе на протеста в сряда. Ясно е, че бюджет трябва да има тези хора са на работа. 1 януари идва след няколко дни и те трябва да работят", каза още той.

"Пернишкият бюджет" катастрофира, заяви Мирослав Севлиевски.

Подходът в политиката за увеличение на данъците, което се опитват сегашните управляващи да върнат катастрофира - и политически, и обществено. Никой от нас не е свикнал да се вдигат данъци. Всички сме свикнали да имаме "троянски бюджет" или "габровски бюджет". Това е бюджет на стягане на коланите и намаляване на данъците. Това е голямата политическа промяна, която се опитаха да бъде въведена, посочи още Севлиевски.

"Голям европейки дебат е, че трябва нещо да се направи - или да се намалят разходите, или да се увеличат данъците. Всички изследвания в Европа показват, че данъкоплатците са склонни да намалят своите разходи, а не да увеличават данъците. Когато намаляваме разходите вярваме, че е временно, но когато се увеличат данъците - никой не знае кога ще бъдат намалени", допълни още той.

По думите му най-важното е да имаме бюджет преди Нова година.