Мирослав Севлиевски: "Пернишкият" бюджет катастрофира, никой не е свикнал да се вдигат данъците

1 Декември, 2025 09:51 1 176 17

  • мирослав севлиевски-
  • росен стоянов-
  • бюджет

Никой от нас не е свикнал да се вдигат данъци. Всички сме свикнали да имаме "троянски бюджет" или "габровски бюджет". Това е бюджет на стягане на коланите и намаляване на данъците

Мирослав Севлиевски: "Пернишкият" бюджет катастрофира, никой не е свикнал да се вдигат данъците - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Протестите показаха опит за замазване на ситуацията под килима. Това мнение изрази журнлистът Ружа Райчева в ефира на БНТ.

"Бойко Борисов първо се появи и обеща изтегляне на бюджета, на следващия ден се оказа, че не е точно изтегляне, а пренаписване на коляно. Той се влияе от настроението на хората, не обича голяма група да е срещу него. БСП се опита да му каже, че това е бюджетът. ИТН мълчат, което показва, че нямат особена тежест. Наблюдаваме опит за замитане под килима на един огромен проблем. Продължаваме да закъсняваме. Това е първият ни бюджет в евро, който би трябвало да е нещо прекрасно", добави тя.

Тристранният диалог бе прекратен рязко поради не толкова несъгласие от страните и нежелание да се направят някакви компромиси. А по-скоро поради факта, че тази необходимост установена като практика не е узаконена, че без нея не може да се приеме бюджет. Но сме свикнали да се получават дебати, да се излиза със становища, след препирни, разговори и промени между първо и второ четене, коментира проф. Росен Стоянов.

"Наложи се част от работодателските организации да хиперболизират някои моменти в бюджета. Да се нагнети допълнително напрежение, което се пренесе на протеста в сряда. Ясно е, че бюджет трябва да има тези хора са на работа. 1 януари идва след няколко дни и те трябва да работят", каза още той.

"Пернишкият бюджет" катастрофира, заяви Мирослав Севлиевски.

Подходът в политиката за увеличение на данъците, което се опитват сегашните управляващи да върнат катастрофира - и политически, и обществено. Никой от нас не е свикнал да се вдигат данъци. Всички сме свикнали да имаме "троянски бюджет" или "габровски бюджет". Това е бюджет на стягане на коланите и намаляване на данъците. Това е голямата политическа промяна, която се опитаха да бъде въведена, посочи още Севлиевски.

"Голям европейки дебат е, че трябва нещо да се направи - или да се намалят разходите, или да се увеличат данъците. Всички изследвания в Европа показват, че данъкоплатците са склонни да намалят своите разходи, а не да увеличават данъците. Когато намаляваме разходите вярваме, че е временно, но когато се увеличат данъците - никой не знае кога ще бъдат намалени", допълни още той.

По думите му най-важното е да имаме бюджет преди Нова година.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 С тези 10 % данък

    23 0 Отговор
    инвеститори не дойдоха!
    Не станахме азиатски тигър!

    09:53 01.12.2025

  • 2 Ура,,Ура

    25 1 Отговор
    Тия яко излъгаха хората на изборите. Дойдоха на власт, повтаряйки непрекъснато само до преди два месеца, че данъците няма да се вдигат. Честито на всички!!

    09:56 01.12.2025

  • 3 Дрън дрън

    12 1 Отговор
    Казваш никой не е свикнал с вдигане на данъци, обаче с грабега да се примиряване. Не спря манипулацията по обществените " независими" телевизии. е

    09:59 01.12.2025

  • 4 Дрън дрън

    13 1 Отговор
    Казваш никой не е свикнал с вдигане на данъци, обаче с грабега да се примиряване. Не спря манипулацията по обществените " независими" телевизии.

    10:00 01.12.2025

  • 5 Поздрави от яхтата в Монако!

    23 0 Отговор
    Племето помни като маймуните- 3 минути!

    10:00 01.12.2025

  • 6 Ето

    18 0 Отговор
    ви и един побойник и мащабен крадец се изока ! Кой от кой по - крадливи и нагли се явяват , иначе скрити - покрити ! Та и тоя !

    10:00 01.12.2025

  • 7 питам

    15 1 Отговор
    Тоя дали се научи да прави разлика между реактор и турбогенератор в АЕЦ, защото докато беше министър на енергетиката не знаеше?

    10:03 01.12.2025

  • 8 Може ,, може

    14 1 Отговор
    И клаха народа както турчин не го е клал.

    10:03 01.12.2025

  • 9 Ще ви се търси сметка

    20 2 Отговор
    Не ви щем Еврото и зоната !

    10:05 01.12.2025

  • 10 силна държава

    9 1 Отговор
    сметките на семействата не излизат . на червено са . да смъкнат парно , ток, вода , ами така ще излезнат сметките . ще покриват разходите . а те какво са замислили . същите цени а по високи данъци, такси и парно, ток, вода . глупаци . и си удвоили заплатите .

    10:09 01.12.2025

  • 11 народа

    8 1 Отговор
    Голямата промяна която може да се въведе е да спрат да крадат от всичко .Тогава ще има много пари .

    10:09 01.12.2025

  • 12 Цървул

    9 0 Отговор
    Просешката тояга се показва зад ъгъла . Чака с нетърпение . Пари - няма .

    10:11 01.12.2025

  • 13 Търновец

    8 0 Отговор
    Много въздух продължава да се духа за пустия бюджет, много разбирачи духат. А този беше министър на енергетиката - кои фирми имаха лиценз за износ на ток от Козлодуй - те не са плащали разходи за затваряне на реакторите и за съхранение на отработените уран, тоя от географ еколог става министър на енергетика.

    10:13 01.12.2025

  • 14 Иван Грозни

    11 0 Отговор
    Празнодумец. Ветропоказател.

    10:15 01.12.2025

  • 15 Гост

    5 1 Отговор
    Това е карапелитския бюджет на един изм"екяр

    10:31 01.12.2025

  • 16 Питар

    1 0 Отговор
    Кой си ти бе прошляк ?
    Поне някой по умен или капацитет да беше.
    Не знам защо дават трибуна на тези боклуци.
    Целта им е една.
    Искат властта тези неможачи

    10:46 01.12.2025

  • 17 Историк

    0 0 Отговор
    "Връзката между Баце и „жълтото юпи” Мирослав Севлиевски, който с група царисти се отцепи от НДСВ, за да създаде партия „Новото време”, е скрепена още покрай идването на „новия месия” Симеон II, който щеше да „оправи” България за 700 дни, а в крайна сметка оправи само имотите си." Спомен от миналото,което става все по-незабравимо,защото ДС-КГБ сценаристите са едни и същи. Никак не е случайно че така наречените царисти масово изпълняват от бърлогата и от сутринта до вечерта дават акъл как да се оправи България. Наркоманът Милен Велчев, известен от яхтата на наркотрафиканта Доктора, Лидия Шулева,велинградската БКП функционерка,но НДСВ вицепремиерка, Николай Василев, синчето на ДС боса от Варна. Няма как България да се оправи,докато това се случва. Точно Симеон Сакскобургготски, ДС-КГБ агента ,вкара през 2001 ,своя охранителя и на Живков мутрата Борисов във властта и Пеевски, недодялания и отвратителен внук на ДС-КГБ дерибей във Враца ,татко на всеизвестната мошеничка Ирена Савова . 24 години безчинстват със съдбата на хората и държавата и няма отърване. Докато търпим, така ще е.

    10:48 01.12.2025

Новини по градове:
