Започват засилени проверки в рибните магазини и борси в навечерието на Никулден

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) стартира проверка на лицата, които използват везни при продажба на риба и рибни продукти на територията на цялата страна в навечерието на Никулден.
Инспектори от Главна дирекция „Метрологичен надзор“ (ГД МН) към ДАМТН ще проверяват лицата, които използват везни при продажба на риба и рибни продукти, за спазване на задълженията им по Закона за измерванията.
Целта на проверките са установяване на нарушения, дължащи се на технически неизправни везни, на използване на везни, които не са преминали процедури по изпитване за установяване на съответствие с изискванията към тях и задължителните ежегодни проверки, неправилната им употреба и др.
За установените по време на проверките нарушения, инспекторите на ГД МН към ДАМТН ще предприемат съответстващи на нарушенията мерки, съгласно действащото законодателство.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зарзават
Коментиран от #4
12:35 01.12.2025
2 честен ционист
12:43 01.12.2025
3 Венецуела на Балканите
12:46 01.12.2025
4 ои8уйхътгрф
До коментар #1 от "Зарзават":Какъв ти уикенд- 2 седмици в Турция + Новогодишна вечеря и програма излиза с около €150 по-скъпо от 3 дни на Банско или Велинград...
Коментиран от #9
12:56 01.12.2025
5 Тези
12:58 01.12.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Емигрант
13:04 01.12.2025
8 Емигрант
13:08 01.12.2025
9 Зарзават
До коментар #4 от "ои8уйхътгрф":Примера беше с 1кг риба = 1 уикенд, иначе за Нова Година на цената на нощувка в Банско можеш да резервираш Дисниленд...
13:25 01.12.2025
10 Логично
13:35 01.12.2025