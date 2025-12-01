Новини
Започват засилени проверки в рибните магазини и борси в навечерието на Никулден

1 Декември, 2025 12:33 573 10

  • проверки-
  • рибни магазини-
  • борси-
  • никулден

Целта на проверките са установяване на нарушения

Започват засилени проверки в рибните магазини и борси в навечерието на Никулден - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) стартира проверка на лицата, които използват везни при продажба на риба и рибни продукти на територията на цялата страна в навечерието на Никулден.

Инспектори от Главна дирекция „Метрологичен надзор“ (ГД МН) към ДАМТН ще проверяват лицата, които използват везни при продажба на риба и рибни продукти, за спазване на задълженията им по Закона за измерванията.

Целта на проверките са установяване на нарушения, дължащи се на технически неизправни везни, на използване на везни, които не са преминали процедури по изпитване за установяване на съответствие с изискванията към тях и задължителните ежегодни проверки, неправилната им употреба и др.

За установените по време на проверките нарушения, инспекторите на ГД МН към ДАМТН ще предприемат съответстващи на нарушенията мерки, съгласно действащото законодателство.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зарзават

    2 0 Отговор
    Турция и Гърция си правите един уикенд ще ви е по-тънко и рибата няма да е замразена от преди 5 години на цената на бъбрек.

    Коментиран от #4

    12:35 01.12.2025

  • 2 честен ционист

    3 0 Отговор
    Цената реална ли е?

    12:43 01.12.2025

  • 3 Венецуела на Балканите

    0 1 Отговор
    На нашия Мадуро трябва да му казваме - Железните топки.

    12:46 01.12.2025

  • 4 ои8уйхътгрф

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Зарзават":

    Какъв ти уикенд- 2 седмици в Турция + Новогодишна вечеря и програма излиза с около €150 по-скъпо от 3 дни на Банско или Велинград...

    Коментиран от #9

    12:56 01.12.2025

  • 5 Тези

    3 0 Отговор
    " проверяващи " да си търсят работа , а да не обикалят за рушвети и да пълнят фризерите !

    12:58 01.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Емигрант

    0 0 Отговор
    Ако това на снимката е верно, значи мишкуването ви е дало резултат ! Само за да знаете в Испания каврак пресен - 11,99 евро/кг, каврак замразен /не се знае на колко дни е/ -7.99 евро/кг ! Смятайте сами какъв живот живеете в овчата кошара и то ЗАСЛУЖЕНО !

    13:04 01.12.2025

  • 8 Емигрант

    0 0 Отговор
    "Голямо" мислене за ХОРАТА в тази територия ? А кога ще започнат засилени проверки на политиците забогатели на ГЪРБЪТ НА ТЕЗИ ХОРА ? Кога ще започне РАЗСЛЕДВАНЕТО на всички екземпляри от американския списък "Магнитски" на най-корумпираните в света политици и престъпни бизнесмени ? Нима тези американци са толкова проссти, че имат най--добре уреденият живот на народът си и не искат корупционери на територията си ? "Мажат ви едни филии с мас" и вие се радвате на разследване което никога няма да бъде във ваша полза ? Значи преди празници се ангажират разни "агенти" из магазините за проверки, а през другото време не работят само прибират рекет от същите магазини за да не ги закачат ? Съществувате в истински комунизъм, "да си почистим днес работното место, че ще изва ДРУГАРЯТ ЖИВКОВ", така ни казва на партийните секретари по места ! Така ви управляват днешните МУТРИ от коалиция ГЕРБ+ДПС/НН+ИТН+БСП, нищо ново, всичко е така както го е оставила БКП, "да си почистим осррания заддник за проверката" !

    13:08 01.12.2025

  • 9 Зарзават

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "ои8уйхътгрф":

    Примера беше с 1кг риба = 1 уикенд, иначе за Нова Година на цената на нощувка в Банско можеш да резервираш Дисниленд...

    13:25 01.12.2025

  • 10 Логично

    0 0 Отговор
    ...ИМЕН ДЕН...година...храни...

    13:35 01.12.2025

