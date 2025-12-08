КЗП започва засилени проверки по повод цените на техническите прегледи на автомобилите

Председателят на Комисията за защита на потребителите Александър Колячев разпореди стартирането на национални проверки, насочени към обосноваността на увеличението на цените на годишните технически прегледи на леки автомобили.
Решението е взето на днешното заседание на Комисията и предвижда обхващането на пунктове за технически прегледи на територията на цялата страна.
Инспекторите ще изискват от операторите на пунктове подробна информация относно динамиката на цените, причините за евентуалното им повишаване и доказателства, че промяната се основава на обективни икономически фактори.
Исканите данни, документи, доказателства и информация дават възможност на търговците да докажат обосноваността на увеличението. Проверките имат за цел да предотвратят необосновано поскъпване, което засяга пряко голям брой потребители, и да гарантират, че ценовата политика на търговците е прозрачна и икономически оправдана.
При установяване на нарушения ще бъдат налагани санкции в размер от 5000 лв. до 100 000 лв., а при повторно нарушение - от 10 000 лв. до 200 000 лв.
Комисията ще информира обществеността за резултатите от проверките и последващите действия.
1 Край
16:27 08.12.2025
2 питам
Коментиран от #5
16:29 08.12.2025
3 Прегледа у враца е 40 50 пари
16:29 08.12.2025
4 1488
16:29 08.12.2025
5 ои8уйхътгрф
До коментар #2 от "питам":Отговарям ти- от онези 90лв. държавата прибира директно 35-40лв.... Що така- друг да ти обясни... С оставащите 50лв. от автомобил се плащат заплати и осигуровки (били те и на мин. заплата), купува се и се поддържа оборудване, плащат се сметките за ток, вода, нет на пункта + наем за помещението...
Накрая за собственика на пункта остава една прилична заплата от 4-5-6 бона... Което не е никак много на фона на всичките занимавки... По-добре е да питаш що държавата пряко прибира 35-40лв....
16:38 08.12.2025
6 кмета на врани кон
Коментиран от #18
16:38 08.12.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Асен
16:44 08.12.2025
9 Нокола
16:44 08.12.2025
10 Нокола
16:46 08.12.2025
11 данъкоплатец
Коментиран от #15
16:46 08.12.2025
12 Опорка
16:47 08.12.2025
13 Нокпла
16:48 08.12.2025
14 Горски
16:49 08.12.2025
15 каскетя
До коментар #11 от "данъкоплатец":Резултат ще има ,собствениците на пунктове ще печелят по малко за сметка на Прасето и тиквата ,трябват им пари отвсякъде, с една дума РЕКЕТ .
16:52 08.12.2025
16 Гошо
Кой ши ви узаконява прогнилите 10+ годишни таратайките за 20 евро Ъ?
16:54 08.12.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Край
17:00 08.12.2025
20 КЗП
17:03 08.12.2025
21 Чочо
17:13 08.12.2025