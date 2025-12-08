Новини
КЗП започва засилени проверки по повод цените на техническите прегледи на автомобилите

8 Декември, 2025 16:23 1 296 21

Решението е взето на днешното заседание на Комисията

Председателят на Комисията за защита на потребителите Александър Колячев разпореди стартирането на национални проверки, насочени към обосноваността на увеличението на цените на годишните технически прегледи на леки автомобили.

Решението е взето на днешното заседание на Комисията и предвижда обхващането на пунктове за технически прегледи на територията на цялата страна.

Инспекторите ще изискват от операторите на пунктове подробна информация относно динамиката на цените, причините за евентуалното им повишаване и доказателства, че промяната се основава на обективни икономически фактори.

Исканите данни, документи, доказателства и информация дават възможност на търговците да докажат обосноваността на увеличението. Проверките имат за цел да предотвратят необосновано поскъпване, което засяга пряко голям брой потребители, и да гарантират, че ценовата политика на търговците е прозрачна и икономически оправдана.

При установяване на нарушения ще бъдат налагани санкции в размер от 5000 лв. до 100 000 лв., а при повторно нарушение - от 10 000 лв. до 200 000 лв.

Комисията ще информира обществеността за резултатите от проверките и последващите действия.


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

    7 3 Отговор
    АААА е Колячев вече ще ги оправи. Само такъв не ни е проверявал.

    16:27 08.12.2025

  • 2 питам

    22 3 Отговор
    За 8-10 мин. вземат по 90-100 лв. за преглед на лек автомобил . Та какво толко са вложили в тази работа ,че цената да е толкова висока !!

    Коментиран от #5

    16:29 08.12.2025

  • 3 Прегледа у враца е 40 50 пари

    13 4 Отговор
    На софето е 100

    16:29 08.12.2025

  • 4 1488

    28 1 Отговор
    кат станаха от 45 на 90 преди две години де бехте

    16:29 08.12.2025

  • 5 ои8уйхътгрф

    15 8 Отговор

    До коментар #2 от "питам":

    Отговарям ти- от онези 90лв. държавата прибира директно 35-40лв.... Що така- друг да ти обясни... С оставащите 50лв. от автомобил се плащат заплати и осигуровки (били те и на мин. заплата), купува се и се поддържа оборудване, плащат се сметките за ток, вода, нет на пункта + наем за помещението...
    Накрая за собственика на пункта остава една прилична заплата от 4-5-6 бона... Което не е никак много на фона на всичките занимавки... По-добре е да питаш що държавата пряко прибира 35-40лв....

    16:38 08.12.2025

  • 6 кмета на врани кон

    8 0 Отговор
    търговище прегледите на ГАРАТА се правят фиктивно само за пари дори касов бон нети издават

    Коментиран от #18

    16:38 08.12.2025

  • 8 Асен

    9 0 Отговор
    А до сега къде беше КЗП оставиха търговците да дерат данъкоплатеца това е най ненужната структура не е направила и за една стотинка нещо за народа.

    16:44 08.12.2025

  • 9 Нокола

    6 0 Отговор
    Факти защо триете

    16:44 08.12.2025

  • 10 Нокола

    3 1 Отговор
    На камион 120,Два пъти в годината

    16:46 08.12.2025

  • 11 данъкоплатец

    7 0 Отговор
    някой вярва ли че ще има резултат от това, ако пък случайно има глоби дали ще намалят цените? прах.

    Коментиран от #15

    16:46 08.12.2025

  • 12 Опорка

    3 3 Отговор
    Смехотворна кочина, която някои наричат "държава". На улицата е 36-та година капитализъм, пунктовете за ГТП са хиляди, всеки сам си решава каква цена да си сложи за услугата. Ако на някой не му харесва е свободен да отиде на ГТП където цената е по-ниска.

    16:47 08.12.2025

  • 13 Нокпла

    3 1 Отговор
    На камион 120лв. Два пъти в годината

    16:48 08.12.2025

  • 14 Горски

    7 1 Отговор
    Като отпаднат излишните стикери, ще намалят ли обратно с 10 лв цената? Цената е 42 евро и се минава на 2 години на автомобили до 10 години в в Белгия същото правило като там цената е 51 евро и тн в гето на Европа сивата дупка България 90лв - 45евро всяка година!!!! И после лъжат простия Ганьовец, че в Европа е скъпо в България евтино. Няма пари за милиционерите, затова започнаха от ГТП.

    16:49 08.12.2025

  • 15 каскетя

    3 3 Отговор

    До коментар #11 от "данъкоплатец":

    Резултат ще има ,собствениците на пунктове ще печелят по малко за сметка на Прасето и тиквата ,трябват им пари отвсякъде, с една дума РЕКЕТ .

    16:52 08.12.2025

  • 16 Гошо

    2 3 Отговор
    Аре веееее стинкаджиии, нали искате в кюпа на богатити
    Кой ши ви узаконява прогнилите 10+ годишни таратайките за 20 евро Ъ?

    16:54 08.12.2025

  • 19 Край

    4 7 Отговор
    Не са скъпи прегледите ами се допусна много бедни да имат коли. Вземат по един варел за 2-3 хил лева и газ. И после реват за всичко. Като нямате пари за технически изправна и екологична кола купете си карта за градския транспорт.

    17:00 08.12.2025

  • 20 КЗП

    2 2 Отговор
    Резултати от проверките - Нарушения няма, не е имало и никога няма да има. хи хи

    17:03 08.12.2025

  • 21 Чочо

    1 0 Отговор
    Винаги така правят......уведомяват ги предварително.

    17:13 08.12.2025

