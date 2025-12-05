Новини
България »
Започват проверки на лифтове, ски влекове, басейни и асансьори

Започват проверки на лифтове, ски влекове, басейни и асансьори

5 Декември, 2025 14:04 439 1

  • проверки-
  • влекове-
  • асансьори-
  • лифтове

В началото на годината са били проверени 89 лифта и ски влекове, 262 асансьора и 128 басейна. През май – преди летния сезон, са били проверявани само басейни, общо 570

Започват проверки на лифтове, ски влекове, басейни и асансьори - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лифтове и ски влекове, басейни и асансьори ще проверяват от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН).

"Проверяваме всичко налично по курортите и в градовете. За лифтовете от днес започва. Имаме 135 асансьора, проверени до момента, и 94 басейна", обясни пред БНР Григор Къшов, който оглавява Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор".

В началото на годината са били проверени 89 лифта и ски влекове, 262 асансьора и 128 басейна. През май – преди летния сезон, са били проверявани само басейни, общо 570, огласи данни той.

"Няма спрени асансьори, няма спрени лифтове, нито басейни. Има забележки."

И при асансьорите, и при басейните не всяка неизправност е видима за ползвателя, подчерта Къшов и подкани потребителите – "подавайте сигнали, реагираме моментално, проверка се извършва задължително".

Годишно в ДАМТН получават около 200 сигнала. Освен преглежданите документи е важен физическият оглед.

"Всяко съоръжение трябва да бъде проверено от инспекторите физически – да се види, че лифтът работи, че работи резервната му спирачка, че въжетата на асансьора са наред, че повдигателната машина е наред. Проиграва се ако спре токът в лифта, да се даде свързан ли е с генератор", посочи Григор Къшов и допълни, че при асансьорите се проверява и дали работят бутоните.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жорко

    1 0 Отговор
    Дааа,а какво стана с Княжевския лифт?Умря си някъде там и няма съживяване,трябва пълна трансплантация,българска работа.

    14:50 05.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове