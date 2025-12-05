Започват проверки на лифтове, ски влекове, басейни и асансьори

Лифтове и ски влекове, басейни и асансьори ще проверяват от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН).

"Проверяваме всичко налично по курортите и в градовете. За лифтовете от днес започва. Имаме 135 асансьора, проверени до момента, и 94 басейна", обясни пред БНР Григор Къшов, който оглавява Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор".

В началото на годината са били проверени 89 лифта и ски влекове, 262 асансьора и 128 басейна. През май – преди летния сезон, са били проверявани само басейни, общо 570, огласи данни той.

"Няма спрени асансьори, няма спрени лифтове, нито басейни. Има забележки."

И при асансьорите, и при басейните не всяка неизправност е видима за ползвателя, подчерта Къшов и подкани потребителите – "подавайте сигнали, реагираме моментално, проверка се извършва задължително".

Годишно в ДАМТН получават около 200 сигнала. Освен преглежданите документи е важен физическият оглед.

"Всяко съоръжение трябва да бъде проверено от инспекторите физически – да се види, че лифтът работи, че работи резервната му спирачка, че въжетата на асансьора са наред, че повдигателната машина е наред. Проиграва се ако спре токът в лифта, да се даде свързан ли е с генератор", посочи Григор Къшов и допълни, че при асансьорите се проверява и дали работят бутоните.