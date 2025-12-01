Новини
Мирчев: МВР иска подкрепления за протеста. МВР категорично отхвърля твърденията

1 Декември, 2025 15:21

Според Мирчев след среднощна оперативка е решено да бъде подготвено водното оръдие и е разработен сценарий как протестът да бъде прекратен, за да може да развърже ръцете на полицията

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерството на вътрешните работи отрече да са спирани отпуски и да са разпореждани извънредни мерки в Специализирания отряд за борба с тероризма, като по-рано съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев заяви, че има мобилизация на сили и подготвен сценарий за прекратяване на предстоящия протест.

"Категорично не отговаря на истината информацията, че са прекратени отпуските в Дирекция „Специални операции и борба с тероризма“ към ГДЖСОБТ. Дирекцията работи в нормален режим, спазват се графиците на полагаемите се почивки на секторите. Включително – част от служителите са командировани извън София за участие в предварително планирани обучения и задачи", пишат от МВР.

По-рано Ивайло Мирчев написа, че МВР ще иска прекратяване на протеста "при определени условия":

Той твърди, че са спрени отпуски и командировки в МВР, към София са извикани подкрепления от полицията в Пловдив, Благоевград, Враца, Пазарджик.

Според Мирчев след среднощна оперативка е решено да бъде подготвено водното оръдие и е разработен сценарий как протестът да бъде прекратен, за да може да развърже ръцете на полицията.


  • 1 честен ционист

    5 17 Отговор
    Да пуснат пак отряда с татусите, нашивките на Пунишър, и часовниците Джи Шок.

    15:23 01.12.2025

  • 2 Атина Палада

    30 12 Отговор
    довечера всички на площада-мафията си отива

    Коментиран от #11, #20

    15:24 01.12.2025

  • 3 Майора

    17 5 Отговор
    Мирчев , малко не ми е ясно откъде вадиш информацията и то за всичко , явно пак ползваш твоите приятели!

    15:25 01.12.2025

  • 4 Сандо

    8 16 Отговор
    ПП-ДБ започна кампанията си за спечелване на следващите избори,докато в същото време в НС крепи правителството.Облъченото стадо започва по-силно да блее без да разбира накъде го водят.

    Коментиран от #62

    15:26 01.12.2025

  • 5 1111

    17 1 Отговор
    Протестът ще бъде мирен, но ... парен каша духа.;)

    Коментиран от #8

    15:27 01.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 камбата

    3 0 Отговор
    ако кихне ще се намушка

    15:28 01.12.2025

  • 8 честен ционист

    5 12 Отговор

    До коментар #5 от "1111":

    Елате всички на протеста. От оръдието ще пръскат с топла вода.

    Коментиран от #27

    15:28 01.12.2025

  • 9 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    8 2 Отговор
    ДОСТАТЪЧНО ИМ УВЕЛИЧИХА ЗАПЛАТИТЕ,
    ДА СЕ ОПРАВЯТ.

    15:29 01.12.2025

  • 10 Даа...

    20 4 Отговор
    Баш днес Росен - Водопада е заминал в Италия да договаря трасето на някакво колоездачно състезание от Апенините през България. Наистина, какво по-важно от това в момента 😂😂😂
    Шубето е голЕм страх!

    Коментиран от #24, #25

    15:29 01.12.2025

  • 11 Промяна

    7 15 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    МАФИЯТА ПРЕДВОЖДАНА ОТ ЧЕРЕП ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ ШАРЛАТАНИ САБОТЬОРИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ АЛА БАЛАТА ВИ СВЪРШИ ШАРЛАТАНИ

    Коментиран от #23

    15:29 01.12.2025

  • 12 1488

    11 4 Отговор
    бг е пред БУНТ и народа УМИРА ОТ ГЛАД

    Коментиран от #14

    15:30 01.12.2025

  • 13 Промяна

    5 9 Отговор
    МАФИЯТА ПРЕДВОЖДАНА ОТ ЧЕРЕП ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ ШАРЛАТАНИ САБОТЬОРИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ АЛА БАЛАТА ВИ СВЪРШИ ШАРЛАТАНИ

    15:30 01.12.2025

  • 14 Промяна

    3 10 Отговор

    До коментар #12 от "1488":

    МАФИЯТА ПРЕДВОЖДАНА ОТ ЧЕРЕП ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ ШАРЛАТАНИ САБОТЬОРИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ АЛА БАЛАТА ВИ СВЪРШИ ШАРЛАТАНИ

    15:31 01.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Изтрит на 6

    6 6 Отговор
    Пак да повторя :
    Каква подкрепа чакате,след ,като вие сте за еврото,а 80% от Народа е...ПРОТИВ...
    Спестявам си заключението,че пак да не ме изтрият...

    Коментиран от #29

    15:32 01.12.2025

  • 18 Възpожденец 🇧🇬

    13 0 Отговор
    След Патарински почина отново внезапно и Хърсев. Негови фирми бяха съдружници на Ами и Таки в ключови златни кокошки, като Златния паркинг на Капитан Андреево, прикривайки Борисов и Пеевски. Междувременно Петлешков, спряган от разследващи медии за пловдивския човек на Таки, се снима с папата и се бори да стане архонт.
    Такава гняс имаме да ринем, че ви е бедна фантазията.

    15:33 01.12.2025

  • 19 Промяна

    4 7 Отговор
    МАФИЯТА П.РЕДВОЖДАНА ОТ ЧЕРЕП ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ САБОТЬОРИ ШАРЛАТАНИ СПЕЩУ БЪЛГАРИЯ

    15:33 01.12.2025

  • 20 ЖОРЖЕТОВ

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    МИЖАВ ИНТЕРЕС ЩЕ Е....
    И В ПАРТ.ДОМ КОЙ ЩЕ Е....

    15:33 01.12.2025

  • 21 Промяна

    3 5 Отговор
    МАФИЯТА П.РЕДВОЖДАНА ОТ ЧЕРЕП ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ САБОТЬОРИ ШАРЛАТАНИ СПЕЩУ БЪЛГАРИЯ

    15:34 01.12.2025

  • 22 Промяна

    1 8 Отговор
    МАФИЯТА П.РЕДВОЖДАНА ОТ ЧЕРЕП ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ САБОТЬОРИ ШАРЛАТАНИ СПЕЩУ БЪЛГАРИЯ

    15:35 01.12.2025

  • 23 Гост

    13 1 Отговор

    До коментар #11 от "Промяна":

    Променения, бъркаш ли в кацата с меда? Сладко ли ти е?

    Коментиран от #37

    15:36 01.12.2025

  • 24 честен ционист

    0 8 Отговор

    До коментар #10 от "Даа...":

    „По-добре да си куче в мирни времена, отколкото човек по време на хаос“

    15:36 01.12.2025

  • 25 Ами педист

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Даа...":

    е ,,железният"...
    Обеща ли са му да язди велосиПЕД без...седалка...
    Той е готов на всичко...стига ,,водопада" да не...пресъхне...

    15:37 01.12.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ще дойда! Ще си взема и дъждобрана!

    11 4 Отговор

    До коментар #8 от "честен ционист":

    А ако го използвате без причина, на следващия протест ще има още повече хора!

    Коментиран от #31, #34

    15:40 01.12.2025

  • 28 Град Симитли

    3 1 Отговор
    Мирчо вика:" Бият Паниковски!..
    .. Авансово! :))

    15:40 01.12.2025

  • 29 честен ционист

    4 10 Отговор

    До коментар #17 от "Изтрит на 6":

    На протестиращите вече им плащат в Евро.

    Коментиран от #50

    15:40 01.12.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Ужасяващо е

    14 3 Отговор
    Бившият министър и вицепремиер Лидия Шулева разгроми мафията на власт в момента! Зададе въпрос - защо след като официалната статистика обяви инфлация 3,5 процента заплатите на силовите структури се увеличиха тази година със 70 процента а от догодина с 19 процента? Следващите 3 години лихвите ще са все по непосилни и държавата изпада в колапс! Водещата Цветанка Ризова я попита защо лихвите ще са все по високи! А Шулева отговори - " Защото се теглят все по огромни заеми да се плаща на полицаи,военни ,администрация. И всичко това ще го плати човека от улицата ,тоест обикновения работещ човек. Не може един гражданин който полага производителен труд ,тоест произвежда всички необходими неща за ежедневието ни да изнемогва,да получава само за битови нужди,храна, отопление, вода, дрехи ,транспорт и да не му остава за друго а в същото време да храни непроизводителни сектори на които увеличиха заплатите последните 3 години общо с 90- 100-125 процента. Това е не само подигравка с обикновените граждани ,това е престъпление спрямо тях"... Абсолютно е права бившият вицепремиер Шулева. Време е всички мачкани трудови хора от мафията на власт да потърсят своите изконни човешки права а не да са роби. Тези огромни заеми за силовите структури и администрация ще плащат работещите а техните деца са обречени да бъдат роби. Излизаме - няма кой друг да води тази битка вместо нас.

    Коментиран от #35

    15:40 01.12.2025

  • 33 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    7 3 Отговор
    Напредва строежът на новата вила на Копейкин в Тюленово. След като скоростно изплати вилата си на Варненското езеро с гледка и ухания от фекалната тръба, лидерът на рубладжийската партия Възраждане Костадин Костадинов се загледа към Крим и се сдоби с терен край Тюленово на първа линия. Вече строи ударно с пари от депутатски закуски.
    Копейкин”, е закупил в края на февруари 2025 г. терен на първа линия край с. Тюленово. Теренът от 500 кв. м. струва 78800 лв. и е платен без ипотечен кредит. Гледката от мястото е впечатляваща, а по права линия насреща са Крим и Сочи, вместо варненското езеро с фекалната му тръба, които се виждат от сегашната му луксозна къща.
    Снимки показват, че новия палат е построен на фаза "груб строеж".

    15:41 01.12.2025

  • 34 Промяна

    3 6 Отговор

    До коментар #27 от "Ще дойда! Ще си взема и дъждобрана!":

    И ЗАЩО ЩЕ ПРОТЕСТИРАШКАКВО ТОЧНО ТИ ИСКАШ ИЛИ ЗАЩОТО МИРЧЕВ ТИ ЗАПОВЯДА КОЙ ТЕБ ЛИЧНО ЩЕ ТЕ ЧУЕ КОЙ КЪДЕ МИРЧЕВ ТЕ ПОЗНАВА ЛИ ПАРИ ЛИ ТИ ПЛАЩА ЗА ДА СИ МУ МИРЧЕВ СЛУГА

    15:42 01.12.2025

  • 35 Промяна

    4 5 Отговор

    До коментар #32 от "Ужасяващо е":

    ЕТО ТУК АБОНИРАНИТЕ САБОТЬОРИ НА БЪЛГАРИЯ ПЛАЩАТ СИ И ПОСТОЯННО ДРАСКАТ ГНУСОТИИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ

    15:44 01.12.2025

  • 36 УжасТ

    7 3 Отговор

    До коментар #30 от "Промяна":

    Вие трябва да сте началната учителка по БЕЛ на Делян Пеевски и Бойко Борисов.

    Коментиран от #40

    15:44 01.12.2025

  • 37 Промяна

    4 6 Отговор

    До коментар #23 от "Гост":

    ОТДАВНА НЕ РАБОТИМ ТУК ОТ ГОДИНИ НО СЪЩОТО ВАЖИ ЗА МИРЧЕВ И ТЕЗИ САБОТАЖНИЦИ ПРЕДВОЖДАНИ ОТ ЧЕРЕПОЛИГАРСИ А ЗАД ТЯХ НАИВНИЦИ МАЛОУМНИЦИ ПЛАТЕНИ НАЕМНИЦИ

    15:45 01.12.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Цвете

    10 3 Отговор
    НИЕ НЕ СМЕ ТЕРОРИСТИ, А ХОРА, КОИТО СИ ТЪРСЯТ ПЪТЯ НА ИСТИНИТА. ВСЕКИ ТРЯБВА ДА СИ ЗНАЕ МЕСТОТО. НО, ТОВА ЧЕ ПОЛИЦИЯТА Е " ПОДГОТВИЛА " ВОДНИ " ОРЪДИЯ ЗВУЧИ ЛИ ВИ НОРМАЛНО? ЩЕ СЕ ВИДИ, КОЙ Е АГРЕСОРА. 🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    Коментиран от #42, #43

    15:48 01.12.2025

  • 40 Промяна

    1 5 Отговор

    До коментар #36 от "УжасТ":

    Много се смях на това което пишете не познавам тези цитираните от Вас АЗ съм човек и моето семейство желаем европейско развитие на България закони правила да важат за всички икономика на светло

    Коментиран от #53

    15:48 01.12.2025

  • 41 Сила

    5 5 Отговор
    Подкрепления от брадясали плезльовци , лизачите на Тиквата !!! Лизачи на 🍑🍌

    Коментиран от #45

    15:48 01.12.2025

  • 42 честен ционист

    1 3 Отговор

    До коментар #39 от "Цвете":

    Гледай посления филм на Ди Каприо, за да разбереш, че си терорист.

    15:49 01.12.2025

  • 43 Промяна

    4 3 Отговор

    До коментар #39 от "Цвете":

    ТЕРОРИСТИ СТЕ СМЯТАТЕ СЕ НАД ЗАКОНИТЕ САМОЗАБРАВИЛИ СТЕ СЕ И НАЙ ВАЖНОТО ТУК ЖИВЕЯТ ОЩЕ МНОГО БЪЛГАРИ КОИТО НЕ ХОДЯТ ПО ПЛОЩАДИГЕ А РАБОТЯТ ЧЕСТНО И ПОЧТЕНО ТЕРОРИСТИ САБОТЬОРИ НАЕТИ ОТ ОЛИГАРСИТЕ СТЕ ВИЖ В ЕВРОПА КАК ПОЛИЦИЯТА ДЕЙСТВА С ТАКИВА ТЕРОРИСТИ КАТО ВАС

    15:51 01.12.2025

  • 44 Ник

    6 1 Отговор
    Мирчев това твърдеше и предната седмица, но само лъже и всява паника. Докога тези деяния и лъжи няма да се наказват от Закона.

    15:51 01.12.2025

  • 45 Промяна

    4 3 Отговор

    До коментар #41 от "Сила":

    МИРЧЕВ РОЗОВ ПЕТЬОАР СЛЕД ТЯХ ЩЕ ТИЧАШ ТАЛИ А АЗ СЪМ НА РАБОТА НЯМАМ ВРЕМЕ ДА СЕ ТЪРКАЛЯМ КАТО ТЕБ СРЕД САБОТАЖНИЦИТЕ НА ДЪРЖАВАТА НИ

    15:52 01.12.2025

  • 46 Цвете

    3 3 Отговор
    НИЕ НЕ СМЕ ТЕРОРИСТИ, А ХОРА, КОИТО СИ ТЪРСЯТ ПЪТЯ НА ИСТИНИТА. ВСЕКИ ТРЯБВА ДА СИ ЗНАЕ МЕСТОТО. НО, ТОВА ЧЕ ПОЛИЦИЯТА Е " ПОДГОТВИЛА " ВОДНИ " ОРЪДИЯ ЗВУЧИ ЛИ ВИ НОРМАЛНО? ЩЕ СЕ ВИДИ, КОЙ Е АГРЕСОРА. 🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    15:53 01.12.2025

  • 47 Бюджетът едно на ръка

    5 4 Отговор
    Хората мразят голямото прасе.

    15:53 01.12.2025

  • 48 Тервел

    6 3 Отговор
    МВР моли за помощ охранителите от Делта Гард, ТИМ и футболните агитки

    Коментиран от #59

    15:58 01.12.2025

  • 49 Жоро

    3 5 Отговор
    МВР - специализирана шпицкоманда за борба с инакомислещите.

    Коментиран от #57

    15:59 01.12.2025

  • 50 Изтрит на 6

    7 6 Отговор

    До коментар #29 от "честен ционист":

    Да си ги завират в тъпите дирници...
    Аз такъв протест,организиран от национални предатели и ,,жълтопаветници"....НЕ ПОДКРЕПЯМ !
    КАЗАХ !!!

    16:01 01.12.2025

  • 51 Шайката на Радев

    4 8 Отговор
    иска безредици, хаос и провал на влизането на България в еврозоната!

    Това е скритата цел, инак дрънкат за доходи, бюджет и финанси.

    Радню и Черепа стоят зад гърба им и точат зъби!

    16:01 01.12.2025

  • 52 Ако Боко Меката Мария

    5 4 Отговор
    подаде оставка, следва парламентарната процедура и Пеевски за става премиер!

    На розоводесните ще им увисне секрета!

    16:03 01.12.2025

  • 53 Божеее Господи

    3 2 Отговор

    До коментар #40 от "Промяна":

    Колко си тъп и наивен...
    ,,Европейско бъдеще"?!?!
    С кои бре?
    С тарамбуките забулени ли...или с тези които не знаят дори на КОЙ от ,,двата бряга" са и се триумят кое WC да влязат....
    Божеее Господи...
    ,,Европейски ценности"...

    Коментиран от #56

    16:09 01.12.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Промяна

    1 3 Отговор

    До коментар #53 от "Божеее Господи":

    Все ще има държавници все ще се намерят очаквам ги

    16:11 01.12.2025

  • 57 Промяна

    2 2 Отговор

    До коментар #49 от "Жоро":

    Искаш да кажеш предвождани те от розови и мирчеви черепи това сте а саботажници мечове проруски това сте а забравяш че освен вие ревящите има и други здравомислещи българи НЕ може да се налагат е със сила тук

    16:14 01.12.2025

  • 58 Кики

    2 2 Отговор
    Довечера в 18h,излизайте приятели . Всички пред ларгото!!!

    16:15 01.12.2025

  • 59 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    2 1 Отговор

    До коментар #48 от "Тервел":

    ДА БИЯТ ГРАЖДАНИТЕ,КОИТО ИМ ПЛАЩАТ ЗАПЛАТИТЕ , КОЛЕДНИТЕ БОНУСИ И ВСИЧКО ОСТАНАЛО...

    Коментиран от #61, #68

    16:18 01.12.2025

  • 60 Дедо Джо

    3 0 Отговор
    Мирчев, не харесваш бюджета, но трепериш да не падне правителството на герб и дпс. В чий скут седиш сега?

    16:20 01.12.2025

  • 61 Дедо Джо

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":

    Точно това е причината, поради която си заслужават боя. 36 години издържат комунета, мутри и феодали.

    16:21 01.12.2025

  • 62 Верно ли

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Сандо":

    И аз цяла сутрин това обяснявам, ама и аз само минусчета получих. Нали знаеш - акъл не можеш да налееш в празното пространство. Хубавата новина е, че България не е София и тези нямат шанс да са партия, от която да зависи нещо. Дори напротив - сами се закопават с разни, като глиста, дето ги допускат на сцената им.

    Коментиран от #64

    16:26 01.12.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Сила

    2 4 Отговор

    До коментар #62 от "Верно ли":

    Не не , България не София , обаче София е България ...над 60% от БВП на държавата се формира в София , капиш ....?!?

    Коментиран от #66

    16:34 01.12.2025

  • 65 яснота

    4 0 Отговор
    Този суляк с половин сантиметър чело, защо не каже, че единственото нещо, което искат, е пак да седнат в скута на ДП. Да изхвърли БСП и ИТН от там и да ги вземе гальовно. Да ги гали и да им подава парчета от мазния бюджет. О-о-о, тогава как ще го възхваляват, как ще го наричат блюстителя на правовия ред и на евроатлантическите ценности, как ще го величаят като най-умен държавник. Ама на, не му се свидя едно парченце мазен бюджет за ПП$ДБ и сега тези всичко оцвъкаха в София с простотиите си. Те едно не разбраха. Какъвто и да е ДП, дори всичко казано за него да е по сто пъти по-вярно ив повече, за редовиябългарин сто пъти по-добре той, отколкото те.

    16:43 01.12.2025

  • 66 Верно ли

    3 0 Отговор

    До коментар #64 от "Сила":

    26 КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ 346 063 гласа - резултат от последните парламентарни избори! Колко човека живеят в София, бе, к@лъф, дето оня ден ги гонеше заради паркирането? За твоите аверчета гласуват 15% от живущите в София!

    16:44 01.12.2025

  • 67 Благой от СОФстрой

    1 0 Отговор
    Тоа, опозицията на лъжците-никаквици!

    16:53 01.12.2025

  • 68 Щъркел

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":

    Сомо бой ,бой и пранги ще ве оправи ,платени неможачи.

    16:57 01.12.2025

