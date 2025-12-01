Мирчев: МВР иска подкрепления за протеста. МВР категорично отхвърля твърденията

Министерството на вътрешните работи отрече да са спирани отпуски и да са разпореждани извънредни мерки в Специализирания отряд за борба с тероризма, като по-рано съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев заяви, че има мобилизация на сили и подготвен сценарий за прекратяване на предстоящия протест.
"Категорично не отговаря на истината информацията, че са прекратени отпуските в Дирекция „Специални операции и борба с тероризма“ към ГДЖСОБТ. Дирекцията работи в нормален режим, спазват се графиците на полагаемите се почивки на секторите. Включително – част от служителите са командировани извън София за участие в предварително планирани обучения и задачи", пишат от МВР.
По-рано Ивайло Мирчев написа, че МВР ще иска прекратяване на протеста "при определени условия":
Той твърди, че са спрени отпуски и командировки в МВР, към София са извикани подкрепления от полицията в Пловдив, Благоевград, Враца, Пазарджик.
Според Мирчев след среднощна оперативка е решено да бъде подготвено водното оръдие и е разработен сценарий как протестът да бъде прекратен, за да може да развърже ръцете на полицията.
1 честен ционист
15:23 01.12.2025
2 Атина Палада
Коментиран от #11, #20
15:24 01.12.2025
3 Майора
15:25 01.12.2025
4 Сандо
Коментиран от #62
15:26 01.12.2025
5 1111
Коментиран от #8
15:27 01.12.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 камбата
15:28 01.12.2025
8 честен ционист
До коментар #5 от "1111":Елате всички на протеста. От оръдието ще пръскат с топла вода.
Коментиран от #27
15:28 01.12.2025
9 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ДА СЕ ОПРАВЯТ.
15:29 01.12.2025
10 Даа...
Шубето е голЕм страх!
Коментиран от #24, #25
15:29 01.12.2025
11 Промяна
До коментар #2 от "Атина Палада":МАФИЯТА ПРЕДВОЖДАНА ОТ ЧЕРЕП ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ ШАРЛАТАНИ САБОТЬОРИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ АЛА БАЛАТА ВИ СВЪРШИ ШАРЛАТАНИ
Коментиран от #23
15:29 01.12.2025
12 1488
Коментиран от #14
15:30 01.12.2025
13 Промяна
15:30 01.12.2025
14 Промяна
До коментар #12 от "1488":МАФИЯТА ПРЕДВОЖДАНА ОТ ЧЕРЕП ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ ШАРЛАТАНИ САБОТЬОРИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ АЛА БАЛАТА ВИ СВЪРШИ ШАРЛАТАНИ
15:31 01.12.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Изтрит на 6
Каква подкрепа чакате,след ,като вие сте за еврото,а 80% от Народа е...ПРОТИВ...
Спестявам си заключението,че пак да не ме изтрият...
Коментиран от #29
15:32 01.12.2025
18 Възpожденец 🇧🇬
Такава гняс имаме да ринем, че ви е бедна фантазията.
15:33 01.12.2025
19 Промяна
15:33 01.12.2025
20 ЖОРЖЕТОВ
До коментар #2 от "Атина Палада":МИЖАВ ИНТЕРЕС ЩЕ Е....
И В ПАРТ.ДОМ КОЙ ЩЕ Е....
15:33 01.12.2025
21 Промяна
15:34 01.12.2025
22 Промяна
15:35 01.12.2025
23 Гост
До коментар #11 от "Промяна":Променения, бъркаш ли в кацата с меда? Сладко ли ти е?
Коментиран от #37
15:36 01.12.2025
24 честен ционист
До коментар #10 от "Даа...":„По-добре да си куче в мирни времена, отколкото човек по време на хаос“
15:36 01.12.2025
25 Ами педист
До коментар #10 от "Даа...":е ,,железният"...
Обеща ли са му да язди велосиПЕД без...седалка...
Той е готов на всичко...стига ,,водопада" да не...пресъхне...
15:37 01.12.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Ще дойда! Ще си взема и дъждобрана!
До коментар #8 от "честен ционист":А ако го използвате без причина, на следващия протест ще има още повече хора!
Коментиран от #31, #34
15:40 01.12.2025
28 Град Симитли
.. Авансово! :))
15:40 01.12.2025
29 честен ционист
До коментар #17 от "Изтрит на 6":На протестиращите вече им плащат в Евро.
Коментиран от #50
15:40 01.12.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Ужасяващо е
Коментиран от #35
15:40 01.12.2025
33 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
Копейкин”, е закупил в края на февруари 2025 г. терен на първа линия край с. Тюленово. Теренът от 500 кв. м. струва 78800 лв. и е платен без ипотечен кредит. Гледката от мястото е впечатляваща, а по права линия насреща са Крим и Сочи, вместо варненското езеро с фекалната му тръба, които се виждат от сегашната му луксозна къща.
Снимки показват, че новия палат е построен на фаза "груб строеж".
15:41 01.12.2025
34 Промяна
До коментар #27 от "Ще дойда! Ще си взема и дъждобрана!":И ЗАЩО ЩЕ ПРОТЕСТИРАШКАКВО ТОЧНО ТИ ИСКАШ ИЛИ ЗАЩОТО МИРЧЕВ ТИ ЗАПОВЯДА КОЙ ТЕБ ЛИЧНО ЩЕ ТЕ ЧУЕ КОЙ КЪДЕ МИРЧЕВ ТЕ ПОЗНАВА ЛИ ПАРИ ЛИ ТИ ПЛАЩА ЗА ДА СИ МУ МИРЧЕВ СЛУГА
15:42 01.12.2025
35 Промяна
До коментар #32 от "Ужасяващо е":ЕТО ТУК АБОНИРАНИТЕ САБОТЬОРИ НА БЪЛГАРИЯ ПЛАЩАТ СИ И ПОСТОЯННО ДРАСКАТ ГНУСОТИИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
15:44 01.12.2025
36 УжасТ
До коментар #30 от "Промяна":Вие трябва да сте началната учителка по БЕЛ на Делян Пеевски и Бойко Борисов.
Коментиран от #40
15:44 01.12.2025
37 Промяна
До коментар #23 от "Гост":ОТДАВНА НЕ РАБОТИМ ТУК ОТ ГОДИНИ НО СЪЩОТО ВАЖИ ЗА МИРЧЕВ И ТЕЗИ САБОТАЖНИЦИ ПРЕДВОЖДАНИ ОТ ЧЕРЕПОЛИГАРСИ А ЗАД ТЯХ НАИВНИЦИ МАЛОУМНИЦИ ПЛАТЕНИ НАЕМНИЦИ
15:45 01.12.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Цвете
Коментиран от #42, #43
15:48 01.12.2025
40 Промяна
До коментар #36 от "УжасТ":Много се смях на това което пишете не познавам тези цитираните от Вас АЗ съм човек и моето семейство желаем европейско развитие на България закони правила да важат за всички икономика на светло
Коментиран от #53
15:48 01.12.2025
41 Сила
Коментиран от #45
15:48 01.12.2025
42 честен ционист
До коментар #39 от "Цвете":Гледай посления филм на Ди Каприо, за да разбереш, че си терорист.
15:49 01.12.2025
43 Промяна
До коментар #39 от "Цвете":ТЕРОРИСТИ СТЕ СМЯТАТЕ СЕ НАД ЗАКОНИТЕ САМОЗАБРАВИЛИ СТЕ СЕ И НАЙ ВАЖНОТО ТУК ЖИВЕЯТ ОЩЕ МНОГО БЪЛГАРИ КОИТО НЕ ХОДЯТ ПО ПЛОЩАДИГЕ А РАБОТЯТ ЧЕСТНО И ПОЧТЕНО ТЕРОРИСТИ САБОТЬОРИ НАЕТИ ОТ ОЛИГАРСИТЕ СТЕ ВИЖ В ЕВРОПА КАК ПОЛИЦИЯТА ДЕЙСТВА С ТАКИВА ТЕРОРИСТИ КАТО ВАС
15:51 01.12.2025
44 Ник
15:51 01.12.2025
45 Промяна
До коментар #41 от "Сила":МИРЧЕВ РОЗОВ ПЕТЬОАР СЛЕД ТЯХ ЩЕ ТИЧАШ ТАЛИ А АЗ СЪМ НА РАБОТА НЯМАМ ВРЕМЕ ДА СЕ ТЪРКАЛЯМ КАТО ТЕБ СРЕД САБОТАЖНИЦИТЕ НА ДЪРЖАВАТА НИ
15:52 01.12.2025
46 Цвете
15:53 01.12.2025
47 Бюджетът едно на ръка
15:53 01.12.2025
48 Тервел
Коментиран от #59
15:58 01.12.2025
49 Жоро
Коментиран от #57
15:59 01.12.2025
50 Изтрит на 6
До коментар #29 от "честен ционист":Да си ги завират в тъпите дирници...
Аз такъв протест,организиран от национални предатели и ,,жълтопаветници"....НЕ ПОДКРЕПЯМ !
КАЗАХ !!!
16:01 01.12.2025
51 Шайката на Радев
Това е скритата цел, инак дрънкат за доходи, бюджет и финанси.
Радню и Черепа стоят зад гърба им и точат зъби!
16:01 01.12.2025
52 Ако Боко Меката Мария
На розоводесните ще им увисне секрета!
16:03 01.12.2025
53 Божеее Господи
До коментар #40 от "Промяна":Колко си тъп и наивен...
,,Европейско бъдеще"?!?!
С кои бре?
С тарамбуките забулени ли...или с тези които не знаят дори на КОЙ от ,,двата бряга" са и се триумят кое WC да влязат....
Божеее Господи...
,,Европейски ценности"...
Коментиран от #56
16:09 01.12.2025
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Промяна
До коментар #53 от "Божеее Господи":Все ще има държавници все ще се намерят очаквам ги
16:11 01.12.2025
57 Промяна
До коментар #49 от "Жоро":Искаш да кажеш предвождани те от розови и мирчеви черепи това сте а саботажници мечове проруски това сте а забравяш че освен вие ревящите има и други здравомислещи българи НЕ може да се налагат е със сила тук
16:14 01.12.2025
58 Кики
16:15 01.12.2025
59 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
До коментар #48 от "Тервел":ДА БИЯТ ГРАЖДАНИТЕ,КОИТО ИМ ПЛАЩАТ ЗАПЛАТИТЕ , КОЛЕДНИТЕ БОНУСИ И ВСИЧКО ОСТАНАЛО...
Коментиран от #61, #68
16:18 01.12.2025
60 Дедо Джо
16:20 01.12.2025
61 Дедо Джо
До коментар #59 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":Точно това е причината, поради която си заслужават боя. 36 години издържат комунета, мутри и феодали.
16:21 01.12.2025
62 Верно ли
До коментар #4 от "Сандо":И аз цяла сутрин това обяснявам, ама и аз само минусчета получих. Нали знаеш - акъл не можеш да налееш в празното пространство. Хубавата новина е, че България не е София и тези нямат шанс да са партия, от която да зависи нещо. Дори напротив - сами се закопават с разни, като глиста, дето ги допускат на сцената им.
Коментиран от #64
16:26 01.12.2025
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Сила
До коментар #62 от "Верно ли":Не не , България не София , обаче София е България ...над 60% от БВП на държавата се формира в София , капиш ....?!?
Коментиран от #66
16:34 01.12.2025
65 яснота
16:43 01.12.2025
66 Верно ли
До коментар #64 от "Сила":26 КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ 346 063 гласа - резултат от последните парламентарни избори! Колко човека живеят в София, бе, к@лъф, дето оня ден ги гонеше заради паркирането? За твоите аверчета гласуват 15% от живущите в София!
16:44 01.12.2025
67 Благой от СОФстрой
16:53 01.12.2025
68 Щъркел
До коментар #59 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":Сомо бой ,бой и пранги ще ве оправи ,платени неможачи.
16:57 01.12.2025