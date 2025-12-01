Младите лекари ще оказват първа помощ на протеста в София

Млади медици от организацията "Бъдеще в България" ще оказват медицинска помощ на граждани по време на протеста срещу Бюджет 2026, който започва тази вечер в 18:00 часа в центъра на София. Това обявиха самите те часове преди демонстрацията в "Триъгълника на властта".

Лекарите уточниха, че ще носят със себе си всичко необходимо за спешна намеса, включително средства за промивки при евентуално използване на сълзотворен газ.

"Ще бъдем в Триъгълника на властта. Ще ни познаете по отличителните знаци - медицински маски и ръкавици", се казва в съобщението на младите медици. Те призовават за мирно протичане на недоволството.

Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) въвежда засилени мерки за сигурност. На брифинг днес от полицията съобщиха, че ще бъдат изградени контролно-пропускателни пунктове (КПП) на входовете на зоната за протест.

От СДВР предупредиха, че няма да допуснат нарушаване на обществения ред. При прояви на агресия срещу униформени или рушене на имущество, нарушителите ще бъдат незабавно извеждани от периметъра.

От коалицията "Да, България" разпространиха видеообръщение, в което твърдят, че Специализираният отряд за борба с тероризма (СОБТ), известен като "баретите", е вдигнат в повишена готовност. Според тяхната информация, в цялата система на МВР са спрени отпуските, а към столицата са насочени допълнителни полицейски подкрепления от Пловдив, Благоевград, Враца и Пазарджик.

Протестът, организиран от "Продължаваме промяната - Демократична България", е под надслов "Няма да позволим да ни излъжат!". Организаторите и гражданите настояват за оттегляне на предложения от служебното правителство проект за Бюджет 2026.

Освен в София, демонстрации са обявени и в редица други градове, сред които Варна, Бургас, Пловдив, Велико Търново и Стара Загора.