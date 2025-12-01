Новини
България »
Младите лекари ще оказват първа помощ на протеста в София

Младите лекари ще оказват първа помощ на протеста в София

1 Декември, 2025 17:59 638 8

  • млади лекари-
  • първа помощ-
  • протест-
  • софия

Ще бъдем в Триъгълника на властта. Ще ни познаете по отличителните знаци - медицински маски и ръкавици

Младите лекари ще оказват първа помощ на протеста в София - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Млади медици от организацията "Бъдеще в България" ще оказват медицинска помощ на граждани по време на протеста срещу Бюджет 2026, който започва тази вечер в 18:00 часа в центъра на София. Това обявиха самите те часове преди демонстрацията в "Триъгълника на властта".

Лекарите уточниха, че ще носят със себе си всичко необходимо за спешна намеса, включително средства за промивки при евентуално използване на сълзотворен газ.

"Ще бъдем в Триъгълника на властта. Ще ни познаете по отличителните знаци - медицински маски и ръкавици", се казва в съобщението на младите медици. Те призовават за мирно протичане на недоволството.

Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) въвежда засилени мерки за сигурност. На брифинг днес от полицията съобщиха, че ще бъдат изградени контролно-пропускателни пунктове (КПП) на входовете на зоната за протест.

От СДВР предупредиха, че няма да допуснат нарушаване на обществения ред. При прояви на агресия срещу униформени или рушене на имущество, нарушителите ще бъдат незабавно извеждани от периметъра.

От коалицията "Да, България" разпространиха видеообръщение, в което твърдят, че Специализираният отряд за борба с тероризма (СОБТ), известен като "баретите", е вдигнат в повишена готовност. Според тяхната информация, в цялата система на МВР са спрени отпуските, а към столицата са насочени допълнителни полицейски подкрепления от Пловдив, Благоевград, Враца и Пазарджик.

Протестът, организиран от "Продължаваме промяната - Демократична България", е под надслов "Няма да позволим да ни излъжат!". Организаторите и гражданите настояват за оттегляне на предложения от служебното правителство проект за Бюджет 2026.

Освен в София, демонстрации са обявени и в редица други градове, сред които Варна, Бургас, Пловдив, Велико Търново и Стара Загора.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дано

    11 1 Отговор
    не се налага , че не веднъж се е случвало на мирни протести ! Тогавашният министър отиде на кино , сега мина към новото Дъ Пъ Съ .

    18:02 01.12.2025

  • 2 боко и шиши

    5 2 Отговор
    Да носят и черни чували !!

    18:02 01.12.2025

  • 3 Сталин

    8 0 Отговор
    Криминалната хунта на Гроб,Тиквата и Прасето трябва да бъде изметена тази вечер,носете въже

    18:06 01.12.2025

  • 4 Сатана Z

    4 0 Отговор
    Режимът е готов да лее кръв по жълтите павата за да запази властта си и корупционните схеми с олигарсите.
    Браво на лекарите,ама освен маски и ръкавици да вземат и по едно шише ракия да промиват раните на въстаниците.

    18:13 01.12.2025

  • 5 Давай още

    0 1 Отговор
    Няма приемственост между поколенията То бива дундуркане на младите не знам Вижте заплатите в евро преди 15-20 год как ли са живяли младите тогава Ами трудно както винаги Сега всеки чака на държавата и това ще затрие България.

    18:18 01.12.2025

  • 6 БРАВО РЕСПЕКТ

    0 0 Отговор
    И БЛАГОДАРНОСТ КЪМ МЛАДИТЕ ХОРА НА БЪЛГАРИЯ. И ВИ ПОМОЛЯ ТОЗИ ПЪТ НЕКА БЪДЕ ДО ПОБЕДА. ПРЕДИ ГОДИНИ НАПРАВИХМЕ СЪЩОТО БЯХМЕ ЗАЕДНО НО НЕ СТИГНАХМЕ ДО ПОБЕДАТА. СЕГА Я ЖЕЛАЯ ИСТИНСКИ ДА Я ПОСТИГНЕМ. МУТРИ ВЪН. И СЪД И ПРИСЪДИ.

    18:27 01.12.2025

  • 7 фгх

    0 0 Отговор
    Тез маски не ги свалиха ..имах едно приятелче , нарочно пиша че имах щот го разкарах .Мед лице така се каже наострило с две ваксини ала бала , за маските и тем подобни.

    18:30 01.12.2025

  • 8 Е вие се подигравате 🤣

    1 0 Отговор
    Татко и мама доктори - децата гладни 🤣🤣🤣🤣
    А един преглед е 150 лв. за десет минути 😵‍💫😵‍💫😵‍💫
    Колко трябва да струва ???
    По 10 бона на чсас сигурно🤣🤣🤣🤣

    18:31 01.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове