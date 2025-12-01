Пловдив: Стига айляк, време е да се събудим

Хиляди на протест в Пловдив се събраха на площад Съединение. Организаторите казват, че протестът не е политически, а мирен.
Това съобщи бТВ.
Пловдивчани казват "стига айляк, време е да се събудим. Не сме съгласни с редица неща, бюджетът е просто поводът да излезем - искаме промяна в образование, здравеопазване, социалната политика", казват хората от протеста, преда кореспондентът на bTV от Града на тепетата.
Тук има както възрастни хора, така и много млади семейства с децата си, а също и представители на по-младото поколение.
1 хаха
Спаха 30 години...сега решили. ХАХАХА
Коментиран от #16
18:42 01.12.2025
2 Стани , стани
18:42 01.12.2025
3 Авеее
18:42 01.12.2025
4 Густо
18:42 01.12.2025
5 Майна
Коментиран от #14
18:43 01.12.2025
6 Ужасяващо е
Коментиран от #11
18:48 01.12.2025
8 безпартиен
18:48 01.12.2025
9 Емигрант
18:52 01.12.2025
10 Кочо
Коментиран от #12
18:53 01.12.2025
11 миле
До коментар #6 от "Ужасяващо е":аде бе Шулева ,царя, Станишев хаиде скриваи се с тях. Следващия е Софиянски, Лупи, Костов класната и т. н.
18:54 01.12.2025
13 122
В България данъците са общи, задължителните "осигуровки" са общи, никой няма лични партиди за данъците, например ДДС 20%, и задължителните "осигуровки", а те са платени от него. Кой иска всичко да е общо, той иска всичко да е за хората, но за неговите хора. България е просто една финансова пирамида на КОЙ.
19:03 01.12.2025
15 1111
19:11 01.12.2025
16 1111
До коментар #1 от "хаха":По-добре късно, отколкото никога!
19:12 01.12.2025
17 Амаан
19:13 01.12.2025
19 бухамуха
19:31 01.12.2025
20 венци пияндето
Като гръмне AEЦ-а и унищожи Тоя кoфтиГЕH
Коментиран от #21
19:37 01.12.2025
21 Ти си
До коментар #20 от "венци пияндето":А-М-Б-Р-Е-А-Ж!
19:47 01.12.2025
22 Тракиец 🇺🇦
19:57 01.12.2025
23 Тракиец 🇺🇦
19:58 01.12.2025