Пловдив: Стига айляк, време е да се събудим

Хиляди на протест в Пловдив се събраха на площад Съединение. Организаторите казват, че протестът не е политически, а мирен.

Това съобщи бТВ.

Пловдивчани казват "стига айляк, време е да се събудим. Не сме съгласни с редица неща, бюджетът е просто поводът да излезем - искаме промяна в образование, здравеопазване, социалната политика", казват хората от протеста, преда кореспондентът на bTV от Града на тепетата.

Тук има както възрастни хора, така и много млади семейства с децата си, а също и представители на по-младото поколение.