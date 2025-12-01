Новини
Пловдив: Стига айляк, време е да се събудим

Пловдив: Стига айляк, време е да се събудим

1 Декември, 2025 18:39 1 682 23

  • пловдив-
  • филибе-
  • протест-
  • бюджет-
  • финанси

Хиляди се събраха на протест в Града под тепетата

Пловдив: Стига айляк, време е да се събудим - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Хиляди на протест в Пловдив се събраха на площад Съединение. Организаторите казват, че протестът не е политически, а мирен.

Това съобщи бТВ.

Пловдивчани казват "стига айляк, време е да се събудим. Не сме съгласни с редица неща, бюджетът е просто поводът да излезем - искаме промяна в образование, здравеопазване, социалната политика", казват хората от протеста, преда кореспондентът на bTV от Града на тепетата.

Тук има както възрастни хора, така и много млади семейства с децата си, а също и представители на по-младото поколение.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 30 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    17 4 Отговор
    Ко? Не.
    Спаха 30 години...сега решили. ХАХАХА

    Коментиран от #16

    18:42 01.12.2025

  • 2 Стани , стани

    19 6 Отговор
    Юнак Балкански......

    18:42 01.12.2025

  • 3 Авеее

    5 15 Отговор
    Дебелите 🐖🎃 не мож ги бутнете, така са се ояли и окопали!

    18:42 01.12.2025

  • 4 Густо

    9 4 Отговор
    майна,Фелибето

    18:42 01.12.2025

  • 5 Майна

    27 5 Отговор
    А веее!Къде бяхте на изборите?

    Коментиран от #14

    18:43 01.12.2025

  • 6 Ужасяващо е

    16 5 Отговор
    Бившият министър и вицепремиер Лидия Шулева разгроми мафията на власт в момента! Зададе въпрос - защо след като официалната статистика обяви инфлация 3,5 процента заплатите на силовите структури се увеличиха тази година със 70 процента а от догодина с 19 процента? Следващите 3 години лихвите ще са все по непосилни и държавата изпада в колапс! Водещата Цветанка Ризова я попита защо лихвите ще са все по високи! А Шулева отговори - " Защото се теглят все по огромни заеми да се плаща на полицаи,военни ,администрация. И всичко това ще го плати човека от улицата ,тоест обикновения работещ човек. Не може един гражданин който полага производителен труд ,тоест произвежда всички необходими неща за ежедневието ни да изнемогва,да получава само за битови нужди,храна, отопление, вода, дрехи ,транспорт и да не му остава за друго а в същото време да храни непроизводителни сектори на които увеличиха заплатите последните 3 години общо с 90- 100-125 процента. Това е не само подигравка с обикновените граждани ,това е престъпление спрямо тях"... Абсолютно е права бившият вицепремиер Шулева. Време е всички мачкани трудови хора от мафията на власт да потърсят своите изконни човешки права а не да са роби. Тези огромни заеми за силовите структури и администрация ще плащат работещите а техните деца са обречени да бъдат роби. Излизаме - няма кой друг да води тази битка вместо нас.

    Коментиран от #11

    18:48 01.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 безпартиен

    7 1 Отговор
    Преди около век "великият кормчия" беше казал,че ВЛАСТ СЕ ВЗИМА С ОРЪЖИЕ И СЕ ЗАДЪРЖА С ПИСАЛКАТА!!!При нас властта е взета за последно с оръжие на 9.9.1944 и до сега писалката се предава от деди на синове и внуци!А те от своя страна не са съгласни да предадат писалката на други,още повече оръжието! Който разбрал -разбрал.

    18:48 01.12.2025

  • 9 Емигрант

    17 4 Отговор
    И какъв е този плакат за пенсиониране, а не за разследване, съд и затвор ? Откраднали над 100 МИЛИАРДА за 15 години и ПЕНСИЯ, това в коя нормална държава го иска суверенът ? Толерантността не се състои в меко отношение, а в реално заслужени присъди към виновните !

    18:52 01.12.2025

  • 10 Кочо

    18 1 Отговор
    Мутрата си заплю Пловдив след като го изритаха от София. Вън мутрата и ГРОБарите от Пловдив. Мафията на еднокнижника и лично той със годините в които е мародерствал и крал, рушил възможности, за да си спаси кожата в посолствата, струват като щети и загуби на България за стотици милиарди лева.

    Коментиран от #12

    18:53 01.12.2025

  • 11 миле

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Ужасяващо е":

    аде бе Шулева ,царя, Станишев хаиде скриваи се с тях. Следващия е Софиянски, Лупи, Костов класната и т. н.

    18:54 01.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 122

    8 3 Отговор
    Населението на България е 6 437 360 души. В България има около 200 000 души без лични документи. В България са родени 50 673 бебета, но над половината от родените бебета не са от българския етност. В България има 1 104 198 деца до 17 години, има общо 2 047 000 пенсионери, 800 000 лица с ТЕЛК, 2 600 800 души са заети на работа, около 147 400 формално регистрирани безработни лица. Над половината от пенсионерите са пенсионирани с големи привилегии спрямо останалите хора за години и стаж. Хората закачени към общинския и държавния бюджет са над 850 000, а тези хора не произвеждат и не създават нищо, но получават заплата и бонуси, и доживотна безусловна издръжка чрез обща "пенсия" от общите данъците и задължителните общи "осигуровки" на останалите само 1 750 800 работещи реално хора.

    В България данъците са общи, задължителните "осигуровки" са общи, никой няма лични партиди за данъците, например ДДС 20%, и задължителните "осигуровки", а те са платени от него. Кой иска всичко да е общо, той иска всичко да е за хората, но за неговите хора. България е просто една финансова пирамида на КОЙ.

    19:03 01.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 1111

    5 0 Отговор
    Браво, Пловдив! Пенсионерите и диктаторите са за пенсия!👍

    19:11 01.12.2025

  • 16 1111

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "хаха":

    По-добре късно, отколкото никога!

    19:12 01.12.2025

  • 17 Амаан

    1 6 Отговор
    Провинция сте си,имитатори,селяндури по инерция

    19:13 01.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 бухамуха

    1 2 Отговор
    Я ходете да спите какво ще ми се събуждате. Що не ходихте да гласувате когато имаше избори, а? Нищо ама нищо не може да направите. Благодарение на американските партии ПП,ДБ и др. тем подобни 2-те прасета са бетонирани а едното изпрано. Промениха конституцията в тяхна полза и това ги БЕТОНИРА. За да върнат обратно текстовете в конституцията именно пак те трябва да го направят. Ако масово не се гласува за различна партия от тия която да има пълно мнозинство и която да върне промените в конституцията нищо добро не чака тоя разграден двор. Така че се примерете и си носете кръста.

    19:31 01.12.2025

  • 20 венци пияндето

    1 2 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи Тоя кoфтиГЕH

    Коментиран от #21

    19:37 01.12.2025

  • 21 Ти си

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "венци пияндето":

    А-М-Б-Р-Е-А-Ж!

    19:47 01.12.2025

  • 22 Тракиец 🇺🇦

    1 0 Отговор
    НЕКА ВИ ОБЯСНЯ ЗАЩО ТЕЗИ ПРОТЕСТИ СА ПЛАТЕНИ !!! ЧЕТЕТЕ ГО..ВЕ..ДА ДА ВИ СТАНЕ ЯСНО !! ВИЖТЕ И ПРЕБРОЙТЕ МНОГО ДОБРЕ СУБЕКТИТЕ ИЗДИГНАЛИ ПЛАКАТИ НА КОИТО ПИШЕ:::::::::::::- НЕ НА ЗАКОНА СУБТО !!!!! СЕГА, МИСЛИТЕ ЛИ ЧЕ ИМА ЕДИН БЪЛГАРИН КОЙТО ПЪРВО ЗНАЕ ЩО Е ТО СУБТО? АБРЕВИАТУРАТА МУ ,КАМО ЛИ ЗНАЧЕНИЕТО МУ ?? СУБТО КАСАЕ НА 100000% САМО И ЕДИНСТВЕНО ОЛИГАРХИЯТА НА МУТРО ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ОТ КРИБ БСК И АИКБ БАРАБАР С ГЛАВНИЯ МУТРО ОЛИГАРХ ДОМУСЧИЕВ ,ПИОНКАТА МУ ДС БКП ЧЕНГЕТО ВЕЛЕВ И ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ НАРИЧАЩА СЕБЕ СИ ,,,,,БИЗНЕС ,,,,....СУБТО НА ПР..ОСТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ОЗНАЧАВА ЗАКОН КОЙТО ИЗСВЕТЛЯВА СЛЕДИ И ПРОСЛЕДЯВА ДАНЪЧНИТЕ ПРЕСТЪПНИЦИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ТОВА ДА СЕ СЕКНЕ ЧРЕЗ ПЪЛНО НАБЛЮДЕНИЕ И СЛЕДЕНЕ ТАКА НАРЕЧЕНИЯ БИЗНЕС ДА НЕ УКРИВА ПОВЕЧЕ ДОХОДИ И ДА НЕ ИЗВЪРШВА ДАНЪЧНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ....ДЕМЕК ТОВА Е ЗАКОН КОЙТО Е В ПЪЛНА ПОЛОЖИТЕЛНА ЕНЕРГИЯ ЗА ВСЕКИ БЪЛГАРИН ГРАЖДАНИН ДАНЪКОПЛАТЕЦ ПЕНСИОНЕР И БУДЕН ЧОВЕК ....ВИЖТЕ САМО В ПЛОВДИВ СОФИЯ ВАРНА И ДРУГИ ГРАДОВЕ КАК МАСОВО НА ПРОТЕСТИТЕ ИМА СУБЕКТИ СЪС ПЛАКАТИ И ТРАНСПЕРАНТИ НА КОИТО ПИШЕ -- НЕ НА СУБТО !!!! ::))) ХОРА....ЧЕ СМЕ ТЪ..ПИ ТЪ..ПИ СМЕ ..НО НЕ СМЕ ЧАК ТАКИВА Б..А..Л..Ъ..Ц..И ...... АЙДЕ НЯМА НУЖДА ..ДОМУСА ДА МЕ ПРАВИ НА Г..Л..У..П..А..К

    19:57 01.12.2025

  • 23 Тракиец 🇺🇦

    2 0 Отговор
    Мутро олигархията от ДС БКП КРИБ АИКБ и БСК плаща на тези нарко и хазартно зависими наркомани да защитават милиардите на Домусчиев откраднал ги от българския народ

    19:58 01.12.2025

