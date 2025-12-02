Асен Василев: Оставката на Даниел Митов трябва да е депозирана още тази вечер

Ето позицията на лидера на "Продължаваме Промяната" Асен Василев:
"Видяхте, че протестът приключи мирно, след което тръгна шествие към централата на ДПС и към централата на ГЕРБ, където сме в момента. След като шествието е минало покрай централата на ДПС, са се появили провокатори. Имало сблъсък с полицията, в това число използване на сълзотворен газ, доколкото разбрах. Другото нещо, което разбрахме и затова маршрутът на шествието беше променен, е че бул. "Васил Левски", по цялото протежение от Софийския университет до парка на НДК, е без осветление. - Защо? - Трябва да питате МВР. Защото това беше част от маршрута, за да може да дойде шествието тук. Оставено е без осветление и имало агитки по улиците. Така, че това е абсолютно безобразие. Оставката на Даниел Митов трябва да е депозирана още тази вечер, защото той успя от мирен протест и мирно шествие да позволи агитки да удрят полицаи."
"Организираните провокатори с маски, качулки и бомбички не могат да подменят мирния протест на десетките хиляди граждани, които излязоха тази вечер в София и в още много градове в страната - и извикаха "ОСТАВКА!" - това написа в профила си във Фейсбук депутатът Николай Денков от ПП-ДБ.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
3 Този коментар е премахнат от модератор.
Коментиран от #19
Какво Асенке колко платихте? Помним протестите през 2020 , плащахте по 50 лева на наркоманите и безработните да пикаят по храстите!
Скрий се мошеник долен
, Белогъзова да събира пари са покриване на щетите , заедно с носителя на Оскар артиста Филип Буков и пияндето Манол
До коментар #15 от "Кокора":Всички го видяха, а Мирчев помБНТ насочваше кой на къде да върви
Как да ги махнем - някак. И ето ти - някак.
Коментиран от #29
„Когато падне Пеевски, не искам аз да съм отдолу“, скандира бившият съпредседател на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков
А с такъв плакат една украинка призоваваше за Майдан, защото заела как!
Та питам къде Сарафов ,, може ли чужди граждани да призовават за насилствено сменяне на властта ?
Та кой организира Киро погромите?
До коментар #25 от "Никой":Вие сте неможачи, що пари потрошиха по вас и нищо! На вързано куче, храна не може да дадете
Не знам ще стигнат ли прАжолите за Коледа!
Мисля да я наречем " Свинската революция"!
ПП-ДБ да поемат материалните щети в София!
И да не бързат със следващи протести !
На нас не ни трябва Майдан, ако някой не е доволен- границите са отворени ЧАО
Коментиран от #36
До коментар #34 от "Жомар":Искали са да осакатят България, и да окопират властта. Закопчайте черупката
