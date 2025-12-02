Новини
Асен Василев: Оставката на Даниел Митов трябва да е депозирана още тази вечер

2 Декември, 2025 00:39, обновена 2 Декември, 2025 00:01 1 055 37

След като шествието е минало покрай централата на ДПС, са се появили провокатори, заяви лидерът на ПП

Асен Василев: Оставката на Даниел Митов трябва да е депозирана още тази вечер - 1
Снимка: БГНЕС
Ето позицията на лидера на "Продължаваме Промяната" Асен Василев:

"Видяхте, че протестът приключи мирно, след което тръгна шествие към централата на ДПС и към централата на ГЕРБ, където сме в момента. След като шествието е минало покрай централата на ДПС, са се появили провокатори. Имало сблъсък с полицията, в това число използване на сълзотворен газ, доколкото разбрах. Другото нещо, което разбрахме и затова маршрутът на шествието беше променен, е че бул. "Васил Левски", по цялото протежение от Софийския университет до парка на НДК, е без осветление. - Защо? - Трябва да питате МВР. Защото това беше част от маршрута, за да може да дойде шествието тук. Оставено е без осветление и имало агитки по улиците. Така, че това е абсолютно безобразие. Оставката на Даниел Митов трябва да е депозирана още тази вечер, защото той успя от мирен протест и мирно шествие да позволи агитки да удрят полицаи."

"Организираните провокатори с маски, качулки и бомбички не могат да подменят мирния протест на десетките хиляди граждани, които излязоха тази вечер в София и в още много градове в страната - и извикаха "ОСТАВКА!" - това написа в профила си във Фейсбук депутатът Николай Денков от ПП-ДБ.


София / България
  • 1 честен ционист

    12 11 Отговор
    Дани Митофф да предпази гражданите от развилнелите си леви терористи.

    23:46 01.12.2025

  • 2 Кметът

    16 3 Отговор
    За осветлението питайте ДС отрочето на БКП Терзиев с Поршето...

    23:46 01.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 баба Вуна

    12 10 Отговор
    Не,розово меченце,изчезни ти.Митев ми е по-симпатичен

    23:47 01.12.2025

  • 5 Промяна

    9 8 Отговор
    ЕЙ ЛЪЖЦИ САБОТАЖНИЦИ СТЕ ОГРОМНИ ЗАЕДНО С РАДЕВ СТЕ ИСКАТЕ БЕЗРЕДИЦИ

    23:51 01.12.2025

  • 6 Трябва

    11 6 Отговор
    Митов веднага да разпореди да бъдете арестувани!

    23:51 01.12.2025

  • 7 Анонимен

    9 5 Отговор
    Точно твоята физиономия ми е най противна

    23:51 01.12.2025

  • 8 Клондайк

    7 2 Отговор
    И тебе да те няма Асене , всички вие които управлявахте 35 години трябва със забрана да не ви допускат до парламент и избори!

    23:51 01.12.2025

  • 9 Ани

    8 7 Отговор
    ПП вече не е ПодПрикритие защото днес загуби прикритието си. Останаха ПростоПунтовете с които заблуди веднъж младите хора. Следва осъзнаване и охлаждане. Копейкин може да е всичко, но той поне откровено си казва че играе за Русия

    23:52 01.12.2025

  • 10 Хаха

    4 4 Отговор
    Споко,ще изкарат пълен мандат и още един след това.

    23:54 01.12.2025

  • 11 Опа

    9 4 Отговор
    Асенчо, далаверата за вас свърши. Вземи пример от Киро и бягай с 200.

    23:55 01.12.2025

  • 12 Газ

    6 1 Отговор
    Агитките не само удрят полицаи, ами взимат парите и наркотиците на симпатизантите на промяната. Затова е цялото това мрънкане.

    23:58 01.12.2025

  • 13 Фен

    4 1 Отговор
    Жалък пингвин. Радев дори не ти е баща.

    23:58 01.12.2025

  • 14 Евала

    5 6 Отговор
    Мистър Кеш и жълтопаветните пак се прегърнаха. В името на народа, разбира се. С вас сме г-н президент!

    00:00 02.12.2025

  • 15 Кокора

    7 2 Отговор
    Тъпото Кире призова ултраси ти да атакуват централите на ГЕРБ и НОВО НАЧАЛО , и тръгна с тях . Има го на запис , дано го намерят от МВР , аз лично го гледах .

    Коментиран от #19

    00:00 02.12.2025

  • 16 Лелеее

    6 2 Отговор
    Какво направи бе, некадърен хобит, хващай самолета, и си отивай в Харварда

    00:01 02.12.2025

  • 17 Очевидец

    6 1 Отговор
    Прокопиев лумпенизира цяло едно поколение, което броди около жълтите павета.

    00:01 02.12.2025

  • 18 Хаха

    6 1 Отговор
    Пеньора Певец Асенка Василева, пак другите виновни! Асенке видя се кирочидиота как поведе хората към централата на ДПС,
    Какво Асенке колко платихте? Помним протестите през 2020 , плащахте по 50 лева на наркоманите и безработните да пикаят по храстите!
    Скрий се мошеник долен
    , Белогъзова да събира пари са покриване на щетите , заедно с носителя на Оскар артиста Филип Буков и пияндето Манол

    00:02 02.12.2025

  • 19 Мда

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Кокора":

    Всички го видяха, а Мирчев помБНТ насочваше кой на къде да върви

    00:03 02.12.2025

  • 20 Морален Стожер

    1 2 Отговор
    Бълxapитee са проccтии,примитивни жалки подобия на същества!

    00:03 02.12.2025

  • 21 123

    5 0 Отговор
    Кой нареди това безобразие

    00:06 02.12.2025

  • 22 Морален Стожер

    3 1 Отговор
    Никой нормален няма да си губи времето в такива сборища на които ходят само най-долнатaa и пропадналa иззмeeт от бълxappитe

    00:07 02.12.2025

  • 23 Морален Стожер

    2 1 Отговор
    Никой нормален няма да си губи времето в такива сборища на които ходят само най-долнатaa и пропадналa иззмeeт от бълxappитe!

    00:07 02.12.2025

  • 24 Я па Тоя

    2 0 Отговор
    Палите, а? Русодебилни празноглавци! Васко Терзиев ДС-то, тъмнато сянка на изродщината от 80-години в България, ще плаща разходите. Доказателство, че децата и внуците на комунетата имат райски газ в главите вместо мозък.

    00:12 02.12.2025

  • 25 Никой

    0 0 Отговор
    ГЕРБ като правят злини - са - нежна моминска сълза.

    Как да ги махнем - някак. И ето ти - някак.

    Коментиран от #29

    00:14 02.12.2025

  • 26 Дедо Мраз

    0 0 Отговор
    Ама и гербераските драскачи от ново начало днеска са много активни. Оставка, оставка...!

    00:16 02.12.2025

  • 27 Хаха

    1 0 Отговор
    Това е от Дарик:
    ·
    „Когато падне Пеевски, не искам аз да съм отдолу“, скандира бившият съпредседател на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков
    А с такъв плакат една украинка призоваваше за Майдан, защото заела как!
    Та питам къде Сарафов ,, може ли чужди граждани да призовават за насилствено сменяне на властта ?
    Та кой организира Киро погромите?

    00:17 02.12.2025

  • 28 Наивност

    0 0 Отговор
    Умни сте, но сте неопитни. Защо разрешихте на Петков да призове хората да тръгнат по улиците, след като се знаеше, че между тях са се шмугнали провокаторите, как ще опазите реда когато множеството се разлее и така сценария започна: Пасивна полиция, ултръси с бомби, телевизиите на властта се включиха на живо, за да покажат какъв бил протеста, шпиц команди, които бяха предсавяни като протестиращи.Пораснете, защото с наивност мафия не се бори.

    00:18 02.12.2025

  • 29 Хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Никой":

    Вие сте неможачи, що пари потрошиха по вас и нищо! На вързано куче, храна не може да дадете

    00:18 02.12.2025

  • 30 1000+

    2 0 Отговор
    Такъв култ към прасето , не съм виждала! Всички носят пракати с " прасе".
    Не знам ще стигнат ли прАжолите за Коледа!
    Мисля да я наречем " Свинската революция"!

    00:22 02.12.2025

  • 31 българия или мафията в читанка инфо

    1 0 Отговор
    За честни избори никой не излезе?!! Срещу вкарването на индийци никой не излезе!? .. За референдум!? ... Надувайте самочувствието на соросите и русофобите, евроидио тите, неолибералният капитал и глашатаи. Асен Василев иска да не се увеличават ниските пенсии, това е протестът. Срещу 2% увеличение на осигуровка за пенсия, пък таванът на пенсия не се увеличава, каза Асен В. с дядо полковник от ДС, като дядото на Пеевски. Не срещу пари за украинците в България, и за енергийна и военна помощ за Зеленски. БВП от енергия пада с 30%, подарява се на Зеленски. Вероятно Вашингтон е казал на Борисов, че няма да има посланик ни в САЩ ни в България, докато Асен Василев не е премиер, а Кири да е президент. И ТАКА ЩЕ СТАНЕ! Бойко искаше да мине с подкрепа на правителството на ДПС - Делян П. не да се опира на ПП-ДБ, но пре Вашингтон номерът не минава, и Бойко ще изпълни волята на Вашингтон - Асен премиер от Коледа до новите избори през 2029г. И Кирчо президент. Ако се споразумеят как да си разделят валутният резерв от 40 милиарда евро. Пиянството на народът мърша!

    00:26 02.12.2025

  • 32 Браво

    0 0 Отговор
    Време беше и третото прасе в държавата Асен Василев да се изкаже за свинщината която сътвориха в София как отново другото прасе му е виновно.

    00:28 02.12.2025

  • 33 .....

    1 0 Отговор
    КОГАТО ПУСНЕШ ДУХА ОТ БУТИЛКАТА .....ТРУДНО ЩЕ ГО ВЪРНЕШ !!!
    ПП-ДБ да поемат материалните щети в София!
    И да не бързат със следващи протести !
    На нас не ни трябва Майдан, ако някой не е доволен- границите са отворени ЧАО

    00:29 02.12.2025

  • 34 Жомар

    0 0 Отговор
    За това ВКС обяви Сарафов за нелегитимен, защото чорапа, и пуделите са подготвяли метеж.

    Коментиран от #36

    00:30 02.12.2025

  • 35 Горски

    1 0 Отговор
    Асенка, боли ли като не ти дават да бъ каш в кацата с меда а? Избирателите казват кой да управлява, не Асен Василев. Той и това ли не е разбрал още? ако проекта за бюджет бъде изтеглен вместо преработен ще последва бюджет за 2025 година?!?! Поради следното-няма време да бъде гласувано това действие за отмяна, след което да бъде гласуван нов бюджет преди Коледа!!! Ако правителството падне-няма да имаме никакъв бюджет-поне до съставяне на следващо такова, а това не се знае кога и дали въобще ще има, защото при следващо служебно правителство-държавата ще потъне в разруха!! Както се случи вече от 2020 до 2025!! Всички сега берем плодовете на протестите от 2020, а сегашните протести могат до това да няма никакви плодове!!! ПП-ДБ ще направят така, че ще съсипят държавата!! Запалиха ненужен огън, който ще излезе от контрол. Странно е как разнородна и често необразована тълпа изведнъж се оказва върховен експерт по бюджетиране. Хора, които едва смятат рестото си в магазина, започват да чертаят сложни финансови стратегии и да откриват „къде отиват парите“. Иронията е, че колкото по-малко разбират, толкова по-уверено обясняват. А бюджетът, вместо анализ и числа, се превръща в шумен хор от мнения, в който логиката се губи, но самочувствието – никога.

    00:31 02.12.2025

  • 36 Наме

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Жомар":

    Искали са да осакатят България, и да окопират властта. Закопчайте черупката

    00:32 02.12.2025

  • 37 Сандо

    0 0 Отговор
    Още ли вярвате, че става ва въпрос за бюжета? Много олигархични интереси стоят зад този маскарад

    00:37 02.12.2025

