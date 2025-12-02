Новини
Пламъци и сблъсъци пред централата на "ДПС-Ново начало" и офис на ГЕРБ в центъра на София

2 Декември, 2025 00:49, обновена 1 Декември, 2025 23:54

Демонстрантите - предимно млади мъже в черни дрехи, с маски и качулки, хвърляха бомбички, камъни и бутилки и скандират „Оставка“ и „Всеки ден ще е така до победата"

Пламъци и сблъсъци пред централата на "ДПС-Ново начало" и офис на ГЕРБ в центъра на София - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Напрежението в центъра на София ескалира, след като част от протестиращите срещу бюджета и управлението се събраха пред централата на "ДПС-Ново начало" на ул. „Врабча“ и бул. „Васил Левски“ малко след 22.00 ч. в понеделник, предаде NOVA.

Демонстрантите - предимно млади мъже в черни дрехи, с маски и качулки, хвърляха бомбички, камъни и бутилки и скандират „Оставка“ и „Всеки ден ще е така до победата". Партийната централа е плътно обградена от полицейски кордон.

Протестиращите тръгнаха срещу униформените и с част от коледната украса в района. Един от тях развяваше знаме на Българския футболен cъюз. Полицаите използваха лютив спрей, за да ги отблъснат.

Минути по-късно демонстрантите започнаха да обръщат контейнери за боклук, да се качват върху тях и да ги бутат срещу представителите на силите на реда. Някои от недоволните запалиха кофи за отпадъци.

Въпросната група протестиращи видимо се различава от тези, които се бяха събрали в Триъгълника на властта.

След ескалацията на напрежението пред централата на "ДПС-Ново начало" демонстрантите се насочиха към офис на ГЕРБ, намиращ се на бул. "Дондуков". Там също бяха подпалени контейнери и сблъсъците с униформените продължиха. Самата сграда беше изцяло потрошена.

При ескалацията на напрежението бяха нанесени сериозни щети и на полицейски автомобил и пожарна кола.

Около час след началото на сблъсъците огънят на бул. "Дондуков" беше потушен.

Още в първите минути след началото на баталните сцени от "Продължаваме промяната" излязоха с предупреждение: "Агитките дойдоха пред централата на ДПС. Пазете се! Избягвайте бул. "Васил Левски", където няма ток", написаха от формацията в страницата си във Facebook.

В своя публикация Кирил Петков отправи призив към всички демонстранти да се придържат към мирен протест. "Не се поддавайте на провокации. Показахме, че сме много и че гласът ни е силен. Не трябва да се хвърлят бомбички, да се руши или вандализира градът ни. Нека завършим този мирен протест достойно и обединени", написа той.

Публикация в социалната мрежа пусна и президентът Румен Радев. "Това не е сблъсък на полиция и протестиращи, а провокация на мафията, която цели да ги конфронтира. Насилието трябва да спре. Призовавам всички да се придържат към закона. Провокациите не променят факта: българите казаха НЕ на тази власт. Изходът е само един: оставка и предсрочни избори", написа държавният глава.

„Тук се случва театрална постановка. Тя започна на кръстовището с провокация към полицаите. 25 момчета с черни качулки започнаха да трошат колите, а полицаите не направиха абсолютно нищо”, заяви пред NOVA Елисавета Белобрадова. И допълни, че са били запалени кофи, а пожарната реагирала бавно.

„Тези момчета изкорубиха целия офис на ГЕРБ, без нито един полицай да направи каквото и да било. Отидох няколко пъти да ги помоля да се намесят, защото това бяха 20 момчета”, заяви Белобрадова

Тя е категорична, че става въпрос за провокатори. „Тези агитки бяха докарани, за да отидат и да потрошат офиса на ГЕРБ. За да може на другия ден да имаме сцена, в която ще ни кажат как протестиращите са потрошили офиса. Полицаите не направиха абсолютно нищо и това е много важно да бъде казано. Бях абсолютно потресена. Никога не съм виждала такова нещо”, продължи тя.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    17 1 Отговор
    Кой ще плати за старите гербаджийски столове сега?

    23:57 01.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ами то за

    19 1 Отговор
    36 години се видя, че с добро няма да стане. Хората протестират, наглите престъпници на власт се правят, че не са разбрали. И така си вървят годините.

    23:57 01.12.2025

  • 4 си дзън

    4 0 Отговор
    Въпросът е КОЙ има изгода от трошенето и качулките.

    23:57 01.12.2025

  • 5 Айде нема нужда

    5 0 Отговор
    Цирк и постановка!

    23:57 01.12.2025

  • 6 Аналлизатор

    11 2 Отговор
    Напред, будни млади българи! Мачкайте наред Боко и Шиши и марионетките им в униформи!!!!

    23:58 01.12.2025

  • 7 ППДБЛГБТ+

    5 4 Отговор
    розовите понита!

    23:59 01.12.2025

  • 8 Мькьфл

    3 1 Отговор
    Браво за протест , ама после защо за тех си гласуват!!!

    Коментиран от #15

    00:00 02.12.2025

  • 9 всичко трябва

    4 1 Отговор
    да изгори а после и фабриките и имотите им

    00:00 02.12.2025

  • 10 Кдкдкдкддккд

    4 6 Отговор
    Тези пред ДПС не са протестираща, а престъпници. За какво протестират като всички за безработни ултраси и дилъри. Хвърлят камъни, бомбички и унищожават общинска собственост. Полицията да им хвърли един як бой

    00:02 02.12.2025

  • 11 Наблюдател

    9 3 Отговор
    Време е за Възраждане!!!

    00:02 02.12.2025

  • 12 Уса

    11 2 Отговор
    Време беше агитките да се включат в протеста,за да стане истински протест.С мирни протести нищо не става.Тая власт с крв е дошла и с крв ще си отиде.Смрт на чорбаджиите гербаджииски

    Коментиран от #20

    00:04 02.12.2025

  • 13 Шишилизация

    6 1 Отговор
    Централата ГЕПИ беше шишилизирана!

    00:04 02.12.2025

  • 14 Алф

    3 1 Отговор
    УИЛИ, това Европа ли е на планетата Земя и тук Прасета управляват? Заминавам за Азия.

    00:05 02.12.2025

  • 15 много добре знаеш

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Мькьфл":

    че изборите са фалшиви от 30 години

    00:05 02.12.2025

  • 16 хе-хе-хе

    2 1 Отговор
    Пламъци и сблъсъци пред празни офиси, смешна постановка

    00:06 02.12.2025

  • 17 Данко Харсъзина

    2 4 Отговор
    Киро Умния опорочи протеста. Той изпрати агитките пред централата на ДПС.

    00:06 02.12.2025

  • 18 Евраците ги нема

    1 0 Отговор
    БНБ опоскайте, за да не видим къде е изнесен резерва

    00:08 02.12.2025

  • 19 така

    0 2 Отговор
    Възрожденци се активизираха.Те само да чупят могат.

    00:10 02.12.2025

  • 20 Крали Марко

    0 3 Отговор

    До коментар #12 от "Уса":

    Тия си бяха на Божков Черепа платените ударни бригади....

    00:11 02.12.2025

  • 21 ООрана държава

    1 0 Отговор
    То ше се види на записи после как милиционера си бърка в джобоветв докато платените провокатори трошат на воля

    00:17 02.12.2025

  • 22 Кокорчо

    1 0 Отговор
    Кой разпореди това безобразие

    00:37 02.12.2025

