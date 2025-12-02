Пламъци и сблъсъци пред централата на "ДПС-Ново начало" и офис на ГЕРБ в центъра на София

Напрежението в центъра на София ескалира, след като част от протестиращите срещу бюджета и управлението се събраха пред централата на "ДПС-Ново начало" на ул. „Врабча“ и бул. „Васил Левски“ малко след 22.00 ч. в понеделник, предаде NOVA.
Демонстрантите - предимно млади мъже в черни дрехи, с маски и качулки, хвърляха бомбички, камъни и бутилки и скандират „Оставка“ и „Всеки ден ще е така до победата". Партийната централа е плътно обградена от полицейски кордон.
Протестиращите тръгнаха срещу униформените и с част от коледната украса в района. Един от тях развяваше знаме на Българския футболен cъюз. Полицаите използваха лютив спрей, за да ги отблъснат.
Минути по-късно демонстрантите започнаха да обръщат контейнери за боклук, да се качват върху тях и да ги бутат срещу представителите на силите на реда. Някои от недоволните запалиха кофи за отпадъци.
Въпросната група протестиращи видимо се различава от тези, които се бяха събрали в Триъгълника на властта.
След ескалацията на напрежението пред централата на "ДПС-Ново начало" демонстрантите се насочиха към офис на ГЕРБ, намиращ се на бул. "Дондуков". Там също бяха подпалени контейнери и сблъсъците с униформените продължиха. Самата сграда беше изцяло потрошена.
При ескалацията на напрежението бяха нанесени сериозни щети и на полицейски автомобил и пожарна кола.
Около час след началото на сблъсъците огънят на бул. "Дондуков" беше потушен.
Още в първите минути след началото на баталните сцени от "Продължаваме промяната" излязоха с предупреждение: "Агитките дойдоха пред централата на ДПС. Пазете се! Избягвайте бул. "Васил Левски", където няма ток", написаха от формацията в страницата си във Facebook.
В своя публикация Кирил Петков отправи призив към всички демонстранти да се придържат към мирен протест. "Не се поддавайте на провокации. Показахме, че сме много и че гласът ни е силен. Не трябва да се хвърлят бомбички, да се руши или вандализира градът ни. Нека завършим този мирен протест достойно и обединени", написа той.
Публикация в социалната мрежа пусна и президентът Румен Радев. "Това не е сблъсък на полиция и протестиращи, а провокация на мафията, която цели да ги конфронтира. Насилието трябва да спре. Призовавам всички да се придържат към закона. Провокациите не променят факта: българите казаха НЕ на тази власт. Изходът е само един: оставка и предсрочни избори", написа държавният глава.
„Тук се случва театрална постановка. Тя започна на кръстовището с провокация към полицаите. 25 момчета с черни качулки започнаха да трошат колите, а полицаите не направиха абсолютно нищо”, заяви пред NOVA Елисавета Белобрадова. И допълни, че са били запалени кофи, а пожарната реагирала бавно.
„Тези момчета изкорубиха целия офис на ГЕРБ, без нито един полицай да направи каквото и да било. Отидох няколко пъти да ги помоля да се намесят, защото това бяха 20 момчета”, заяви Белобрадова
Тя е категорична, че става въпрос за провокатори. „Тези агитки бяха докарани, за да отидат и да потрошат офиса на ГЕРБ. За да може на другия ден да имаме сцена, в която ще ни кажат как протестиращите са потрошили офиса. Полицаите не направиха абсолютно нищо и това е много важно да бъде казано. Бях абсолютно потресена. Никога не съм виждала такова нещо”, продължи тя.
