Радостин Василев: Полицията пази с неохота централите на Ново Начало и на ГЕРБ

Радостин Василев: Полицията пази с неохота централите на Ново Начало и на ГЕРБ

2 Декември, 2025 00:49, обновена 1 Декември, 2025 23:57 1 032 20

Ако е имало провокация, то тя е срещу търпението на българския народ, заяви лидерът на МЕЧ

Радостин Василев: Полицията пази с неохота централите на Ново Начало и на ГЕРБ - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев излезе с остър коментар за протестите тази вечер, цитиран от dariknews.bg.

"София гори! България протестира! Полицията пази с неохота централите на Ново Начало и на ГЕРБ от справедливия гняв на хората. Все пак не ги опазиха. Мутрите откраднаха 30 години на българите и това което се случва е очаквано и не е изненадващо. Ако е имало провокация, то тя е срещу търпението на българския народ", написа той.

"Единственият изход е оставка на правителството, отказ от еврозоната, незабавни избори и мнозинство срещу ГЕРБ и ДПС-Ново Начало. Мафията не се сваля с усмивки и целувки!", пише още Василев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    12 10 Отговор
    Руди има опит с агитките.

    Коментиран от #16

    23:59 01.12.2025

  • 2 си дзън

    7 7 Отговор
    Абе дали Киро и Асен са против еврозоната като тоя?

    00:00 02.12.2025

  • 3 Те я и другата

    9 6 Отговор
    продадена гнус на кръга капитал.

    00:00 02.12.2025

  • 4 славуцана

    5 6 Отговор
    плащам на заптиета да ме вардят

    00:02 02.12.2025

  • 5 .......

    12 6 Отговор
    Пълен Провал ПП копейки хулигани Пирамиди Фараони Мечът ръждяса Ха ха ха

    00:03 02.12.2025

  • 6 Този

    11 5 Отговор
    Руди е част от постановката

    00:03 02.12.2025

  • 7 Наблюдател

    9 11 Отговор
    Време е за Възраждане!!!

    00:03 02.12.2025

  • 8 Морален Стожер

    3 10 Отговор
    Бълxapитee са проccтии,примитивни жалки подобия на същества!

    00:04 02.12.2025

  • 9 Анджо

    8 11 Отговор
    И тоя е проклет русофил.

    00:04 02.12.2025

  • 10 Рудито

    9 6 Отговор
    си е ромче и е за психиатрията.

    00:04 02.12.2025

  • 11 Промяна

    7 4 Отговор
    КАЗА БОЖКОВАТА ГЕЛОВА МУТРА ХАХАХА

    00:05 02.12.2025

  • 12 Промяна

    4 3 Отговор
    КАЗА БОЖКОВАТА ГЕЛОВА МУТРА ХАХАХА

    00:06 02.12.2025

  • 13 смехоран

    5 5 Отговор
    Не моа да разбера,сега полицията да бие,или да не бие,оти тия при всички положения квичът.И протеста трябваше да е мирен,нели?Навсякъде по света опозициите протестират срещу бджети,ама не си унищожават столиците.

    Коментиран от #19

    00:07 02.12.2025

  • 14 Уса

    4 2 Отговор
    С мирни пдрс ки протести власт не се сваля

    00:09 02.12.2025

  • 15 Морален Стожер

    5 9 Отговор
    Никой нормален няма да си губи времето по такива сборища на които ходят само най-долнатaa и пропадналa иззмeeт от бълxappитe!

    00:10 02.12.2025

  • 16 Бацо Гацов

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Руди е баджанак на Орхан исмаилов и Марешки.

    00:10 02.12.2025

  • 17 Анджо

    3 4 Отговор
    Тоя тъп адвокат не вижда ли ,че офиса центъра е разбит и разграбен. Пълен нещастник е тоя. Като се отиде на избори тоя си мисли ,че ще влезне пак в парламента , даже и да спечели парламентарните избори.

    00:10 02.12.2025

  • 18 Няма спор

    2 3 Отговор
    Е този си е най тъпия

    00:11 02.12.2025

  • 19 Смехурко

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "смехоран":

    Илитерат, явно не си виждал какво става в Париж, Берлин и Брюксел, когато на хората им писне. Тук нещата ескалираха, когато прасетата решиха да попречат на събралите се пред централата на пачите да се съединят с тези пред т.нар. триъгълник на властта, като блокираха бул. "Дондуков".

    00:14 02.12.2025

  • 20 Морален Стожер

    1 0 Отговор
    Бълxapитee са прости примитивни жалки подобия на същества! Бълxapитe другата срамни ориенталски хора, тричат кучета, кефят се на пангарски "спортове" като мазни пехливански борби, вдигане на железа и прочие простотии. Бълxapите никой не ги брои за хора, защото са жалки подообия. Примитивни, пppocти, нечистоплътни, първични, гнyccни.

    00:29 02.12.2025

