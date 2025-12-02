Радостин Василев: Полицията пази с неохота централите на Ново Начало и на ГЕРБ

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев излезе с остър коментар за протестите тази вечер, цитиран от dariknews.bg.
"София гори! България протестира! Полицията пази с неохота централите на Ново Начало и на ГЕРБ от справедливия гняв на хората. Все пак не ги опазиха. Мутрите откраднаха 30 години на българите и това което се случва е очаквано и не е изненадващо. Ако е имало провокация, то тя е срещу търпението на българския народ", написа той.
"Единственият изход е оставка на правителството, отказ от еврозоната, незабавни избори и мнозинство срещу ГЕРБ и ДПС-Ново Начало. Мафията не се сваля с усмивки и целувки!", пише още Василев.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Руди е баджанак на Орхан исмаилов и Марешки.
Илитерат, явно не си виждал какво става в Париж, Берлин и Брюксел, когато на хората им писне. Тук нещата ескалираха, когато прасетата решиха да попречат на събралите се пред централата на пачите да се съединят с тези пред т.нар. триъгълник на властта, като блокираха бул. "Дондуков".
