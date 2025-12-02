Васил Терзиев: Най-големият мирен протест от много години насам беше опорочен от една група качулати хулигани

Най-големият мирен протест от много години насам беше опорочен от една група качулати хулигани, заяви в ефира на Българската национална телевизия (БНТ) кметът Васил Терзиев по повод протеста тази вечер.
Изключително болезнено е да наблюдавам как се руши градът, каза кметът. По думите му има поражения в централа на ГЕРБ "Оборище" на бул. "Дондуков", пострадали са полицейски автомобили, бусове по бул. "Янко Сакъзов" и моста Чавдар, има запалени кофи.
На въпрос защо нямаше електричество в част от центъра на София в продължение на два часа по времето на протестите тази вечер Васил Терзиев заяви, че причината е пожар в подстанция "Рила". "Може и да е била запалена", предположи кметът.
Попитан беше ли достатъчно добре подготвена полицията за този протест столичният кмет заяви, че не би могъл да коментира. Въпросът е към министъра на вътрешните работи Даниел Митов, каза Терзиев.
Крайният резултат, е, че от един изключително мирен протест се стигна до това да се вандализира градът, заяви кметът Терзиев.
Попитан дали работеше пропусквателният режим на протеста и бяха ли проверявани хората за бомбички и други предмети, които не би трябвало да носят, Терзиев каза, че този въпрос трябва да бъде зададен на други органи на властта.
Васил Терзиев каза, че винаги е отправял призив да си пазим града. "Но точно тези, които правят безобразията в момента, каквото и да им кажа аз, не мисля, че би ги спряло. Всички знаем, че те са там с цел", заяви Васил Терзиев.
Попитан има ли информация кои са провокаторите кметът каза, че не би могъл да знае кои са, но много ясно се виждаха и не им е мястото там сред младите хора и майките с деца. Много ясно се виждаха групичките с хора с качулки, облечени изцяло в черно с гаечни ключове, които им стърчат от джобовете, каза кметът Терзиев.
Той каза, че в момента, в който приключат безредиците ще започне почистването, сметоизвозването и градският транспорт ще бъде възстановен утре.
