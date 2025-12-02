Новини
Васил Терзиев: Най-големият мирен протест от много години насам беше опорочен от една група качулати хулигани

2 Декември, 2025 01:00, обновена 2 Декември, 2025 00:06 720 25

Изключително болезнено е да наблюдавам как се руши градът, каза кметът на София

Васил Терзиев: Най-големият мирен протест от много години насам беше опорочен от една група качулати хулигани - 1
Снимка: БГНЕС
БТА БТА

Най-големият мирен протест от много години насам беше опорочен от една група качулати хулигани, заяви в ефира на Българската национална телевизия (БНТ) кметът Васил Терзиев по повод протеста тази вечер.

Изключително болезнено е да наблюдавам как се руши градът, каза кметът. По думите му има поражения в централа на ГЕРБ "Оборище" на бул. "Дондуков", пострадали са полицейски автомобили, бусове по бул. "Янко Сакъзов" и моста Чавдар, има запалени кофи.

На въпрос защо нямаше електричество в част от центъра на София в продължение на два часа по времето на протестите тази вечер Васил Терзиев заяви, че причината е пожар в подстанция "Рила". "Може и да е била запалена", предположи кметът.

Попитан беше ли достатъчно добре подготвена полицията за този протест столичният кмет заяви, че не би могъл да коментира. Въпросът е към министъра на вътрешните работи Даниел Митов, каза Терзиев.

Крайният резултат, е, че от един изключително мирен протест се стигна до това да се вандализира градът, заяви кметът Терзиев.

Попитан дали работеше пропусквателният режим на протеста и бяха ли проверявани хората за бомбички и други предмети, които не би трябвало да носят, Терзиев каза, че този въпрос трябва да бъде зададен на други органи на властта.

Васил Терзиев каза, че винаги е отправял призив да си пазим града. "Но точно тези, които правят безобразията в момента, каквото и да им кажа аз, не мисля, че би ги спряло. Всички знаем, че те са там с цел", заяви Васил Терзиев.

Попитан има ли информация кои са провокаторите кметът каза, че не би могъл да знае кои са, но много ясно се виждаха и не им е мястото там сред младите хора и майките с деца. Много ясно се виждаха групичките с хора с качулки, облечени изцяло в черно с гаечни ключове, които им стърчат от джобовете, каза кметът Терзиев.

Той каза, че в момента, в който приключат безредиците ще започне почистването, сметоизвозването и градският транспорт ще бъде възстановен утре.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Морален Стожер

    7 13 Отговор
    Никой нормален няма да си губи времето по такива сборища на които ходят само най-долнатaa и пропадналa иззмeeт от бълxappитe!

    Коментиран от #11, #24

    00:09 02.12.2025

  • 2 Шопо

    5 4 Отговор
    Ти си качулат хулиган.

    00:09 02.12.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    6 8 Отговор
    Тези хулигани ги изпрати Киро Умния, на неразрешено шествие.

    00:10 02.12.2025

  • 4 Верно ли

    5 5 Отговор
    Бреее, а не ти е болезнено, че София заприлича съвсем на бунище по време на твоето управление! Тъкмо ще си размърдаш ... да поразчистиш малко!

    00:12 02.12.2025

  • 5 Време е!

    4 3 Отговор
    Генерал Радев да вика танковете и да взима властта! Време е!

    00:13 02.12.2025

  • 6 Уса

    6 5 Отговор
    Каза Васко пдрс а от ДС.Не познавам софиянци гласували за това недоразумение нито за предишните,но властваха и разсипваха София

    00:13 02.12.2025

  • 7 Качулат хулиган

    3 4 Отговор
    Ду-хай тарат0ра ве, пе е рас, видяхме ви с мирни пр0тести докъде я докарахте

    00:14 02.12.2025

  • 8 Левскар

    3 4 Отговор
    Всеки ако знае какво го чака заради Зелените зони ...

    00:14 02.12.2025

  • 9 дс нещастника

    2 4 Отговор
    се изходи пак.... търси камиони и шофьори щото ше фърчиш на първи сняг

    00:15 02.12.2025

  • 10 Хулиганите на Шопара

    7 2 Отговор
    Потрошиха офиса на ГЕРБ пред орловият поглед на полицията. Театрали.

    00:15 02.12.2025

  • 11 Ей ю

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Морален Стожер":

    Пропадналия и морален стожер със смъкнатите гащи разкарайсе клошар на герб

    00:16 02.12.2025

  • 12 Хмхмхмхмхм

    3 4 Отговор
    Терзиев. срещу теб трябва да има сигнал в прокуратурата, че си извършил престъпление по служба- беше длъжен по закон да изискваш от полицията да прекрати протеста след настъпването на 22;00ч., защото след това става незаконен и е в нарушение на закона- ЗАКОН ЗА СЪБРАНИЯТА, МИТИНГИТЕ И МАНИФЕСТАЦИИТЕ изм. ДВ. бр.52 от 2 Юли 2019г. Отлично знаеш, че изпълнителното деяние може да се осъществи и с действие. и с бездействие- като ти реализира 2рия вариант. САМО ТИ имаше правомощието ЗАКОННО да прекратиш протеста. особено, когато от законен се превърна в незаконен. защото- Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) Кметът на общината, прекратява събранието, митинга или манифестацията, когато не са организирани или не се провеждат при условията и по реда, установени с този закон.
    (2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) При прекратяване на събранието, митинга или манифестацията участниците са длъжни да се разотидат. КМЕТЕ, ЗАЩО НЕ ГО НАПРАВИ, ЗАЩО ИЗВЪРШИ ПРЕСТЪПНО ДЕЯНИЕ И ОТКАЗА ДА ИЗВЪРШИШ ЗАКОНОСЪОБРАЗНО ДЕЙСТВИЕ. Мисля, че е време да те попитат същото и от прокуратурата, и от съда....

    00:16 02.12.2025

  • 13 ДС- БКП

    1 3 Отговор
    Аз Васко ДЕ СЕТО СЪМ ОТРОЧЕ НА БКП И ДС.. ЗАБРАНЯВАМ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПОЧИТ КЪМ НАЦИОНАЛНИ ГЕРОИ НА БЪЛГАРИЯ КАКЪВТО Е ГЕНЕРАЛ ЛУКОВ КАКТО ГО ЗАБРАНЯВАШЕ ДРУГАРКАТА ОТ БКП ФАНДЪКОВА.МРАЗЯ БЪЛГАРИЯ ЩЩОТО СЪМ ОТРОЧЕ НА КОМУНЯГИ .МАЙКА МИ И БАЩА МИ СА ОТЯВЛЕНИ КРАДЦИ КОМУНИСТИ И СЕГА ПЛУВАМЕ ВЪВ ПАРИ КООТО СА ВАШИТЕ НАРОДНИ ПАРИ И СИ КАРАМ ПОРЛЕТАРА,ДЪЩЕРЯ МИ ИЗКАЧВА ХИМАЛАЙСКИТЕ ВЪРХОВЕ, ЦЯЛОТО СЕМЕЙСТВО ПУТЕШЕСТВАМЕ ИЗ ЦЕЛИЯ СВЯТ И ХАРЧИМ ДЕСЕТКИ МИЛИОНИ ВСЯКА ГОДИНА ЗА ЛУКСОЗЕН ЖИВОТ ТАКЪВ КАКЪВТО ВИЕ НЕ СТЕ СИ МЕЧТАЛИ..И ВСИЧКО ТОВА БЛАГОДАРЕНИЕ НА КРАДЛИВИТЕ МИ РОДИТЕЛИ

    00:20 02.12.2025

  • 14 Стефан

    5 1 Отговор
    На полицаите им счупиха буса пред тях и после се снимаха с него
    Не е нагласено сигурно

    00:20 02.12.2025

  • 15 Фен

    2 2 Отговор
    След теб, най-пропадналият кмет е мигрантът, който стана кмет на Ню Йорк.

    00:22 02.12.2025

  • 16 Морален Стожер

    3 4 Отговор
    Бълxapитee са прости примитивни жалки подобия на същества! Бълxapитe другата срамни ориенталски хора, тричат кучета, кефят се на пангарски "спортове" като мазни пехливански борби, вдигане на железа и прочие простотии. Бълxapите никой не ги брои за хора, защото са жалки подообия. Примитивни, пppocти, нечистоплътни, първични, гнyccни.

    Коментиран от #25

    00:23 02.12.2025

  • 17 Хаха

    4 3 Отговор
    Ухо, не се обяснявай, ами мисли утре как ще чистиш боклука в София.

    00:25 02.12.2025

  • 18 Хаха

    1 4 Отговор
    Софиянци си го избраха този на снимката. Сега да му сърбат попарата.

    00:28 02.12.2025

  • 19 Хмхмхмхмхм

    3 2 Отговор
    Кмета на София трябва да е наясно и с друго- масово софиянци от средната класа, дори и кореняци, се изтеглят от София. Продават си имотите там и всеки според финансовите си възможности. се установява в друг град/ затворен комплекс/ населено място извън София. Едни предпочитат околните села, други се настаняват за постоянно в морските и планинските ни курорти. Да те запитам, г-н кмете, от кого ще смъква по 10 кожи Столична община /СО/ по отношение на местните данъци и такси, а...Скоро в София ще останете политическите вълци, работниците и селяндурите/ не селяните/, ултрасите и семействата им, и джен зи-тата от университетите, ама... те дали ще имат парички, и колко кожи ще можете да смъквате от гърбовете им, а....

    00:29 02.12.2025

  • 20 ВСИКО КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ

    1 1 Отговор
    С това правителство свършва ПРЕХОДЪТ, според Слава Севрюкова. След 14 декември България ще е друга. СТАТУКВОТО ЩЕ СЕ СЧУПИ КАТО ОГЛЕДАЛО! И ВСИЧКИ ДОСЕГАШНИ ПОЛИТИЦИ ИЗВЕСТНИ ЛИЦА ЩЕ ОТИДАТ В КАНАЛИЗАЦИЯТА НА ИСТОРИЯТА. За честни избори никой не излезе?!! Срещу вкарването на индийци никой не излезе!? .. За референдум!? ... Надувайте самочувствието на соросите и русофобите, евроидио тите, неолибералният капитал и глашатаи. Асен Василев иска да не се увеличават ниските пенсии, това е протестът. Срещу 2% увеличение на осигуровка за пенсия, пък таванът на пенсия не се увеличава, каза Асен В. с дядо полковник от ДС, като дядото на Пеевски. Не срещу пари за украинците в България, и за енергийна и военна помощ за Зеленски. БВП от енергия пада с 30%, подарява се на Зеленски. Вероятно Вашингтон е казал на Борисов, че няма да има посланик ни в САЩ ни в България, докато Асен Василев не е премиер, а Кири да е президент. И ТАКА ЩЕ СТАНЕ! Бойко искаше да мине с подкрепа на правителството на ДПС - Делян П. не да се опира на ПП-ДБ, но пре Вашингтон номерът не минава, и Бойко ще изпълни волята на Вашингтон - Асен премиер от Коледа до новите избори през 2029г. И Кирчо президент. Ако се споразумеят как да си разделят валутният резерв от 40 милиарда евро. Пиянството на народът мърша!

    00:32 02.12.2025

  • 21 Синя зона

    1 1 Отговор
    От другия месец 4 лв на час...да не забравите

    00:33 02.12.2025

  • 22 да се знае и помни!

    0 0 Отговор
    Всичко това 35 години след като "комунизма си отиде". Ха недей вярва на съвремениците критици, а се довери на на чалгаджиите от ново време!

    "Знаеш ли, Милке, последният правоверен комунист ще умре в България. И тогава, когато никъде по света няма да има правоверни комунисти, нито дори в болшевишка Русия, тук, у нас, все ще се намери някой. Ах, какъв народ сме ние!... — из „На завой — Димитър Талев“

    00:33 02.12.2025

  • 23 Морален Стожер

    1 0 Отговор
    Бълxapитee са прости примитивни жалки подобия на същества! Бълxapитe друсат срамни ориенталски хора, тричат кучета, варят ракия и се наливат като свинe, кефят се на пангарски "спортове" като мазни пехливански борби, вдигане на железа и прочие простотии. Бълxapите никой не ги брои за хора, защото са жалки подообия. Примитивни, пppocти, нечистоплътни, първични, гнyccни.

    00:39 02.12.2025

  • 24 традиции

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Морален Стожер":

    Тричаме още аморални стожери, правим фенери от 🎃 по Сирни заговезни и каним роднините на 🐷 по Коледа!

    00:42 02.12.2025

  • 25 традиции

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Морален Стожер":

    Тричаме още аморални стожери, правим фенери от 🎃 по Сирни заговезни и каним роднините на 🐷 по Коледа!

    00:43 02.12.2025

