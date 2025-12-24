Новини
България »
София »
Васил Терзиев: През 2025 г. отбелязахме значителен прогрес в много направления. Предизвикателна, но добра година

Васил Терзиев: През 2025 г. отбелязахме значителен прогрес в много направления. Предизвикателна, но добра година

24 Декември, 2025 09:25 601 29

  • васил терзиев-
  • прогрес-
  • направления-
  • добра година

Политиците не сме избирани, за да се оплакваме колко е тежък животът, а да намираме решения. Всеки човек си има достатъчно проблеми, за да се налага да го занимаваме и с нашите, каза още кметът на София

Васил Терзиев: През 2025 г. отбелязахме значителен прогрес в много направления. Предизвикателна, но добра година - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Бих определил 2025 г. като предизвикателна, но добра година, в която успяхме да отбележим значителен прогрес в много направления, заяви в навечерието на коледните и новогодишни празници кметът на София Васил Терзиев в интервю за БТА.

За свършеното през годината той каза, че има изключително много малки и големи неща, с които се гордее. Политиците не сме избирани, за да се оплакваме колко е тежък животът, а да намираме решения. Всеки човек си има достатъчно проблеми, за да се налага да го занимаваме и с нашите, каза Терзиев. Той предпочита да обяснява какво се случва в София, а не да влиза в ролята на жертва. Не ми е фокус да се оплаквам всеки ден какви проблеми съм заварил, а точно обратното - когато мога, винаги съм изказвал благодарност за хубавите неща, отбеляза кметът. Опитва се да поправи лошото и гледа напред, вместо да търси оправдания за несбъднати мечти и нереализирани идеи, какъвто според Терзиев е типичният политически подход в България. Като си по-добър - покажи го, заяви столичният кмет.

От свършеното през годината Васил Терзиев открои нови 1000 места в детските градини, обновяване на транспортната инфраструктура, строителството на метрото, полагането на 110 000 кв. м пътна маркировка, нови 200 000 кв. м тротоари, подготвяне на проекти за ВиК за 150 млн. лв., полагане на над 93 хил. кв. м нови тротоари, създаване на модел на публично-частни партньорства за строителство на паркинги, подмяната на 35% от осветителните дела в града, 71% приключени или в процес на изпълнение граждански проекти в рамките на инициативата "Идеи за града".

Здраве и позитивизъм пожелава Терзиев на софиянци по повод празниците. Той е на мнение, че трябва да си напомняме като общество какво ни събира. Според него каквито и предизвикателства да имаме, когато обединим сили, можем да постигнем чудеса за квартала, града, държавата. Много по-силни сме, когато работим заедно и фокусът ни не е върху минали кривини, а върху изграждането на едно по-добро бъдеще за нас и децата ни, заяви кметът Терзиев.

Какво постигнахте за града през отиващата си 2025 година?

- В областта на образованието, благодарение на нашите усилия бяха открити над 1000 нови места в детските градини. Предстои към тях да бъдат добавени още 1500 места. Строят се 15 детски градини, изграждането на други девет предстои да започне, 10 детски градини се проектират. Много амбициозно и мотивирано работим за решаването на проблема с местата в детските градини, като целта ни е да няма дете без грижа.

През 2025 г. отбелязахме напредък с проектите за училищните дворове и решаването на проблема с двусменния режим. Вече имаме пет готови проекта, които включват дострояване на класни стаи и облагородяване на училищните дворове с нови спортни съоръжения и със зеленина. Първите пет проекта вече са готови, догодина ще проектираме училищни дворове за още 10 училища.

С сферата на транспортната инфраструктура приоритет през годината ни беше всичко, свързано със системите на градския транспорт - метро, трамвайни трасета, осветление, рехабилитация на пътна мрежа и създаване на всички предпоставки да имаме ефективен градски транспорт.

Втората голяма тема през годината е всичко, свързано с транспорта и изграждането на метрото. В момента се строят 10 метростанции, проектират се други пет станции до "Студентски град", като има идейни проекти за още пет. Предстои избор на изпълнител и догодина - започване на работа по двете отсечки "Царица Йоана" до "Люлин". Това включва не само изграждане на метрото, но и изцяло ново многолентово пътно платно.

През годината реализирахме редица важни за града проекти, като моста на "Бакърена фабрика", ул. "Опълченска", бул. "Стамболийски", който е почти готов. Преди дни беше пуснато в движение новоизграденото двукилометрово продължение на бул. "Рожен", което ще позволи преминаване за 5 минути вместо за 26, както беше досега, от железопътния надлез в "Надежда" до Северната скоростна тангента. Това ще позволи по-добрата свързаност на северните райони на града и директен достъп до републиканската пътна мрежа.

Много работа беше свършена по проектирането на ремонти, които да започнат да се реализират догодина, като например обновяването на булевардите "Мария Луиза", "Копенхаген" , "Скобелев", "Христо Ботев".

Във ВиК сектора важна тема през годината беше подготовката на новите проекти за над 150 млн. лв. за изграждане на канализация в осем района на София. Целта е до май 2029 г. 31 000 жители да бъдат свързани с канализацията, а паралелно с това да бъдат подновени и старите им водопроводи. Проектите са за над 150 милиона лева финансиране по Програма "Околна среда" 2021 – 2027 г". Успяхме да приключим тази година проекта за канализация в кв. "Драгалевци", който беше изключително предизвикателен, и използвахме всички уроци от там за подготовка за доизграждането на канализационната мрежа на кв. "Симеоново", което започва догодина.

През 2025 г. е положена 110 000 кв. м пътна маркировка, което е двойно повече от 2024 г. и с около 50% над средното годишно ниво за предходни години. Инвестицията в пътна маркировка е инвестиция в здравето и живота на хората. Тя е сред най-простите, но и сред най-важните инструменти за пътна безопасност. До октомври тази година е подновена маркировката около 385 училища и детски градини във всички райони на София – по прилежащите улици, пешеходните пътеки и зоните с организация на движението. Това са целенасочени мерки, които правят средата около учебните заведения по-безопасна за децата и техните родители.

Друго нещо, което успяхме да направим през годината, е да оформим модел, по който смятаме да реализираме паркинги. Противно на обвиненията, че ние не обичаме паркинги, всъщност искаме да бъдат изградени, но просто имахме по-различни виждания какво трябва да прави Общината със собствени средства и къде можем да ангажираме частен капитал, за да може под формата на публично-частни партньорства да се появят десетки паркинги в града. Проектите за първите девет са факт, още редица са в подготвителен етап и се надяваме, след изработването на икономически финансов анализ, те максимално бързо да бъдат придвижени като процедури в първите месеци на 2026 година.

Градът не разполага с неограничено финансиране и винаги въпросът, който е стоял пред мен, е какъв тип обекти трябва да бъдат реализирани под формата на публично-частно партньорство, за да може не всичко да го плащаме ние, но в същото време да се реализират бързо и качествено проекти от публично значение. Първите две категории, върху които ние сме фокусирани, са паркинги и спортни съоръжения. Залагаме на комбинацията от инвестиция плюс дългосрочен оператор, като много важно е да се отбележи, че след края на концесията или другата избрана форма на партньорство тези обекти остават собственост на общината. И през това време, ако е концесия, ние получаваме и концесионна такса. Тоест това са обекти, които не само не биха стрували пари на общината, но биха допринесли към бюджета на общината и с тези средства бихме могли да правим други публични мероприятия.

Другото, което за нас е от изключителна важност, са зелените системи и развитието на парковете. Въпреки обжалванията, придвижваме реализацията на парка в "Младост", който е първият парк от десетилетия, който се прави там. Напреднали сме и с изграждането на парк "Кукуряк", работим и по "Люлин градина" в ж.к. "Люлин". Градът има няколко дадености, с които ние трябва не само да се съобразим, но и да ги запазим - планините, реките, минералната вода и многото зеленина.

Дадохме тласък и на един друг голям проект - "зеления градски ринг". В момента тече много работа по първите отсечки и се надяваме към края на 2026 г. да започне практическата реализация, което би било изключително голям пробив за града.

Също така бих отбелязвал и усилията ни за Витоша - друга болна тема на софиянци. Разработихме идеен проект за буферен паркинг в кв. "Драгалевци", идеен проект за лифта в "Княжево" и удължаването му, работа по всичко, свързано със Симеоновския лифт, като процедури и подготовка за бъдещо изграждане на транспортния хъб, който да позволи много видове градски транспорт да терминират там, да има огромен буферен паркинг и да намалим и дори елиминираме нуждата да се ходи с кола на Витоша. Но там има много други институции, които са ангажирани.

Предстоят редакции и събиране на обратна връзка на базата на общественото обсъждане и бъдещи корекции на Плана за управление, необходими са законови промени. Ние работим с всички институции. Написахме меморандум, който споделихме с всички заинтересовани страни. Въпреки че това не е формален документ с някакви произтичащи задължения, целта ми е публично да покажем, че имаме ангажимент да реализираме този толкова важен проект за свързаността на Витоша.

През годината се случи облагородяване на горски пътеки на Витоша, поставяне на маркировка, табели, имаше множество програми за децата, благодарение на които хиляди деца успяха да прекарат дни, изпълнени с много активности в планината. Облагородихме някои места за паркиране, како тези пред Националния исторически музей, така че там работата си върви активно и постоянно се правят подобрения.

Голям фокус през годината беше градската среда. Успяхме да подменим осветлението на десетки подлези, да ги изчистим от драсканици и да ги "облагородим" с графити. И в момента се работи по няколко изключително занемарени от години подлези по бул. "България", както и в "Подуяне". Подменено беше осветлението в подлеза на ул. "Гурко" и бул. "Васил Левски". Можем да се похвалим с подмяната на 35% от осветителните дела в града.

Обновени са 200 000 кв. м тротоари до края на 2025 г., което е рекорд. Тази програма ще продължим и следващите години.

Друго нещо, от което съм много горд, е програмата за гражданските бюджети - над 72% от проектите са напълно реализирани или са в процес на довършване. За тази година имахме рекорден брой нови проекти, рекорден брой гласували - 24 367. За догодина сме планирали да увеличим финансирането и гражданите наистина да усетят това скъсяване на дистанцията между Общината и човека. Това е централна тема, макар и от по-невидимите.

Кои са грешките, които допуснахте, и какви уроци научихте?

- Стремя се да не драматизирам грешките. Казвал съм много пъти на екипа си, че не ме притесняват грешките, стига да не са прекалено големи и фатални, особено такива, които афектират гражданите. По-скоро за мен всичко е урок и това, което не искам да виждам, е провали. Когато сме правили грешки, правилното е честно да си ги признаем пред нас, да видим защо са се получили и какво ще променим, за да не ги повтаряме. За щастие всички от екипа са много мотивирани, учат се бързо и смятам, че това е една много важна част от промяната на културата - да не се замитат грешките под килима. Използвам всяка една грешка или проблем, за да потърся по-системно решение.

За две години, откакто сте начело на Общината, много хора напуснаха Вашия екип? Как ще обясните това?

- Всеки, който е минал през тази администрация, е дал своя принос, но целта ми е да създам добре работеща машина, в която нито един човек не е незаменим. По-скоро всеки един допринася за този комплексен организъм да работи добре. И независимо дали излиза в отпуск или болничен, системата да продължава да работи без "загуба на сигнал". Целта е да не се разчита на индивидуалния героизъм, а на отборните умения и на това всичко да остане под формата на добре работеща организация, защото една от целите ни е, независимо кой и кога бъде кмет на София след мен, да наследи една изключително подредена, добре работеща, ясна и разбираема структура.

Сега вече добър отбор ли сте?

- Всичко, свързано с хора, е постоянна работа в движение и не смятам, че кадровите промени ще приключат с това, което се е случило до момента. В крайна сметка някои хора не издържат, други не се справят. Има редица причини, поради които някой решава да напусне или бива помолен да го направи, но в крайна сметка всеки един е успял да остави някакъв отпечатък. Продължава търсенето на възможно най-добрите начини да реализираме идеите си. Затова съм щастлив, че беше приета новата структура на Общината, която се надявам да ни позволи още по-ефективно да заработим и да създаваме блага за този град.

Криза след криза бележат управлението Ви – това кара ли Ви да съжалявате, че станахте кмет на София?

- Нито за момент не съжалявам. Всъщност в момента съм много по-мотивиран, щастлив, с много по-голямо желание за работа, отколкото преди една година или отколкото преди две години, защото вече проблемите ги познавам в дълбочина. Ясни са ми взаимовръзките между проблемите, възможните решения, различните политики, които биха спомогнали за пътя, по който те да се случат. Знам цената на дадено решение. Имам разбиране за решенията и инструментите за решаване на проблемите като хора, процеси, системи, програми, бюджет. Затова не съм спирал да бъда оптимист за всичко, което следва през следващите две години.

Трудна ли е за Вас ролята на политик?

- Пред последните десетилетия винаги работата ми е била свързана с хора. Свикнал съм постоянно да решавам проблеми, да имам насреща конфликтни гледни точки, да намирам решения, да бъда арбитър и да търся диалог и консенсус. Това много ми помага и сега. Просто средата е по-различна, по предизвикателна. Политическият контекст прави много трудно надграждането на чисто прагматичното, когато всички знаем какво е правилното решение за града, но не знаем как да бъде опаковано в правилните политически послания и решения.

Политиците не сме избирани да се оплакваме колко е тежък животът. Всеки човек си има достатъчно проблеми, за да се налага ние да го занимаваме и с нашите. Избират ни, за да намираме решения. Затова образовам хората за това какво се случва, но никога не съм се чувствал жертва и не съм имал очаквания, че трябва да бъда подкрепен и разбран.

За мен това е мотивация да полагам още повече усилия за по-добри идеи и намиране на подкрепа, независимо колко е трудно, за да оправдая доверието на хората. Не съм имал грешните очаквания. Свикнал съм, когато нещо трябва да се свърши, да се свърши. Това си личи от отношението ми към предишната администрация на Столичната община. Не ми е фокус да се оплаквам всеки ден какви проблеми съм заварил, обратното - когато мога, винаги съм изказвал благодарност за хубавите неща, а лошото гледам да поправя. Гледам напред, вместо да търся оправдания за несбъднати мечти и нереализирани идеи, какъвто е типичният политически подход в България.

Какви са целите Ви за следващата година?

- "Развързване на възела" с Витоша, стартиране на процеса за комплексния анализ на "Топлофикация София", който да даде посока какво е най-правилното решение, за да има една добре работещо, финансово стабилно дружество. Всичко, свързано с образование, зелената система, големите инфраструктурни проекти и подобренията в транспорта. Да закупим нови тролеи, автобуси, трамваи и да изградим една по-добра услуга. Всичко, свързано с дигитализацията на общината.

Ще се променят ли разчетите в бюджета на Столичната община за 2026 г. след падането на правителството и липсата на редовен бюджет за догодина?

- Търсим политическо съгласие как би трябвало да изглежда бюджетът на София. Това, което пряко ни вълнува, е всичко, свързано с транспорта и с програмата за подкрепа на общините. Налице е нежеланието на държавата да ни плаща за вече свършена работа, затова нямаме високи очаквания, че нещо може да се промени. Не разчитаме на държавата. Изпратихме писмо до правителството, в което описваме нещата и нуждата държавата да се намеси, за да няма повече проблеми. Но има близо 140 млн. лв. "дупка" в икономическата рамка на градския транспорт и това изисква много по-голям ангажимент от страна на държавата.

Какво пожелавате на софиянци по повод Коледа и Нова година?

- Да са здрави, позитивни и да си напомняме като общество какво ни събира. Каквито и предизвикателства да имаме, когато обединим сили, можем да постигнем чудеса за квартала, града, държавата. Много по-силни сме, когато работим заедно и фокусът ни не е върху минали кривини, а върху изграждането на едно по-добро бъдеще за нас и децата ни.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 побърканяк

    22 5 Отговор
    ДС отрочето да не ръси акъл, а да отива да товари боклуците.

    09:36 24.12.2025

  • 2 дрон

    21 3 Отговор
    Кмете, гласувах за теб, само защото алтернативата беше ужасна. Но явно живееш в паралеллна ралност. Градът е МРЪСЕН, ТЪМЕН И ПРЕЗАСТРОЕН. И нито едно от тези неща не става по-добре.

    Събуди се , или си отиди!!

    09:37 24.12.2025

  • 3 НАРОДЕН

    18 3 Отговор
    ТО ТОВА КАТО ОТЧЕТ НА КОМСОМОЛСКО СЪБРАНИЕ БЕШЕ , ГОЛЯМА ТИРАДА И НАКРАЯ НИЩО ...

    09:39 24.12.2025

  • 4 Фен

    12 5 Отговор
    Това, което построи Фандъкова, ти даже не можеш и да го измиеш. Ма то сте си такива, на Кики кадрите.

    09:40 24.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 1 Отговор
    ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО СИ БЕШЕ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА БОКЛУКА
    В СОФИЯ БЕЗ ДА ИМА ВОЙНА :)
    .....
    ПОСЛЕДНО ГО СЪБИРАТ СИК , ВИС 2 И МУЛТИГРУП :)
    ......
    А В ЛИЧЕН ПЛАН , НЕ РАЗБРАХМЕ
    ЗАЩО КМЕТА ВАСИЛ ТЕРЗИЕВ
    ЧРЕЗ ЕЛЕВЪН ВЕНЧЪРС СЛОЖИ ПОЛУЧИ 40 ДЕКАРА
    В КВ.УСТОВО С МОЛЯН ОТ ГЕРБ СМОЛЯН
    ЗА ФОТОВОЛТАИЦИ
    ...... ВМЕСТО ДА СИ ГИ СЛОЖИ НА ВИТОША
    ....
    ИМА НЯАКАКВА ДАЛВЕРА ЗАМНКА ТУКА :)

    09:44 24.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хохо Бохо

    12 1 Отговор
    Тоя е луд. Честно! Достоен комунист на дедите си, целия в л на ама отчита успех

    09:48 24.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Последния Софиянец

    12 1 Отговор
    София е потънала в планини боклук.Украса за Коледа.

    09:49 24.12.2025

  • 12 Перо

    5 1 Отговор
    Тоя кмет е най-голямото недоразумение за всички времена! Цяла София потъна в мръсотия и боклуци!

    09:52 24.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 София стана

    8 1 Отговор
    мръсно гето, не се мие, изпочупени плочи тротоари, предизвикващи контузии. Дивашко презастрояване, липса на места за паркиране. Дефекации по тротоари от домашни и бездомни животни. Вонящи дворове от развъждане на бездомни животни Център. Дефикации на гълъби по тротоарите, носещи зарази. Лято вонящи шахти. Зима заледени тротоари, предизвикани от непочистен лед и капещи климатици. Както и улуци директно изнесени на тротоари.. Заради велоалеите, няма място където да се разходиш спокойно, поне една гума на колело ще те ще те забърше в гръб на тротоара. Прахови замърсявания от Презастрояване. Шумов тормоз от Презастрояване. Разбити настилки от Презастрояване бетоновози. Орязани дървета от Презастрояване. Липса парко места от Презастрояване. Липса на обществени тоалетни. Липса на чешми. Вода 4 лв., която не е питейна, вече. А не трябва да е повече от 1.80 кубик. 4,12 лева за кубичен метър с ДДС, София е с частен концесионер, новина от вчера или кубик 4 лева.
    На какво отгоре искате повишаване на Данък сграда с 40%, на основни жилища в презастроени квартали, липсва въздух. От презастрояване жилищата станаха коптори без слънчева светлина.

    09:52 24.12.2025

  • 15 Тома

    6 1 Отговор
    Изключителен напредък, без всякакво съмнение:

    1. Всички нови места в детски градини бяха след завършването на обекти наследени от Фанди, които закъсняха средно с около една година от пусковия срок. Рекордът беше в Княжево, където получиха през 2023 сграда, построена на 90% и успяха да я пуснат през есента на 2025. На това му викам аз Промяна!
    2. Шеметното начало с боклука от 2023, ония тримесечни клони, продължи с базово развитие в няколко столични района. Скоро и в останалите. Това София не помни, но сега се запознава.
    3. Качеството на ремонтите по пътната инфраструктура е фантастично, бяхме свидетели на нов рекорд - ремонтът на 600 метра от Опълченска не само закъсня с половин година, но и обектът бе предаден с вече монтирани по платното кръпки и уникално качество на настилките. Бурни овации от страна на тъППопитеците за постижението! Реконструкцията на Витошка и Патриарха все още не е довършена. Няма за къде да се бърза, вторият мандат наближава.
    4. Подпирането и мониторинга на надлеза за Бояна продължава изключително качествено. Трета година. Овации от въртящите се пумпали по детелината!
    5. Венецът! Сметището в Княжеската градина. Уникално! Неповторимо! Вековната мечта на софиянци бе изпълнена - прекрасно сметище в самия център на града! Нека пребъде!
    Поклон!

    09:52 24.12.2025

  • 16 М3 дент Младост некадърници

    3 1 Отговор
    Привлекателна година само за олигарси и за продажни правителства. За народа инфлация и кражби от дебелаците в следствие на еврото

    09:56 24.12.2025

  • 17 Гнусар

    3 1 Отговор
    Нещастен, всички виждаме мръсотията и деградацията на София, откакто пое управлението й!!! Инфантилен некадърник, вместо да се хвалиш с фалшиви заслуги, разкарай се веднага!
    И ти ставаш за кмет, колкото дебелия ококорен за финансов министър!

    09:56 24.12.2025

  • 18 М3 дент Младост некадърници

    1 0 Отговор
    Извинете за лапсуса вследствие се пише слято

    09:58 24.12.2025

  • 19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ЛИДЪЛ СОФИЯ ПУЙКА 7.50 ЛЕВА КИЛОГРАМ
    СВИНСКИ ВРАТ БЕЗ КОСТ 8.50 ЛЕВА КИЛОГРАМ
    .......
    НЯКЪДЕ В МИЧИГАН
    ПУЙКА 2.40 ЛЕВА КИЛОГРАМ
    СВИНСКИ РИБИЦИ 5.60 ЛЕВА КИЛОГРАМ
    :)))
    ЯВНО ЯКИ СУРВАЧКИ ЯДЕТЕ :)

    09:58 24.12.2025

  • 20 патриотизъм семейство е аут в капитализм

    2 1 Отговор
    Парите нямат националност ни географски граници. Левски не е герой, никой не е герой, освен този с най-много пари. Тоест и спорта няма значение. Капиталистическата държава е в ръцете на паричната власт, на работодателите. Работодателите искат работниците и кандидатите за работа да нямат деца. Семейството е разход и ангажимент в повече, което е трудова неефективност за работодателите - властта в държавата. И всичко извън ползите на бизнесът е излишно. ЕС е бизнес начинание и съюз. Ето защо не правят нищо за работническите съюзи и права, и която и да е друга сфера от животът, освен бизнесът. Основната опорна точка на политиците в тази буржоазна диктатура, е, ако ги питаш какво ще направят за да е по-добре, те казват: "Ще помогнем на бизнесът" .... А, после се чудете защо раждаемостта намалява, и внасят млади работници от по-малко капиталистически държави - селски държави. (А бедните момчета ще си останат девствени, и повечето момичета също - защото не са намерили красивият и не бедния. Ето защо в селската държава ги сгодяват почти насила.) патриотизъм семейство е аут в капитализм

    09:59 24.12.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 В една далечна галактика

    2 0 Отговор
    В една далечна галактика ДеСарят Васко Ухото отчита , че се е преборил в mafiqta , почистил е София, абе изобщо , сложил си е оценка 6 плюс. Само дето това е някаква паралелна, измислена София, а реалността е точно обратната.

    10:06 24.12.2025

  • 23 Най смешният кмет,

    2 0 Отговор
    който София е имала!

    Цял ферман със самопохвали, умря циганката...

    10:12 24.12.2025

  • 24 Сектор

    1 0 Отговор
    Мекото ДС Терзиев е откачил! София е потънала в боклук, тоя говори за напредък! Това нормален човек няма да го маправи!

    10:15 24.12.2025

  • 25 Ха-ха

    1 0 Отговор
    Милиционерското отроче да дойде да види какъв боклукчарник е пред блока!

    10:16 24.12.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Удри с лопатата

    2 0 Отговор
    На този, и реториката му е 3ле

    10:32 24.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове