Калин Стоянов: ПП-ДБ, в комбина с хора около Радев, си внедриха групи от провокатори

От няколко дни слушаме как "специалистите по всичко“ от ПП-ДБ уверяват, че разполагали с информация за провокатори, чиято цел била да осуетят иначе мирния им протест. Надявам се, че всички вече видяха кои всъщност бяха тези провокатори и каква беше истинската им цел. Това написа депутатът от "ДПС - Ново начало" Калин Стоянов във Фейсбук.
"Тя беше една - да застрашат живота и здравето на полицейските служители и жандармеристите от системата на МВР. Видяхме вандалски прояви, палежи, изпотрошени автомобили, нанесени щети по имущество и вероятно ранени служители и протестиращи. Това няма нищо общо с мирен протест, това са умишлени действия на подготвени групи от хора.
С интерес очаквам същите тези "жълтопаветни експерти“, които не спряха да внушават, че МВР и провокаторите били свързани с ДПС-Ново Начало, да обяснят как точно се вписват тези сцени на насилие, едни срещу други, в тяхната версия.
Истината е очевидна. На уж мирния протест, ПП-ДБ в комбина с хора около президента Радев, си внедриха групи от провокатори, чиито действия подпалиха столицата. Надявам се че Денков е доволен от радикализирането на протеста, за което лично той апелираше. В типичния за тях стил, вместо да поемат отговорност, лидерите на ПП-ДБ вече искат оставки и прехвърлят вина върху всички други, а Радев жадува за предсрочни избори.
Между другото, сценарият от тази вечер силно напомня на случилото се преди две години по време на протестите срещу ръководството на БФС. Тогава приближени до президента Радев от гр. Пловдив организираха сходна провокация. Бяха използвани футболни агитки от местни пловдивски клубове, а за съжаление и няколко полицейски началници и служители от пловдивската полиция, които изпълняваха нарежданията на тези среди.
Сегашната тактика изглежда като повторение на вече познатия модел - съзнателно създаване на хаос и напрежение, прехвърляне на вина и опити да се подкопае доверието в институциите на реда.
Пълна подкрепа за служителите на МВР, които за пореден път с риск за живота си изпълняват своя дълг!!!", пише Стоянов.
