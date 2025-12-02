Новини
Калин Стоянов: ПП-ДБ, в комбина с хора около Радев, си внедриха групи от провокатори

Калин Стоянов: ПП-ДБ, в комбина с хора около Радев, си внедриха групи от провокатори

2 Декември, 2025 01:14, обновена 2 Декември, 2025 00:18

Това написа депутатът от "ДПС - Ново начало" и бивш вътрешен министър във Фейсбук

Калин Стоянов: ПП-ДБ, в комбина с хора около Радев, си внедриха групи от провокатори - 1
Снимка: БГНЕС
Фокус Фокус

От няколко дни слушаме как "специалистите по всичко“ от ПП-ДБ уверяват, че разполагали с информация за провокатори, чиято цел била да осуетят иначе мирния им протест. Надявам се, че всички вече видяха кои всъщност бяха тези провокатори и каква беше истинската им цел. Това написа депутатът от "ДПС - Ново начало" Калин Стоянов във Фейсбук.

"Тя беше една - да застрашат живота и здравето на полицейските служители и жандармеристите от системата на МВР. Видяхме вандалски прояви, палежи, изпотрошени автомобили, нанесени щети по имущество и вероятно ранени служители и протестиращи. Това няма нищо общо с мирен протест, това са умишлени действия на подготвени групи от хора.

С интерес очаквам същите тези "жълтопаветни експерти“, които не спряха да внушават, че МВР и провокаторите били свързани с ДПС-Ново Начало, да обяснят как точно се вписват тези сцени на насилие, едни срещу други, в тяхната версия.

Истината е очевидна. На уж мирния протест, ПП-ДБ в комбина с хора около президента Радев, си внедриха групи от провокатори, чиито действия подпалиха столицата. Надявам се че Денков е доволен от радикализирането на протеста, за което лично той апелираше. В типичния за тях стил, вместо да поемат отговорност, лидерите на ПП-ДБ вече искат оставки и прехвърлят вина върху всички други, а Радев жадува за предсрочни избори.

Между другото, сценарият от тази вечер силно напомня на случилото се преди две години по време на протестите срещу ръководството на БФС. Тогава приближени до президента Радев от гр. Пловдив организираха сходна провокация. Бяха използвани футболни агитки от местни пловдивски клубове, а за съжаление и няколко полицейски началници и служители от пловдивската полиция, които изпълняваха нарежданията на тези среди.

Сегашната тактика изглежда като повторение на вече познатия модел - съзнателно създаване на хаос и напрежение, прехвърляне на вина и опити да се подкопае доверието в институциите на реда.

Пълна подкрепа за служителите на МВР, които за пореден път с риск за живота си изпълняват своя дълг!!!", пише Стоянов.


София / България


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 калинката калинчо

    19 0 Отговор
    не му ли надухте пачата

    00:19 02.12.2025

  • 2 така

    23 0 Отговор
    Мръсно човече, а каква миловидна физиономия

    00:20 02.12.2025

  • 3 6фх7тймй

    29 1 Отговор
    Лаййновоза Пеевски си внедри провокарори за които беше известно че е плащал по 2000 лева за да правят безредици и после да обвини Радев. Тая сввиня трябва да лежи в затвора доживот.

    00:20 02.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ООрана държава

    18 1 Отговор
    Хехе сега една седмица ще се обвиняват взаймно чии са провокаторите.... вижда се на записи как полицайчето не реагира на трошенето на тия същите.... демек няма как да са от ппдб меч възраждане или Радев

    00:21 02.12.2025

  • 6 Трепането

    6 0 Отговор
    Ви е малко

    00:22 02.12.2025

  • 7 Данко Харсъзина

    2 19 Отговор
    Киро Умния ги изпрати да трошат. По микрофона публично. Калин Стоянов констатира очевидното.

    00:22 02.12.2025

  • 8 Учуден

    17 0 Отговор
    Тоя що Делян не го е научил да лъже като хората? Няма никаква логика организаторите на протеста да си го саботират сами.

    00:23 02.12.2025

  • 9 Аха , ама май са вашите провокатори.

    12 1 Отговор
    Чухме вече готовата реч на председателя на ДПС Ново начало.

    00:23 02.12.2025

  • 10 Да да да

    9 0 Отговор
    . Продажници. Нагледци .Крадци.Не разбрахте ли че затова беше този мирен протест.

    00:23 02.12.2025

  • 11 българия или мафията в читанка инфо

    2 11 Отговор
    За честни избори никой не излезе?!! Срещу вкарването на индийци никой не излезе!? .. За референдум!? ... Надувайте самочувствието на соросите и русофобите, евроидио тите, неолибералният капитал и глашатаи. Асен Василев иска да не се увеличават ниските пенсии, това е протестът. Срещу 2% увеличение на осигуровка за пенсия, пък таванът на пенсия не се увеличава, каза Асен В. с дядо полковник от ДС, като дядото на Пеевски. Не срещу пари за украинците в България, и за енергийна и военна помощ за Зеленски. БВП от енергия пада с 30%, подарява се на Зеленски. Вероятно Вашингтон е казал на Борисов, че няма да има посланик ни в САЩ ни в България, докато Асен Василев не е премиер, а Кири да е президент. И ТАКА ЩЕ СТАНЕ! Бойко искаше да мине с подкрепа на правителството на ДПС - Делян П. не да се опира на ПП-ДБ, но пре Вашингтон номерът не минава, и Бойко ще изпълни волята на Вашингтон - Асен премиер от Коледа до новите избори през 2029г. И Кирчо президент. Ако се споразумеят как да си разделят валутният резерв от 40 милиарда евро. Пиянството на народът мърша!

    00:24 02.12.2025

  • 12 Един

    15 1 Отговор
    Изтривалката на Дебелия какво хленчи пак?!

    00:26 02.12.2025

  • 13 Нормално

    2 9 Отговор
    Мистър Кеш и Партията на Пуделите пак се прегърнаха в името на народа.

    00:27 02.12.2025

  • 14 Морален Стожер

    2 5 Отговор
    Бълxapитee са прости примитивни жалки подобия на същества! Бълxapитe другата срамни ориенталски хора, тричат кучета, кефят се на пангарски "спортове" като мазни пехливански борби, вдигане на железа и прочие простотии. Бълxapите никой не ги брои за хора, защото са жалки подообия. Примитивни, пppocти, нечистоплътни, първични, гнyccни.

    00:27 02.12.2025

  • 15 Пълни лъжи.

    8 0 Отговор
    Не вярвайте на това мишле!

    00:28 02.12.2025

  • 16 Пардон

    9 1 Отговор
    Кой е неофициалния собственик на Левски и изкара изметта на сектор Б да прави зулуми?! Май е шефа на вигвама ДПС!!!

    00:28 02.12.2025

  • 17 Необяснимо

    4 2 Отговор
    Младежи чупеха бус на полицията и гордо се снимаха пред него?

    00:28 02.12.2025

  • 18 Емигрант

    13 1 Отговор
    Този трън Стоянов е точно копие по просстотия на главатарят си ИЛИТЕРАТЪТ от списъкът на янките "Магнитски" ! Всички от тази ОПГ-ДПС/НН са много проссти и прекалено алчни за кражби не хомосапиенс а горски същества !

    00:28 02.12.2025

  • 19 Фен

    1 9 Отговор
    Радев е в безизходица. Губи инициативата. Само война може да го спаси. Или поне така си мисли той.

    Коментиран от #20

    00:28 02.12.2025

  • 20 хаххаа

    6 0 Отговор

    До коментар #19 от "Фен":

    Сввиньо това не ти е уммрелия ЕС

    00:30 02.12.2025

  • 21 Кюлчетар

    0 0 Отговор
    Жалки мръсници от факти

    00:31 02.12.2025

  • 22 ЧОВЕК

    6 0 Отговор
    ЛЪЖЕШ, ПРОВОКАТОРИТЕ СА БИЛИ СКРИТИ В СГРАДАТА НА ДПС-НН, ОТ ТАМ ТРЪГНАХА ЗУЛУМИТЕ! ЦЯЛА СОФИЯ ВИДЯ, ДОРИ И ЖУРНАЛИСТИТЕ И ПОЛИЦАИТЕ!

    00:32 02.12.2025

  • 23 Деметриус Валънтайн

    0 0 Отговор
    Добър вечер, драги сънародници. Ще повторя словата, които оставих тук преди няколко години: докато Тиквата не се отдели от раменете, крилцата на Сокола не се подрежат и Лили не се сложи на шиш, мирясване няма да има.

    00:34 02.12.2025

  • 24 Морален Стожер

    1 1 Отговор
    Бълxapитee са прости примитивни жалки подобия на същества! Бълxapитe друсат срамни ориенталски хора, тричат кучета, варят ракия и се нариват кано свинe, кефят се на пангарски "спортове" като мазни пехливански борби, вдигане на железа и прочие простотии. Бълxapите никой не ги брои за хора, защото са жалки подообия. Примитивни, пppocти, нечистоплътни, първични, гнyccни.

    00:35 02.12.2025

  • 25 Калин Свинстоянов

    0 0 Отговор
    Горките полицаи с огромни заплати и коледни бонуси! Наистина си рискуваха живота тази вечер, изправени в неравносна битка срещу пет запалени контейнера!

    00:36 02.12.2025

  • 26 Морален Стожер

    1 2 Отговор
    Бълxapитee са прости примитивни жалки подобия на същества! Бълxapитe друсат срамни ориенталски хора, тричат кучета, варят ракия и се наливат като свинe, кефят се на пангарски "спортове" като мазни пехливански борби, вдигане на железа и прочие простотии. Бълxapите никой не ги брои за хора, защото са жалки подообия. Примитивни, пppocти, нечистоплътни, първични, гнyccни.

    Коментиран от #28

    00:36 02.12.2025

  • 27 мунчо в затвора!

    1 1 Отговор
    Уродът мунчо предизвика безредиците и трябва да бъде заклеймен.

    00:37 02.12.2025

  • 28 Бюргер крйг

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Морален Стожер":

    Слаб ти е рейдж бейта, шванцлучер , хаха

    00:39 02.12.2025

  • 29 Морален Стожер

    1 1 Отговор
    Бълxapитe са прости примитивни жалки подобия на същества! Бълxapитe друсат срамни ориенталски хора, тричат кучета, варят ракия и се наливат като свинe, кефят се на пангарски "спортове" като мазни пехливански борби, вдигане на железа и прочие простотии. Бълxapите никой не ги брои за хора, защото са жалки подообия. Примитивни, пppocти, нечистоплътни, първични, гнyccни.

    00:39 02.12.2025

  • 30 Данко Харсъзина

    0 2 Отговор
    Жълтокопитните бастисаха градо. Куките нямат вина. Тези дето забраха в кауша, ще патят. Ако не друго, ще ги нахапят бълхите. Ако Бойко не се огъне, Шишко ще им покаже къде зимуват раците.

    00:40 02.12.2025

  • 31 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 32 Мръсната Роля !

    1 0 Отговор
    Мръсната Роля !

    На Полицията !

    И МВР !

    Отдавна !

    Е Известна !

    И Сега !

    Отново Лъсна !

    В Целия И !

    Блясък !

    00:41 02.12.2025

