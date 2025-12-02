Денков: От днес искаме оставката на правителството

Този протест беше срещу лъжите и срещу кражбите. Това беше най-големият протест от 25 години насам. Това заяви пред БТВ Николай Денков от ПГ на ПП-ДБ.
И определи, че е имало две събития - мирен протест и случващото се след 22 часа. И допълни, че от ПГ нямат общо с тези "провокатори" и "агитки".
Денков беше категоричен, че от днес ще искат оставката на правителството.
Ако продължават да лъжат хората, ще има нови протести. Ако Борисов продължи да казва изтегляме бюджета, а не се изтегля, ще има недоволство, каза той и допълни: Самият протест каза "ние искаме нещо повече".
"Няколко различни организации казаха на управляващите как да се поправи Бюджет 2026."
Според Денков специална група в полицията се занимава именно с погроми.
"Докато не се изчисти МВР от провокатори, ще е такова."
