Денков: От днес искаме оставката на правителството

Този протест беше срещу лъжите и срещу кражбите. Това беше най-големият протест от 25 години насам. Това заяви пред БТВ Николай Денков от ПГ на ПП-ДБ.

И определи, че е имало две събития - мирен протест и случващото се след 22 часа. И допълни, че от ПГ нямат общо с тези "провокатори" и "агитки".

Денков беше категоричен, че от днес ще искат оставката на правителството.

Ако продължават да лъжат хората, ще има нови протести. Ако Борисов продължи да казва изтегляме бюджета, а не се изтегля, ще има недоволство, каза той и допълни: Самият протест каза "ние искаме нещо повече".

"Няколко различни организации казаха на управляващите как да се поправи Бюджет 2026."

Според Денков специална група в полицията се занимава именно с погроми.

"Докато не се изчисти МВР от провокатори, ще е такова."