Денков: От днес искаме оставката на правителството

2 Декември, 2025 09:06 2 126 62

  • николай денков-
  • протест-
  • оставка-
  • правителство

Според Денков специална група в полицията се занимава именно с погроми

Денков: От днес искаме оставката на правителството - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Този протест беше срещу лъжите и срещу кражбите. Това беше най-големият протест от 25 години насам. Това заяви пред БТВ Николай Денков от ПГ на ПП-ДБ.

И определи, че е имало две събития - мирен протест и случващото се след 22 часа. И допълни, че от ПГ нямат общо с тези "провокатори" и "агитки".

Денков беше категоричен, че от днес ще искат оставката на правителството.

Ако продължават да лъжат хората, ще има нови протести. Ако Борисов продължи да казва изтегляме бюджета, а не се изтегля, ще има недоволство, каза той и допълни: Самият протест каза "ние искаме нещо повече".

"Няколко различни организации казаха на управляващите как да се поправи Бюджет 2026."

Според Денков специална група в полицията се занимава именно с погроми.

"Докато не се изчисти МВР от провокатори, ще е такова."


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Голям и мазен за НАТО,ЕС и САЩ и украйна

    48 20 Отговор
    Ама как бе, мишленце? Нали бяхте само срещу бюджета? Да не е станало нещо?

    Коментиран от #39

    09:07 02.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Верно ли бе

    30 12 Отговор
    Тоя не участваше ли в ролята на иконом в един английски криминален филм , по роман на Агата Кристи ?

    09:09 02.12.2025

  • 4 Башибозука на Прасето

    26 7 Отговор
    потуши Априлското въстание!

    09:10 02.12.2025

  • 5 Вашето мнение

    44 18 Отговор
    Пепедебейците искат място на софрата, доказаха го. Искат докато плюскат, боци и шиши да ги вардят от Путин. Никога няма да отида на протест, на който водещ е хироя нанаю тицин и там се мъдрят, кирчо, кокорчо и мирчеф.

    09:10 02.12.2025

  • 6 денкуф мяу - мяу

    43 11 Отговор
    соросоиден тъпанар

    09:11 02.12.2025

  • 7 пипи

    23 11 Отговор
    За да вдигнете осигуровките вие, както настоява асАнка василевА, а да не е дуета боко-шиши...

    09:11 02.12.2025

  • 8 Ганя Путинофила

    16 30 Отговор
    Младите въстанаха срещу дрътите русофили!

    09:11 02.12.2025

  • 9 Верно ли бе

    11 5 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    Щото ти пък си лорд от Кембридж навярно ? Що не си е..... м.......?

    09:11 02.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Зайче от гората

    29 16 Отговор
    То лесно ще ги изчегъртаме, ама после какво? Вас ли да върнем, изедници? Вие ще подарите каквото е останало от държавата на Украйна!

    Коментиран от #18

    09:12 02.12.2025

  • 12 Пич

    31 15 Отговор
    Това недоразумение скоро ще го приберат ! Въпрос - Кирчовците ще спрат ли изтичането на пари към Украйна , ще спрат ли да купуват трошките на САЩ за нашата армия , ще изгонят ли Уестингхаус за да спестят 50 милиарда...... Не бе , Асен и Киро изчезнаха осемнадесет милиарда за девет месеца!!! И не дадоха никакви обяснения за това. А заплатите и пенсиите Асен вдигна с огромен дълг!!! Или - няма никакви разлики между Бойко и Шиши са като Киро и Асен !!!

    09:13 02.12.2025

  • 13 Ужасяващо е

    31 6 Отговор
    Бившият министър и вицепремиер Лидия Шулева разгроми мафията на власт в момента! Зададе въпрос - защо след като официалната статистика обяви инфлация 3,5 процента ЗАПЛАТИТЕ на СИЛОВИТЕ СТРЪКТУРИ се УВЕЛИЧИХА тази година със 70 Процента а от догодина с 19 процента? Следващите 3 години лихвите ще са все по непосилни и държавата изпада в колапс! Водещата Цветанка Ризова я попита защо лихвите ще са все по високи! А Шулева отговори - " Защото се теглят все по ОГРОМНИ ЗАЕМИ ЗА ДА СЕ ПЛАЩА НА ПОЛИЦАИ ВОЕННИ И АДМИНИСТРАЦИЯ. И всичко това ЩЕ ГО ПЛАТИ човека от улицата ,тоест ОБИКНОВЕНИЯ РАБОТЕЩ ЧОВЕК. Не може един гражданин който полага производителен труд ,тоест произвежда всички необходими неща за ежедневието ни да изнемогва,да получава само за битови нужди,храна, отопление, вода, дрехи ,транспорт и да не му остава за друго а в същото време да храни непроизводителни сектори на които увеличиха заплатите последните 3 години общо с 90- 100-125 процента. Това е не само подигравка с обикновените граждани ,това е престъпление спрямо тях"... Абсолютно е права бившият вицепремиер Шулева. Време е всички мачкани трудови хора от мафията на власт да потърсят своите изконни човешки права а не да са роби. Тези огромни заеми за силовите структури и администрация ще плащат работещите а техните деца са обречени да бъдат роби. Излизаме - няма кой друг да води тази битка вместо нас.

    Коментиран от #34, #38, #47

    09:13 02.12.2025

  • 14 ООрана държава

    23 6 Отговор
    Сега започват бойковите драми че ще се счупи държавата, ще настане хаос и погром, ще дойдат черни дни без спасителя пожарникар на чело на държавата....

    09:14 02.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Дедо Джо

    18 9 Отговор
    Инженер Денков лъже хората. Не може теляците на бойко и шиши да донесат промяна.

    09:15 02.12.2025

  • 17 Дрът русофил

    15 19 Отговор
    Тиквата хариза на путин 4 милиарда за сръбската тръба!
    Резидента хариза на Боташ 6 милиарда!
    Кой е по по най?

    09:16 02.12.2025

  • 18 Киро Шприца

    4 4 Отговор

    До коментар #11 от "Зайче от гората":

    И ще воюваме с Русия!

    09:16 02.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ами

    14 6 Отговор
    пп и дб искат да има служебно правителство на радев

    09:16 02.12.2025

  • 21 ннннннннн

    7 4 Отговор
    Тоа па искал оставката на кривителството,вай!

    09:17 02.12.2025

  • 22 жикаор

    19 8 Отговор
    55 милиона лева в сакове и чували от магистрала ХЕМУс изчезнали в посока Банкя. Мата Хари снима гол лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя с чекмедже пълно с евро и злато, а за корупция КПК арестува Величие и Ивелин Михайлов, дето няма и 1 лев от държавата и 1 ден няма на държавен пост. ДПС - Шишко всеки петък събота и неделя, лети с частния си самолет до Дубай, а КПК искат да арестуват Киро Брейка??? 35 милиарда евро дълг изтегли и прахоса ГЕРБ циганина, а прокурорите казват че е неизвестен извършител??? Жандармерия отива и блокира цяло село и арестува хора дето доброволно им дават всички искани документи, защото няма нищо??? Ареста е пълен с такива дето нямат и 1 лев да избягат някъде, а крадците в парламента си гласуват 2 милиарда за 8 км. път??? До кога бре??? 36 г минаха, до кога ще си играете с българите??? Слава на Господ Иисус Христос, лъжата и лъжците са обречени на гибел. Кога ще приберете ОПГ ГЕРБ и Винету??? Оставка и после на Съд.

    Коментиран от #42

    09:17 02.12.2025

  • 23 Ние пък

    32 7 Отговор
    НЕ ИСКАМЕ ППДБ.Видяхме ви,че нищо не правите,докато сте на власт и не можете да сте алтернатива.Можете само да събирате кеш за по островите.

    09:18 02.12.2025

  • 24 Анонимен

    21 4 Отговор
    Точат си зъбките да захапят кокъла

    09:18 02.12.2025

  • 25 стоян георгиев

    25 4 Отговор
    Няма да стане.И вас не ви искаме.

    09:20 02.12.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 АнтиКомунист

    24 7 Отговор
    тоя плъх провокира размириците снощи, заедно с мирчев и дебелия кокор !!!

    09:22 02.12.2025

  • 31 НЯМА ВРЕМЕ

    4 5 Отговор
    САРАФА ВАДИ ПАПКИТЕ СРЕЩУ ГОЛЯМОТО Д
    И ГОЛЯМОТО Б. ЧЕ ТЕ ЩЕ ГИ ИЗВАДЯТ СРЕЩУ ТЕБЕ,

    09:22 02.12.2025

  • 32 Верно ли бе

    2 2 Отговор

    До коментар #26 от "1488":

    Щото ти пък си лорд от Кембридж навярно ? Що не си е..... м.......?

    09:23 02.12.2025

  • 33 Реалист

    10 12 Отговор
    Променкаджиите на Фатмака са ясни, те искат отново да овладеят държавата и службите, но вече няма кой да им се върже! В момента да искаш да събаряш правителство е ПРЕДАТЕЛСТВО към държавата, към България! Макар и и с много кусури, сегашното правителство няма алтернатива към момента. Предсрочни избори иска Фатмака и опозицията, но то е ясно защо...

    09:23 02.12.2025

  • 34 100%

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ужасяващо е":

    Да, точно за това е всичко!

    09:23 02.12.2025

  • 35 Верно ли бе

    2 2 Отговор

    До коментар #29 от "1488":

    Щото ти пък си лорд от Кембридж навярно ? Що не си е..... м.......?

    09:24 02.12.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Анонимен

    18 3 Отговор
    Този път няма да ни излъжете бе шарлатани

    09:25 02.12.2025

  • 38 Не,не е

    7 5 Отговор

    До коментар #13 от "Ужасяващо е":

    От вчера ,по всяка тема пишеш едно и също.Дълго време силовите министерства бяха с мнооого ниско заплащане и резултатът беше,че нямаше кой да иска да става военен.Ама ставайте бе,щом смятате,че там е добре.Кой ви пречи?! Аз например,съм недоволна,че учителите взимат високи заплати,а ние плащаме луди пари за частни уроци.Или лекарите --за да попаднеш на добър специалист,плащаш,плащаш.Няма идеална справедливост!

    Коментиран от #59

    09:26 02.12.2025

  • 39 Никога повече

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "Голям и мазен за НАТО,ЕС и САЩ и украйна":

    С Русия. Тук не е Москва

    09:28 02.12.2025

  • 40 Мъ.Денко

    5 2 Отговор
    Искаме пак да ходим на избори 16 пъти

    09:29 02.12.2025

  • 41 стоян георгиев

    7 4 Отговор
    Новата коалиция на Радев, ПП ДБ и Възраждане ще приема еврото или ще се бори срещу Путин?

    09:30 02.12.2025

  • 42 Реалист

    8 8 Отговор

    До коментар #22 от "жикаор":

    Чезвай, Трол! Защо не си споменал 6 милиарда за Боташ?! Ама иначе пропагандираш лъжите си тук...всички знаем, че кюлчетата и ББ НЯМАТ нищо общо и всичко е инсценирано. Ама ти защо да си зададеш елементарния въпрос ЗАЩО няма обща снимка на спящия ББ с кюлчетата??? То е ясно, защото са правени по различно време...на тази опорка НИКОЙ вече не се връзва, жалък си!

    Коментиран от #51

    09:31 02.12.2025

  • 43 Анонимен

    8 0 Отговор
    Точно и ясно обяснете на хората заедно с кого мислите да управлявате.

    09:35 02.12.2025

  • 44 само питам

    6 1 Отговор
    Чета тука гневни коментари ама ако утре има избори колко от вас ще отидат да гласуват против тая сган и колко ще "отидат за гъби".

    09:35 02.12.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Лунатик

    4 1 Отговор
    И сега какво...русофобите ще се коалират с русофилите?

    09:37 02.12.2025

  • 47 Само да ти кажа

    5 4 Отговор

    До коментар #13 от "Ужасяващо е":

    За лихвите--никога ипотечни кредити не са били с по-ниски лихви Ние например,95 -96 год.плащахме 16 % лихви по ипотечни кредити.Това не е ли добре за младите хора --добре е.Същото важи и за България --добър кредитен рейтинг.Няма как някой с магическа пръчка да ти подреди живота.Вчера например,бях на театър,в пълна зала с млади хора,които явно бяха дошли да се забавляват.Значи,доволни от живота.Обаче те действат,а не мрънкат постоянно.Вие сте от използваните за благото на една шепа политици.

    09:38 02.12.2025

  • 48 Каси

    4 1 Отговор
    Даскале, ти пък кой си да искаш оставка?
    Товарния влак с еврото е набрал висока скорост и никой не може да го спре. Ще катастрофа януари месец, но тогава ще е късно за всички. Дори военният генерал няма да напусни президенството до септември месец за да спасява държавата от еврото.
    Лятото трябваше да протестирате да се спаси българският лев!

    09:38 02.12.2025

  • 49 Рамбо

    14 0 Отговор
    И ако това мекотело пак ще е начело е?а ти държавата.

    09:41 02.12.2025

  • 50 Истината:

    7 3 Отговор
    Около Петдесет Хиляди излязоха на протести в България НЕ срещу
    проекта за първия бюджет в евро,
    А срещу Кражбите и Корупцията на Управляващите партии в България!
    Но купените медии Не отразиха протеста!
    Всички се направиха, че не са чули Гласа на Хилядите Млади хора, които
    Поискаха Оставката на Борисов и Пеевски!
    Медиите скриха, че повечето от протестиращите бяха Млади хора,
    които поискаха по-малко да крадат и лъжат управлявашите, за да останат в България!

    09:41 02.12.2025

  • 51 нмуики

    4 3 Отговор

    До коментар #42 от "Реалист":

    Ти къде си си намерил това нещо на което му викаш глава и мозък бре??? Къде си намерил толкова глупост да си я сложиш на главата??? Те животните са по умни от теб. А допускаш ли че това е само малка част от ограбеното??? Само една песачинка от всичко което е грабил ГЕРБ циганина???

    09:42 02.12.2025

  • 52 Като оставим

    6 7 Отговор
    пропагандните клишета на Денков, Мирчев, Кокорчо и сие, Обединеното ОФ на Радев успя в национален мащаб да изкара не повече от 50000 души по улиците.

    ППДБ, Възраждане, МЕЧ, Величие, Нинова, Черепа, Кузман и още куп по дребни едва събраха 50000 души!

    Главната полза от протеста е , че поне успяхме да преброим ОФ- то на Радев.

    Толкова са им силите!

    Сега главният въпрос следният - ДАЛИ МЕКАТА МАРИЯ БОРИСОВ няма пак да клекне пред мижавия уличен натиск и да подаде оставка!

    09:43 02.12.2025

  • 53 На молец

    10 2 Отговор
    Гнус ме е от Прасето и Тиквата, ама тоя академик ми прилича на молец.

    09:43 02.12.2025

  • 54 Ха ХаХа

    11 1 Отговор

    До коментар #45 от "България не е е кочина 🐷":

    И да поставим инжинера по прах за пране Денков,Киро Тъпото,ютлъстият Кокор и тозиэс двупръстовото чело с баща Втори секретар на ОК на БКП в Толбухин
    Ха ха ха нещастно тъп народ

    09:44 02.12.2025

  • 55 фрики

    8 0 Отговор
    Академика малко прилича на глистав койот. иначе не е лошо момче

    09:46 02.12.2025

  • 56 Този може

    6 0 Отговор
    да иска много неща,но няма кой да му ги даде. Нагльор

    09:50 02.12.2025

  • 57 НЕ НЕ НЕ

    5 1 Отговор
    Абе, Сапун! Цял мандат ги крепяхте в парламента - за новата конституция. бяхте заедно. Сега в този парламент -за Шенгена, за Еврозоната, за Окрайната, за Урсулата все заедно гласувахте! И сега изведнъж се сетихте , че те били лоши и крадяли?! Ама само заради бюджета...щото там вас ви няма ! А кому КОра държахте, та не гласувахте за сваляне на правителството когато Коцето, Гела и Ивелин искаха вот на недоверие на тази мафия наречена Министерски съвет?!
    Не заради бюджета... Заради цялостната политика - ОСТАВКА! И заедно с тях - измитайте се и вие, гну.сни либерасти! шавие б.пу....май.на!

    09:51 02.12.2025

  • 58 Куку

    1 2 Отговор
    Най после ще управлявате с Възраждане,Меч и Величие!Нормалните хора ще протестират под вашите прозорци до спукване!

    09:55 02.12.2025

  • 59 Кого лъжеш

    5 0 Отговор

    До коментар #38 от "Не,не е":

    Дълго време силовите министерства бяха с мнооого ниско заплащане от 3000 4000 лева...СЕГА вече е 7000 8000 лева на месец....На това ли викащ ниско заплащане

    Коментиран от #62

    09:57 02.12.2025

  • 60 бай герги

    1 0 Отговор
    кой беше тоз а а тоз не е ли денкоф където му се патуваше Шарлатана денкоф

    10:07 02.12.2025

  • 61 Само питам

    1 1 Отговор
    А КОЗЛЯЦИТЕ КАТО НЕ СЕ БИЛИ НА ПРОТЕСТА , това означава ли ЧЕ ТЕ НЕ СА БЪЛГАРИ ?

    10:09 02.12.2025

  • 62 Не,не е

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "Кого лъжеш":

    Няма такава заплата от 7 --8 хиляди лева .Даже на офицери ,шефове на сектори.Ама,ако ти харесва,мисли си и за десетки хиляди като заплати.Стани военен,мини целия път на развитие и ще вземаш и ти много.Кой ти пречи.

    10:29 02.12.2025

