Средната възраст за раждане на първо дете в София достигна 30,9 години - най-висока в страната

София се превръща в областта с най-късно родителство в България. По данни на НСИ за 2024 г. средната възраст за раждане на първо дете в столицата е 30.9 години - значително над средната за страната, която е 27.6 години. Тази тенденция е устойчива през последните години и според специалистите води до нарастващи рискове, свързани с репродуктивното здраве и изчерпването на яйчниковия резерв.

Същевременно София отчита най-ниските нива на ранни раждания и аборти сред момичета под 20 години: едва 5.1% от всички аборти са при млади момичета, а само 2.7% от живородените през 2024 г. са от майки под 20 години. Макар това да показва добра информираност и по-висока употреба на контрацепция, експертите подчертават, че отлагането на родителството до края на 30-те крие сериозни последствия - както медицински, така и демографски.

Именно на този фон, на 1 декември - Световния ден за борба със СПИН - в Първа английска гимназия в София се проведе семинарът „Koga.bg - здрави и активни“, организиран от Фондация „Искам бебе“ с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта. Целта на събитието беше да постави акцент върху информирания избор, превенцията на полово предавани инфекции и риска от късно майчинство.

Лекторите д-р Александър Кобаков, акушер-гинеколог в МБАЛ „Св. София“, и психологът Елена Димитрова-Ангелова представиха пред учениците информация за фертилитета, факторите, които влияят върху възможността за забременяване, емоционалната зрялост и връзката между стреса и репродуктивното здраве. По време на дискусията бяха обсъдени и рисковете, които настъпват при забременяване след 30-годишна възраст, сред които намален яйчников резерв, по-висок риск от хромозомни аномалии и по-чести усложнения по време на бременността.

Семинарът беше подкрепен от представители на Министерството на младежта и спорта, БЧК, РЗИ София и Столична Община - район „Оборище“. Те подчертаха значението на просветителските инициативи сред младите хора и необходимостта темата за репродуктивното здраве да присъства устойчиво в образователната среда.

От Фондация „Искам бебе“ заявиха, че късното родителство се превръща в един от най-сериозните демографски и здравни проблеми в София, а липсата на информираност за рисковете често води до забавена диагноза и трудности при опитите за създаване на семейство. „Младите хора в столицата вземат много отговорни решения, но често не знаят колко рано започва спадът на фертилитета. Информацията е ключът“, подчертават организаторите.

Семинарът е част от инициативата „Koga.bg?“, която продължава в училища в цялата страна и цели да подпомага младежите да вземат информирани решения за своето здраве и бъдещо родителство.