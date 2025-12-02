Средната възраст за раждане на първо дете в София достигна 30,9 години - най-висока в страната

София се превръща в областта с най-късно родителство в България. По данни на НСИ за 2024 г. средната възраст за раждане на първо дете в столицата е 30.9 години - значително над средната за страната, която е 27.6 години. Тази тенденция е устойчива през последните години и според специалистите води до нарастващи рискове, свързани с репродуктивното здраве и изчерпването на яйчниковия резерв.
Същевременно София отчита най-ниските нива на ранни раждания и аборти сред момичета под 20 години: едва 5.1% от всички аборти са при млади момичета, а само 2.7% от живородените през 2024 г. са от майки под 20 години. Макар това да показва добра информираност и по-висока употреба на контрацепция, експертите подчертават, че отлагането на родителството до края на 30-те крие сериозни последствия - както медицински, така и демографски.
Именно на този фон, на 1 декември - Световния ден за борба със СПИН - в Първа английска гимназия в София се проведе семинарът „Koga.bg - здрави и активни“, организиран от Фондация „Искам бебе“ с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта. Целта на събитието беше да постави акцент върху информирания избор, превенцията на полово предавани инфекции и риска от късно майчинство.
Лекторите д-р Александър Кобаков, акушер-гинеколог в МБАЛ „Св. София“, и психологът Елена Димитрова-Ангелова представиха пред учениците информация за фертилитета, факторите, които влияят върху възможността за забременяване, емоционалната зрялост и връзката между стреса и репродуктивното здраве. По време на дискусията бяха обсъдени и рисковете, които настъпват при забременяване след 30-годишна възраст, сред които намален яйчников резерв, по-висок риск от хромозомни аномалии и по-чести усложнения по време на бременността.
Семинарът беше подкрепен от представители на Министерството на младежта и спорта, БЧК, РЗИ София и Столична Община - район „Оборище“. Те подчертаха значението на просветителските инициативи сред младите хора и необходимостта темата за репродуктивното здраве да присъства устойчиво в образователната среда.
От Фондация „Искам бебе“ заявиха, че късното родителство се превръща в един от най-сериозните демографски и здравни проблеми в София, а липсата на информираност за рисковете често води до забавена диагноза и трудности при опитите за създаване на семейство. „Младите хора в столицата вземат много отговорни решения, но често не знаят колко рано започва спадът на фертилитета. Информацията е ключът“, подчертават организаторите.
Семинарът е част от инициативата „Koga.bg?“, която продължава в училища в цялата страна и цели да подпомага младежите да вземат информирани решения за своето здраве и бъдещо родителство.
1 Ужасяващо е
11:21 02.12.2025
2 Ще призова младите хора да са
11:21 02.12.2025
3 писарке пиши ясно и грамотно
НЕ
Средната възраст за раждане на първо дете
А
Средната възраст при жените в София за раждане на първо дете
Коментиран от #5, #9
11:23 02.12.2025
4 ООрана държава
11:23 02.12.2025
5 Герп боклуци
До коментар #3 от "писарке пиши ясно и грамотно":Сбъркал си сайта пич, тия толкова си могат
11:24 02.12.2025
6 Изобщо не раждайте!
11:37 02.12.2025
7 991
В София сутринта излизаш в 7:30, вечерта се прибираш най-рано в 19:00 (ако не ходиш да пазаруваш храна), на края на месеца взимаш заплата - чисто 2000-2500 лева.
Само Наема ти е 1000+ лв. на панелната двустайка, в която живееш. Като платиш и сметките, транспорта, храна и вече си свършил парите.
Питам - това дете какво ще яде и кой ще го гледа?
Така се организира политиката в наши дни, че да имаш дете е лукс, който за жалост могат да си позволят само по-богатите хора.
11:46 02.12.2025
8 Сила
11:53 02.12.2025
9 1488
До коментар #3 от "писарке пиши ясно и грамотно":"излиза че всички полове раждать
в твоя свят сигурно е така, затуй трябва да ти се уточнява
12:19 02.12.2025
10 1488
12:20 02.12.2025