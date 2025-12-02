Новини
Средната възраст за раждане на първо дете в София достигна 30,9 години - най-висока в страната

2 Декември, 2025 11:16 552 10

Експерти предупреждават за рисковете

Средната възраст за раждане на първо дете в София достигна 30,9 години - най-висока в страната - 1
Снимка: Фондация Искам бебе
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

София се превръща в областта с най-късно родителство в България. По данни на НСИ за 2024 г. средната възраст за раждане на първо дете в столицата е 30.9 години - значително над средната за страната, която е 27.6 години. Тази тенденция е устойчива през последните години и според специалистите води до нарастващи рискове, свързани с репродуктивното здраве и изчерпването на яйчниковия резерв.

Същевременно София отчита най-ниските нива на ранни раждания и аборти сред момичета под 20 години: едва 5.1% от всички аборти са при млади момичета, а само 2.7% от живородените през 2024 г. са от майки под 20 години. Макар това да показва добра информираност и по-висока употреба на контрацепция, експертите подчертават, че отлагането на родителството до края на 30-те крие сериозни последствия - както медицински, така и демографски.

Именно на този фон, на 1 декември - Световния ден за борба със СПИН - в Първа английска гимназия в София се проведе семинарът „Koga.bg - здрави и активни“, организиран от Фондация „Искам бебе“ с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта. Целта на събитието беше да постави акцент върху информирания избор, превенцията на полово предавани инфекции и риска от късно майчинство.

Лекторите д-р Александър Кобаков, акушер-гинеколог в МБАЛ „Св. София“, и психологът Елена Димитрова-Ангелова представиха пред учениците информация за фертилитета, факторите, които влияят върху възможността за забременяване, емоционалната зрялост и връзката между стреса и репродуктивното здраве. По време на дискусията бяха обсъдени и рисковете, които настъпват при забременяване след 30-годишна възраст, сред които намален яйчников резерв, по-висок риск от хромозомни аномалии и по-чести усложнения по време на бременността.

Семинарът беше подкрепен от представители на Министерството на младежта и спорта, БЧК, РЗИ София и Столична Община - район „Оборище“. Те подчертаха значението на просветителските инициативи сред младите хора и необходимостта темата за репродуктивното здраве да присъства устойчиво в образователната среда.

От Фондация „Искам бебе“ заявиха, че късното родителство се превръща в един от най-сериозните демографски и здравни проблеми в София, а липсата на информираност за рисковете често води до забавена диагноза и трудности при опитите за създаване на семейство. „Младите хора в столицата вземат много отговорни решения, но често не знаят колко рано започва спадът на фертилитета. Информацията е ключът“, подчертават организаторите.

Семинарът е част от инициативата „Koga.bg?“, която продължава в училища в цялата страна и цели да подпомага младежите да вземат информирани решения за своето здраве и бъдещо родителство.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ужасяващо е

    9 0 Отговор
    Бившият министър и вицепремиер Лидия Шулева разгроми мафията на власт в момента! Зададе въпрос - защо след като официалната статистика обяви инфлация 3,5 процента ЗАПЛАТИТЕ на СИЛОВИТЕ СТРУКТУРИ се УВЕЛИЧИХА тази година със 70 Процента а от догодина с 19 процента? Следващите 3 години лихвите ще са все по непосилни и държавата изпада в колапс! Водещата Цветанка Ризова я попита защо лихвите ще са все по високи! А Шулева отговори - " Защото се теглят все по ОГРОМНИ ЗАЕМИ ЗА ДА СЕ ПЛАЩА НА ПОЛИЦАИ ВОЕННИ И АДМИНИСТРАЦИЯ. И всичко това ЩЕ ГО ПЛАТИ човека от улицата ,тоест ОБИКНОВЕНИЯ РАБОТЕЩ ЧОВЕК. Не може един гражданин който полага производителен труд ,тоест произвежда всички необходими неща за ежедневието ни да изнемогва,да получава само за битови нужди,храна, отопление, вода, дрехи ,транспорт и да не му остава за друго а в същото време да храни непроизводителни сектори на които увеличиха заплатите последните 3 години общо с 90- 100-125 процента. Това е не само подигравка с обикновените граждани ,това е престъпление спрямо тях"... Абсолютно е права бившият вицепремиер Шулева. ВРЕМЕ Е ВСИЧКИ МАЧКАНИ ТРУДОВИ ХОРА от мафията на власт ДА ПОТЪРСЯТ СВОИТЕ ИЗКОННИ ЧОВЕШКИ ПРАВА а не да са роби. Тези ОГРОМНИ ЗАЕМИ ЗА СИЛОВИТЕ СТРУКТУРИ И АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕ ПЛАЩАТ РАБОТЕЩИТЕ и техните деца са обречени да бъдат роби на полиция и администрация. ИЗЛИЗАМЕ - НЯМА КОЙ ДРУГ ДА ВОДИ ТАЗИ БИТКА ВМЕСТО НАС.

    11:21 02.12.2025

  • 2 Ще призова младите хора да са

    4 0 Отговор
    непримирими. Това, че някой е организирал протест в случая срещу бюджета в този му вид, не означава, че вие не можете да протестирате за каквото си искате, това е ваш избор. Другите избори се подменят и фалшифицират само до като си пуснете вота в урната. Обединявайте се и създавайте партии, не се страхувайте да се занимавате с политика още щом завършите висшето си образование, не бъдете сенки в сегашните партии, не чакайте вече известни партии и личности да ви оправят живота или да чуят исканията ви. Обединявайте се и само напред, дори и да хванете предатели сред вас, отстраняванте ги и продължавате, така се прави. Левски, Ботев, Вазов и още много други революционери и бойци за свобода са начертали ясно линията, вие само трябва да я следвате. Да живее България!

    11:21 02.12.2025

  • 3 писарке пиши ясно и грамотно

    4 0 Отговор
    излиза че всички полове раждат

    НЕ
    Средната възраст за раждане на първо дете
    А
    Средната възраст при жените в София за раждане на първо дете

    Коментиран от #5, #9

    11:23 02.12.2025

  • 4 ООрана държава

    10 0 Отговор
    За да имаш дете ти трябва сигурна и добре платена работа както и собствено жилище, това дава сигурност. В бг тия работи са трудно постибими, за това или терминал 2 или бъхтене до 35 и чак тогава мислене за деца. Благодарим на герб

    11:23 02.12.2025

  • 5 Герп боклуци

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "писарке пиши ясно и грамотно":

    Сбъркал си сайта пич, тия толкова си могат

    11:24 02.12.2025

  • 6 Изобщо не раждайте!

    4 2 Отговор
    Садисти ли сте, та да създадете човешко същество, което да оставите в тоя сбъркан свят?

    11:37 02.12.2025

  • 7 991

    8 0 Отговор
    Работещите хора в наши за жалост нямат време и средства дори да гледат себе си, камо ли да гледат дете.
    В София сутринта излизаш в 7:30, вечерта се прибираш най-рано в 19:00 (ако не ходиш да пазаруваш храна), на края на месеца взимаш заплата - чисто 2000-2500 лева.
    Само Наема ти е 1000+ лв. на панелната двустайка, в която живееш. Като платиш и сметките, транспорта, храна и вече си свършил парите.
    Питам - това дете какво ще яде и кой ще го гледа?
    Така се организира политиката в наши дни, че да имаш дете е лукс, който за жалост могат да си позволят само по-богатите хора.

    11:46 02.12.2025

  • 8 Сила

    4 0 Отговор
    Дайте статистика за Сливен ...интересно ми е просто , какви са показателите там ??!

    11:53 02.12.2025

  • 9 1488

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "писарке пиши ясно и грамотно":

    "излиза че всички полове раждать

    в твоя свят сигурно е така, затуй трябва да ти се уточнява

    12:19 02.12.2025

  • 10 1488

    1 0 Отговор
    в Делиурмана е между 8-13 г

    12:20 02.12.2025

Новини по градове:
