Българките раждат първото си дете все по-късно

От края на миналия век до днес раждаемостта в България е спаднала с около 30 процента. Това заяви доц. д-р Мария Юнакова, председател на Българската асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве, по повод Европейската седмица на фертилитета и началото на националната информационна кампания "Инвитро в България".
"От близо 80 хиляди родени бебета през 1994 година, през последната година имаме около 50 хиляди родени бебета. Този спад е изключително рязък в последните 10 години", съобщи доц. Юнакова, цитирана от БТА.
Според специалиста през последните години около 6,5 процента от родените бебета в България са в резултат на асистирана репродукция. Асистираната репродукция ще заема все по-важно значение и затова е необходимо да има ясни държавни политики в тази сфера, подчерта тя.
В цяла Европа, включително в България, нараства средната възраст, на която семействата създават първото си дете. За България средната възраст е 26-27 години, която за последните 20 години е нараснала със 7-8 години. Тя е малко по-ниска от европейската, където средната възраст е 30-31 години.
Доц. Юнакова отбеляза, че има случаи на първо раждане на 13-14-годишна възраст. "Включително към нас като репродуктивни специалисти се обръщат пациенти на възраст от 16-17 години по повод на инфертилитет", допълни специалистът.
По-големият проблем от демографска гледна точка е изключителното покачване на възрастта за раждане на първо дете сред по-голямата част от обществото, която е над 30 години при жените. Това се случва при над 90 процента от младите хора, изтъкна доц. Юнакова.
"Българското семейство все още си представя традициите и има желанието за поне две деца. Покачването на възрастта за раждане на първо дете изключително много покачва възрастта за раждане на второ дете и вероятността за реализирането на тази представа за идеалното семейство става вече изключително трудна заради променящите се репродуктивни възможности с напредването на репродуктивната възраст", предупреди тя.
Специалистът уточни, че става въпрос за напреднала родителска възраст, а не само за майчина такава. Напредналата възраст на мъжа създава проблеми в по-малка степен, но не е без значение, подчерта доц. Юнакова.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А пигментираните
Коментиран от #2
22:21 06.11.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 анонимен
22:31 06.11.2025
4 ?????
Колкото по-малко естествени раждания, толкова повече рискови деца.
Всички знаят за тва, но мълчат щото секциото е кинти.
Секциото би трябвадо да е само по медицински показатели, а не като сега - плащаш получаваш рисково дете.
Коментиран от #7
22:32 06.11.2025
5 Червената шапчица
До коментар #2 от "У Сливен":Разбрах! Явно затова Шиши каза, че ще прави държава с главно Д. Заради избирателите му. 🤗
22:32 06.11.2025
6 анонимен
22:33 06.11.2025
7 анонимен
До коментар #4 от "?????":Вие медицинско лице ли сте? Или сте учили от гугъл и чат джипити.
Коментиран от #10, #14
22:35 06.11.2025
8 оня с питон.я
Коментиран от #13
22:37 06.11.2025
9 КзББ и ДП
Коментиран от #12
22:43 06.11.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 70-годишните да се разкарат!
22:57 06.11.2025
12 тролдоктор
До коментар #9 от "КзББ и ДП":Ако искаш да ги заместиш, пробвай!
22:59 06.11.2025
13 Не ставате!
До коментар #8 от "оня с питон.я":Вие пък отдавна сте пресъхнали...
23:00 06.11.2025
14 ?????
До коментар #7 от "анонимен":Що ми спряхте отговора на анонимен 7?
Кво лошо написах?
23:05 06.11.2025
15 ?????
23:06 06.11.2025