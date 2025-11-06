Новини
Българките раждат първото си дете все по-късно

Българките раждат първото си дете все по-късно

6 Ноември, 2025 22:12

В цяла Европа, включително в България, нараства средната възраст, на която семействата създават първото си дете

Българките раждат първото си дете все по-късно - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

От края на миналия век до днес раждаемостта в България е спаднала с около 30 процента. Това заяви доц. д-р Мария Юнакова, председател на Българската асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве, по повод Европейската седмица на фертилитета и началото на националната информационна кампания "Инвитро в България".

"От близо 80 хиляди родени бебета през 1994 година, през последната година имаме около 50 хиляди родени бебета. Този спад е изключително рязък в последните 10 години", съобщи доц. Юнакова, цитирана от БТА.

Според специалиста през последните години около 6,5 процента от родените бебета в България са в резултат на асистирана репродукция. Асистираната репродукция ще заема все по-важно значение и затова е необходимо да има ясни държавни политики в тази сфера, подчерта тя.

В цяла Европа, включително в България, нараства средната възраст, на която семействата създават първото си дете. За България средната възраст е 26-27 години, която за последните 20 години е нараснала със 7-8 години. Тя е малко по-ниска от европейската, където средната възраст е 30-31 години.

Доц. Юнакова отбеляза, че има случаи на първо раждане на 13-14-годишна възраст. "Включително към нас като репродуктивни специалисти се обръщат пациенти на възраст от 16-17 години по повод на инфертилитет", допълни специалистът.

По-големият проблем от демографска гледна точка е изключителното покачване на възрастта за раждане на първо дете сред по-голямата част от обществото, която е над 30 години при жените. Това се случва при над 90 процента от младите хора, изтъкна доц. Юнакова.

"Българското семейство все още си представя традициите и има желанието за поне две деца. Покачването на възрастта за раждане на първо дете изключително много покачва възрастта за раждане на второ дете и вероятността за реализирането на тази представа за идеалното семейство става вече изключително трудна заради променящите се репродуктивни възможности с напредването на репродуктивната възраст", предупреди тя.

Специалистът уточни, че става въпрос за напреднала родителска възраст, а не само за майчина такава. Напредналата възраст на мъжа създава проблеми в по-малка степен, но не е без значение, подчерта доц. Юнакова.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А пигментираните

    5 0 Отговор
    каки, на 14, ейййй....статистика = стъкмистика

    Коментиран от #2

    22:21 06.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 анонимен

    9 2 Отговор
    Еми търсят богат,красив,да не правят нещо и някой да ги гледа.Т.е света да се върти около тях.И като видят ,че никой не ги иска след 35 се хващат с първия ,за да имат деца.

    22:31 06.11.2025

  • 4 ?????

    3 2 Отговор
    Докторката мълчи, но истината е че освен остаряването на родилките проблем е секциото.
    Колкото по-малко естествени раждания, толкова повече рискови деца.
    Всички знаят за тва, но мълчат щото секциото е кинти.
    Секциото би трябвадо да е само по медицински показатели, а не като сега - плащаш получаваш рисково дете.

    Коментиран от #7

    22:32 06.11.2025

  • 5 Червената шапчица

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "У Сливен":

    Разбрах! Явно затова Шиши каза, че ще прави държава с главно Д. Заради избирателите му. 🤗

    22:32 06.11.2025

  • 6 анонимен

    6 0 Отговор
    Мислят само за кариера и гонят нормалните мъже със сто претенции.Без разбира се да предлагат нищо насреща.

    22:33 06.11.2025

  • 7 анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "?????":

    Вие медицинско лице ли сте? Или сте учили от гугъл и чат джипити.

    Коментиран от #10, #14

    22:35 06.11.2025

  • 8 оня с питон.я

    0 1 Отговор
    туй шот брадатитите епилирани жендери немат семе. требе дъртите пръчове да поемеме младите кобилки да дигнеме раждаемостта.

    Коментиран от #13

    22:37 06.11.2025

  • 9 КзББ и ДП

    1 1 Отговор
    Има ли полза ,въобще,че раждат?

    Коментиран от #12

    22:43 06.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 70-годишните да се разкарат!

    1 1 Отговор
    Тулупите са в пенсионна възраст, т.е. все по-далече от проблемите на младите родители!

    22:57 06.11.2025

  • 12 тролдоктор

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "КзББ и ДП":

    Ако искаш да ги заместиш, пробвай!

    22:59 06.11.2025

  • 13 Не ставате!

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "оня с питон.я":

    Вие пък отдавна сте пресъхнали...

    23:00 06.11.2025

  • 14 ?????

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "анонимен":

    Що ми спряхте отговора на анонимен 7?
    Кво лошо написах?

    23:05 06.11.2025

  • 15 ?????

    0 0 Отговор
    Що го пазите от моя отговор?

    23:06 06.11.2025

