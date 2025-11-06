Българките раждат първото си дете все по-късно

От края на миналия век до днес раждаемостта в България е спаднала с около 30 процента. Това заяви доц. д-р Мария Юнакова, председател на Българската асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве, по повод Европейската седмица на фертилитета и началото на националната информационна кампания "Инвитро в България".

"От близо 80 хиляди родени бебета през 1994 година, през последната година имаме около 50 хиляди родени бебета. Този спад е изключително рязък в последните 10 години", съобщи доц. Юнакова, цитирана от БТА.

Според специалиста през последните години около 6,5 процента от родените бебета в България са в резултат на асистирана репродукция. Асистираната репродукция ще заема все по-важно значение и затова е необходимо да има ясни държавни политики в тази сфера, подчерта тя.

В цяла Европа, включително в България, нараства средната възраст, на която семействата създават първото си дете. За България средната възраст е 26-27 години, която за последните 20 години е нараснала със 7-8 години. Тя е малко по-ниска от европейската, където средната възраст е 30-31 години.

Доц. Юнакова отбеляза, че има случаи на първо раждане на 13-14-годишна възраст. "Включително към нас като репродуктивни специалисти се обръщат пациенти на възраст от 16-17 години по повод на инфертилитет", допълни специалистът.

По-големият проблем от демографска гледна точка е изключителното покачване на възрастта за раждане на първо дете сред по-голямата част от обществото, която е над 30 години при жените. Това се случва при над 90 процента от младите хора, изтъкна доц. Юнакова.

"Българското семейство все още си представя традициите и има желанието за поне две деца. Покачването на възрастта за раждане на първо дете изключително много покачва възрастта за раждане на второ дете и вероятността за реализирането на тази представа за идеалното семейство става вече изключително трудна заради променящите се репродуктивни възможности с напредването на репродуктивната възраст", предупреди тя.

Специалистът уточни, че става въпрос за напреднала родителска възраст, а не само за майчина такава. Напредналата възраст на мъжа създава проблеми в по-малка степен, но не е без значение, подчерта доц. Юнакова.