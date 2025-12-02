Новини
Над 70 души са задържани след погрома в София

2 Декември, 2025 12:11

Задържан е и младеж, у когото са открити над 30 хиляди лева. Те са били разпределени на отделни суми и има данни, че са били предвидени за плащане на провокатори

Над 70 души са задържани след погрома в София - 1
Над 70 души са задържани след демонстрациите в София снощи, научи БНТ. Всички са задържани извън самия протест и не са били част от протестиращите, а са такива, които са влизали в сблъсъци с полицията след 22.00 часа в района на булевардите "Дондуков" и "Васил Левски".

Според техни източници се проверява дали подстанция на Енергото не е била запалена умишлено от лица, които са искали да предизвикат хаос и безредици.

Сред задържаните е син на известен бизнесмен в страната. Младежът е задържан в момент, когато е блъскал запален контейнер срещу полицаите.

Задържан е и младеж, у когото са открити над 30 хиляди лева. Те са били разпределени на отделни суми и има данни, че са били предвидени за плащане на провокатори.

Сред провокаторите има хора от двете най-малки политически групи в парламента - МЕЧ и "Величие".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 гражданин

    5 3 Отговор
    Сега -бой , и да си кажат кой им е платил !!

    Коментиран от #7

    12:12 02.12.2025

  • 2 Ужасяващо е

    10 2 Отговор
    Бившият министър и вицепремиер Лидия Шулева разгроми мафията на власт в момента! Зададе въпрос - защо след като официалната статистика обяви инфлация 3,5 процента ЗАПЛАТИТЕ на СИЛОВИТЕ СТРУКТУРИ се УВЕЛИЧИХА ТАЗИ ГОДИНА със 70 ПРОЦЕНТА а ОТ ДОГОДИНА ОЩЕ 19 ПРОЦЕНТА??? Следващите 3 години лихвите ще са все по непосилни и държавата изпада в колапс! Водещата Цветанка Ризова я попита защо лихвите ще са все по високи! А Шулева отговори - " Защото се теглят все по ОГРОМНИ ЗАЕМИ ЗА ДА СЕ ПЛАЩА НА ПОЛИЦАИ ВОЕННИ И АДМИНИСТРАЦИЯ. И всичко това ЩЕ ГО ПЛАТИ човека от улицата ,тоест ОБИКНОВЕНИЯ РАБОТЕЩ ЧОВЕК. Не може един гражданин който полага производителен труд ,тоест произвежда всички необходими неща за ежедневието ни да изнемогва,да получава само за битови нужди,храна, отопление, вода, дрехи ,транспорт и да не му остава за друго а в същото време да храни непроизводителни сектори на които увеличиха заплатите последните 3 години общо с 90- 100-125 процента. Това е не само подигравка с обикновените граждани ,това е престъпление спрямо тях"... Абсолютно е права бившият вицепремиер Шулева. ВРЕМЕ Е ВСИЧКИ МАЧКАНИ ТРУДОВИ ХОРА от мафията на власт ДА ПОТЪРСЯТ СВОИТЕ ИЗКОННИ ЧОВЕШКИ ПРАВА а не да са роби. Тези ОГРОМНИ ЗАЕМИ ЗА СИЛОВИТЕ СТРУКТУРИ И АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕ ПЛАЩАТ РАБОТЕЩИТЕ и техните деца са обречени да бъдат роби на полиция и администрация. ИЗЛИЗАМЕ - НЯМА КОЙ ДРУГ ДА ВОДИ ТАЗИ БИТКА ВМЕСТО НАС.

    Коментиран от #6

    12:12 02.12.2025

  • 3 Пич

    2 0 Отговор
    Трябва да бъдат Й осъдени !!! Или поне като минимум , да заплатят щетите !!!

    12:12 02.12.2025

  • 4 Зайче от гората

    2 3 Отговор
    Кътай си ги сега тези 30 000 лева! Ако вчера ги беше раздал на хората, вече щяхме да имаме депозирана оставка и отлагане на еврото с 6 месеца до 1 година.

    12:13 02.12.2025

  • 5 Костадинов

    4 3 Отговор
    Затова постъпи мъдро
    Щяха да го обвинят в екстремизъм.
    За хвърляне на боя възрожденци лежаха с месеци без процес!
    ОСТАВКА!!!
    ВЕДНАГА!!

    12:13 02.12.2025

  • 7 честен ционист

    2 17 Отговор

    До коментар #1 от "гражданин":

    Това са пари рекетирани снощи от локалите на 15-16 год от джендърите по площада, има и евраци. Колко айфони са пуснати из по заложните къщи от снощи до днес.

    12:15 02.12.2025

  • 8 фончо

    0 0 Отговор
    Бившият министър и вицепремиер Лидия Шулева разгроми мафията на власт в момента! Зададе въпрос - защо след като официалната статистика обяви инфлация 3,5 процента ЗАПЛАТИТЕ на СИЛОВИТЕ СТРУКТУРИ се УВЕЛИЧИХА ТАЗИ ГОДИНА със 70 ПРОЦЕНТА а ОТ ДОГОДИНА ОЩЕ 19 ПРОЦЕНТА??? Следващите 3 години лихвите ще са все по непосилни и държавата изпада в колапс! Водещата Цветанка Ризова я попита защо лихвите ще са все по високи! А Шулева отговори - " Защото се теглят все по ОГРОМНИ ЗАЕМИ ЗА ДА СЕ ПЛАЩА НА ПОЛИЦАИ ВОЕННИ И АДМИНИСТРАЦИЯ. И всичко това ЩЕ ГО ПЛАТИ човека от улицата ,тоест ОБИКНОВЕНИЯ РАБОТЕЩ ЧОВЕК. Не може един гражданин който полага производителен труд ,тоест произвежда всички необходими неща за ежедневието ни да изнемогва,да получава само за битови нужди,храна, отопление, вода, дрехи ,транспорт и да не му остава за друго а в същото време да храни непроизводителни сектори на които увеличиха заплатите последните 3 години общо с 90- 100-125 процента. Това е не само подигравка с обикновените граждани ,това е престъпление спрямо тях"... Абсолютно е права бившият вицепремиер Шулева. ВРЕМЕ Е ВСИЧКИ МАЧКАНИ ТРУДОВИ ХОРА от мафията на власт ДА ПОТЪРСЯТ СВОИТЕ ИЗКОННИ ЧОВЕШКИ ПРАВА а не да са роби. Тези ОГРОМНИ ЗАЕМИ ЗА СИЛОВИТЕ СТРУКТУРИ И АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕ ПЛАЩАТ РАБОТЕЩИТЕ и техните деца са обречени да бъдат роби на полиция и администрация. ИЗЛИЗАМЕ - НЯМА КОЙ ДРУГ ДА ВОДИ ТАЗИ БИТКА ВМЕСТО НАС.

    12:15 02.12.2025

  • 9 Кърлеж

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Единствено":

    Полицайче ли си?

    12:18 02.12.2025

  • 10 Някой учуден,

    2 1 Отговор
    освен вечно неразбралите копейки, които всъ
    ност обслужват Свинчо И Тиквоча?

    12:18 02.12.2025

  • 11 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    След протеста арестуваха напълно случайни хора.Отчитат дейност.

    12:19 02.12.2025

  • 12 хаха

    0 0 Отговор
    Много важно. Трябват ви едни протести като в Гърция или Франция, че да спрете да пискате като сополчета.

    12:23 02.12.2025

  • 13 Корумпирани бандити

    1 0 Отговор
    На толкова ниско ли ниво паднахте? Бизнес селяндури. Нямате шанс да овладее този вид протести. Те са спонтанни и са резултат от недоволство на хората срещу неравенствата, безправието и корупцията. И това е само една малка част. Отзад ври и кипи, заради вас които разпространявате корупцията. Има хора, които Ен знаеха за протестите. Не трябва да се позволи на никоя партия, нито на управляващите, нито на другите фашистки партии(ще ги познаете по имената им , те са еднотипни), да припарят до протестите. Вие си знаете, кои сте селяндури.

    12:23 02.12.2025

  • 14 Как

    0 1 Отговор
    Възраждане са хулигани. Те са вандалите!

    12:24 02.12.2025

