Над 70 души са задържани след погрома в София

Над 70 души са задържани след демонстрациите в София снощи, научи БНТ. Всички са задържани извън самия протест и не са били част от протестиращите, а са такива, които са влизали в сблъсъци с полицията след 22.00 часа в района на булевардите "Дондуков" и "Васил Левски".
Според техни източници се проверява дали подстанция на Енергото не е била запалена умишлено от лица, които са искали да предизвикат хаос и безредици.
Сред задържаните е син на известен бизнесмен в страната. Младежът е задържан в момент, когато е блъскал запален контейнер срещу полицаите.
Задържан е и младеж, у когото са открити над 30 хиляди лева. Те са били разпределени на отделни суми и има данни, че са били предвидени за плащане на провокатори.
Сред провокаторите има хора от двете най-малки политически групи в парламента - МЕЧ и "Величие".
1 гражданин
Коментиран от #7
12:12 02.12.2025
2 Ужасяващо е
Коментиран от #6
12:12 02.12.2025
3 Пич
12:12 02.12.2025
4 Зайче от гората
12:13 02.12.2025
5 Костадинов
Щяха да го обвинят в екстремизъм.
За хвърляне на боя възрожденци лежаха с месеци без процес!
ОСТАВКА!!!
ВЕДНАГА!!
12:13 02.12.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 честен ционист
До коментар #1 от "гражданин":Това са пари рекетирани снощи от локалите на 15-16 год от джендърите по площада, има и евраци. Колко айфони са пуснати из по заложните къщи от снощи до днес.
12:15 02.12.2025
8 фончо
12:15 02.12.2025
9 Кърлеж
До коментар #6 от "Единствено":Полицайче ли си?
12:18 02.12.2025
10 Някой учуден,
ност обслужват Свинчо И Тиквоча?
12:18 02.12.2025
11 Последния Софиянец
12:19 02.12.2025
12 хаха
12:23 02.12.2025
13 Корумпирани бандити
12:23 02.12.2025
14 Как
12:24 02.12.2025