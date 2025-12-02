Новини
Шофьор блъсна и уби жена на пешеходна пътека, после избяга

2 Декември, 2025 13:41 756 6

Водачът е напуснал местопроизшествието и се укрил, като за неговото установяване и задържане бил сформиран екип от криминалисти

Шофьор блъсна и уби жена на пешеходна пътека, после избяга - 1
Снимка: shutterstock
Жена на 73 години е загинала, след като е била ударена от лек автомобил на пешеходна пътека в беловското село Момина Клисура, съобщиха от Областна дирекция (ОД) на МВР - Пазарджик.

Сигналът е получен вчера в късния следобед в Районно управление - Септември, на място незабавно са изпратени екипи на полицията и "Спешна помощ", които констатирали смъртта на жената.

Водачът е напуснал местопроизшествието и се укрил, като за неговото установяване и задържане бил сформиран екип от криминалисти при Районно управление -Септември и Областна дирекция на МВР -Пазарджик, разследващи полицаи, полицейски и младши-полицейски инспектори и експерти, поясняват от полицията.

В резултат на предприетите действия и активната и целенасочена работа през цялата нощ скоро разследващите разбрали, че мъжът, причинил катастрофата, е 28-годишен жител на Якоруда. Той е открит и задържан в ареста на Районно управление -Разлог, а автомобилът му е иззет.

Тестван е с технически средства за употреба на алкохол и наркотици, като пробите му са отрицателни, уточняват от Областна дирекция на МВР - Пазарджик.

Работата по случая продължава, води се досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Пазарджик.


