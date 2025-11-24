Новини
Жена загина, а дете е ранено след катастрофа между кола и камион край Сливен

24 Ноември, 2025 11:51 1 574 11

Инцидентът е станал в неделя (23 ноември), малко след 12:00 ч. в района на село Мокрен

Една жена загина, а дете е ранено при тежка катастрофа край Сливен, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал в неделя (23 ноември), малко след 12:00 ч. в района на село Мокрен.

Ударили са се лек автомобил „Фолксваген Голф“ и камион „Мерцедес“. В резултат на удара е загинала 43-годишна жена, управлявала колата. Пострадало е и 11-годишно дете, пътник в колата. То е транспортирано в болницата в Сливен, където е настанено за лечение.

На място е извършен оглед, а по случая е образувано досъдебно производство.


България
  • 1 Само

    6 0 Отговор
    вчера има двама загинали от каъастрофи.

    Коментиран от #4

    12:04 24.11.2025

  • 2 гост

    22 0 Отговор
    Скъпа по-красива половина на човечеството, сядайки зад волана ЗАБРАВЕТЕ ТЕЛЕФОН, ЧЕРВИЛО И ПРИКАЗКИ В КОЛАТА С ОБЪРНАТА ГЛАВА КЪМ СЛУШАЩИЯ ! Последиците са жестоки!

    Коментиран от #6

    12:06 24.11.2025

  • 3 Цвете

    16 1 Отговор
    Колко деца само 25 година останаха без един родител? Тъжна е много картината по българските " магистрали " или пътищата обрасли с храсталаците.

    12:11 24.11.2025

  • 4 КАТеричарник

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "Само":

    При масирани атаки в Харков имало четири жертви.

    12:14 24.11.2025

  • 5 Данко Харсъзина

    1 6 Отговор
    Пукнала е като куче.

    Коментиран от #7

    12:29 24.11.2025

  • 6 демократ

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "гост":

    квото и да правиш по това подобие на пътища нямаш шанс

    12:44 24.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Милена

    0 0 Отговор
    Преди малко пак пуснаха статия за Сияна!!!! Инцидентът доста прилича на катастрофата в която загина!!! Може пък и наистина да има задзагробен живот!!!

    12:47 24.11.2025

  • 9 В този

    5 1 Отговор
    район имам подозрения, че доста от шофьорите едно че не могат да си напишат имената, а друго че май изобшо си нямат понятие не само от правилника, ами дори от елементарни правила. Изобщо не говоря за закони на физиката и т.н. А 99% от катастрофите са точно вследсвтие на непознаване на парвилата (и колата) съчетано с подценяване на обстановката / надценяване на възможностите (както на колата така и собствените).

    12:48 24.11.2025

  • 10 ВЕЛИНСКИ

    3 0 Отговор
    АМИ ТО ТАКА
    ЗА ГОЛЕМИЯ АНТИКРАШ КОНЦЕРТ
    ОРГАНИЗИРАН ОТ КАТ И ШЕФ МАНЧО И КООП
    НА ТРИНАЙСТИ ДЕКЕМВРИ В
    ЗАЛА СОФИЯ НЯМА ДА ИМА ПОСТИТЕЛИ....

    13:09 24.11.2025

  • 11 Видьо Видев

    1 0 Отговор
    Това е кървавият данък за откраднатият асфалт
    от Борисов и шайката му ГЕРБ!
    И за дупките по пътищата!

    14:30 24.11.2025

