Жена загина, а дете е ранено след катастрофа между кола и камион край Сливен

Една жена загина, а дете е ранено при тежка катастрофа край Сливен, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал в неделя (23 ноември), малко след 12:00 ч. в района на село Мокрен.
Ударили са се лек автомобил „Фолксваген Голф“ и камион „Мерцедес“. В резултат на удара е загинала 43-годишна жена, управлявала колата. Пострадало е и 11-годишно дете, пътник в колата. То е транспортирано в болницата в Сливен, където е настанено за лечение.
На място е извършен оглед, а по случая е образувано досъдебно производство.
1 Само
Коментиран от #4
12:04 24.11.2025
2 гост
Коментиран от #6
12:06 24.11.2025
3 Цвете
12:11 24.11.2025
4 КАТеричарник
До коментар #1 от "Само":При масирани атаки в Харков имало четири жертви.
12:14 24.11.2025
5 Данко Харсъзина
Коментиран от #7
12:29 24.11.2025
6 демократ
До коментар #2 от "гост":квото и да правиш по това подобие на пътища нямаш шанс
12:44 24.11.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Милена
12:47 24.11.2025
9 В този
12:48 24.11.2025
10 ВЕЛИНСКИ
ЗА ГОЛЕМИЯ АНТИКРАШ КОНЦЕРТ
ОРГАНИЗИРАН ОТ КАТ И ШЕФ МАНЧО И КООП
НА ТРИНАЙСТИ ДЕКЕМВРИ В
ЗАЛА СОФИЯ НЯМА ДА ИМА ПОСТИТЕЛИ....
13:09 24.11.2025
11 Видьо Видев
от Борисов и шайката му ГЕРБ!
И за дупките по пътищата!
14:30 24.11.2025